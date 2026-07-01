КЛИКУШЕСТВО

КЛИКУШЕСТВО -раз­но­вид­ность ис­те­рии.

Было распространено среди российского крестьянства, иногда в виде так называемых психических эпидемий. Больные кликушеством считают себя жертвой порчи, колдовства или верят, что в них вселился злой дух, бес (смотри Одержимость).

Название «кликушество» (подверженные ему - кликуша, кликотница) происходит от глагола «кликать», так как во время припадка кликуша «кличет» разными голосами, «выкликая» имя виновника порчи.

На Русском Севере бытуют также названия «икота», «икотка», поскольку припадок часто начинается сильной икотой. Кликушами бывают преимущественно женщины (мужчина, страдающий кликушеством, называется «миряк»). Первые документально засвидетельствованные случаи кликушества относятся к Смутному времени (1606 год).

Признаками кликушества являются: «раздвоение» личности (человек говорит от себя и от имени сидящего в нём «беса») и истерические припадки, во время которых кликуша бьётся о землю, громко смеётся, кричит, подражает крикам животных, бранится, богохульствует. Сознание во время приступа обычно помрачено, возникают галлюцинации (чаще зрительные и обонятельные).

Во время припадков кликуша обнаруживает большую силу, которую не могут обуздать несколько мужчин. После припадка наступает полная или частичная амнезия. Одержимые кликушеством не выносят присутствия атрибутов хри­сти­ан­ско­го куль­та (креста, икон, святой воды, запаха ладана), молитв, не могут подойти к при­час­тию . Согласно народному поверью, кликуша обладает способностью предсказывать будущее.

Современная русская церковная традиция наряду с психическим заболеванием видит в кликушестве форму деструктивного поведения, отделяя кликушество как от бесноватости, так и от юродства (смотри Юродивый Христа ради). В то же время в истории русской Церкви существовала практика отчитки кликуш как бесноватых по требнику митрополита Пет­ра Мо­ги­лы .

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