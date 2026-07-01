КЛИЕНТЫ

Клиенты — в древнейшем Риме название младших членов патрицианского рода, находившихся под опекой или попечительством своих патронов; часто носили их родовое имя, были под их военной и правовой защитой.

Соотношение и связь К. с плебсом эпохи республики спорно, но очевидно. По закону Ромула и Законам XII таблиц , патрон, обманувший доверие своего К., подвергался проклятию и смерти. К. обязаны были помогать патрону в случае необходимости (обрабатывать его землю, давать деньги на приданое его дочери, платить за него судебные залоги и штрафы, поддерживать на выборах и т. д.). Патроны обязаны были бесплатно защищать своих К. в суде, давать им юридические консультации. Отпущенные на свободу рабы и кабальные должники также становились К. своего господина. Уже в эпоху Республики каждое союзное государство имело в Риме своего патрона, пользуясь им в качестве судебного защитника. К. и патронам запрещено было свидетельствовать друг против друга в суде. Наконец, различного рода коллегии, муниципии и колонии, как правило, также имели своих патронов.

Лит.: Маяк И. Л. Рим первых царей: Генезис римского полиса. М., 1983. С. 152—161; Кофанов Л. Л. Lex и ius: Возникновение и развитие римского права в VIII—III вв. до н. э. М., 2006. С. 73—79, 131—143, 390—399; Premerstein A. Clientes // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Bd. 4. Stuttgart, 1901. S. 23—55.