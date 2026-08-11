КЛЕЙСТ ГЕНРИХ ФОН

КЛЕЙСТ ГЕНРИХ ФОН - немецкий писатель.

Из старого прусского дворянского рода. С 1792 года служил в прусской гвардии; принимал участие в Рейнском походе (1794 год). В 1799 году вышел в отставку, изучал математику, философию, физику и право в университете Франкфурта-на-Одере; испытал влияние философии И. Канта, которая привела его к мысли о тщетности человеческих попыток познать мир. В 1800-1803 годах во время путешествий по Европе познакомился с И. В. Гё­те , Ф. Шиллером, К. М. Виландом, Г. Цшокке.

В 1805-1806 годах чиновник в Кёнигсберге. В 1807 году жил в Дрездене, где издавал (совместно с политическим философом А. Мюллером) журнал «Phöbus» (1808 год); в 1810 году вернулся в Берлин, с 1810 года выпускал газету «Berliner Abendblätter». Удручённый бедностью и неудачами при попытках добиться признания, покончил с собой.

Основу творческого наследия Клейста составляют пьесы и прозаические новеллы. В центре внимания Клейста - одного из крупнейших представителей немецкого романтизма - трагическое в своей неразрешимости противоречие между иррациональной природой человека и несправедливыми общественными установлениями. Первая пьеса Клейста - «трагедия рока» «Семейство Шроффенштейн» («Die Familie Schroffenstein», 1803 год). Одновременно с ней Клейст писал трагедию на военно-политическую тему «Роберт Гискар» («Robert Guiskard», 1802-1803 годы, сохранилась частично), в которой отразилось его сложное отношение к На­по­ле­о­ну I Бо­на­пар­ту .

Единственная пьеса, поставленная при жизни Клейста (И. В. Гёте в Веймаре, 1808 год; успеха не имела), - комедия «Разбитый кувшин» («Der zerbrochene Krug», 1803-1806 годы), близкая по сюжету к народным масленичным фарсам. В ко­ме­дии Разбитый кувшин» («Der zerbrochene Krug», 1803-1806 годы), близкая по сюжету к народным масленичным фарсам. В комедии «Амфитрион» («Amphitryon», 1807 год) Клейст создал вольное переложение одноимённой комедии Мольера.

В 1808 году завершены трагедия «Пентесилея» («Penthesilea») о любви-ненависти королевы амазонок к Ахиллу, в которой ан­тич­ность предстала как эпоха неукротимых страстей и демонических характеров (экзальтированность трагедии шокировала современников, в том числе Гёте); романтичная рыцарская драма «Кетхен из Гейльбронна, или Испытание огнём» («Das Кäthchen von Heilbronn, oder Die Feuerprobe»), свидетельствующая о заметном усилении мистических настроений Клейста, а также трагедия «Битва Германа» («Die Hermannsschlacht») на актуальную политическую тему борьбы против французской оккупации.

В основе психологической драмы «Принц Фридрих Гомбургский» («Prinz Friedrich von Homburg», 1810 год) - конфликт мечты и реальности: Клейст пытается найти примирение между своеволием романтичного героя и надличными военно-государственными и правовыми традициями.

Убе­ж­дён­ность в сла­бо­сти человечe­cко­го ра­зу­ма, его не­спо­соб­но­сти про­ник­нуть в тай­ны судь­бы от­ра­зи­лась и в но­вел­лах Клейста 1810-1811 годов, разнообразных по характеру и сюжету [напряжённо-драматичная «Маркиза д’О.» («Die Marquise von О...»), детективная «Землетрясение в Чили» («Das Erdbeben in Chili»), мистическая и фаталистическая «Локарнская нищенка» («Das Bettelweib von Locarno») и «Обручение на Сан-Доминго» («Die Verlobung in St. Domingo») и др.], но всегда отмеченных необычным для того времени лаконизмом стиля, стремительностью развития действия.

Лучшее прозаическое произведение Клейста - стилизованная под историческую хронику XVI века новелла «Михаэль Кольхаас» («Michael Kohlhaas»), в которой поставлены вопросы справедливости и законности, вины и наказания, бунта и религиозного смирения.

Среди эссе на литературно-художественные темы выделяется «О театре марионеток» («Über das Marionettentheater», 1810 год), в котором Клейст сформулировал ставший знаменитым парадокс несовместимости грации и сознания.

Творчество Клейста в XIX веке было малоизвестно. Первое собрание его сочинений издал в 1826 году Л. Тик. Лишь в XX веке оно было оценено по достоинству, оказав влияние на многие литературные направления (в том числе на экспрессионизм).

Сочинения:

Werke / Hrsg. E. Schmidt. Lpz.; W., 1904. Bd 1–5

Собр. соч.: В 2 т. П.; М., 1923

Пье­сы. М., 1962

Дра­мы. Но­вел­лы. М., 1969

Из­бран­ное. М., 1977

Sämtliche Werke und Briefe / Hrsg. H. Sembdner. 2. Aufl. Münch., 1993. Bd 1–2

Об­ру­че­ние на Сан-До­мин­го. СПб., 2000.

Иллюстрация:

Г. фон Клейст. Ри­су­нок П. Фри­де­ля. 1801. Архив БРЭ.

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