КЛЕВЕТА
КЛЕВЕТА - распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека или подрывающих его деловую репутацию.
История правовых установлений о клевете прослеживается с античных времён. В римском праве клевета являлась частью более общего понятия «обида» (injuria), дававшего право на особый иск. Будучи воспринятым большинством стран при рецепции римского права, понятие клеветы эволюционировало в качестве особой разновидности гражданского деликта и преступления.
В русском праве постановления о преступлениях против чести впервые упоминались в Соборном уложении 1649 года. Понятие клевета определено в Уложении о наказаниях 1845 года (ст. 2017): «Кто дозволит себе... оклеветать кого-либо несправедливо, обвиняя его, или жену его, или членов его семейства в деянии, противном правилам чести...». В советском уголовном законодательстве клевета рассматривалась как «оглашение заведомо ложного и позорящего другое лицо обстоятельства».
На современном этапе охрана личности человека, в том числе его нематериальных благ, является приоритетной задачей правовой системы. Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 17) и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (ст. 10) закрепляют право каждого на защиту от незаконных посягательств на его честь и достоинство, а также репутацию. Конституцией Российской Федерации (ст. 23) установлено, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени человека и гражданина.
Преступлениемпротив личности признаётся распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Порочащими являются сведения, которые умаляют честь, достоинство и деловую репутацию гражданина в общественном мнении или мнении отдельных лиц (например, о нарушении правовых, моральных или этических норм). Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому они относятся.
Под распространением сведений понимается опубликование их в печати, трансляция по радио и телевидению, распространение в сети Интернет, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в любой, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Квалифицированным видом клеветы является клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации; особо квалифицированным - клевета, соединённая с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
В специальных случаях предусмотрена ответственность за клевету в отношении судьи, присяжного заседателя и др. Дела о клевете являются делами частного обвинения, т. е. возбуждаются не иначе как по желанию потерпевшего и подлежат прекращению в случае его примирения с обвиняемым. Случаи привлечения к уголовной ответственности за клевету сравнительно редки. Граждане, потерпевшие от клеветы, в большинстве случаев обращаются за защитой своих чести, достоинства и деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства.
Гражданин вправе предъявить иск об опровержении порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Гражданин, в отношении которого распространены клеветнические сведения, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причинённых их распространением. Установленные правила применяются также к защите деловой репутации юридических лиц.
В законодательстве зарубежных стран клевета также является как гражданским деликтом, так и (значительно реже) преступлением. Широко применяется дифференциация ответственности за клевету в зависимости от формы распространения клеветнических сведений - устной или письменной, считающейся более опасной (например, в ФРГ). В англо-американском праве клевета (defamation), признаваемая гражданским деликтом и, в некоторых случаях, преступлением, подразделяется на slander (устная клевета) и libel (письменная клевета).
В российском праве клевету следует отличать от диффамации - распространения позорящих сведений, соответствующих действительности. Уголовная ответственность предусмотрена лишь за некоторые разновидности диффамации (например, за нарушение неприкосновенности частной жизни).