КЛЕЩИ
КЛЕЩИ - первоначально инструмент для извлечения нагретых металлических заготовок или тигля с расплавленным металлом из горна и удерживания заготовок во время ковки.
Клещи состоят из двух клещевин, соединённых заклёпкой, исполняющей роль оси. При изучении древних обществ наличие клещей - одно из свидетельств специализированного кузнечного ремесла. Наряду с молотом и наковальней, клещи - атрибут многих богов грома и богов-кузнецов (Гефест, Вулкан, Тор и др.).
Самые ранние изображения клещей датируются VI-V веками до нашей эры, археологические находки - со 2-й половины I-го тысячелетия до нашей эры (культура Латен). По всей видимости, в бронзовом веке кузнецы и металлурги в качестве клещей использовали деревянные зажимы.
В I-м тысячелетии нашей эры клещи нередко входят в состав погребального инвентаря в захоронениях кузнецов, имевших особый (как правило, высокий) социальный статус.
Позднее клещи стали использовать для столярных работ (извлечение гвоздей и др.), электромонтажа и пр.; в зависимости от деталей устройства и специализации такие клещи называют плоскогубцами, кусачками, бокорезами и т.д.
Иллюстрация:
Древнерусские клещи: 1 – кузнечныес городища Княжая гора. 11–12 вв.; 2 – кричные из Новгорода. 10–13 вв. (по Б. А. Колчину). Архив БРЭ.