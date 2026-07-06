КЛЕЩИ

КЛЕЩИ - пер­во­на­чаль­но ин­ст­ру­мент для из­вле­че­ния на­гре­тых ме­тал­ли­че­ских за­го­то­вок или тиг­ля с рас­плав­лен­ным ме­тал­лом из гор­на и удер­жи­ва­ния за­го­то­вок во вре­мя ков­ки.

Клещи состоят из двух клещевин, соединённых заклёпкой, исполняющей роль оси. При изучении древних обществ наличие клещей - одно из свидетельств специализированного кузнечного ремесла. Наряду с молотом и наковальней, клещи - атрибут многих богов грома и богов-кузнецов (Гефест, Вулкан, Тор и др.).

Самые ранние изображения клещей датируются VI-V веками до нашей эры, археологические находки - со 2-й половины I-го тысячелетия до нашей эры ( куль­ту­ра Ла­тен ). По всей видимости, в бронзовом веке кузнецы и металлурги в качестве клещей использовали деревянные зажимы.

В I-м тысячелетии нашей эры клещи нередко входят в состав по­гре­баль­но­го ин­вен­та­ря в за­хо­ро­не­ни­ях куз­не­цов, имев­ших осо­бый (как пра­ви­ло, вы­со­кий) со­ци­аль­ный ста­тус.

Позднее клещи стали использовать для столярных работ (извлечение гвоздей и др.), электромонтажа и пр.; в зависимости от деталей устройства и специализации такие клещи называют плоскогубцами, кусачками, бокорезами и т.д.

Иллюстрация:

Древ­не­рус­ские кле­щи: 1 – куз­неч­ныес го­ро­ди­ща Кня­жая го­ра. 11–12 вв.; 2 – крич­ные из Нов­го­ро­да. 10–13 вв. (по Б. А. Кол­чи­ну). Архив БРЭ.

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