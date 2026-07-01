КЛЕРМОН-ФЕРРАН

КЛЕРМОН-ФЕРРАН - го­род в центральной час­ти Фран­ции , центр ре­гио­на Овернь, административный центр департамента Пюи-де-Дом.

Расположен в пределах Центрального массива (близ города - гора Пюи-де-Дом, высота 1465 м), в долине реки Алье (приток Луары). Население 137,7 тысяч человек (2008 год), с пригородами около 400 тысяч человек. Важнейший транспортный узел в пределах Центрального массива.

Впервые упоминается греческим историком Страбоном под названием Немоссос (Nemossos) как главный город области расселения галльского племени арвернов (смотри Овернь). С середины I века до нашей эры под властью Ри­ма , известен как Августонеметум (Augustonemetum). С III века нашей эры назывался Арверна. С V века центр епископства. С 507 года в составе Вестготского королевства, с середины VI века в составе Франкского государства. В 535 году здесь состоялся церковный собор (так называемый 1-й Клер­мон­ский со­бор ).

С VIII века известен как Клермон. Во 2-й половине IX века неоднократно подвергался нападениям викингов. В 1095 году место проведения 2-го Клермонского собора, по окончании заседаний которого папа Урбан II провозгласил 1-й крестовый поход (смотрите Крестовые походы). С 1551 года королевский город (окончательно с 1610 года). В 1630 году объединён с соседним городом Монферран (в 1731 году окончательно), тогда же получил современное название. С 1790 года административный центр департамента Пюи-де-Дом.

Город формировался вокруг двух самостоятельных центров - старый Клермон и старый Монферран, сохранивших свой исторический облик. Основным строительным материалом был местный, так называемый вольвикский, камень (андезит характерного тёмно-серого цвета), придающий улицам неповторимый колорит. В старом Клермоне - го­тические и ренессансные жилые постройки с внутренними дворами, винтовыми лестницами, галереями, барельефами; фонтан д’Амбуаз (1515 год) в стиле итальянского Воз­ро­ж­де­ния .

Романская базилика Нотр-Дам-дю-Пор (XI-XII века; стены из белого аркоза, верхняя наружная часть апсиды декорирована полихромной мо­заи­кой , над трансептом типичная овернская 2-ярусная октогональная колокольня) включена в список Всемирного наследия в составе ряда сооружений, находившихся на паломническом пути в Сантьяго-де-Компостела. Образец синтеза северо-французского и южно-французского вариантов стиля пламенеющей готики - собор Успения Богоматери, выстроенный из почти чёрного вольвикского камня (XIII-XIX века). В XIX веке была заново застроена старинная площадь де Жод - жилые дома, торговые галереи; посреди площади установлен памятник Верцингеторигу (1905 год, скульптор Ф. А. Бартольди), расширена барочная церковь Сен-Пьер-ле-Миним. В 2005 году площади возвращён её исторический облик, установлены 26 фонтанов. В старом Монферране - памятники жилого зодчества из вольвикского камня: «Дом Слона» (XIII век), «Отель де Фонфред» (XV-XVI века), «Отель де Линья» (XVI век), «Отель де Фонтениль» (конец XVI века), «Дом Аптекаря» (XV век), готическая церковь Нотр-Дам-де-Просперите (XIII-XV века) и др.

Иллюстрация:

Клермон-Ферран. В це­нт­ре – ба­зи­ли­ка Нотр-Дам-дю-Пор (11–12 вв.). Архив БРЭ.

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