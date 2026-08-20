КЛЕПСИДРА (др.-греч. κλεψύδρα от κλέπτω «красть» и ὕδωρ «вода»)

Водяные часы.

Водяные часы были известны еще ассирийцам, вавилонянам и древним египтянам. В греческом мире клепсидра получила широкое распространение наряду с солнечными часами (особенно в тех случаях, когда последние нельзя было использовать, например, в военной службе для отсчета ночных страж). Простейшая клепсидра представляла собой сосуд (или несколько сосудов) со специальными отверстиями, предназначенный для исчисления времени по количеству вытекавшей воды.

Подобная клепсидра использовалась в афинском судопроизводстве (с V по III в. до н.э.) для отсчета времени, полагавшегося на обвинительные и защитительные речи (счет шел по «хоям» и «амфорам», см.: Aristot. Ath. pol., 67, 2-4 et al., а также многочисленные указания в сохранившихся речах афинских ораторов V-IV вв. до н.э.). Т.к. зачитывание документов не включалось в основное время для речи, то для остановки текущей воды использовалось специальное приспособление, надзор за которым осуществлял особый судья, избиравшийся по жребию (Aristot. Ath. pol., 66, 2).

Учеными эллинистического и римского времени механизм водяных часов был значительно усовершенствован. Особенно важные новшества приписывают Ктесибию Александрийскому (III в. до н.э.), который добился высокой точности часов. В изобретенной им клепсидре движение поднимающегося поплавка передавалось подвижному указателю на шкале, время могло отмечаться с помощью движущихся фигурок или звуковых сигналов. О Ктесибии и его изобретениях рассказывает римский архитектор Витрувий (I в. до н.э.), описавший и много других интересных подробностей, связанных с историей водяных часов, в частности устройство т.н. анафорических часов, которые использовались в зимнее время (IX, 8). По традиции, в Рим водяные часы привез Сципион Назика Коркул (II в. до н.э.), зять Сципиона Старшего Африканского. Клепсидра сохранялась в употреблении в Европе до XVII в.

Клепсидрой в античную эпоху именовались, кроме того, некоторые водные источники: в Мессении , а также на склоне Акрополя около Пропилей в Афинах, см.: Paus., I, 28, 4; IV, 31, 6; 33, 1; Hesych., s. v. Κλεψύδρα; Phot., s. v. Κλεψύδρα.

Иллюстрации :

1. Клепсидра (водяные часы). Реконструкция для V в. до н.э. Афины, Музей агоры.

2. Клепсидра Ктесибия: а) внешний вид, б) часы в разрезе.

Автор статьи: О.В. Кулишова