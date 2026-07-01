КЛЕОПАТРА

КЛЕОПА́ТРА (др.-греч. Κλεοπάτρα) - дочь Филиппа II Македонского и Олимпиады , родная сестра Александра Великого .

Осенью 336 г. до н.э. Клеопатра была выдана замуж за царя Эпира Александра I, своего дядю; как раз на этих свадебных торжествах, проходивших в Эгах, древней македонской столице, и был убит Филипп II. Клеопатра родила своему мужу дочь Кадмею и сына Неоптолема, будущего царя Эпира. Когда Александр Эпирский погиб в Южной Италии (зима 331/0 г. до н.э.), Олимпиада, снова вернувшаяся в родной Эпир, отправила Клеопатру в Македонию. После смерти Александра Великого (323 г. до н.э.) Клеопатра стала рассматриваться как политически выгодная кандидатура для брака его бывшими полководцами: вначале Леоннатом, сатрапом Геллеспонтской Фригии, а вслед за его смертью регентом Пердиккой. Для ведения соответствующих переговоров с последним Клеопатра перебралась в Сарды, где, несмотря на его скорую гибель (320 г. до н.э.), оставалась и в дальнейшем. В 308 г. до н.э. она снова получила предложение о заключении брака: на этот раз к ней с подобной целью обратился Птолемей Лаг , правитель Египта. Однако Антигон Одноглазый (во власти которого в данный период находились Сарды), посчитав, что такой брак может быть для него опасным, распорядился убить Клеопатру.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XVI-XX;

Плутарх. Биографии Эвмена и Пирра;

Арриан. История после Александра;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», Кн. XIII-XIV;

Афиней. Пир мудрецов, Кн. XIII.