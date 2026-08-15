КЛЕОБИС И БИТОН (др.-греч. Κλέοβις, Βίτων) На чтение: 1 минута

Сыновья Кидиппы, жрицы Геры в Аргосе.

Об этих аргосских юношах у Геродота рассказывает лидийскому царю Крезу афинский законодатель Солон (I, 31), который называет братьев среди счастливейших из смертных. Согласно аргосской легенде, однажды, когда оказалось, что мулов нет на месте, братья сами впряглись в повозку и доставили мать, служительницу Геры, в святилище богини (путь этот составил 45 стадий, т.е. около 8 км). Благодарная мать обратилась с молитвой к богине, чтобы та наградила сыновей наилучшим даром, возможным для смертных, и тогда Гера даровала им легкую смерть – они уснули в ее храме и так нашли свою кончину. Жители Аргоса почтили их, посвятив статуи юношей в святилище Аполлона в Дельфах. В результате археологических раскопок в Дельфах были найдены архаические статуи юношей ( куросы ), которые традиционно отождествляют с Клеобисом и Битоном благодаря частично сохранившимся надписям на базах статуй (однако некоторые полагают, что это статуи Диоскуров).

Иллюстрация :

Клеобис и Битон. Посвящение аргосцев в Дельфы. Мрамор, работа аргосского скульптора. Ок. 580 г. До н.э. Дельфы, Археологический музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова