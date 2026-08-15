КЛЕФТЫ

КЛЕФТЫ - бойцы греческих отрядов, боровшихся против турецкого господства.

Но­во­гре­че­ское ϰλέφτες, буквально - во­ры. Пер­во­на­чаль­но клефты име­но­ва­лись ли­ца, бе­жав­шие от пре­сле­до­ва­ния турецких вла­стей в го­ры (Тай­гет, Пинд, Олимп, Пар­нас). Бег­ле­цы за­ни­ма­лись гра­бе­жа­ми, уст­раи­ва­ли на­бе­ги на турецких фео­да­лов и греческих зем­ле­вла­дель­цев-код­за­ба­сов, ко­то­рые и да­ли им про­зви­ще «клефты».

С те­че­ни­ем вре­ме­ни из клефтов на­ча­ли фор­ми­ро­вать­ся от­ря­ды бор­цов за национальное ос­во­бо­ж­де­ние. В XVII-XVIII веках дви­же­ние клефтов, не­смот­ря на ка­ра­тель­ные ме­ры турецких вла­стей, при­ня­ло зна­чительный раз­мах. Стре­мясь ос­ла­бить дви­же­ние, турецкое пра­ви­тель­ст­во в конце XVII века при­зна­ло часть от­ря­дов клефтов воо­руженными фор­ми­ро­ва­ния­ми, по­ру­чив им функ­ции внутренней стра­жи (т. н. ар­ма­то­лы – воо­ру­жён­ные).

Ко­ман­ди­ры ар­ма­то­лов - ка­пи­та­ны (к началу XIX века эта долж­ность ста­ла на­след­ст­вен­ной) от­ве­ча­ли за безо­пас­ность тор­го­вых пу­тей во вве­рен­ном им рай­оне. Од­на­ко ар­ма­то­лы час­то пе­ре­хо­ди­ли на сто­ро­ну клефтов.

Са­мым боль­шим ус­пе­хом клефтов был за­хват турецких ка­зарм в городе Эпир в 1745 году. Во вре­мя Гре­че­ской на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ре­во­лю­ции 1821-1829 годов клефты и ар­ма­то­лы ста­ли основным ядром пов­станческих сил. В греческом на­ро­де клефты име­ли ре­пу­та­цию за­щит­ни­ков уг­не­тён­ных и обез­до­лен­ных, их под­ви­ги вос­пе­ты в мно­го­численных народных пес­нях и бал­ла­дах.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)