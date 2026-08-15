КЛЕФТЫ
КЛЕФТЫ - бойцы греческих отрядов, боровшихся против турецкого господства.
Новогреческое ϰλέφτες, буквально - воры. Первоначально клефты именовались лица, бежавшие от преследования турецких властей в горы (Тайгет, Пинд, Олимп, Парнас). Беглецы занимались грабежами, устраивали набеги на турецких феодалов и греческих землевладельцев-кодзабасов, которые и дали им прозвище «клефты».
С течением времени из клефтов начали формироваться отряды борцов за национальное освобождение. В XVII-XVIII веках движение клефтов, несмотря на карательные меры турецких властей, приняло значительный размах. Стремясь ослабить движение, турецкое правительство в конце XVII века признало часть отрядов клефтов вооруженными формированиями, поручив им функции внутренней стражи (т. н. арматолы – вооружённые).
Командиры арматолов - капитаны (к началу XIX века эта должность стала наследственной) отвечали за безопасность торговых путей во вверенном им районе. Однако арматолы часто переходили на сторону клефтов.
Самым большим успехом клефтов был захват турецких казарм в городе Эпир в 1745 году. Во время Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов клефты и арматолы стали основным ядром повстанческих сил. В греческом народе клефты имели репутацию защитников угнетённых и обездоленных, их подвиги воспеты в многочисленных народных песнях и балладах.