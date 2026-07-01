КЛАВИРАУСЦУГ

КЛАВИРАУСЦУГ - лавир, переложение для пения с фортепиано вокально-симфонического музыкального произведения (опе­ры, ора­то­рии , кан­та­ты и др.).

Клавираусцуг содержит основные элементы сочинения: мелодические голоса, сопровождение, ритм. Сольные вокальные партии выписываются точно, каждая на отдельном нотоносце (как в пар­ти­ту­ре ), перекладываются только голоса оркестра.

Отдельные сложные для исполнения на фортепиано детали фактуры либо опускаются, либо выносятся на дополнительную строку меньшего раштра (в этом случае клавираусцуг приближается к ди­рек­цио­ну ).

Клавираусцуги используются при разучивании вокальных партий, на общих спевках, а также как средство для ознакомления с музыкальным произведением широких кругов музыкантов и любителей музыки.

Клавираусцугом называют также переложения для одного фортепиано музыки опер, опе­ретт (вме­сте с во­каль­ны­ми пар­тия­ми) и ба­ле­тов, ино­гда и кон­церт­ной, ор­ке­ст­ро­вой (сим­фо­нии, увер­тю­ры) и ка­мер­ной му­зы­ки для фортепиано в 2, 4 и 8 рук.

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