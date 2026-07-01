КЛАВИРАУСЦУГ
КЛАВИРАУСЦУГ - лавир, переложение для пения с фортепиано вокально-симфонического музыкального произведения (оперы, оратории, кантаты и др.).
Клавираусцуг содержит основные элементы сочинения: мелодические голоса, сопровождение, ритм. Сольные вокальные партии выписываются точно, каждая на отдельном нотоносце (как в партитуре), перекладываются только голоса оркестра.
Отдельные сложные для исполнения на фортепиано детали фактуры либо опускаются, либо выносятся на дополнительную строку меньшего раштра (в этом случае клавираусцуг приближается к дирекциону).
Клавираусцуги используются при разучивании вокальных партий, на общих спевках, а также как средство для ознакомления с музыкальным произведением широких кругов музыкантов и любителей музыки.
Клавираусцугом называют также переложения для одного фортепиано музыки опер, оперетт (вместе с вокальными партиями) и балетов, иногда и концертной, оркестровой (симфонии, увертюры) и камерной музыки для фортепиано в 2, 4 и 8 рук.