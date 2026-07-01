КЛАСТЕР

КЛАСТЕР - в му­зы­ке , груп­па зву­ков, тес­но рас­по­ло­жен­ных по ма­лым и/или боль­шим се­кун­дам, ино­гда по ми­кро­то­нам.

Как кластеры могут рассматриваться и пентаккорды (например, по чёрным клавишам с октавной дублировкой в «ударном» фортепианном звучании). Ранний образец кластера - в оркестровой сюите «Стихии» («Les Elémens») французског ком­по­зи­то­ра Ж. Ф. Ребеля (1738 год). Техника кластера получила развитие главным образом в музыке XX века, термин «кластер» (tone cluster) ввёл Г. Кауэлл, широко применявший кластеры в своих сочинениях (с 1912 года). Кластеры могут трактоваться двояко - как аккорды (пример 1) и как сонорные созвучия (смотрите Сонорика; пример 2).

Иллюстрация:

Р. К. Щед­рин. Со­на­та для фор­те­пиа­но. 1-я часть. Архив БРЭ.

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