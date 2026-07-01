КЛАСТЕР
КЛАСТЕР - в музыке, группа звуков, тесно расположенных по малым и/или большим секундам, иногда по микротонам.
Как кластеры могут рассматриваться и пентаккорды (например, по чёрным клавишам с октавной дублировкой в «ударном» фортепианном звучании). Ранний образец кластера - в оркестровой сюите «Стихии» («Les Elémens») французског композитора Ж. Ф. Ребеля (1738 год). Техника кластера получила развитие главным образом в музыке XX века, термин «кластер» (tone cluster) ввёл Г. Кауэлл, широко применявший кластеры в своих сочинениях (с 1912 года). Кластеры могут трактоваться двояко - как аккорды (пример 1) и как сонорные созвучия (смотрите Сонорика; пример 2).
Иллюстрация:
Р. К. Щедрин. Соната для фортепиано. 1-я часть. Архив БРЭ.