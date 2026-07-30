КЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - тип общего образования , предусматривающий систематическое изучение древних языков и математики в качестве главных учебных предметов.

Воз­ник­ло в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния на основе педагогической идеи гуманизма, утверждавшей необходимость всестороннего развития способностей человека на образцах античной литературы, единственным средством приобщения к которой считались древние языки. Полная программа классического образования, включавшая два древних языка (латинский и греческий), впервые была разработана И. Штурмом для основанной им школы в Страсбурге (1538 год).

Детально составленный учебный план и методика преподавания древних языков способствовали распространению классического образования в других средних учебных заведениях. В преподавании древних языков основное внимание уделялось грамматике, с середины XVI века - также форме и стилю речи. Важной задачей становилось изучение красноречия. Ученики составляли речи (по образцам речей Цицерона) на греческом и латинском языках. В эпо­ху Про­све­ще­ния велась активная полемика о необходимости классического образования, в его защиту отмечалось, что без греческого (языка философии) и без латыни, международного языка учёных, невозможно научное образование.

В XIX веке классическое образование рассматривалось как научное образование, необходимое для успешного обучения в университете. Кроме древних языков и математики, в учебные курсы были включены родной язык, история, география и, в небольшом объёме, естественные науки. Учебные заведения типа классических гимназий пользовались монопольным правом подготовки к университету. Классическое образование сохранялось без существенных изменений в Европе и в Америке до начала XX века, когда оно уступило главенствующие позиции реальному образованию. К концу XX века круг учебных заведений с преподаванием древних языков постепенно сузился.

Клас­си­че­ское об­ра­зо­ва­ние в Рос­сии.

В первых российских гимназиях - Академической гимназии в Санкт-Петербурге (1726 год), гимназиях при Московском университете (1755-1812 годы) и в Казани (1758 год) - преподавался латинский язык. Устав 1828 года предусматривал изучение и греческого языка (в 1851 году отменено в большинстве гимназий), а Устав 1864 года ввёл разделение гимназий на классические (по возможности с двумя древними языками) и реальные (без древних языков).

К университету готовили только в классической гимназии. Гимназическая реформа 1901 года изменила приоритетное положение древних языков в системе образования, они стали необязательными учебными предметами. После Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года система классического образования в России была ликвидирована. Преподавание древних языков велось только в некоторых вузах СССР.

В конце XX века началось возрождение классического образования в России. Во вновь созданных классических гимназиях преподаются латинский и греческий языки, античная литература. Наряду с ними обязательными базовыми учебными предметами являются математика, русский язык, литература, биология, физика, химия, география и др. Изучаются также два современных иностранных языка. Однако широкого распространения практика преподавания древних языков в средних общеобразовательных учреждениях не получила.

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