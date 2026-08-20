КЛАРИ РОБЕР ДЕ

Клари (фр. Clari), Робер де (ок. 1170, Клари-сюр-Сомм — после 1216) — рыцарь из Пикардии, участвовавший в крестовом походе 1198—1204, закончившемся взятием и разграблением византийской столицы — эти события он описал в своем сочинении «Завоевание Константинополя».

Хронист не принадлежал к высшей элите и был вассалом пикардийского феодала Пьера из Амьена. В составе войска своего сюзерена Р. де К. в 1198 присоединился к экспедиции. В ней участвовал и его брат — клирик Альом, отличившийся храбростью при штурме византийской столицы в апреле 1204, о чем есть короткий рассказ в хронике. В 1205, после окончания похода Р. де К. вернулся во Францию, где написал исторический труд, доведя его до 1216.

Его сочинение, как и хроника Ж. Виллардуэна, представляет собой один из первых исторических текстов, написанных на народном (старофранцузском) языке. Но если Виллардуэн изложил официальную версию событий, то Р. де К., не посвященный в тонкости политики, отразил точку зрения простых рыцарей: он передал множество житейских подробностей, рассказал о реалиях сражений, политических интригах вождей, переживаниях рядовых крестоносцев и пр.

Его хроника подразделяется на 120 глав. Первая часть (главы 1—38) повествует о начальной стадии похода — переговорах с венецианцами, завоевании города Задара и пр. — и завершается рассказом о решении участников похода повернуть в сторону Константинополя ради помощи цесаревичу. В этом разделе, основанном на услышанных хронистом в лагере рассказах крестоносцев, много лакун и фактических ошибок. Вторая часть труда (главы 39—80) сообщает о том, как рыцари, уклонившись от первоначальной цели похода, закончили тем, что завоевали и разграбили византийскую столицу. В третьей части (главы 80—112) хронист передал свои впечатления от Константинополя, рассказал о конфликтах крупных крестоносцев в связи с дележом добычи, а также создании Латинской империи и избрании ее правителя. Вторая и третья части текста описывают события, в которых Р. де К. принял личное участие, и эти сведения представляют огромную ценность. Меньший интерес представляет четвертая часть сочинения (главы 113—120) — фрагментарный рассказ о событиях с 1205 по 1216, о которых хронист получал сведения преимущественно из вторых рук.

В историческом отношении самой значительной считается третья часть, включающая описание Константинополя и его достопримечательностей. Здесь Р. де К. подробно описал важнейшие дворцы (Влахернский, Буколеонский), соборы и церкви византийской столицы и тщательно перечислил ее реликвии и святыни. Среди прочих он упоминает хранившийся в монастыре Влахернской Богоматери «саван, которым был обернут наш Господь», на нем «можно было хорошо видеть лик нашего Господа», но «никто — ни грек, ни француз — никогда не узнал, что сталось с этим саваном, когда город был взят». Долгое время считалось, что Р. де К. видел едва ли не самую важную христианскую реликвию — погребальную пелену, в которую Иосиф Аримафейский завернул тело Иисуса Христа после крестных страданий и смерти, хранящуюся ныне в соборе Турина (так называемая Туринская плащаница), но в последнее время эта точка зрения оспаривается историками.

Соч.: Завоевание Константинополя / Пер., статья и комм. М. А. Заборова. М., 1986.

Лит.: Dufournet J. Les Écrivains de la IV-ième croisade: Villehardouin et Clari. Paris, 1973; Madden T., Queller D. The Fourth Crusade: The Conquest of Constantinople. Pennsylvania, 1997; Noble P. The Importance of Old French Chronicles as Historical Sources of the Fourth Crusade and the Early Latin Empire of Constantinople // Journal of Medieval History. 2001. Vol. 27. № 4. P. 399—416; Nicolotti A. Una reliquia costantinopolitana dei panni sepolcrali di Gesű secondo la Cronaca del crociato Robert de Clari // Medioevo Greco. Rivista di storia e filologia bizantina. 2011. Vol. 11. P. 151—196.