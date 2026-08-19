«КЛАРЕНДОНСКИЕ КОНСТИТУЦИИ»

«Кларендонские конституции» (Кларендонские постановления) — законодательный сборник из 16 статей, регулирующий отношения между королевской властью и Католической церковью в Англии; издан в январе 1164 в замке Кларендон (графство Уилтшир, Юго-Зап. Англия) английским королем Генрихом II Плантагенетом (1154—1189).

Издание «К. к.» стало частью политики Генриха II по восстановлению в Англии центральной власти после длительной войны между сторонниками короля Стефана (1135—1154), племянника короля Генриха I (1100—1135), и Матильды , дочери Генриха I и матери Генриха II, а также реформе судопроизводства на основе расширения юрисдикции королевских судов и созданию системы «общего права», единого для всех свободных подданных английского короля на всей территории Англии. Важным препятствием к этому была система особых церковных судов и распространенная в средневековом каноническом праве норма о неподсудности клириков светским судам. Стремление короля установить жесткий контроль над церковью в Англии вызывало растущее сопротивление со стороны многих прелатов, в том числе и архиепископа Кентерберийского Томаса (Фомы) Бекета (1162—1170), который ранее был королевским канцлером и личным другом Генриха II. В октябре 1163 на собрании церковных и светских магнатов в Вестминстере король потребовал, чтобы дела клириков, совершивших тяжкие преступления, рассматривались королевскими судами, представив это как норму отношений между королевской властью и церковью в Англии при Генрихе I и предшествующих правителях. В январе 1164 в Кларендоне король потребовал от прелатов не только устной присяги, но и заверения печатями письменного документа с изложением «обычаев». Его текст был подготовлен королевскими писцами при участии старейших баронов в форме хирографа из трех частей, которые должны были храниться у архиепископов Кентерберийского и Йоркского, а также у должностных лиц королевского казначейства. Бекет отказался скреплять документ своей печатью, но устно согласился с «обычаями» и принял свою часть хирографа. Вскоре он счел даже частичное согласие с документом слабостью и в знак покаяния на время отлучил себя от совершения мессы. Осенью 1164 против Бекета был выдвинут ряд обвинений, после чего он тайно бежал на континент к папскому двору. Изучив представленный Бекетом список «К. к.», папа Александр III признал, что все их положения не служат благу церкви в Англии, а 10 статей (1, 3—5, 7—10, 12 и 15) прямо противоречат каноническому праву. Оригинал «К. к.» не сохранился, однако их текст приводится у ряда английских агиографов и хронистов 2-й половины XII в. (наиболее полный текст — в собрании писем Бекета). Центральное место в «К. к.» занимает вопрос об ответственности клириков за совершенные преступления и шире — о соотношении светской и церковной юрисдикций. Наибольший резонанс имела ст. 3, о том, что обвинения против клириков должны рассматриваться не только в церковной, но и в королевской курии. Там же предписывалось рассматривать все дела с участием архиепископов, епископов и непосредственных вассалов короля (ст. 11), а также тяжбы, касающиеся долговых операций (ст. 15). В королевский суд должны были передаваться имущественные тяжбы между клириками и мирянами, если было невозможно точно установить юридический статус спорного имения (ст. 9). Ст. 13 требовала от церковных судебных должностных лиц осуждения тех, кто ущемлял права короля. В свою очередь король обязался наказывать магнатов, чьи действия причиняли урон церковной юрисдикции. Кроме того, Церкви запрещалось удерживать у себя имущество лиц, подвергнутых конфискации в пользу короны (ст. 14). Большое место также отведено определению королевских привилегий в вопросах инвеституры и патроната над церквами — права назначения кандидатов на вакантные посты (ст. 1—2, 12). Статьи 5—7 и 10 ограничивали возможность отлучения от церкви и наложения интердикта , устанавливали механизмы защиты от обвинений в церковном суде. Фактически отменялось право клириков апеллировать к Папскому престолу (ст. 4, 8). Также запрещалось посвящать в духовный сан сыновей крестьян без согласия сеньора, на чьей земле они родились (ст. 16). В целом принятие «К. к.» означало усиление власти короля над церковью в Англии по сравнению с предшествующим периодом. В последующие годы «К. к.» оставались одной из главных причин конфликта между архиепископом Кентерберийским и английским королем вплоть до убийства Бекета (декабрь 1170). По соглашению с папой Римским (1176) Генрих II признал почти полный юридический иммунитет клириков (дела, связанные с нарушением законодательства о лесах, а также касавшиеся светских феодов, оставались в юрисдикции короля) и обязался не более года удерживать доходы с вакантных епископских кафедр и монастырей. На практике вопросы, касавшиеся юридического статуса священнослужителей, а также светского патроната над церквами и влияния королевской власти на епископские выборы, оставались в Англии спорными на протяжении всего Средневековья.

С «К. к.» не следует путать Кларендонскую ассизу (1166), изданную королем Генрихом II в том же замке Кларендон, — инструкцию королевским разъездным судьям. Она ограничивала использование в судебном производстве ордалий и переводила все тяжкие уголовные преступления в компетенцию королевского суда, в котором применялся инквизиционный процесс, т. е. расследование с привлечением свидетелей (присяжных). Кларендонская ассиза способствовала распространению системы «общего права» в Англии.

Ист.: Памятники истории Англии XI—XIII вв. / Пер. и введ. Д.М.Петрушевский. М., 1936. C. 71—76; Councils and Synods with other Documents Relating to the English Church. Vol. 1. Pt. 2: AD 1066—1204 / Ed. D. Whitelock, M. Brett, C. N. L. Brooke. Oxford, 1981. P. 852—893; Materials for the History of Thomas Becket, Archbishop of Canterbury / Ed. J. C. Robertson, J. B. Sheppard. 7 vols. London, 1875—1885.

Лит.: Гладков А. К. Дипломатические миссии Иоанна Солсберийского и кризис в английской церкви (1162—1170 гг.) // Ученые записки Казанского университетата. Сер. Гуманитарные науки. Вып. 3. Казань, 2013. С. 245—255; Мереминский С. Г. «Кларендонские постановления» // Православная энциклопедия. Т. 35. М., 2014. С. 294—296; Петрушевский Д. М. Очерки из истории английского государствава и общества в средние века. М., 1937; Barlow F. Thomas Becket. London, 1986; Hudson J. Constitutions of Clarendon, Clause 3, and Henry II’s Reforms of Law and Administration // Laws, Lawyers and Texts: Studies in Medieval Legal History in Honour of P. Brand / Ed. S. Jenks et al. Leiden, 2012. P. 1—20; Staunton M. Thomas Becket and his Biographers. Woodbridge, 2006; White G. J. Restoration and Reform, 1153—1165: Recovery from Civil War in England. Cambridge, 2000.