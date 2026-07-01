КЛАГЕНФУРТ-АМ-ВЁРТЕРЗЕ

КЛАГЕНФУРТ-АМ-ВЁРТЕРЗЕ - го­род на юге Ав­ст­рии, сто­ли­ца и круп­ней­ший эко­но­мический и куль­тур­ный центр зем­ли Ка­рин­тия.

Население 93 тысячи человек (2008 год; 63 тысячи человек в 1951 году, 87 тысяч человек в 1981 году, 89 тысяч человек в 1991 году, 90 тысяч человек в 2001 году). Расположен в обширной межгорной котловине, в 4 км к востоку от озера Вёртер-Зе. По северным окраинам города протекает небольшая река Глан (правый приток реки Гурк, впадающей близ Клагенфурт-ам-Вёртерзе в Драву). Крупный транспортный узел транзитного значения на пересечении важных трансъевропейских магистралей: через Клагенфурт-ам-Вёртерзе проходят автодорога Вена - Филлах - Венеция и железнодорожная линия Вена - Болонья - Рим; со Словенией Австрию связывают магистрали, ведущие через город на юг, к альпийским перевалам. Клагенфурт-ам-Вёртерзе связан с озером Вёртер-Зе Лендканалом (1527-1558 годы; в начале XXI века для судоходства не используется). Международный аэропорт.

Первое поселение на месте современного города возникло в середине XII века, впервые название Клагенфурт упоминается в письменных источниках около 1193 года. Около 1250 года герцог Каринтии Бернхард основал ещё одно поселение, ставшее впоследствии ядром Клагенфурт-ам-Вёртерзе. Городское право с 1252 года. С 1335 года под властью Габс­бур­гов . В 1514 году сильно пострадал от пожара. В 1518 году император Максимилиан I Габсбург подарил город земельным сословиям (находился в их собственности до 1848 года), Клагенфурт стал столицей Каринтии. В 1529 году получил право чеканки монеты.

В XVI веке в городе проведена Ре­фор­ма­ция , почти всё население перешло в протестантизм, в 1600 году началась Контрреформация, значительная часть протестантского населения покинула Клагенфурт, что привело к его экономическому упадку в XVII веке. В 1849 году город стал политическим центром созданной Коронной земли Каринтия. В 1850 году получил собственный статут. Важный импульс экономическому развитию города дало открытие в 1863 году Южной железной дороги, соединившей Каринтию с наиболее развитыми районами страны.

После распада Австро-Венгрии 06.06-31.07.1919 года оккупирован войсками Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов , хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Югославия). С 21.07.1920 года в Клагенфурте заседала международная комиссия держав-победительниц по определению государственной принадлежности Каринтии, созданная в соответствии с Сен Жерменским мирным договором 1919 года. По референдуму 10.10.1920 года в составе Словенской Каринтии отошёл к Австрии. В 1938 году в результате аншлюса вошёл в состав Германской империи; к городу был присоединён ряд соседних общин.

С 16.01.1944 года Клагенфурт подвергался бомбардировкам англо-американской авиации, в результате которых было разрушено свыше 60% жилищного фонда. 08.05.1945 года занят британскими войсками, вошёл в британскую зону оккупации Австрии. После подписания Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 году в составе Австрии. Название Клагенфурт-ам-Вёртерзе присвоено городу в 2007 году.

Архитектурный облик Клагенфурт-ам-Вёртерзе определяют средневековые замки Эммерсдорф (1136 год), Дразинг (1284 год), Хорнштайн (XV век), дворцы XVI века (Аннабихль, архитектор Георг фон Кевенхюллер; Эбенталь, Фрайентурн, Тентшах и др.), дворец Эренбихль в стиле барокко (около 1688 года), замок Марии Лоретто (XVII-XVIII века). После пожара 1514 года город был восстановлен по плану архитектора Д. д’Аллио в ренессансном стиле: Ландхаус (1574-1594 годы, архитектор Г. Фрейманн), старая крепость (1586 год, А. Верда), так называемая Старая ратуша (около 1600 года, фрески Й. Ф. Фромиллера), протестантская церковь (1582-1591 годы; ныне собор Святых Петра и Павла) и др.

Среди построек также: барочные церкви и часовни XVII-XVIII веков, дворец князя-епископа (1769-1776 годы, архитектор Н. Пакасси); здание Городского театра (1908-1910 годы, Ф. Фельнер, Г. Гельмер; реконструировано в 1996-1998 годах) и Дом художников в стиле модерн (1907 год, Ф. Баумгартнер); фонтан Линдвурм-Бруннен в виде дракона (1582-1636 годы; ныне символ города, одна из главных туристических достопримечательностей).

Альпийско-Адриатический университет (1970 год; название и статус неоднократно менялись; с 1994 года Университет Клагенфурта, современное название с 2004 года; библиотека университета - крупнейшая в Каринтии, свыше 720 тысяч томов), Педагогический университет (1970 год); несколько технических институтов и высших школ, в том числе Высшая профессиональная школа Каринтии (1995 год).

В городе - старейшая в Австрии гимназия (Europagymnasium; 1552 год). Архив Каринтии (1904 год). Музеи: земли Каринтия (1884 год; римские и раннехристианские древности, народное искусство), современного искусства Каринтии (1933 год, в 1938 году закрыт, вновь открыт в 1965 году, в 2001-2003 годах реконструирован), епархиальный (1917 год), горного дела (1973 год), сельского хозяйства. Художественная галерея Каринтии (1908 год), Городская художественная галерея (1996 год; произведения XIX-XX века), несколько частных художественных галерей.

Дом-музей Г. Малера (часто проводил летние месяцы на озере Вёртер-Зе), Мемориальный литературный музей уроженца города Р. Музиля (1961 год). На западной окраине Клагенфурт-ам-Вёртерзе, близ озера Вёртер-Зе, на территории Европа-парка, - музей «Мир в миниатюре» (Minimundus, 1958 год; представлено свыше 150 масштабных копий всемирно известных сооружений, в том числе московского собора Василия Блаженного, Эйфелевой башни, римского собора Святого Петра).

В Городском театре проходят оперные и балетные постановки, там же базируются Симфонический оркестр и хор Каринтии. Музыкальные театры: «Габриэль» (1991 год; спектакли на немецком и словенском языках), «Скерцо» (1996). Концертный зал (1900 год, перестроен в 1952 году). Ежегодные международные фестивали на озере Вёртер-Зе: мюзиклов (с 1999 года), классической музыки (с 2002 года). Международный конкурс композиторов имени Г. Малера (с 1995 года). В городе - ботанический сад, зоопарк, планетарий, обсерватория Кройцбергль. Ежегодно проводится фестиваль долин Каринтии.

Главные спортивные события - ежегодные международные турниры по пляжному волейболу и соревнования по триатлону «Кärnten Ironman Austria». На стадионе «Гипо-Арена» (32 тысячи мест) проводились матчи чемпионата Европы по футболу 2008 год. Хоккейный клуб КАК - 28-кратный чемпион Австрии (1934-2004 годы).

С середины XX века наиболее высокими темпами развивались сектора туристического бизнеса, рекреационной и спортивной инфраструктуры, деловых, финансовых, а также транспортных и логистических услуг. В начале XXI века Клагенфурт-ам-Вёртерзе - крупный центр туризма. Озеро Вёртер-Зе – одно из самых тёплых в Альпийском регионе (летом вода прогревается до 26 °С); его побережье, так называемая каринтийская Ривьера, застроено виллами, отелями, базами отдыха. Широко используются в рекреационных целях (летом и зимой) и склоны Альп в окрестностях города; туристов привлекают также многочисленные архитектурные и историко-культурные памятники Клагенфурт-ам-Вёртерзе.

Важное место в структуре сферы услуг занимает сектор управления (связан с выполнением политико-административных функций столицы земли Каринтия). Здесь расположены штаб-квартиры австрийских филиалов ведущих автоконцернов - японской «Mazda» и корейского KIA, представительства международных корпораций «Siemens AG» («Siemens AG Österreich») и «Koninklijke Philips Electronics N. V.» («Philips Austria GmbH»), Клагенфурт-ам-Вёртерзе - ведущий в Каринтии центр оптовой и розничной торговли (особенно известен как центр сбыта овощей, фруктов, мясной и рыбной продукции каринтийских агропромышленных предприятий), банковско-финансовых и страховых операций, деловых и профессиональных услуг.

Ежегодно проводятся многочисленные международные выставки и ярмарки, в том числе выставки-ярмарки «Klagenfurter Herbstmesse» (товары народного потребления), «Autofrühling» (автомобили, велосипеды, мотоциклы), а также выставки «Familie» (товары для семьи), «Кärntner Brauchtumsmesse» (культура и фольклор Каринтии).

На Клагенфурт-ам-Вёртерзе приходится около 1/4 объёма промышленного производства Каринтии. В конце XX - начале XXI века город стал крупным центром наукоёмких и высокотехнологичных производств. На базе Альпийско-Адриатического университета на побережье Вёртер-Зе создан один из ведущих технологических парков страны - «Lakeside Science & Technology Park» со специализацией на НИОКР и производстве в области информатики, электроники, коммуникационных систем.

В Клагенфурт-ам-Вёртерзе расположены радиоэлектронные и электротехнические заводы концернов «Philips Austria GmbH» (выпуск смарт-карт, карт-ридеров, электробытовых приборов) и «Siemens AG Österreich», а также предприятие концерна «Infineon Technologies AG» (одно из крупнейших в Австрии по производству микросхем), завод «Magna Steyr AG» (выпуск электронного оборудования для автомобилей).

Многие предприятия города имеют очень узкую специализацию: в нём находятся штаб-квартиры и предприятия компаний «Hirsch Armbänder GmbH» (старейшая австрийская фирма, специализирующаяся на производстве браслетов для наручных часов), «Кüchler Electronics GmbH» (выпуск оборудования для расфасовки колбас, сыров и другой гастрономической продукции), «Zimmer AG» (производство узлов и компонентов текстильного оборудования).

Главная отрасль пищевкусовой промышленности - производство напитков: в Клагенфурт-ам-Вёртерзе - штаб-квартира и основной завод компании «PAGO Fruchtsäfte GmbH», ведущей австрийской фирмы по производству фруктовых соков, предприятия фирмы «S. Stroh GmbH», выпускающей алкогольную продукцию (в том числе ром марки «Stroh-Rum», бальзамы). Имеются предприятия химической (производство свинцовых красок и др.), текстильной, деревообрабатывающей отраслей; в 2007 году введён в эксплуатацию завод по производству биотоплива.

В 8 км к северу от Клагенфурт-ам-Вёртерзе, в посёлке Мария-Заль, - Каринтийский музей под открытым небом (старейший из подобных музеев в Австрии; жилые дома и хозяйственные постройки из разных районов Каринтии). Близ города - замок Хохостервиц (основан до 860 года, укреплён в XVI веке), бенедиктинский монастырь Санкт-Пауль-им-Лафантталь (1091 год; романская базилика конца XII века, росписи конца XV века, мастера Ф. и М. Пахеры; собрание живописи XVI-XVII века, манускриптов V-XVIII века).

Иллюстрация:

Кла­ген­фурт-ам-Вёр­тер­зе. Ланд­ха­ус. 1574-1594. Ар­хи­тек­тор Г. Фрей­манн. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)