КИЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1769‒1771

Кижское восстание 1769—1771 — массовое антикрепостническое выступление приписных крестьян Олонецких горных заводов (в Карелии).

Восстание охватило около 40 тыс. жителей русских, карельских и вепсских погостов Олонецкого горного округа.

Поводом к выступлению стало повышение оброка и посылка крестьян в разгар уборки урожая на Тивдийские мраморные разработки и строительство Лижемского пушечного завода. Осенью 1769 — в начале 1770 крестьяне Заонежья стали отказываться от работ, и к концу лета 1770 казенные предприятия Олонецкого округа были полностью остановлены. В Санкт-Петербург с челобитной на имя императрицы Екатерины II отправились делегированные восставшими крестьяне К. Соболев и А. Трофимов. Правительство отменило работы на мраморных ломках, но восставшие требовали отмены всех заводских барщинных повинностей. В начале 1771 администрации удалось временно добиться подчинения части приписных волостей и погостов. Продолжавшие неповиновение крестьяне во главе с С. Костиным и А. Сальниковым оказали вооруженное сопротивление прибывшим в Кижи военным, заставив тех отступить. Изданный в апреле 1771 правительственный указ, объявивший восставших «бунтовщиками и возмутителями», не заставил крестьян вернуться к работам.

Для подавления сопротивления 1 июля 1771 в Кижи прибыл отряд из трех рот солдат и артиллерийской команды с двумя пушками. После выстрелов по толпе и гибели пяти человек крестьяне прекратили сопротивление. К. Соболев, С. Костин и А. Сальников были проговорены к битью кнутом, вырыванию ноздрей, клеймлению и ссылке на каторжные работы в Сибирь. 48 человек выслано на поселение, 160 отдано в солдаты, 14 крестьян наказано плетьми и кнутом. На содержание следственной комиссии с крестьян было взыскано 8 тысяч рублей. Однако в итоге барщинные работы по ломке мрамора и строительству новых заводов были отменены.

Лит.: Балагуров Я. А. Кижское восстание: 1769—1771. Петрозаводск, 1969; Его же. Приписные крестьяне Карелии в XVIII—XIX вв., Петрозаводск, 1962; Кижское восстание 1769—1771. Документы. Петрозаводск, 1977.