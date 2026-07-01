КИТВЕ

КИТВЕ - го­род в центральной час­ти Зам­бии , в провинции Коп­пер­белт.

Население 488,4 тысяч человек (2008 год), второй по численности населения город страны (после Лусаки). Транспортный узел. Основан в 1936 году. В 1961 году объединён с г. Нкана. Статус города с 1966 года.

Важный промышленный центр. Крупнейший в Замбии медеплавильный завод (мощность до 200 тысяч тонн меди в год); производство кобальта (свыше 2 тысяч тонн в год).

Металлообработка, производство электрооборудования; предприятия химической (пластмассы, удобрения), мебельной, пищевой (в том числе пивоварение), швейной промышленности. Близ города - месторождения медных и медно-никелевых руд.

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