КИТО

КИТО - сто­ли­ца Эк­ва­до­ра, админстративный центр провинции Пи­чин­ча.

Население 1594,9 тысяч человек (2008 год), второй по числу жителей город страны (после Гуаякиля). Расположен в 25 км к югу от экватора, в межгорной холмистой котловине Сьерры-де-Эквадор, на высоте 2800 м (самая высокорасположенная столица в Латинской Америке после Ла-Паса), у подножия действующего вулкана Пичинча (последнее извержение в 1999 году); близ Кито - ещё 8 вулканов, в том числе Котопахи, Антисана, Каямбе (выбросы вулканического пепла оказывают негативное воздействие на экологическую обстановку в районе Кито).

Железнодорожное сообщение с портами Гуаякиль и Эсмеральдас на побережье Тихого океана. Автострадой связан с Лимой (Перу) и Санта-Фе-де-Боготой (Колумбия). Международный аэропорт «Марискаль Сукре» (1960 год); строится (с 2006 года) новый аэропорт к востоку от города. Действует фуникулёр (так называемый аэротрамвай Теlefériqo; соединяет центр города с холмом Крус-Лома на восточной стороне вулкана Пичинча). Ведутся работы (2008 год) по созданию лёгкого метро.

Ос­но­ван в 1534 году испанским кон­ки­ста­до­ром С. де Бе­лаль­ка­са­ром на месте древнего индейского поселения. Статус города с 1541 года. В 1545 году в Кито было учреждено епископство, в 1849 году - архиепископство. С 1563 года административный центр Королевской Аудиенсии Кито (административный округ) в составе вице-королевства Перу, с 1721 года - Новой Гранады. Центр антииспанских восстаний 1592, 1765 и 1809 годов. Освобождён от испанского господства в период Войны за независимость в Латинской Америке после победы патриотов во главе с А. Х. де Сукре при Пичинче в 1822 году. В 1822-1830 годах административный центр Южного департамента Великой Колумбии. С 1830 года столица Республики Эквадор, до начала XX века её главный экономический центр. Неоднократно разрушался землетрясениями (1660, 1797, 1868, 1987, 2006 годы).

В планировке Кито преобладает прямоугольная сетка улиц. Функционально выделяются три разделённые холмами части: в старой, центральной, сосредоточены основные архитектурные памятники; в современной северной, торгово-финансовой, части - офисы банков и компаний, дорогие магазины, жильё бизнес-класса; на юге - «спальные» районы и промышленные зоны. В центре Кито - площади Независимости (Пласа-Индепенденсия с классицистическим Дворцом правительства, 1747 год), Пласа-Боливар и Пласа-Сукре. В так называемом древнем городе - крупнейшем (площадь 320 га) и наиболее цельно сохранившемся районе исторической застройки в Латинской Америке - 1-2-этажные оштукатуренные дома колониального периода, крытые красной черепицей или белёным камнем, с выкрашенными в голубой цвет деревянными деталями; свыше 50 церквей, часовен и монастырей в стилях платереско и барокко: церкви Сан-Франсиско (1534-1581 годы, архитекторы Х. Рикке, А. Родригес), Ла-Компаньия (1606-1649 годы; фасад - 1722-1765 годы), Эль-Саграрио (1699-1706 годы); собор (1562-1572 годы); монастырь Санто-Доминго (1623-1640 годы).

Интерьеры сакральных построек украшены жи­во­пи­сью и деревянной полихромной скульптурой местных мастеров (с 1555 года в Кито открыта художественная школа). В XIX веке возведены тюрьма Пеналь-Паноптико (1810-1878 годы, архитектор Т. Рид), Национальный театр «Сукре» в классических формах (1879-1887 годы, архитектор Ф. Шмидт) и неоготическая базилика Национального обета (с 1892 года). В XX веке к северу от центральной части Кито появились новые городские районы (Ла-Марискаль, с 1922 года; планировка основана на схеме «города-сада»), застроенные в стилях ар деко и нео­ко­ло­ни­аль­ной ар­хи­тек­ту­ры . В 1942-1945 годах разработан новый генплан Кито (архитектор Х. Одриосола). К середине XX века появились постройки в духе модернизма: Дом культуры Эквадора (1946-1950 годы, архитектор А. Каль-дерон Морено); Дворец муниципалитета (1975 год, архитекторы Д. Бандерас Вела и Х. Эспиноса Паэс); здание парламента; отель «Кито». Исторический центр Кито включён в список Всемирного наследия.

В черте города четыре зоны отдыха: парки Метрополитано, Ла-Каролина (ботанический), Эль-Эхидо и Ла-Аламеда (на его территории - старейшая в Южной Америке обсерватория, построенная в 1873 году под руководством учёного Х. Б. Ментена). Парк развлечений «Вулкано-парк» - один из крупнейших в Южной Америке. Зоологический сад Гуайльбамба (1997 год).

Кито - образовательный и культурный центр Эквадора. Среди научных учреждений - Эквадорская академия языка (1874 год), Военный географический институт (1928 год), Эквадорский институт естественной истории (1940 год), Институт антропологии и географии (1950 год; включает музей), Институт ядерных наук (1957 год), Эквадорская академия медицины (1958 год), Автономный национальный институт сельскохозяйственных исследований (1959 год), Институт метеорологии и гидрологии (1961 год), Латиноамериканский институт общественных наук (1974 год). Университет Святого Франциска (1534 год), Центральный университет Эквадора (1586 год; название и статус неоднократно менялись, современное название с 1826 года), Национальная политехническая школа (1869 год), Национальная консерватория (1870 год), Национальный колледж имени 24 мая (1934 год), Латиноамериканский центр по подготовке журналистов (1959 год), Государственный университет имени С. Боливара (1992 год), Американский университет (1994 год), Международный специальный университет UISEK (1993 год), Международный университет (1996 год) и др.

Среди негосударственных вузов - Католический университет Эквадора (1946 год). Библиотеки: национальная (1792 год) и муниципальная (1886 год); библиотека и музей «Аурелио Эспиноса Полит» (1928 год). Национальный исторический архив (1938 год). Музеи: колониального искусства (1914 год; искусства XVI-XVIII века, в том числе школа Кито), антропологический «Антонио Сантьяна» (1925 год), естественных наук (1937 год), муниципальный музей искусства и истории «Альберто Мена Кааманьо» (1959 год), археологический музей «Гильермо Перес Чирибога» и художественная галерея при Центральном банке Эквадора (1969 год), Музей визуальных искусств и музыкальных инструментов (MAVIM) и др. Театр «Боливар». Национальный симфонический оркестр (1956 год).

В 1993 году в Кито проходили матчи Кубка Америки по футболу. Футбольные клубы «Эль-Насьональ» (стадион «Олимпико Атауальпа», 40 тысяч мест) - 13-кратный чемпион Эквадора (1967-2006 годы) и «Лига Депортива Университарио» (стадион «Каса Бланка», около 40 тысяч мест) - 9-кратный чемпион Эквадора (1969-2007 годы), обладатель Кубка Либертадорес (2008 год) и финалист клубного чемпионата мира (2008 год).

Крупный экономический центр страны. Около 76% работающих занято в сфере услуг. В Кито расположены штаб-квартиры крупнейших банков Эквадора - Banco Central del Ecuador, Banco del Pichincha (1906 год), Banco Internacional (1973 год), представительства Banco de Guayaquil и Banco Pacifico (штаб-квартиры - в Гуаякиле), а также филиалы и представительства иностранных банков (Lloyd’s TSB Bank, Banco Sudamericano, Inter-American Development Bank, World Bank Ecuador и др.); находится штаб-квартира государственной нефтяной компании «Petroecuador».

Ведущие отрасли промышленности: лёгкая (текстильная, кожевенно-обувная), машиностроение и металлообработка, химическая, деревообрабатывающая, пищевая, производство строительных материалов. Большинство текстильных компаний специализируются на выпуске шерстяных нитей и тканей, а также производстве одежды из шерсти; среди них - «Textiles La Escala S. А.», «Enkador S. А.», «Paris Quito S.А.», «Textil San Pedro S.А.», «Hilacril S.А.» (в том числе одежда из синтетических волокон), «S.J. Jersey Ecuatoriano S.А.». Крупные многопрофильные текстильные предприятия - «Textil Ecuador S.А.», «Industrial Textilana», «Empresas Pinto S.А.» и др.; действует завод по производству верёвок и шпагата («Tejidos Pin-Тех S.А.»).

Машиностроение и металлообработка представлены производством оборудования для хранения нефти и нефтепродуктов, различных газов (цистерны, баллоны и др. - «Tepromec Cia. Ltda.»), изготовлением металлоконструкций, электротехнической продукции (фабрика трансформаторов компании «Motores Inelmo Cia. Ltda.»). Предприятия химической промышленности выпускают бытовые химикаты («Amaquim Cia. Ltda.», «Aprodin Cia. Ltda.»), краски и лаки (компании «Duracoat S.А.», «Expocolor»), минеральные удобрения (фабрика германской корпорации BASF) и др. Среди крупных производителей изделий из древесины - «Stilo&Madera» (в том числе мебель), «Propuertas» (паркет, двери и др.).

Иллюстрация:

Ки­то. Па­но­ра­ма го­ро­да. Архив БРЭ.

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