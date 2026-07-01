КИТЧЕНЕР

КИТЧЕНЕР - го­род в юго-востчной час­ти Ка­на­ды , в провинции Он­та­рио.

Население 204,7 тысяч человек (2008 год; с городами-спутниками Уотерлу и Кеймбридж - свыше 450 тысяч человек); в Китченере одна из самых высоких в стране доля жителей немецкого происхождения (свыше 25%; 2006 год, перепись). Расположен в юго-западной части провинции, автомагистралями связан с другими городами страны.

Ос­но­ван немецкими пе­ре­се­лен­ца­ми- мен­но­ни­та­ми в конце XVIII века, первоначально развивался как меннонитский религиозный центр. В XIX веке заселялся многочисленными иммигрантами из Германии (главным образом ремесленниками и фермерами). В 1833 году получил название Берлин. С 1853 года административный центр графства Уотерлу провинции Онтарио.

Статус города с 09.06.1912 года. Современное название с 1916 года; из-за роста антигерманских настроений во время 1-й ми­ро­вой вой­ны переименован в честь британского военачальника Г. Г. Китченера (1850-1916 годы). Китченер - главный центр немецкой культуры в Канаде.

Университеты: Уилфрида Лорье (1911 год) и Уотерлу (1957 год), оба - в г. Уотерлу; на их базе развиваются высокотехнологичные производства (в том числе биотехнология, фармацевтика).

Музеи: «Перекрёсток наследия» (1956 год; экспозиция по истории графства Уотерлу в 1900-1914 годах), Дом И. Шнайдера (1981 год; один из первых поселенцев-фермеров), детский (1995 год). Многофункциональный культурный центр «Centre in the Square» [включает художественную галерею (1956 год), зрительный зал (свыше 2000 мест) и др.]. Симфонический оркестр Китченер-Уотерлу (1944 год). Традиционно проводятся: фестиваль Октоберфест (ежегодно; самый крупный за пределами Германии), фермерская ярмарка (по субботам). Городской парк «Виктория».

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