КИТАЙ
Государство в Восточной и Центральной Азии.
На востоке и юго-востоке омывается водами Жёлтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей Тихого ок. (протяжённость береговой линии св. 18 тыс. км); у побережья многочисл. острова (крупнейшие – Тайвань и Хайнань). Длина сухопутных границ ок. 22,8 тыс. км. На северо-востоке граничит с КНДР и Россией, на севере – с Монголией, на северо-западе – с Россией, Казахстаном и Киргизией, на западе – с Таджикистаном и Афганистаном, а также с Пакистаном (по т. н. линии контроля в Кашмире), на юго-западе и юге – с Индией, Непалом и Бутаном; на юго-востоке – с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом.
Пл. 9,6 млн. км2 (3-е место в мире после России и Канады). Нас. св. 1,3 млрд. чел. (2009, 1-е место в мире). Столица – Пекин. Офиц. язык – китайский. Денежная единица – юань. В адм. отношении территория К. состоит из 23 провинций, 5 автономных районов, 4 городов центр. подчинения (в пределы их адм. границ, кроме крупнейших городов с пригородами, включены обширные окружающие территории), 2 особых адм. районов.
К. – член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), АТЭС (1991), ВТО (2001), ШОС (2001).
Древний Китай. Согласно археологич. данным, человек начал заселять Вост. Азию ок. 2 млн. лет назад. На территории К. не было заметного разрыва в смене человеческих популяций. Обнаружение в 1920-х гг. в К. памятников древнекаменного века позволило опровергнуть традиц. теорию, согласно которой история кит. народа начинается лишь в 3–1-м тыс. до н. э., с периода «Трёх династий» (Ся, Инь, Чжоу).
В позднем палеолите шёл процесс расообразования, неоантропы уже обладали заметными монголоидными чертами. Постепенно началось формирование некоторых культовых представлений, что проявилось в возникновении погребального обряда и посыпании умерших красным гематитовым порошком. Зародилось иск-во, однако датировка наскальных рисунков, обнаруженных в разл. частях К., дискуссионна. На стоянке Шиюй найдены кости с нарезами, нёсшими, по-видимому, информационную нагрузку.
Открытая Ю. Г. Андерсоном в 1921 культура Яншао имела важное значение для изучения кит. цивилизации. В 1928 кит. учёный У Цзиньдин исследовал в пров. Шаньдун памятники культуры Луншань, унаследовавшей достижения Яншао. Тогда же Ли Цзи, Лян Сыюн и др. кит. учёные начали раскопки Иньсюя. Новейшие археологич. материалы позволяют сделать вывод, что в неолите на территории К. существовало неск. культурных провинций: для культур в бассейне р. Чанцзян (Янцзы) и к югу от него основой хозяйства было рисоводство; в районе, тяготевшем к Юго-Вост. Азии, переход к производящему хозяйству был связан с развитием животноводства, в меньшей степени – земледелия, а также, вероятно, аквакультуры. Севернее находились ареалы высокоразвитых культур. Их носители были земледельцами, выращивали заливной рис и разводили свиней, собак и буйволов, они были знакомы с прядением и ткачеством; умели искусно обрабатывать нефрит; обладали навыками строительства и деревообработки, о чём свидетельствуют прочные дерев. сошники и многочисл. искусно изготовленные украшения и предметы неизвестного, возможно, культового назначения. На территории пос. Хэмуду обнаружены неск. рядов параллельно стоящих многокамерных длинных домов на сваях (длина одного из них 23 м). Такая форма построек получила затем распространение в районах к югу от Чанцзяна. Неолитич. культурам бассейна Хуанхэ от Шаньдуна до Ганьсу присущи некоторые общие черты. Наличие крупных поселений (пл. 1–2 га) может свидетельствовать об образовании значит. родо-племенных групп. Осн. продукты питания давало зерновое земледелие – выращивание проса и чумизы, а также животноводство – разведение свиней, собак, кур, баранов. Носители этих культур умели изготовлять керамику и шлифованные каменные орудия.
Археологич. находки показывают, что создатели древних культур, вероятно, внесли вклад в формирование кит. письменности и развитие металлургии: знаки на керамике Давэнькоу, Луншаня и Мацзяяо обладают определённым сходством с письменностью периода династии Инь (Шан) (см. Китайское письмо). На востоке в пределах Луншаня, а возможно Давэнькоу, на западе в позднем Мацзяяо и его продолжении – культуре Цицзя обнаружены следы произ-ва металла.
Непрерывность и последовательность историч. развития наблюдается и в бассейне нижнего течения Чанцзяна. На базе достижений местных культур возникли культуры, создатели которых были знакомы с произ-вом крашеной керамики, а также выращивали заливной рис, разводили шелкопряда, изготавливали разнообразные нефритовые изделия (некоторые изделия в этом стиле впоследствии превратились в знаки власти, высокого социального положения и характерные украшения кит. аристократии).
В 3-м тыс. на территории К. формировалась цивилизация, признаками которой были строительство городов и дворцов, развитая металлургия, культ предков, наличие письменности и др.
Согласно археологич. данным, во 2-й пол. 3-го тыс. в центре Сев. К. строились довольно крупные, площадью от 0,75 га до 3,2 км2 города, окружённые крепостной стеной, имевшей у основания ширину до 10 м. Она сооружалась методом наслаивания утрамбованных пластов земли. Это строительство связывается с именами Гуна и его сына Юя (2205–2198).
Помимо луншаньского и цицзяского металлургич. центров, в 21–16 или 24–15 вв. в центр. и зап. областях Хэнань и юж. Шаньси существовал центр изготовления бронзы Эрлитоу.
О развитии культовых представлений свидетельствуют найденные в районе дер. Сяотунь (северо-восток пров. Хэнань) кости животных и панцири черепах, которые являются, по мнению учё- ных, гадальными костями (датируются 14–11 вв.), а вырезанные на них знаки – древнейшей формой кит. письменности. Найдено св. 150 тыс. такого рода гадальных костей, выделено более 5 тыс. разл. графем, из которых почти 2 тыс. дешифрованы.
С развитием письменности был тесно связан обряд гадания, превратившийся в важный элемент культовой и политич. жизни Древнего К. В период неолита в К. существовал культ предков. В 18/17–12/11 вв. он приобрёл устойчивый характер и был институционализирован; существовали спец. помещения для отправления культа. Он получил отражение также в западночжоуских надписях на бронзовых сосудах (12/11–8 вв.; эти надписи представляют собой следующий этап развития кит. языка, письменности и культуры). Обряд почитания предков нашёл отражение в древнейшем собрании кит. поэзии «Ши цзин». Завершающие элементы были привнесены в него Конфуцием, который отождествил гос-во с семьёй, а правителя – с отцом, чем придал культу предков особую значимость.
Древнекитайские царства и империи (3-е тыс. до н. э. – 1-я пол. 3-го в. н. э.). С 3-го тыс. начинается письм. история К. Сыма Цянь, автор «Ши цзи» («Исторические записки»), первого сводного труда о прошлом К., начинает кит. историю с правления легендарных У Ди – пяти императоров (2697–2206): Хуан-ди, Чжуань-сюй, Ди-ку, Яо и Шунь. Согласно Сыма Цяню, последний из мифич. императоров – Шунь незадолго до своей смерти приблизил к себе выше упоминавшегося Юя, сына Гуна, который впоследствии стал править Поднебесной, основав первую в истории К. династию – Ся (2205–1767). После смерти Юя на престол вступил его сын Ци (2197–89). Последним правителем династии был тиран Цзе (1818–1767), борьбу с которым возглавил «призванный Небом» герой Тан [Чэн-тан, Тянь-и; с 1783 вождь инь (шан), в 1766–54 глава гос-ва], разбивший армию Ся и основавший новую династию Инь (Шан) (1766–1122 или 1600–1027).
Инь неоднократно меняли область проживания (территория совр. провинций Хэнань, Хэбэй и Шаньдун). После падения их династии они были переселены в др. районы страны. Инь занимались земледелием, шёлкоткачеством, виноделием, скотоводством. Дальнейшее развитие получили ремесло (изготовление примитивного фарфора и белой керамики из каолина, разл. лаковых изделий) и строительство (градостроительство, возведение крупных домов и храмов). Переход на более высокий уровень с.-х. и ремесленного произ-ва привёл к появлению торговли и протоденег (ими являлись предметы обихода или куски драгоценных металлов и минералов, позднее – раковины каури и их бронзовые реплики). Социуму инь была присуща чётко выраженная стратификация. На вершине пирамиды находился ван, который при решении важных гос. дел советовался с оракулом, приближёнными, а иногда со всем народом. В эпоху Инь (Шан) появились довольно сложные культовые представления и обряды. Пантеон богов включал верховное божество Шанди (считалось, что оно управляет жизнью людей), многочисл. духов природы и души предков, у которых спрашивали совета, просили о помощи, которым приносили жертвы. Инь жили в окружении более ста племён (цян, ту, ма, син, гуй, лун, юй и др.), сведения о которых сохранились в разл. письм. источниках. Часть этих племён подчинялись инь, другие поддерживали с ними дружественные или торговые отношения, третьи постоянно с ними воевали.
К западу от инь (юг совр. пров. Шэньси) проживали чжоу, вождём которых был Фа, после смерти получивший храмовое имя У-ван. Его войско в союзе с др. племенами разбило армию инь, их последний правитель Чжоу-синь погиб. После победы У-ван пожаловал крупные уделы своим родственникам и союзникам. Покорив инь, чжоу заимствовали у них достижения материальной и духовной культуры, письменность и, возможно, язык.
Эпоха Чжоу делится на два периода: зап. династии Чжоу (1122/1027–771; её столицами были Фэн и Хао, близ совр. г. Сиань) и вост. династии Чжоу (770–256/249; со столицей в Лои – совр. Лоян). Зап. династия Чжоу пала под натиском центр.-азиат. цюаньжун, после чего столица была перенесена в Лои. Время царствования вост. династии Чжоу в свою очередь распадается на два периода: Чуньцю (772–481 или 770–476) и Чжаньго (Воюющие царства; 403 или 475–221).
В период Чуньцю, несмотря на сохранение морального авторитета вана, реальная власть находилась в руках потомств. удельных князей – чжухоу. Общество имело довольно сложную структуру. На вершине иерархич. лестницы находился ван, ступенью ниже располагалась высшая правящая элита, состоявшая из чжухоу и потомств. сановников – цинов. Более низкую ступень занимали главы крупных родовых образований – дафу и ши, являвшиеся одновременно высокими чиновниками, а на ещё более низкой ступени находились главы семей и местное чиновничество. Следующий социальный слой составлял простой народ: крестьяне, ремесленники и торговцы, а также мелкие служащие и обычные горожане. В самом низу социальной лестницы находились немногочисленные и не игравшие решающей роли в хозяйств. жизни страны рабы, в которых обращали военнопленных и преступников. Стратификация общества имела чёткое и строго регламентированное внешнее выражение – в одежде, пище, повозках, оружии, жилье, обрядах и т. п.
В самом начале эпохи Чжоу права на землю принадлежали вану, однако в период Чуньцю они постепенно перешли к чжухоу. В каждом владении его глава выступал в качестве владельца всей земли. Фактическими, а со временем и юридически наследств. владельцами земли становились также дафу и ши. Владельцы земли передавали её в пользование крестьянам за отработочную ренту, а сами платили вышестоящим дань шёлком, нефритом, шкурами животных, зерном и т. д. Землю можно было наследовать, но нельзя было продать и купить. На рубеже 9–8 вв. отработочная рента была заменена натуральной, первоначально равнявшейся 1/10 части урожая. В период Чуньцю земля стала объектом купли-продажи, сформировались слои помещиков, богатых купцов – владельцев земли и владевших землёй свободных крестьян, значение наследств. аристократии и зависимых крестьян снизилось. В 6 в. появились земельный, а несколько позднее подушный и подворный налоги, уплачиваемые натурой (просом, рисом, шёлком), а также отработки и повинности.
На рубеже периодов Чуньцю и Чжаньго развитие К. стимулировалось несколькими новшествами. Ок. 6 в. в употребление вошло железо, которое к 4 в. стало гл. материалом для изготовления орудий труда, а затем оружия и предметов обихода. Значит. подъём с. х-ва был достигнут за счёт таких нововведений, как удобрение полей, использование бычьей упряжки и колеса для подачи воды на поля, строительство крупных ирригац. систем. Развитие с. х-ва и ремесла стимулировало торговлю, которой занимались не только купцы, но и крестьяне, ремесленники и чиновники. Важную роль в развитии торговли играл Великий канал, часть которого была сооружена в 6 в. К концу периода Чуньцю на смену протоденьгам пришли медные и бронзовые монеты. Каждое царство выпускало собств. монету, однако разные виды монеты имели хождение на территории всего Китая.
Эпоха Чжоу обогатила кит. культуру множеством нововведений в самых разных областях, в т. ч. в лит-ре и философии, которые сыграли исключительно важную роль в истории страны.
К периоду Чжаньго на территории К. образовалось 7 крупных царств: Ци, Янь, Цинь, Чу, Хань, Вэй и Чжао. Особое место среди них занимала Цинь, возвышение которой во многом связано с деятельностью Шан Яна, внёсшего значит. вклад в развитие идеологии легизма (впоследствии мн. легистские идеи были восприняты конфуцианством, что позволило ему стать идеологич. опорой кит. империи) и попытавшегося воплотить её в жизнь.
Шан Ян был призван на должность советника после прихода к власти в Цинь Сяо-гуна (361–338). Ему было приказано провести реформы, направленные на укрепление гос-ва. В 356 и 350 в Цинь были осуществлены преобразования в духе легистских идей: земледелие поощрялось посредством освобождения от повинностей тех, кто успешно трудился в поле, отменены наследств. привилегии аристократии, введена система присвоения званий за воен. заслуги, разрешена купля-продажа земли, установлена единая система мер; введено обязательное разделение семьи в случае, если в ней было двое или более взрослых мужчин (иначе на семью налагался двойной налог). По адм. реформе, проведённой Шан Яном, царство Цинь было разделено на 31 уезд, которыми управляли чиновники, представлявшие центр. власть. Нововведения Шан Яна вызвали недовольство аристократии. После кончины Сяо-гуна и вступления на престол Хуэй-вэнь-вана (337–311) Шан Ян был казнён, а весь его род истреблён. Падение Шан Яна не означало, однако, прекращения начатых им реформ. Сознавая их полезность для страны, наследники Сяо-гуна и их первые министры, в особенности Люй Бувэй (?–235) и Ли Сы, продолжили преобразования, что в итоге позволило Цинь, используя воен. и дипломатич. средства, объединить весь К. (в 230 оно подчинило Хань, в 229 – Чжао, в 225 – Вэй, в 224 – Чу, в 222 – Янь и в 221 – Ци).
С именем Ли Сы связана разработка мер, направленных на полную унификацию Поднебесной и обеспечение в ней единоличной власти циньского повелителя Цинь Шихуанди. В результате проведённых Ли Сы реформ были упразднены прежние границы между царствами и изменена система управления: вся страна разделена на 36 областей, создан аппарат управления ими, полностью зависевший от императора, введены единые законы, меры, деньги и письменность, в ведение гос-ва передана система обучения. Наследств. аристократия, высшее чиновничество и крупные купцы покорённых царств были переселены в столицу Цинь – Сяньян – и поставлены под строгий контроль центр. правительства. Столицу и периферию соединили курьерскими дорогами. В целях укрепления власти циньского правителя в 213 были преданы огню древние трактаты и историч. хроники др. царств периода Чжаньго.
Объединив под своей властью шесть царств, Цинь перешла в наступление на соседние государства и народы. В 215–214 на севере 300-тысячная армия под команд. Мэн Тяня (?–210) разбила хунну, заняла земли в большой излучине Хуанхэ и приступила к сооружению Великой Китайской стены (достраивались и соединялись воедино защитные стены прежних царств; в совр. виде Великая Кит. стена – памятник 15–16 вв.), неся при этом потери не меньшие, чем в сражениях с кочевниками. На юге к 211 др. циньская армия покорила вьетн. гос-во Намвьет и захватила сев.-вост. часть вьетн. гос-ва Аулак (территория совр. юж.-кит. провинций Гуанси, Гуандун, а также часть Сев. Вьетнама). Ещё раньше, в 223 и 221, в продолжение борьбы против Чу 500-тысячная циньская армия под команд. Ван Цзяня (гг. рождения и смерти неизв.) завоевала земли на юго-востоке (ныне провинции Цзянси, Фуцзянь) и юге (ныне пров. Хунань).
После кончины Цинь Шихуанди династия Цинь начала быстро терять власть. В результате дворцового заговора, во главе которого стояли Ли Сы и гл. евнух Чжао Гао (?–207), на престол был возведён младший сын Цинь Шихуанди – Ху-хай (210–207; короновался под именем Эрши-хуанди). В ходе борьбы, развернувшейся после этого при циньском дворе, Чжао Гао клеветой добился казни Ли Сы и уничтожения его рода, затем вынудил Эрши-хуанди совершить самоубийство, а через месяц был убит сам. В условиях ослабления позиций центр. власти в 209 вспыхнуло крестьянское восстание под рук. Чэнь Шэна, затем начались выступления аристократии покорённых царств. С претензией на циньский престол выступили выходец из крестьян Лю Бан и чуский аристократ Сян Юй, сформировавшие собств. армии. Их успешные действия положили конец правлению Цинь. В 207 Лю Бан занял Сяньян и в 206 провозгласил себя ваном, а в 202, разгромив Сян Юя, – императором под именем Гао-цзу. Им была основана новая правящая династия – Западная Хань.
Взойдя на престол, Гао-цзу столкнулся с серьёзными проблемами. Страна была разорена, разрушены традиц. уклад жизни и система управления, подорван авторитет гос. власти. На севере вновь усилились хунну. Стремясь добиться стабилизации обстановки, Гао-цзу отменил жестокие наказания периода Цинь, объявил широкую амнистию, освободил всех, кто, стремясь избежать голодной смерти, продал себя в рабство, вернул ранги, землю и жилища их прежним обладателям, восстановил местную администрацию. Заслуженные военачальники получили титулы хоу и наследств. владения, армии были распущены, солдатам предоставлена возможность вернуться к занятию с. х-вом. Все эти меры способствовали установлению в К. относит. спокойствия и порядка. Однако более решительному прогрессу препятствовали продолжавшиеся внутр. распри и сепаратистские устремления местных правителей, ярким проявлением которых стал т. н. мятеж семи ванов, который возглавил племянник Гао-цзу – Лю Пи (215–154). Окончательно этот мятеж был подавлен лишь У-ди, самым выдающимся зап.-ханьским императором.
У-ди добился значит. укрепления позиций центр. власти в империи Зап. Хань. В 127 он издал указ, изменивший принцип наследования: отныне наследниками становились все сыновья (в равных долях), а не один лишь старший сын. В результате все крупные владения были разделены и заложена основа для их дальнейшего дробления. В 112 У-ди лишил 106 чел. титула хоу, что окончательно решило проблему крупного землевладения. У-ди фактически восстановил циньскую централизов. систему управления с опорой на огромный бюрократич. аппарат, к службе в котором допускались также купцы, разрешил продажу титулов и званий, но не должностей.
В течение нескольких относительно спокойных десятилетий, прошедших с начала воцарения Зап. Хань, экономика К. была восстановлена. Введённая в этот период система трёхполья, изобретение парной сохи, восстановление старых и сооружение новых ирригац. систем позволили значительно повысить производительность с. х-ва. Быстро развивалось ремесло. Стремясь содействовать дальнейшему развитию хозяйства и пополнить казну, У-ди в 119 установил гос. монополию на выплавку железа и варку соли, а в 115 – на чеканку монеты. Были организованы казённые мастерские, в которых трудились рабы (их количество в этот период было самым большим за всю древнюю историю К.). Развитие ремесла стимулировало рост торговли и ростовщичества; появилось значит. количество людей, скопивших состояние не за счёт земледелия. Многие кит. города превратились в важные торгово-ремесленные центры и являлись крупнейшими городами мира: Чанъань (ныне Сиань), Лоян, Ханьдань (на юге Хэбэя), Линьцзы (ныне Цзыбао), Чэнду и др.
При У-ди империя Зап. Хань добилась значит. расширения своих границ. В 123–119 в результате нескольких походов было нанесено серьёзное поражение хунну, которые на длительное время перестали представлять угрозу для К. В результате посольства полководца и сановника Чжан Цяня Зап. Хань установила непосредств. контакт со странами и народами Центр. Азии (Ферганой, Согдом, Бактрией, Парфией), что создало предпосылки для открытия Великого шёлкового пути. По завершении посольства Чжан Цяня У-ди направил в Центр. Азию войска, которые в 111 покорили цян, а в 102 Фергану и весь т. н. Зап. край. Совр. Синьцзян и соседние районы Ср. Азии были включены в состав империи Зап. Хань либо признали зависимость от неё. Одновременно укрепилось и расширилось присутствие Зап. Хань на юге (в совр. провинциях Гуандун, Гуанси, Чжэцзян, Фуцзянь, Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань и на севере Вьетнама). В 108 до н. э. У-ди подчинилась Чжаосянь (Ляодун и Корея), благодаря чему были установлены отношения с Японией. К. достиг пика своего могущества, став самой обширной и многолюдной империей Древнего мира. Кит. шёлк, железные изделия, металл, мед. познания, передовые технологии проникли в др. страны Азии и даже в Европу. При У-ди конфуцианство стало гос. идеологией К.
Со смертью У-ди позиции династии Зап. Хань начали быстро ослабевать. Этому во многом способствовало и то обстоятельство, что в зап.-ханьский период сформировалась и обрела значит. силу бюрократич. прослойка. Её представители, как правило, не только обладали властными рычагами, но и владели землёй, а также (благодаря занятию торговлей и ростовщичеством) значит. финансовыми средствами. В 5 н. э. крупный сановник Ван Ман, родственник правящего дома по женской линии, уже ранее сосредоточивший в своих руках значит. власть, убил имп. Пин-ди (1–5), а в 8 низложил его малолетнего наследника, принял титул императора и объявил о воцарении новой династии Синь (9–25).
Взойдя на престол, Ван Ман в 9 издал указ об отмене частной собственности на землю и её переходе в собственность правителя, предоставил ограниченную свободу рабам частных лиц, запретил куплю-продажу земли и рабов; в 10 ввёл гос. контроль над рынками и ценами, установил монополию на произ-во вина, соли, железа, отливку монеты, а также (впервые в истории К.) на кредитно-ростовщические операции. Сопротивление реформам Ван Мана в кит. обществе было настолько сильным, что уже в 12 новому императору пришлось вновь разрешить куплю-продажу земли и рабов. Самым неудачным начинанием Ван Мана оказалась реформа денежной системы – за 15 лет правления он 5 раз менял деньги, что вызвало хаос в экономике и ударило по бедным слоям населения. Нарастание экономич. трудностей стало причиной начавшихся в 14 нар. волнений, которые переросли на юге страны в восстание «жителей зелёных лесов» (17–23), а на севере в краснобровых восстание. В результате Ван Ман был убит, в стране воцарилась династия Восточная Хань (25–220), избравшая своей столицей Лоян.
Первым императорам новой династии – от Гуан У-ди (Гуанъу-ди) до Хэ-ди (89–105) – пришлось решать вопросы, сходные с теми, что стояли перед правителями начального периода Зап. Хань. Осн. внимание они были вынуждены уделить восстановлению экономики. С этой целью при Гуан У-ди начали создаваться воен. поселения, жители которых совмещали труд на земле с воинской службой. При Мин-ди (58–75) и Хэ-ди казённые земли стали передаваться или сдаваться в аренду землепашцам-беднякам, при этом им выдавались инвентарь и зерно для посевов. Неоднократно производилось снижение налога на землю или полное освобождение от него. Гос-во активно содействовало строительству новых ирригац. систем. Эти меры способствовали восстановлению и дальнейшему развитию с. х-ва, а вместе с ним ремесла и торговли. Важным событием стало изобретение в 105 дешёвого способа произ-ва бумаги из конопли, древесной коры, ветоши и пр. Из К. через Зап. край бумага постепенно распространилась по всему миру.
В сфере внешней политики Вост. Хань пришлось решать те же задачи, что и зап.-ханьским императорам. В 73–94 кит. армия предприняла неск. успешных походов против вновь усилившихся хунну. Часть хунну была истреблена или пленена, а остальные начали постепенный отход на запад, что, как считается, дало позднее толчок Великому переселению народов. В 73–100 благодаря умелой дипломатии и воен. победам талантливого полководца Бань Чао К. вновь подчинил себе Зап. край. В 97 Бань Чао попытался установить связи с Римом, но его посол Гань Ин смог добраться только до Персидского зал. и вернулся назад. В период своего расцвета Вост. Хань поддерживала также отношения с Японией и Кореей, а её границы на юге и юго-западе почти совпадали с рубежами Зап. Хань.
Со 107 начался процесс ослабления позиций К. в Зап. крае, что было вызвано затяжной и неудачной для империи войной с цян. Кроме того, на севере и северо-западе усилились сяньби и ухуань, которые во 2-й пол. 2 в. заключили союз и стали совершать опустошит. набеги на вост.-ханьские земли.
Во 2 в. внутр. ситуация в империи осложнилась. На престоле часто оказывались малолетние императоры, в результате чего позиции центр. власти ослабели, обострилась борьба за влияние между разл. группировками. Росло также недовольство низов, которое в 184 вылилось в «жёлтых повязок» восстание под рук. Чжан Цзяо. Для его подавления центр. власти пришлось обратиться за помощью к крупным военачальникам- землевладельцам, располагавшим «личными армиями». В ходе борьбы с восставшими возникли три мощные группировки, руководимые Цао Цао, Лю Бэем (161–223) и Сунь Цюанем (182–252). Достигнув между собой соглашения, они низложили династию Вост. Хань и разделили её владения на три гос-ва: Вэй (со столицей в Лояне), Шу (Шухань; со столицей в Чэнду) и У [со столицей в г. Цзянье (Цзинькан), ныне Нанкин]. Новый период кит. истории, знаменовавший, по принятой в кит. историографии классификации, начало эпохи феодализма, получил назв. Троецарствие.
«Смутное время» (сер. 3 – кон. 6 вв.). Правители новых государств пытались организовать управление подвластными территориями по прежним, имперским образцам: придерживались традиц. принципов формирования и организации работы бюрократич. аппарата, соблюдали древние обычаи. Однако по своей сути их власть сильно отличалась от «классической» имперской системы, строившейся на безусловном приоритете гражд. администрации. После своего воцарения Цао Цао (в Вэй), Лю Бэй (в Шу) и Сунь Цюань (в У) оставались, как и прежде, в первую очередь воен. лидерами. Они опирались на армию, но не на войска, подчинённые гос. учреждениям, а на свои собств. воинские формирования, состоявшие из лично преданных командиров и солдат. «Военизация» власти наблюдалась и на местном уровне: главенство здесь перешло от чиновничьей администрации к лидерам региональных элит, тоже обзаведшимся «личными войсками».
«Военизация» не способствовала упрочению позиций правящих домов трёх царств. В Вэй в 249 реальная власть перешла в руки полководцев из рода Сыма, которые в 265 свергли дом Цао и провозгласили создание гос-ва Цзинь. В Шу после смерти Лю Бэя власть захватил военачальник Чжугэ Лян. В У после длительной междоусобицы к 252 правящий дом фактически лишился властных полномочий. Воен. противостояние трёх царств закончилось победой Цзинь, под эгидой которого весь К. к 280 был вновь объединён.
Империя Цзинь оказалась крайне непрочным образованием. После смерти цзиньского властителя Сыма Яня (265–290) в стране началась междоусобная война, продолжавшаяся до 306. Внутр. распрями в империи воспользовались кочевые и полукочевые народы, обитавшие на её сев. и сев.-зап. рубежах. В 316 они разгромили цзиньскую армию, захватили столицу и пленили императора. Цзинь утратила свои сев. территории. Под её контролем остались лишь центр. и юго-вост. районы К. (шесть с половиной областей из 21, составлявших цзиньскую империю).
Период кит. истории с 317 по 419 принято именовать Восточная Цзинь. Столицей гос-ва в это время был Цзинькан. С распадом империи Цзинь сев. земли К. в течение двух с половиной веков развивались фактически обособленно от южных, испытывая сильное влияние иноземных завоевателей. Это наложило отпечаток на дальнейшее развитие страны (см. Южных и Северных династий эпоха).
Со 2-й четв. 4 в. сев.-кит. территории превратились в арену борьбы между быстро сменявшими друг друга и постоянно враждовавшими между собой царствами и мини-империями, которые чаще всего создавались вождями хлынувших сюда некитайских народов. К сер. 4 в. в Сев. К. существовало 7 государств, в 384–409 – 12. Гл. опорой их властителей оставалась воен. сила. В то же время для удержания власти над преобладавшим кит. населением завоеватели привлекали кит. советников и создавали адм. аппарат по типу традиц. китайского. Иногда практиковалось раздельное управление местным населением и завоевателями по принятым у тех и других законам.
Империя Вост. Цзинь, как и её предшественница, была довольно непрочной. В среде вост.-цзиньской знати были сильны сепаратистские настроения и шла постоянная междоусобная борьба. С основанием в 420 полководцем Лю Юем на базе Вост. Цзинь империи Южная Сун в центр. и юго-вост. районах К. на короткое время возобладала тенденция к централизации. Однако Юж. Сун просуществовала недолго. В 479 полководец Сяо Даочэн захватил власть и основал новую династию – Южная Ци. Её, в свою очередь, в результате верхушечного переворота в 501 сменила династия Лян, а ту в 551 – Чэнь. Политич. нестабильность обусловила дальнейшее снижение авторитета верховной власти в юж.-кит. землях и усиление усобиц. Ситуацию осложняли частые нар. восстания и неудачные войны с Севером, в результате которых юж. династии лишились части порубежных территорий.
Схожие процессы протекали и в сев.- кит. землях, где усилилась основанная в 386 табгачами (одна из ветвей сяньби) империя Северная Вэй. В ней происходило постепенное сближение табгачских и кит. правящих верхов, была введена кит. система деления страны на области и уезды, кит. шкала чиновничьих должностей, упорядочена налоговая система. К кон. 5 в. знатным табгачским родам сев.-вэйский двор предписал сменить фамилии на китайские и запретил ношение некитайской одежды. Столица империи была перенесена из г. Пинчэн в одну из старых кит. столиц – Лоян. Принудит. китаизация вызывала острое недовольство табгачской знати и армии. В 523 восстали войска в сев. районах империи. Начавшиеся после этого междоусобицы привели в 534–535 к расколу Сев. Вэй на Вост. Вэй и Зап. Вэй. В результате последующих дворцовых переворотов в Вост. Вэй в 550 утвердилась новая династия и образовалось гос-во Северная Ци. То же самое произошло в Западной Вэй, которая в 557 превратилась в Северную Чжоу. Противоборство между этими двумя государствами закончилось в 577 разгромом Сев. Ци и объединением сев.-кит. земель под эгидой Сев. Чжоу. В 581 в Сев. Чжоу произошёл переворот и власть перешла к полководцу Ян Цзяню (правил под именем Вэнь Ди до 604), который провозгласил себя основателем династии Суй. В 589 ему удалось разгромить и присоединить к своим владениям Чэнь. После длительного периода политич. распада К. был вновь объединён.
Период раздробленности тяжело отразился на экономике К. Постоянные войны и иноземные нашествия нарушили работу отлаженного веками экономич. механизма, мн. города были сожжены или разграблены, часть населения истреблена, торговля зачахла. Однако и в эти «смутные» времена правители, стремясь пополнить казну, в той или иной степени всё же занимались организацией хозяйств. жизни на подконтрольных территориях. В период Троецарствия в Вэй и У, а в последующие годы и в др. кит. государствах широко практиковалось создание воен. поселений (тунь тянь). Но ведущей формой организации с. х-ва в 3–6 вв. стала т. н. надельная система землевладения. Представление о ней даёт сохранившийся декрет о её введении в империи Цзинь в 280, согласно которому каждый взрослый мужчина имел право получить в пользование 70 му земли (му – мера площади в К., величина которой неоднократно менялась) и ещё 30 му на свою супругу. Кроме того, ему вменялось в обязанность обрабатывать дополнительно 50 му за себя и 20 му за супругу, урожай с которых целиком поступал в казну. Сверх этого каждое домохозяйство было обязано платить подворную подать тканями. Чиновникам также полагались земельные владения (предоставлялись вместо жалованья), но более крупные. В зависимости от ранга чиновника они составляли от 10 до 50 цин (1 цин – 100 му). Земли чиновников должны были обрабатывать приписанные к ним простолюдины.
Надельная система землевладения, постоянно корректировавшаяся, просуществовала в К. в течение нескольких веков. Наряду с ней сохранялось частное землевладение. Обладатели крупных и ср. земельных владений, как правило, сдавали землю за соответствующую плату в аренду. Доходы от частного землевладения были значительными, они обеспечивали их получателю вес в обществе, давали возможность занять определённую адм.-управленч. должность. Слой крупных и ср. частных землевладельцев в кит. источниках именуется «сильными домами» или «большими домами». Такие «дома» существовали ещё в эпоху Хань, но в 3–6 вв. их число значительно увеличилось, а политич. влияние возросло.
В жизни кит. города в 3–6 вв. не произошло существенных перемен. Города по-прежнему были гл. обр. адм. и воен. центрами. На севере К. во многих из них закрепилась пришлая знать кочевых народов.
3–6 вв. – период определённой архаизации кит. общества и его распада на обособленные местные сообщества. Этот процесс был обусловлен ослаблением центр. власти, натурализацией хозяйственной и «военизацией» политич. жизни. Активно шло укрепление кровнородственных и клановых структур, складывались группировки «сильных домов», руководимые местными вождями, большое значение стало придаваться вопросам древности и знатности рода. Одновременно быстро углублялось социальное неравенство, возникали новые формы зависимости, росло число лично зависимых, прежде всего т. н. гостей – лиц, находившихся в услужении.
В 3–6 вв. в К. не прекращалось накопление науч. знаний. Совершенствовалось право, появлялись историч. и историко-географич. сочинения, первые труды по теории лит. творчества и живописи, по математике, были составлены филологич., а также фонетич. словари, развивались зодчество, поэзия, появились сборники рассказов и преданий.
Империи Суй (589–617) и Тан (618–907). С рубежа 6–7 вв. наблюдалась тенденция к стабилизации политич. и экономич. положения в К. Имп. Вэнь-ди (Ян Цзянь) старался опираться не столько на воен. силу, сколько на чиновничье-бюрократич. аппарат, провёл реформы, направленные на укрепление позиций центр. власти. При его преемнике Ян Гуане (Ян-ди, 605–617) была сооружена осн. часть Великого канала. Суйский К. вёл завоеват. войны против сев.-кор. гос-ва Когурё, вьетн. гос-ва Вансуан, тюрков и тугухунь. Правление Ян Гуана отличалось крайним деспотизмом и усилением налогового гнёта, что вызывало недовольство суйской знати и простого населения. В 611 в разных концах страны начались волнения. В 617 династия Суй пала, власть захватил один из суйских наместников Ли Юань, провозгласивший начало правления династии Тан и избравший её столицей Чанъань. Именно при этой династии, начиная со 2-й четв. 7 в., сложился тип гос. системы, который определял политич. организацию К. вплоть до начала Нового времени.
Гос. устройство империи Тан было закреплено в детально разработанных законах, подразделявшихся на 4 категории: гэ – нормативы (прежде всего для адм. аппарата), люй – уголовные установления, лин – общеобязательные предписания и ши – внутриведомственные нормы. Было составлено неск. законодат. сводов.
В адм. отношении империя Тан делилась на крупные районы (дао). Они в свою очередь подразделялись на округа (чжоу), а последние – на уезды (сянь). Спец. органов власти в районах при династии Тан не существовало. Власть в округах и уездах находилась в руках окружных и уездных управлений, возглавлявшихся начальниками. В сер. 7 в. в империи насчитывалось 358 округов и 1551 уезд, в сер. 8 в. – 328 округов и 1573 уезда.
Адм.-терр. деление империи дополнялось разделением на воен. округа (фу). В разное время их было от 600 до 800. Фу были трёх разрядов: высшие (выставляли 1200 солдат), средние (1000 солдат) и низшие (800 солдат). В армию брали людей в возрасте от 20 до 60 лет. Их семьи освобождались от налогов, но должны были снабжать продуктами, обувать и одевать «своего» солдата. Вся армия делилась на 16 больших соединений (вэй).
Функции центр. правительства выполняли Палата высшего секретариата, Палата центр. секретариата и Палата приближённых к Высшим вратам. Доклады и запросы с мест поступали в Палату высшего секретариата, в которой имелось Шесть Ведомств – обрядов, чинов, налогов, обществ. работ, судебное и военное. Ведомства подготавливали рекомендации по обсуждавшимся в них делам, а решения по ним принимались после рассмотрения в Палате центр. секретариата. Проверку целесообразности этих решений проводила Палата приближённых к Высшим вратам. Император вмешивался в работу правительства лишь в случае возникновения разногласий между палатами, а также если требовалось оформить то или иное решение в виде высочайшего распоряжения. Принципы организации и деятельности Шести Ведомств были зафиксированы в составленных в 1-й пол. 8 в. «Законоустановлениях Шести Ведомств династии Тан». В Чанъани действовала также Палата цензоров, уполномоченная проверять работу чиновников всех центр. и местных учреждений, кроме Палаты центр. секретариата и Палаты приближённых к Высшим вратам.
Назначение на адм. посты производилось по итогам экзаменац. испытаний. В начале эпохи Тан по результатам экзаменов и в зависимости от того, где они сдавались (в уезде, округе или столице), присваивались 8 различных по значимости степеней, каждая из которых давала возможность сдавшему экзамен (такой человек именовался шэньши) занять адм. должность того или иного уровня. Теоретически к экзаменам допускалось любое лицо, значившееся в списках населения и не принадлежавшее к категории «подлого люда». В реальности круг шэньши ограничивался выходцами из состоятельных и влиятельных кланов. Тем не менее введение такой системы занятия должностей имело положительное значение, поскольку ликвидировало существовавшую до этого монополию узкого круга аристократич. семейств на гос.-адм. службу.
Империя Тан проводила активную внешнюю политику. Она неоднократно предпринимала походы против Когурё и захватила его в 668. На территории Когурё, а затем и в юж.-кор. гос-ве Пэкче было учреждено кит. воен. наместничество Аньдун (Умиротворённый Восток). В 629–630 кит. войска перешли в наступление на сев.-зап. границах империи и к сер. 7 в. разгромили Восточный и Западный тюркские каганаты. Их продвижение дальше на запад было остановлено арабами. В решающей битве с ними в 751 на р. Талас (близ совр. Бишкека) китайцы потерпели поражение.
Со 2-й пол. 8 в. воен. мощь Танской империи начала ослабевать. На западе Тан лишилась своих позиций в борьбе с тибетцами, уйгурами, а позднее – тангутами и др. Ещё раньше она утратила контроль над кор. государствами. На юго- западе Тан теснило гос-во Наньчжао, а с севера в неё вторгались кидани.
В самой империи нарастали кризисные явления. Во многом они были вызваны деградацией надельной системы землепользования и разложением бюрократич. аппарата. Утратила эффективность и система формирования армии, свидетельством чего стало широкое распространение наёмничества. Стремясь противодействовать усилению влияния аристократич. группировок и подавить сепаратистские устремления местной знати, императоры Тан стали назначать в неспокойные районы воен. губернаторов (цзедуши). Однако это не улучшило положения – сепаратизм продолжал усиливаться, а сами воен. губернаторы нередко возглавляли выступления местной знати. Испытанием для империи стал мятеж, поднятый в 755 цзедуши Ань Лушанем, который с большим трудом удалось подавить лишь в 763.
В империях Суй и Тан, в условиях ослабления внешних угроз и стабильного развития хозяйства, начался бурный рост городов. Оставаясь по-прежнему воен. опорными пунктами и резиденциями, они стали приобретать также значение торгово-ремесленных центров (особенно со 2-й пол. эпохи Тан). Широкое строительство велось в столичных городах Чанъань и Лоян. К нач. 8 в. в Чанъани проживало ок. 1 млн. чел. Наиболее интенсивно развивались города в центр. и юго-вост. части страны. Торгово-ремесленная деятельность в городах жёстко регламентировалась властями. В эпоху Тан появились своего рода проф. объединения гор. торгово-ремесленного населения – «ряды» (хан), объединявшие лавки-мастерские ремесленников той или иной специальности. «Ряды» возглавлялись старшинами, которые представляли их интересы перед властями. Определёнными успехами было отмечено развитие с.х-ва. Широкое распространение получило овощеводство, началось культивирование ранних и поздних сортов риса, а также чая.
Значит. развитие в 7–9 вв. получила межрегиональная торговля. Этому во многом способствовала завершившаяся к 621 унификация медной монеты. Появились крупные торговые дома, занимавшиеся оптовыми закупками и транспортировкой одного или нескольких видов товаров. Благоустраивались и брались под охрану торговые пути, на которых сооружались склады и постоялые дворы. В Гуанчжоу, а позднее и в др. приморские кит. города правительство стало назначать «уполномоченных по торговым кораблям», которые были обязаны контролировать мор. торговлю.
Структура кит. общества в период империй Суй и Тан (по офиц. статистике, в 7–9 вв. податное население К. составляло от 46 до 54 млн. чел.) не претерпела существенных изменений по сравнению с предшествующим периодом. На вершине социальной лестницы находилась аристократия, всё остальное население делилось на «чиновников» и «народ». К «народу» относили 4 категории жителей: учёных (или благородных), земледельцев, ремесленников и торговцев. Наиболее ощутимые социальные барьеры существовали между аристократией и остальной массой населения, между служилым сословием и простолюдинами, между полноправными и зависимыми. В незначит. объёмах сохранялись рабовладение, домашнее рабство. С 7 в. начался процесс этнич. консолидации китайцев, однако различия в языке, обычаях, рационе питания и пр. между жителями сев. и юж. областей страны, возникшие в 3–6 вв., сохранялись.
Эпоха Тан была отмечена значит. культурными достижениями. Во 2-й пол. 9 в. в К. началось книгопечатание с резных досок (ксилография), изобретённое Фэн Лао. Были составлены 8 офиц. династийных историй предшествующего периода. Лю Чжицзи создал первый теоретич. труд по историописанию «Проникновение в историю» («Ши тун»). Появилась новая редакция классич. конфуцианского «Пятикнижия». В этот период творили известные мыслители Ду Ю (735–812), Хань Юй, Лю Цзунюань (773–819) и др., а также выдающиеся поэты Мэн Хаожань, Ван Вэй, Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюйи. В 7–9 вв. в К. проникли «три учения зарубежных варваров» – манихейство, зороастризм и несторианство, однако широкого распространения не получили.
Империя Сун (960–1279). Обострение внутриполитич. борьбы и непрерывные войны на внешних рубежах империи ложились тяжёлым бременем на население К. С сер. 9 в. в стране участились нар. волнения, которые переросли в Крестьянскую войну 874–901, одну из самых грандиозных в кит. истории. Лидерами повстанч. движения, охватившего весь центр.-юж. К., были Хуан Чао и Ван Сяньчжи. В 881 восставшие овладели столицей и свергли императора. Призвав на помощь иноземные войска, знать сумела разгромить повстанцев. В 883 династия Тан была восстановлена, но её позиции пошатнулись. Последний танский имп. Ли Чжу (904–907) был свергнут военачальником Чжу Вэнем, одним из быв. сподвижников Хуан Чао, перешедшим на службу правительству.
С крушением империи Тан К. вновь распался (см. Пяти династий эпоха). В его сев. части образовались гос-ва Сев. Тан и Сев. Хань. На юге возникли гос-ва Шу (Ранняя и Поздняя), Пин, Чу, У (Юж. Тан), У Юэ, Минь и Юж. Хань. Распад сопровождался новым витком «военизации» общества и беспрерывными войнами. Лишь к сер. 10 в. тенденция к объединению кит. земель вновь взяла верх. В 960 Чжао Куанъинь, полководец возникшего в 951 гос-ва Поздняя Чжоу, объединил под своей властью б. ч. земель быв. империи Тан и основал новую династию – Сун. Столицей сунского К. стал г. Вянь (ныне Кайфын).
Императоры Сун целенаправленно проводили политику усиления централизации страны и расширения своих властных полномочий. Они ограничили полномочия первого министра (цзайсяна), лишив его права назначать чиновников и участвовать в решении воен. вопросов [они перешли в ведение Совета по воен. делам (Шушиюань) и лично императора]. Адм.-терр. деление страны осталось практически прежним, но организация местной власти изменилась. Аппарат местного управления стали возглавлять 4 уполномоченных (ши), каждый из которых отвечал за свой круг вопросов. Они непосредственно подчинялись центр. правительству. Контроль над местной властью осуществляли спец. уполномоченные.
Костяк сунской армии составляли «дворцовые войска», расквартированные в столице и вокруг неё. Порядок на местах обеспечивали «сельские войска». Общая численность армии в нач. 11 в. составляла 1260 тыс. чел. (позднее доходила до 4,5 млн. чел.).
Несмотря на наличие огромного войска, Сун в 1005 потерпела поражение в войне с киданьской державой Ляо, которая отторгла от империи 16 сев. округов и обложила её данью. Не принесла ей успеха и длительная война против возникшего на сев.-зап. рубежах империи тангутского гос-ва Си Ся. В 1006 сунский двор был вынужден признать его независимость.
Неудачи в борьбе с соседями и всё более отчётливо проявлявшаяся неэффективность существующей системы управления подталкивали некоторых представителей правящих верхов к проведению реформ. В 1030–40-х гг. проекты реформ предлагали Фань Чжунъянь, Фу Би, Оуян Сю, Ли Гоу и др. Они рекомендовали провести «чистку» бюрократич. аппарата, заменить «плохих» чиновников «хорошими», покончить с фаворитизмом, начать комплектование армии путём рекрутского набора и пр. В 1070 попытку проведения реформ предпринял первый министр Ван Аньши. Однако его деятельность натолкнулась на сопротивление влиятельных сановников; в 1076 Ван Аньши был отстранён от должности, реформы прекратились.
В 1115 в центр. районах Маньчжурии возникла держава чжурчжэней – Цзинь. Сунский К. вступил с ней в союз. Совместными усилиями в 1125 они разгромили Ляо, что позволило возвратить в состав К. 16 сев. округов. В 1126 Цзинь начала войну против сунского К. В 1127 чжурчжэни захватили г. Вянь. Имп. дом переехал в г. Линьань (ныне Ханчжоу), провозглашённый новой столицей. Под его контролем оставались лишь юж. районы империи (период истории К. с 1127 именуется Южная Сун). После ряда неудачных попыток нанести поражение Цзинь юж.-сунское правительство в 1141 заключило с чжурчжэнями договор, по которому уступило им север страны до р. Хуайхэ и обязалось выплачивать ежегодную дань.
К кон. 10 в. надельная система землепользования в К. окончательно отмерла. Сунское правительство отказалось от попыток «устанавливать земельные порядки» и требовало лишь неукоснительной уплаты налогов с обрабатываемых земель. Это способствовало перераспределению земельных угодий и быстрому росту крупного землевладения за счёт поглощения (путём скупки, захвата силой, составления подложных документов и пр.) мелкокрестьянских держаний. Земельные владения отд. аристократич. родов и чиновников в эпоху Сун достигали 6 и более тыс. цин пахотной земли (обрабатывались на условиях аренды). Наряду с крупными земельными владениями продолжали существовать мелкие крестьянские хозяйства, часть земель находилась в собственности государства.
Арендные отношения, ставшие в К. в 10–13 вв. повсеместными (к сер. 11 в. в них была вовлечена почти половина сельского населения), не вписывались в общинные институты деревни, и потому значение последних в сунском К. неуклонно снижалось.
Процесс обезземеливания крестьянства стимулировал дальнейший рост городов и повышение их роли как торгово-ремесленных центров. Доля горожан в населении страны достигла почти 10%. За пределами оборонит. стен крупных городов формировались посады. Ремесленники начали объединяться в корпорации (туань, ши, цзо и др.), схожие с европ. цехами, возникли объединения купцов. Гор. торговля, ломая ограничения, устанавливаемые властями, «выплеснулась» на улицы, появились т. н. ночные рынки, начали проводиться ярмарки. Власти мирились с этими новыми явлениями, поскольку налоговые отчисления с торговли стали важной статьёй доходов казны. Развитие торговли повлекло за собой изменение финансовой системы. В эпоху Сун было отчеканено самое большое, по сравнению с др. периодами кит. истории, количество бронзовых монет стандартного образца. И всё же платёжных средств не хватало. Чтобы покрыть их недостаток, при расчётах стали использоваться чеки разл. купеческих корпораций, а затем ассигнации.
В структуре кит. общества в кон. 10–13 вв. произошли некоторые изменения. Влияние аристократич. кланов и воен. верхов снизилось, возрос авторитет чиновничьего сословия. Период Сун часто называют «золотым веком» кит. чиновничества: укреплялись и расширялись его привилегии, увеличивалось материальное содержание. Ряды шэньши стали пополняться за счёт членов семей землевладельцев, верхов деревенских общин и гор. состоятельных кругов, в результате чего эта социальная категория перестала быть замкнутой кастой.
В сунскую эпоху в К. не было крупных нар. восстаний. Антиправительств. выступления имели место в 993–997 под рук. Ван Сяобо, Ли Шуня и Чжан Юя, в 1047–48 под рук. Ван Цзе и в 1120–22 под предводительством Фан Ла. Все они были без особого труда подавлены властями. В 11 в. отмечены неоднократные солдатские бунты.
В эпоху Сун в К. были изобретены компас, порох, пушка. Би Шэн создал подвижный шрифт для книгопечатания, появились книжная миниатюра и ассигнации. Были усовершенствованы произ-во и техника росписи фарфора. Быт гор. населения К. к 13 в. стал значительно отличаться от деревенского. В столицах были созданы придворные академии живописи, а в г. Вэнь – также музей живописи. В 10–13 вв. сформировались нормы письм. кит. языка (вэньянь), отличавшегося от разговорного. В поэзии возник особый жанр – «цы».
Китай под властью монгольских завоевателей. Империя Юань (1279–1368). В нач. 13 в. в монг. степях сложилось мощное объединение племён во главе с Тэмуджином (Тэмучжином), принявшим титул Чингисхана. С 1211 его войска начали совершать опустошительные набеги на входившие в состав чжурчжэньской империи Цзинь земли Сев. К. Только в 1213–14 здесь было разрушено и разграблено ок. 90 городов. Их жители, как правило, уводились в рабство, а если оказывали сопротивление, – поголовно истреблялись. Многие монг. военачальники, получив в удел завоёванные кит. земли, намеревались превратить их в огромное пастбище, вырезав всё местное население.
В 1215 монголы взяли столицу Цзинь г. Чжунду (ныне Пекин), после чего цзиньский двор бежал в Вэнь. В 1234 Цзинь пала, с 1235 монг. войска начали вторгаться на территорию Юж. Сун, в 1254 покорили Тибет, в 1259 – Корё.
При преемнике Чингисхана Угэдэе монг. завоеватели с 1230 стали пытаться упорядочить управление завоёванными сев.-кит. землями. По рекомендации своего советника Елюй Чуцая Угэдэй начал вводить на них кит. систему управления и привлекать к работе кит. чиновников. В 1233 была проведена перепись населения, после чего определены размеры налоговых ставок. Монголы постепенно воспринимали традиц. кит. систему властных институтов и хозяйствования.
После распада Монг. империи на территории Монголии и Сев. К. возникло гос-во Хубилая (вступил на ханский престол в 1260). В 1264 Хубилай объявил своей столицей Пекин, в 1271 провозгласил себя великим ханом (императором) монг.-кит. империи Юань. В 1276 его войска взяли Линьань, в 1279 завершили завоевание империи Юж. Сун. Закрепившись в К., монголы попытались продолжить завоевания и вторглись в Бирму (находилась под властью Юань в 1282–1283). Однако попытки высадиться в Японии (1274, 1281) и захватить о. Ява (1292–93) закончились полным провалом.
Хубилай предпринял дальнейшие шаги по организации системы управления на землях К. Было разработано законодательство, основанное в значит. мере на прежних кит. законах. Высшим правительств. органом империи Юань стала Палата центр. секретариата с подчинявшимися ей Шестью Ведомствами; были восстановлены также Совет по воен. делам и ряд др. кит. правительств. органов. Назначение чиновников в центр. и местные органы власти вновь стало производиться на основе системы экзаменац. отбора. Однако ключевые посты в адм. аппарате оставались в руках монголов или состоявших у них на службе выходцев из Центр. Азии. Территория империи была разделена на 11 провинций, которые, в свою очередь, делились на области двух разл. категорий, округа и уезды. Ряд районов в центр. части страны оставался под непосредств. управлением великого хана, а пограничные земли – под управлением монг. военачальников. Монг. гарнизоны размещались во всех крупных городах страны.
В юаньском К. наибольшими правами и привилегиями пользовались монголы, привилегии предоставлялись также иноземцам, служившим юаньскому двору (сэмужень). Покровительством властей пользовалось буддийское и даосское монашество. Ниже на социальной лестнице стояли китайцы из сев. части страны, кидани и чжурчжэни, а ещё ниже – жители территорий, ранее входивших в Юж. Сун. Широкую прослойку составляли полузависимые (цюйкоу) и рабы. Китайцам, испытывавшим всю тяжесть нац. гнёта завоевателей, запрещалось иметь оружие, обучаться воен. делу (кроме тех, кто служил в войсках), изучать иностр. языки, устраивать массовые сборища, держать лошадей и появляться на улице в тёмное время суток.
Монг. завоевание нанесло тяжелейший удар по хозяйству К. Страна была разорена. Лишь к кон. 13 в., по свидетельству М. Поло, посетившего в это время К. и оставившего его довольно пространное описание, началось оживление ремесленного произ-ва, активизировалась внутр. и внешняя торговля.
Империя Мин (1368–1644). К сер. 14 в. в К. начала нарастать волна антиправительств. выступлений. В центр. части страны вспыхнуло «красных войск» восстание 1351–68, подготовленное сектой Байляньцзяо. Среди действовавших в низовьях р. Янцзы повстанч. войск ведущую роль играли отряды под рук. выходца из крестьян, буддийского монаха Чжу Юаньчжана. В 1356 он захватил Нанкин, где сформировал новое правительство, а в 1368 был провозглашён императором новой династии Мин. Гл. задачей минского правительства было полное освобождение К. от монг. господства. Лишь к 1410 Мин удалось разгромить осн. силы противника и взять под свой контроль все кит. земли.
Чжу Юаньчжан реформировал систему гос. управления. Функции центр. правительства стал выполнять Внутридворцовый секретариат (Нэйгэ), составленный из учёных. Реформы сопровождались репрессиями и казнями, в т. ч. представителей правящих верхов; были уничтожены десятки тысяч людей.
Законодательство империи Мин – кодекс «Законы Великой династии Мин» («Да Мин люй») – было разработано на основе традиц. норм. Занесённые в кадастр обрабатываемые земли подразделялись на казённые и частные (соотносились в пропорции 1: 7). На казённых землях чаще всего организовывались воен. поселения. Частные земли могли передаваться по наследству, продаваться и покупаться, размер частного землевладения не ограничивался. Сбор налогов производился два раза в год – летом и осенью; с 1371 его контролировали налоговые старосты. Крестьяне, как обладатели собств. наделов, так и арендаторы, помимо выплаты налогов, несли трудовые повинности в пользу казны. В 1577–81 была проведена новая перепись облагаемых земель и установлен «единый налог» на имущество.
Для закрепления в стране власти новой династии Чжу Юаньчжан передал обширные территории в управление своим сыновьям, создав своего рода наследств. уделы. Это имело далеко идущие последствия, создало почву для споров и вооруж. конфликтов между представителями разраставшегося клана имп. родни, которые претендовали на наследование уделов (в начале эпохи Мин было лишь 58 титулованных родичей двора, к кон. 15 в. – 2 тыс., к нач. 16 в. – 80 тыс., к концу правления династии – ок. 150–160 тыс.). Удовлетворять их претензии на земельные владения правительству Мин в дальнейшем зачастую приходилось за счёт гос. земельного фонда, в результате чего он существенно сократился.
Наличие мощного привилегиров. клана имп. родни, а также категории т. н. заслуженных сановников (гун чэнь) – специфич. черта социальной структуры Мин, отличающая эту империю от предшествующих кит. держав.
В период Мин продолжался рост городов, укреплялась их роль как торгово-ремесленных центров. Быстро развивался Пекин, куда в 1421 была перенесена столица империи. Некоторые города начали специализироваться на произ-ве отд. видов товаров: Цзиндэчжэнь – фарфора, Сучжоу и Ханчжоу – шёлка, Нанкин и Хучжоу – металлич. изделий. Всё чётче обозначалась и хозяйств. специализация разл. районов страны: Шаньдун славился лаками, Цзянси – ювелирными изделиями, Юньнань – медью и свинцом. В эпоху Мин в К. начал активно возделываться хлопок.
Империя Мин проводила активную внешнюю экспансию. В 1407 она вмешалась во внутр. борьбу во Вьетнаме, оккупировала его и до 1427 удерживала под своим контролем. В 1405–33 в страны Юго-Вост. и Юж. Азии неоднократно направлялись грандиозные экспедиции кит. флота под рук. Чжэн Хэ с целью продемонстрировать «богатство и мощь» К. В 15 в. Мин вела борьбу на своих сев. и сев.-зап. рубежах против кочевников. В 1449 ойратский хан Эсэн разбил кит. армию и осадил Пекин, но не смог взять его и отошёл в степи (война с ойратами продолжалась до 1488). В 1592–93, 1597–98 Мин по просьбе кор. властителей оказывала им помощь в борьбе против япон. вторжений.
В 1514 к берегам К. впервые подошли корабли из Европы, в 1517 прибыла португ. эскадра под команд. Ф. д’Андраде. Португальцы попытались добиться от минского двора согласия на создание фактории на побережье К., но переговоры закончились безрезультатно. В связи с попытками португальцев обосноваться в К. имп. У-цзун III (1505–21) запретил европейцам въезд в К. и закрыл для них все порты, за исключением Аомыня (Макао; в 1557 был сдан в аренду португальцам). В кон. 16 – нач. 17 вв. к берегам К. неоднократно подходили англ., исп. и нидерл. корабли, но их капитанам не удавалось договориться об установлении регулярных торговых и дипломатич. отношений между Мин и странами, которые они представляли. В 1618 в Пекин прибыла первая рос. дипломатич. миссия во главе с тобольским воеводой И. Петлиным. В доставленной им в Москву грамоте кит. двора содержалось предложение наладить посольские связи и торговлю между двумя странами в принятой в К. форме.
После относительного застоя во времена монг. владычества с кон. 14 в. культура К. быстро развивалась. В 1420-х гг. возродилась Академия живописи. При дворе стало выходить периодич. издание «Ди бао» («Императорский вестник») – прообраз газеты. Быстро расширялось книгоиздательское дело. Были составлены многотомные энциклопедии «Юн-лэ да дянь», «Ту шу бянь», «Сюй вэнь сянь тун као», увидели свет первые сборники науч. трудов, атлас «Гуан юй ту» и описания иноземных краёв, составленные участниками экспедиций Чжэн Хэ. Кит. лит-ра обогатилась романами «Троецарствие» Ло Гуаньчжуна, «Речные заводи» Ши Найаня, «Путешествие на Запад» У Чэнъэня, «Цветы сливы в золотой вазе» автора под псевд. Ланьлиньский насмешник. Стали изготавливаться изделия из перегородчатой эмали.
Китай под властью династии Цин (1644–1912). Нараставшее с рубежа 16–17 вв. в связи с перераспределением земли ухудшение положения широких слоёв населения и всё более очевидное разложение правящих верхов вызывали серьёзную озабоченность у некоторых представителей минской элиты, настаивавших на проведении реформ. С такими инициативами выступали Ян Тинхэ в 1522–24, Чжан Цзюйчжэн в 1572–82, учёные Ли Саньцай и Ян Лянь из академии Дунлинь в 1610–20-х гг. Однако все реформаторские начинания провалились. С нач. 1620-х гг. в К. участились нар. восстания, переросшие в Крестьянскую войну 1628–45. В 1644 вождь повстанцев Ли Цзычэн провозгласил создание гос-ва Да Шунь, а себя императором. В том же году войска Ли Цзычэна взяли Пекин, династия Мин пала.
Часть кит. знати не смирилась с победой повстанцев. Команд. сев.-кит. армией У Саньгуй заключил союз с маньчжурами и в битве у Шаньхайгуаня в 1644 разгромил повстанцев. В том же году маньч.-кит. войска заняли Пекин, который был объявлен столицей маньч. династии Цин. В 1645–47 цинские войска взяли под свой контроль бо́льшую часть К. к югу от р. Янцзы, а к 1660, преодолев упорное сопротивление армии кит. патриотов во главе с Ли Динго, – все юж. и юго-зап. кит. провинции. Ослабленные длительной войной, маньчжуры передали управление рядом юж.-кит. территорий, которые были преобразованы в княжества, У Саньгую и двум др. своим кит. сторонникам. Попытка ликвидировать эти княжества привела к «войне трёх князей» против Цинской империи (1673–1681), которая закончилась победой маньчжуров. В 1683 цинские войска захватили о. Тайвань – последний оплот сопротивления кит. патриотов.
В результате крестьянской войны и последующего маньч. завоевания К. пережил демографич. и экономич. катастрофу, был отброшен в своём развитии на много десятилетий назад. Его население в 1628–83 сократилось со 120–130 до 100 млн. чел. Были разрушены и опустошены сотни городов, тысячи деревень, заброшены огромные площади пахотных земель, замерло ремесленное произ-во. Лишь в кон. 18 в. К. смог превзойти уровень экономич. развития, достигнутый накануне маньч. завоевания, численность его населения возросла до 300 млн. чел.
Покорив К., Цинская династия перераспределила земельный фонд: земли минской знати и части нетитулованных кит. землевладельцев перешли в собственность богдохана и маньч. аристократии (т. н. знамённого сословия). В империи был установлен деспотич. режим, опиравшийся на сильную армию и разветвлённый бюрократич. аппарат. Высшие органы власти и руководство армии, костяк которой составляли т. н. восьмизнамённые войска, находились в руках маньчжур.
Установив свою власть в Сев. К., Цин перешла к завоеванию сопредельных земель и государств. В 1650-х гг. её войска начали вторгаться в Приамурье, ранее никому не подвластное, которое к этому времени уже успешно осваивали рус. переселенцы и казаки. Россия пыталась урегулировать отношения с Цинской империей. С этой целью Пекин посетили посольства Ф. И. Байкова (1654–57), И. С. Перфильева и С. Аблина (1657–1662), Н. Г. Спафария (1675–78), но они не принесли результата. Стремясь избежать войны, моск. правительство согласилось подписать Нерчинский договор 1689, по которому уступило Цин свои владения по правому берегу р. Аргунь и на части левого и правого берегов Амура. Кяхтинским договором 1727 была установлена граница между Цин и Россией в районе захваченной маньчжурами в 1691 Сев. Монголии [Юж. (Внутр.) Монголия была завоёвана ими в 1636] и подтверждена неразграниченность территорий в низовьях Амура и районе Охотского побережья.
Важным объектом цинской экспансии был Тибет. В 1720 цинские войска оккупировали его юго-вост. часть – Кхам, а в 1724 заняли сев.-вост. часть – Амдо. Воспользовавшись внутр. усобицами в Зап. Тибете, Цинская империя в 1728 поставила этот край под контроль своих наместников (при сохранении формального верховенства далай-ламы). В 1791–1792 Цин нанесла поражение Непальскому королевству, сделав его своим данником. Тем самым весь Тибет оказался под властью богдоханов.
В 1755–57 Цин покорила Джунгарское ханство, а в 1757–59 – Кашгарию. Джунгария и Кашгария были объединены в особый адм. район – Синьцзян.
С 1760-х гг. экспансия Цин активно развивалась также в юж. направлении. В 1768–69 империя попыталась покорить Бирму, но добилась лишь того, что та признала себя данником Пекина. В 1788 во вьетн. Дайвьет под предлогом подавления тэйшонов восстания была направлена 200-тысячная цинская армия. В нач. 1789 под Тханглаунгом (ныне Ханой) она была наголову разбита вьетнамцами, однако после падения гос-ва тэйшонов в 1802 Вьетнам также стал выплачивать дань Цин.
Подобно династии Мин, новые правители К. проводили линию на его изоляцию от внешнего мира. Португалия, Нидерланды, Франция и Великобритания, пытавшиеся в 17–18 вв. установить офиц. отношения с империей, не добились успеха. Им было разрешено лишь торговать в Гуанчжоу через кит. компанию «Гунхан» («Кохонг»). С кон. 18 в. зап.-европ. гос-ва, в первую очередь Великобритания, усилили давление на К., стремясь «открыть» его любой ценой. Брит. купцы начали ввозить в К. опиум, получая от его продажи огромные доходы.
С кон. 18 в. внутр. ситуация в Цинской империи обострилась. Бюрократич. аппарат, погрязший в коррупции и взяточничестве, демонстрировал неспособность обеспечить эффективное управление страной, а армия, оснащённая устаревшим оружием, – оборону обширной империи и противодействие угрозам со стороны европ. держав. Рос налоговый гнёт, шло быстрое разложение «знамённого сословия». В разных концах страны происходили антиправительств. и антиманьчжурские восстания. Широким размахом отличались Байляньцзяо восстание 1796–1805, охватившее провинции Сычуань, Хубэй, Шэньси, Хэнань и Ганьсу, а также восстание 1813–14 под рук. Ли Вэньчэна, подготовленное тайной сектой Тяньли («Небесный разум»), распространившееся на провинции Чжили, Шаньдун и Хэнань. В 1830–32 в Гуандуне, в 1836–44 в Хунани, в 1839 в Гуйчжоу вспыхивали крестьянские восстания. В 1826–27 и 1830 имели место антиманьчжурские выступления некитайских народностей в Синьцзяне.
В 1839 между Цин и Великобританией возник конфликт, поводом к которому послужили действия уполномоченного цинского правительства по борьбе с торговлей опиумом Линь Цзэсюя, заставившего брит. купцов сдать имевшийся у них опиум. В 1840 Великобритания начала против Цин т. н. первую «опиумную войну» (см. Англо-китайская война 1840–42) и нанесла ей поражение. По условиям Нанкинского договора 1842 К. обязался открыть для брит. торговли 5 портов, передать Великобритании в «вечное владение» о. Сянган (Гонконг), уплатить контрибуцию и т. д. По Хумэньскому протоколу, подписанному в 1843, брит. сторона получила в К. право экстерриториальности, право на создание сеттльментов, на неё был распространён принцип наибольшего благоприятствования. В 1844 К. был вынужден предоставить аналогичные привилегии США (см. Вансяский договор 1844) и Франции. Заключение этих договоров положило начало превращению К. в полуколониальную страну. В 1851 Португалия захватила п-ов Аомынь и о. Данцзыдао (Тайпа) [в 1864 также о. Цзюаодао (Колоане)] и объявила Аомынь (Макао) независимым от К. (в 1887 правительство К. по договору признало за Португалией право на «вечное управление» Аомынем; в 1928 этот договор был в одностороннем порядке денонсирован кит. правительством).
Поражение в войне привело к дальнейшему ухудшению внутр. ситуации в империи. Резко увеличились налоги, правительство ввело новые поборы, страну наводнили иностр. товары, что нанесло ущерб интересам кит. ремесленников. С нач. 1840-х гг. по К. прокатилась новая волна нар. выступлений. В 1850 религ. секта тайпинов во главе с Хун Сюцюанем подняла в пров. Гуанси восстание против маньч. режима (оно стало прологом к Тайпинскому восстанию 1851–1864). В 1853 тайпины овладели Нанкином и провозгласили создание собств. гос-ва Тайпин тяньго во главе с «небесным князем» (тяньван) Хун Сюцюанем и тремя др. князьями – Ян Сюцином, Вэй Чанхуэем и Ши Дакаем. Практически одновременно с восстанием тайпинов вспыхнуло антиманьчжурское Няньдан восстание 1859–68 (именуется также Няньцзюнским восстанием) под рук. Чжан Лосина, охватившее обширные районы Сев. К. В Шанхае в 1853–55 и Фуцзяни в 1853–58 произошли восстания, подготовленные тайным об-вом Сяодао («Малые мечи»), а в Гуандуне в 1854–55 – выступление, организованное Тяньди («Об-во Неба и Земли»). В 1854 началось восстание народа мяо под рук. Чжан Сюэмэя (к 1872 подавлено властями, погибло ок. 1 млн. чел.), в 1855 – восстание мусульман патай в Юньнани под предводительством Ду Вэньсю (Сулеймана) (см. Юньнаньские восстания в Китае 1855–73 и 1915–16). В зап. районах империи (в провинциях Шэньси, Ганьсу, Синьцзян) поднялись дунгане (хай) и уйгуры (см. Уйгуро-дунганское восстание 1864–77 в Синьцзяне).
Воспользовавшись сложной обстановкой в К., Великобритания, а затем Франция развязали против него вторую «опиумную войну», добиваясь ещё большего расширения привилегий и открытия новых портов (см. Англо-франко-китайская война 1856–60). В 1858 перед угрозой захвата англичанами и французами Пекина цинское правительство капитулировало и подписало Тяньцзиньские договоры 1858, по которым для иностр. торговли открывались новые порты, иностр. судам разрешалось плавание по р. Янцзы, в Пекине учреждались дипломатич. миссии и др. Эти торговые льготы и права были распространены и на Россию (см. Тяньцзиньский трактат 1858). Попытка Цин не допустить в столицу иностр. дипломатов дала повод Великобритании и Франции возобновить в 1859 воен. действия (иногда именуются третьей «опиумной войной»). В 1860 их экспедиц. силы захватили Пекин, после чего цинское правительство было вынуждено подписать Пекинские англо-китайские и франко-китайские договоры 1860, в соответствии с которыми обязалось уплатить контрибуцию Великобритании и Франции, уступить Великобритании часть п-ова Цзюлун (Коулун), открыть для иностр. торговли г. Тяньцзинь. Рос.-кит. Пекинским трактатом 1860 был решён вопрос о границе между двумя гос-вами на Дальнем Востоке (она прошла по рекам Амур и Уссури через оз. Ханко и горные хребты до р. Тумыньцзян).
С нач. 1860-х гг. Великобритания, Франция и США оказали активную помощь цинскому правительству в подавлении восстания тайпинов и др. нар. выступлений, что позволило им ещё больше укрепить и расширить свои позиции в Китае.
Воен. поражения, внутр. смуты и возникшая зависимость от зап. держав заставили правящие круги Цин внести существенные изменения в свою политику. После смерти в 1861 богдохана Ичжу (Сяньфэна) в Пекине произошёл дворцовый переворот. Реальная власть сосредоточилась в руках Цыси, вдовствующей императрицы, матери богдохана Цзайчуня (Тунчжи) (1861–75). Под покровительством Цыси сторонники т. н. политики самоусиления (см. Цзыцян), такие как Цзэн Гофань, Ли Хунчжан, Цзо Цзунтан и др., получили возможность осуществить модернизацию хозяйства и гос. институтов К. Цинское правительство взяло курс на более тесное сотрудничество с зап. гос-вами, на заимствование их воен. опыта и технич. достижений (политика яньу, иу) и создание отеч. пром-сти, прежде всего военной. За счёт средств казны и насильств. привлечения капиталов кит. торговцев и землевладельцев развернулось строительство предприятий по иностр. образцу. Наряду с казёнными заводами, особенно начиная с 1880-х гг., стали возникать частные предприятия. В результате «политики самоусиления» к кон. 19 в. в К. возникло капиталистич. пром. произ-во (оно сочеталось с безраздельным господством феод. отношений в с. х-ве), развернулся активный процесс формирования нац. буржуазии и рабочего класса. Однако гл. цели, которой был обусловлен курс на «самоусиление», – повышения своей воен. мощи – К. не достиг.
В 1870–80-х гг. зап. державы продолжали оказывать давление на Цинскую империю. Соперничество за влияние во Вьетнаме привело к китайско-французской войне 1884–85, которая закончилась поражением К. Ещё более тяжёлые последствия для Цин имела китайско- японская война 1894–95. Проиграв её, кит. правительство подписало Симоносекский договор 1895, по условиям которого признало независимость Кореи (до этого номинально она находилась под суверенитетом Цин), передало Японии о. Тайвань, о-ва Пэнхуледао (Пескадорские), обязалось выплатить огромную контрибуцию, открыть свою территорию для беспрепятств. ввоза иностр. товаров и создания иностр. предприятий.
В 1897–98 ведущие державы приступили к разделу Цинской империи на сферы влияния. Львиную долю кит. территории «закрепила» за собой Великобритания. В её сферу, помимо зап. части Юньнани, вошёл почти весь бассейн р. Янцзы и её притоков (провинции Цзянсу, Аньхой, Цзянси, Хубэй, Сычуань), а также Чжэцзян и Хунань. Наиболее прочными позициями англичане располагали в вост. части Гуандуна. Сферой влияния Франции стали вост. районы Юньнани, Гуанси, запад Гуандуна и о. Хайнань. Россия закрепила за собой Маньчжурию, Германия – Шаньдун, Япония – Фуцзянь. США в 1899 провозгласили «Открытых дверей» доктрину, зарезервировав за собой право на неогранич. экспансию в К. и вытеснение конкурентов. Путём предоставления займов, подкупа и шантажа державы захватили под видом длительной аренды Циндао, Вэйхайвэй, Люйшунь, Далянь, зал. Гуанчжоувань, значит. территории на полуостровах Ляодун (Ляодунский) и Цзюлун (Коулун).
Крах политики «самоусиления», поражение в войне с Японией и начало территориального раздела К. породили в кит. обществе сознание нац. катастрофы. В 1895–98 широкий размах получило либерально-реформаторское движение, руководителями и идеологами которого были Кан Ювэй, Лян Цичао, Тань Сытун и др. В июле 1898 реформаторы были привлечены имп. Цзай Тянем (Гуансюем) к гос. управлению (см. «Сто дней реформ»). Однако попытка проведения реформ провалилась. Имп. Цыси и её сторонники организовали гос. переворот и отстранили реформаторов от власти. Потерпев поражение, последние основали орг-цию Баохуанхой, объявив своей целью восстановление на престоле Цзай Тяня и возобновление с его помощью умеренных реформ. Более радикальные преобразования для спасения страны предлагали представители зародившегося в 1894 кит. революц.-демократич. движения во главе с Сунь Ятсеном, создавшим орг-цию Синчжунхой.
В 1898 в провинциях Шаньдун, Чжили и ряде др. развернулось движение Ихэтуань (именуется также «Боксёрским восстанием»; с 1899 приобрело массовый характер), направленное против иностр. засилья в К. и в поддержку династии Цин. Ихэтуани под рук. Чжу Хундэна, Чжан Дэчэна, Цао Футяня и Ли Лайчжуна, вступив в союз с маньч. режимом, разрушали железные дороги, заводы, христианские церкви, уничтожали европ. товары и книги, убивали иностранцев. Вместе с цинскими войсками они осадили дипломатич. квартал в Пекине. Действия ихэтуаней дали повод державам организовать совместную карательную операцию в К. В результате интервенции Великобритании, Франции, Германии, США, России, Японии, Италии и Австро-Венгрии в 1901 движение Ихэтуань было потоплено в крови. Державы вынудили Цинскую империю подписать «Заключительный протокол» 1901, который предусматривал выплату ею гигантской контрибуции и возможность размещения на её территории иностр. войск. С подписанием «Заключительного протокола» К. окончательно превратился в полуколонию.
Очередное поражение империи Цин заставило её правящие круги в 1902 вернуться к политике умеренных реформ, но они носили в осн. поверхностный и показной характер, что вызывало недовольство как представителей сформировавшегося в это время в К. конституц.- монархич. движения во главе с Чжан Цзянем, так и набиравшего всё больший политич. вес революц.-демократич. движения. В 1905 под рук. Сунь Ятсена и Хуан Сина произошло слияние революц. орг-ций в «Объединённый союз» (см. Тунмэнхуэй). Его программа предусматривала свержение маньч. правительства, учреждение республики и постепенную национализацию земли путём передачи дифференциальной ренты гос-ву.
В 1906–08 в К. имел место ряд революц. выступлений, которые были организованы или проходили при участии Тунмэнхуэйя и др. орг-ций. В 1910 по стране прокатилась серия «рисовых бунтов». В 1911 в Сычуани развернулось движение протеста против сделки цинского правительства с консорциумом зарубежных банков, по условиям которой ж.-д. строительство в К. передавалось в руки иностр. капитала. В сент. 1911 «движение в защиту железных дорог» переросло в антиправительств. выступления. События в Сычуани дали толчок восстанию в адм. центре пров. Хубэй г. Учан (см. Учанское восстание 1911), участники которого объявили о свержении династии Цин, введении республиканской формы правления и провозгласили независимость пров. Хубэй от Пекина. Вслед за Хубэем начались восстания в др. районах страны. К концу нояб. 1911 в 14 из 17 провинций К. династия Цин была объявлена низложенной. В дек. 1911 представители юж. провинций К. съехались в Нанкин на собрание по выборам врем. президента. Эту должность занял вернувшийся из эмиграции Сунь Ятсен. 1.1.1912 была провозглашена Кит. Республика со столицей в Нанкине, собрание представителей провинций конституировалось как Нац. собрание.
Цинское правительство с окт. 1911 предпринимало попытки подавить революц. выступления с помощью воен. силы. 2.11.1911 на пост премьер-мин. был назначен лидер воен. кругов Сев. К. Юань Шикай, некогда примыкавший к реформаторскому движению Кан Ювэя. Это назначение внесло раскол в лагерь революционеров. Либералы юж. провинций сообщили Юань Шикаю о готовности избрать его главой гос-ва, если династия Цин будет низложена. Опасаясь новой воен. интервенции держав, Сунь Ятсен под давлением либерального крыла Тунмэнхуэйя пошёл на соглашение с Юань Шикаем. После того как 12.2.1912 от имени малолетнего имп. Пу И было объявлено об отречении династии Цин и упразднении монархии в К., Сунь Ятсен подал прошение об отставке с поста врем. президента. 15.2.1912 нанкинское Нац. собрание избрало на эту должность Юань Шикая. В марте 1912 была принята врем. конституция Кит. Республики. События в К. в окт. 1911 – марте 1912 получили назв. Синьхайской революции.
Китай в 1912–49. Фактич. капитуляция Юга привела к быстрому сосредоточению всей реальной власти в стране в руках Юань Шикая и сев.-кит. воен. кругов (см. Бэйянские милитаристы). Юань Шикай начал готовиться к установлению режима воен. диктатуры и вынудил республиканцев распустить б. ч. их армии, состоявшей из добровольцев. В этих условиях Тунмэнхуэй перешёл на ещё более умеренные позиции, в авг. 1912 слившись с некоторыми либерально-буржуазными организациями в Нац. партию (Гоминьдан).
В апр. 1913 вопреки воле парламента Юань Шикай подписал с банковским консорциумом иностр. держав соглашение о кабальном «реорганизац. займе» в размере 25 млн. ф.ст. и начал стягивать войска в бассейн р. Янцзы для подавления возможных выступлений оппозиции. Опасаясь назревавшего гос. переворота, Сунь Ятсен призвал население К. ко «второй революции». Его поддержал генералитет Юж. К. во главе с Ли Лецзюнем и Хуан Сином. В июле 1913 начались столкновения между войсками Юж. и Сев. К. Упорные бои развернулись в Хукоу, Нанкине и Шанхае. Ставка Гоминьдана исключительно на армию, внутр. борьба в нём, отсутствие у южан единого командования и оперативного планирования обусловили поражение «второй революции».
В нояб. 1913 деятельность Гоминьдана была запрещена. В нач. 1914 в обстановке террора Юань Шикай был избран постоянным президентом Кит. Республики. Вскоре после этого он распустил парламент и перешёл к диктаторским методам управления.
С началом 1-й мировой войны К. объявил о нейтралитете, но не смог воспрепятствовать распространению воен. действий на свою территорию. Япония, выступавшая на стороне Антанты, в авг. 1914 высадила войска в Шаньдуне и в ноябре захватила все герм. владения в К. В янв. 1915 она предъявила кит. правительству ультиматум и «двадцать одно требование», что должно было поставить К. в зависимость от Японии. Юань Шикай принял ультиматум, а затем (9.5.1915) и б. ч. требований. В знак протеста против действий Японии и политики правительства в стране развернулось массовое патриотич. движение. Стремясь укрепить свои позиции, Юань Шикай в дек. 1915 провозгласил себя императором. В ответ на это в Центр. и Юж. К. в дек. 1915 – нач. 1916 вспыхнуло вооруж. восстание, которое часто именуется «третьей революцией». Начало ей положили действия в Юньнани «самостоятельных» (не принадлежавших к бэйянской группировке) генералов Цай Э и Тан Цзияо, объявивших о независимости этой провинции от Пекина. Они двинули войска на север и завязали бои в Сычуани и Гуйчжоу. К маю 1916 «третья революция» охватила уже 6 провинций юга страны.
Со смертью Юань Шикая в июне 1916 боевые действия прекратились. Власть в Пекине осталась в руках бэйянской милитаристской группировки, лидером которой стал занимавший прояпонские позиции Дуань Цижуй. Однако сама бэйянская группировка распалась на ряд клик (см. Китайские милитаристские группировки, Аньхойская клика, Фынтяньская клика, Чжилийская клика), контролировавших обширные районы и боровшихся между собой за власть. В июне – июле 1917 ген. Чжан Сюнь предпринял попытку монархич. переворота, однако она провалилась. В авг. 1917 бэйянское правительство, рассчитывая добиться возвращения К. его быв. владений в Шаньдуне, объявило войну Германии. Вступление в войну было крайне непопулярно в К. и вызвало волну протестов, особенно в юж. части страны. В Гуанчжоу образовалось второе правительство К. В сент. 1917 его возглавил Сунь Ятсен (оставался на этом посту до мая 1918).
Важной вехой в истории К. стало «Четвёртого мая» движение (май – июнь 1919). Оно было вызвано позицией держав – участниц Парижской мирной конференции 1919–20, отказавшихся рассматривать требования К. о возвращении ему кит. территории в пров. Шаньдун, контролировавшейся Германией, и об аннулировании всех прав и привилегий др. гос-в на кит. земле. В соответствии со статьями 156–158 Версальского мирного договора 1919 права и привилегии, ранее полученные Германией по соглашению с К., были переданы Японии. Под влиянием массовых демонстраций и политич. забастовок в Пекине, Шанхае и др. городах пекинское правительство было вынуждено заявить о непризнании Версальского мирного договора и отправить в отставку наиболее одиозных сановников, занимавших прояпонские позиции. В отличие от зап. держав и США правительство Сов. России в обращении к кит. народу и правительствам Юж. и Сев. К. от 25.7.1919 предложило начать переговоры об аннулировании неравноправных рос.-кит. договора 1896 и Пекинского протокола 1901, а также всех соглашений России с Японией в отношении К. с 1907 по 1916.
После победы Октябрьской революции 1917 в России значит. развитие в К. получило рабочее движение, усилилась пропаганда марксизма, ведущую роль в которой играли Ли Дачжао, Чэнь Дусю, Цюй Цюбо, Дэн Чжунся, Цай Хэсэнь, Чжан Тайлэй и др. На съезде представителей марксистских групп, состоявшемся 23–31.7.1921 в Шанхае и Цзянсине, была образована Коммунистическая партия Китая (КПК), а её секретарём избран Чэнь Дусю.
В нач. 1920-х гг. политич. дезинтеграция К. усилилась. Сев. (пекинское) правительство, номинально наделённое функциями центр. власти, в зависимости от соотношения в нём политич. сил контролировалось то прояпонской кликой Чжан Цзолиня, то группировкой У Пэйфу, ориентировавшейся на Великобританию и США. Усобицы местных милитаристов ещё больше осложняли обстановку. Юж. (гуанчжоуское) правительство объединяло разнородные политич. силы, в т. ч. в него входили члены общенационального парламента, разогнанного в 1914 Юань Шикаем. В апр. 1921 гуанчжоуский парламент избрал Сунь Ятсена врем. президентом Кит. Республики.
В янв. 1924 в Гуанчжоу состоялся 1-й съезд Гоминьдана, в котором приняли участие представители КПК. Съезд официально оформил создание единого нац. фронта на основе политич. блока этих двух партий. Это решение значительно укрепило позиции юж. правительства, которое отныне стало выступать в роли лидера в борьбе за единство и независимость К. Этому способствовало и установление правительством Юж. К. дружеств. отношений с правительством СССР. По просьбе Сунь Ятсена Сов. Союз направил в Гуанчжоу политич. и воен. советников (М. М. Бородин, В. К. Блюхер и др.), оружие, а также оказал активную помощь в создании Нац.-революц. армии (НРА). Осенью 1924 был подавлен мятеж, целью которого являлось свержение гуанчжоуского правительства.
В условиях роста политич. авторитета гуанчжоуского правительства пекинские правящие круги были вынуждены внести определённые коррективы в свою политику. Они согласились подписать с сов. правительством Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между СССР и К. (в нём СССР подтвердил свой отказ от всех рос. привилегий в К.; подписано 31.5.1924) и установить с ним дипломатич. отношения. Вслед за этим они пригласили Сунь Ятсена на переговоры по объединению К. Он принял предложение, но в дороге заболел и 12.3.1925 скончался в Пекине.
В Шанхае 30.5.1925 брит. полиция открыла огонь по участникам кит. патриотич. демонстрации. Это вызвало взрыв негодования в К. Во многих городах страны прошли политич. манифестации и стачки (см. «Тридцатого мая» движение). Эти события положили начало антиимпериалистич. буржуазно-демократич. Революции 1925–27 в Китае. 1.7.1925 гуанчжоуское правительство объявило себя Нац. правительством К. К нач. 1926 НРА установила революц. власть в провинциях Гуанси, Гуйчжоу и юж. части пров. Хунань. В июле 1926 она начала Северный поход 1926–27 в целях обеспечения победы революции во всём К. К кон. 1926 НРА освободила провинции Хунань, Хубэй, Цзянси, Фуцзянь, что позволило Нац. правительству К. и ЦИК Гоминьдана переехать из Гуанчжоу в г. Учан (ныне Ухань). В марте 1927 восставшие шанхайские рабочие освободили Шанхай. Вскоре был освобождён Нанкин (после чего 24.3.1927 подвергся массиров. обстрелу брит. и амер. эскадр). Активную роль в Сев. походе играли кит. коммунисты, а также сов. воен. советники.
Широкий размах революц. движения и опасность интервенции зап. держав вызвали отход от революции кит. нац. буржуазии. 12.4.1927 правое крыло Гоминьдана, возглавляемое главнокоманд. НРА Чан Кайши, организовало в Шанхае и Нанкине перевороты и захватило там власть. Вскоре правые гоминьдановцы совершили переворот в Гуанчжоу. 18.4.1927 Чан Кайши сформировал в Нанкине из своих сторонников новое Нац. правительство как противовес левогоминьдановскому правительству в Ухани. В изменившейся обстановке уханьское правительство также стало клониться вправо. 15.7.1927 уханьский ЦИК Гоминьдана во главе с Ван Цзинвэем отказался от политич. блока с КПК и через некоторое время перешёл на сторону Чан Кайши. КПК была объявлена вне закона, профсоюзы и крестьянские союзы распущены, в стране развернулся «белый террор» (в ходе гоминьдановских репрессий с апр. 1927 по июль 1928 в К. было убито 337 тыс. революционеров).
После захвата власти Чан Кайши КПК взяла курс на вооруж. борьбу с гоминьдановским режимом. 1.8.1927 в Наньчане было поднято восстание и сформирована Красная армия (см. Наньчанское восстание 1927). Её костяк составили войска, принимавшие участие в Сев. походе и находившиеся под команд. коммунистов Е Тина, Чжу Дэ, Хэ Луна и др. В конце августа – сент. 1927 в провинциях Хунань, Цзянси, Гуандун, Хубэй под рук. КПК произошли «осеннего урожая» восстания. В окт. 1927 Красная армия овладела уездными городами Хайфын и Луфын в пров. Гуандун, где в начале нояб. 1927 была образована Хайлуфынская сов. республика – первый очаг власти советов в К. (см. Хайлуфынская революционная база). В ночь с 10 на 11 дек. 1927 в Гуанчжоу гуандунский к-т КПК во главе с Чжан Тайлэем поднял восстание [см. Гуанчжоуское (Кантонское) восстание 1927] и организовал коммуну. Несмотря на поражение большинства восстаний, руководство КПК утвердилось во мнении, что необходимо продолжать линию на укрепление вооруж. сил партии и формирование советов в разл. районах страны. Опираясь на части Красной армии, в 1928–30 КПК создала на территории 11 провинций, гл. обр. Юж. и Центр. К., 15 сов. районов.
В апр. 1928 Чан Кайши объявил о продолжении Сев. похода. 5.6.1928 его войска заняли Пекин, власть в К. перешла к нанкинскому правительству (в июле 1928 признано США, а затем правительствами др. зап. государств). Утвердившись в Пекине, Гоминьдан объявил о введении с 1.1.1929 «периода опеки», во время которого ему предоставлялось исключит. право формировать правительство, центр. и местные органы власти, ограничивались политич. права и свободы населения К. Экономич. и внешняя политика гоминьдановского правительства способствовала дальнейшему усилению в К. позиций и влияния ведущих капиталистич. держав, прежде всего США.
Подстрекаемое Японией, Великобританией и США, нанкинское правительство повело открыто враждебную политику по отношению к СССР. Гоминьдановские войска под команд. маньч. ген. Чжан Сюэляна совм. с отрядами рус. белоэмигрантов начали нападать на сов. территорию. 10–11.7.1929 кит. власти захватили Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД; см. Советско-китайский вооружённый конфликт 1929), которая по сов.-кит. соглашению 1924 совм. управлялась СССР и К., арестовали тысячи сов. граждан. 17.7.1929 СССР объявил о разрыве дипломатич. отношений с К. Сов. Особая Дальневосточная армия дала отпор вылазкам гоминьдановцев. Отбросив войска Гоминьдана, вторгшиеся на сов. территорию 17.11.1929, она разгромила их на кит. территории. 22.12.1929 в Хабаровске подписан сов.-кит. протокол о восстановлении на КВЖД и на сов.-кит. границе положения, предусмотренного сов.-кит. соглашением 1924. Дипломатич. отношения между СССР и К. были восстановлены лишь в дек. 1932.
С нояб. 1930 по осень 1932 гоминьдановские власти предприняли 4 похода против сов. районов (подробнее см. в ст. Гражданская война в Китае 1927–37), но все они закончились поражением войск Чан Кайши. Победы кит. Красной армии способствовали расширению территории сов. районов. К кон. 1931 крупнейшими из них были: Центральный (Юго-Вост. Цзянси и Зап. Фуцзянь), Хубэй – Хэнань – Аньхойский, Хунань – Хубэйский, Цзянси – Фуцзянь – Чжэцзянский, Цзянси – Хунань – Хубэйский, Цзянси – Хунаньский. 7–24.11.1931 в г. Жуйцзинь (пров. Цзянси) состоялся 1-й Всекитайский съезд представителей сов. районов К. Съезд принял проекты конституции Кит. сов. республики (КСР), земельного закона, законов о труде, об экономич. политике, решения «О Красной армии», по нац. вопросу и др. Были избраны ЦИК КСР и Врем. центр. правительство, которые возглавил Мао Цзэдун.
Япония, давно вынашивавшая планы установления своего господства в Азии, 18.9.1931 приступила к операции по захвату Сев.-Вост. К. и к нач. 1932 оккупировала его. 28.1.1932 япон. войска развернули воен. действия с целью захвата Шанхая, однако получили отпор со стороны патриотически настроенной гоминьдановской 19-й армии, поддержанной всем населением города. В 1933 япон. войска оккупировали пров. Жэхэ и вторглись в пров. Хэбэй. Осенью 1932 Япония подписала договор с созданным ею в Маньчжурии марионеточным гос-вом Маньчжоу-го, чем закрепила свой контроль над этим районом К. В марте 1934 япон. власти провозгласили Пу И имп. Маньчжоу-го.
С установлением япон. господства в Сев.-Вост. К. участились антисоветские провокации на дальневосточных границах СССР и на КВЖД. Во избежание возникновения крупного воен. конфликта после длительных сов.-япон. переговоров сов. правительство 23.3.1935 было вынуждено подписать соглашение об уступке Маньчжоу-го прав СССР в отношении КВЖД.
В условиях япон. оккупации части страны правительство Чан Кайши упорно продолжало рассматривать КПК в качестве своего гл. противника. Осенью 1933, мобилизовав почти миллионную армию, Чан Кайши начал 5-й поход против сов. районов страны. Гоминьдану удалось добиться успеха. Красная армия, понёсшая значит. потери, была вынуждена отвести свои гл. силы из Юго-Восточного в Сев.- Зап. К. (см. Северо-западный поход 1934– 1936). В окт. 1935 под контролем Красной армии здесь был образован сов. Пограничный район Шэньси – Ганьсу – Нинся.
В мае – июне 1935 япон. правящие круги навязали нанкинскому правительству секретное соглашение, по которому Гоминьдан фактически признавал территориальные захваты Японии в Сев. К. (см. Хэ-Умэдзу соглашение 1935). В ноябре того же года япон. оккупанты образовали в г. Тунчжоу т. н. Восточно- Хэбэйское автономное антикоммунистич. правительство. Капитулянтская позиция Чан Кайши вызвала широкую волну протестов в К. 9.12.1935 в Пекине прошла мощная антиправительств. и антияпонская патриотич. демонстрация под лозунгами нац. независимости и прекращения гражд. войны. Требования демонстрантов получили поддержку со стороны части армейских кругов (см. «Девятого декабря» движение). В кон. 1936 Гоминьдан был вынужден прекратить воен. действия против Красной армии К. Со своей стороны КПК, руководствуясь решениями 7-го конгресса Коминтерна, высказалась за создание единого антияпонского нац. фронта и обратилась к Гоминьдану с призывом объединить силы в борьбе против япон. агрессии.
Спровоцировав 7.7.1937 инцидент у моста Лугоуцяо близ Пекина, Япония приступила к осуществлению плана оккупации всего К. В июле – дек. 1937 япон. армия захватила обширные районы и такие крупные города, как Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Нанкин; к кон. 1938 она взяла под свой контроль наиболее развитые в пром. отношении районы Сев., Центр. и Юж. К. В этих условиях руководство Гоминьдана заявило 23.9.1937 о готовности к сотрудничеству с КПК. По соглашению сторон революц. база Шэньси – Ганьсу – Нинся была преобразована в Особый р-н Кит. Республики с сохранением в нём демократич. системы власти, а находившиеся здесь части Красной армии К. – в 8-ю полевую армию К. Началась Национально-освободительная война в Китае против японских захватчиков 1937–45.
С самого начала япон. агрессии СССР оказывал помощь борющемуся К. 21.8.1937 был заключён сов.-кит. договор о ненападении. Сов. правительство предоставило К. займы на общую сумму 250 млн. долл. для закупки оружия и воен. материалов, направило в страну более 3,5 тыс. сов. воен. специалистов, в т. ч. лётчиков. В течение всей войны сов. правительство держало на Дальнем Востоке крупную воен. группировку, что сковывало япон. вооруж. силы и существенно облегчало борьбу кит. народа.
В период Нац.-освободит. войны против япон. захватчиков К. не представлял собой единого целого. Он состоял из неоккупиров. зоны (юго-зап. и сев.-зап. провинции), в которой находилась врем. столица К. – Чунцин, оккупированной зоны (сев., вост., центр. и юж. провинции), которая номинально подчинялась марионеточному правительству Ван Цзинвэя (создано японцами 30.3.1940 в Нанкине), и освобождённых районов Китая, контролировавшихся 8-й полевой армией (отд. районы провинций Шэньси, Ганьсу, Нинся, Чахар, Суйюань, Хэбэй, Шаньдун, Хэнань в Сев. К.) и Новой 4-й армией (бассейн р. Янцзы в Центр. К.), которой также руководила КПК. С весны 1939 по мере обострения отношений между КПК и Гоминьданом войска последнего начали блокировать Пограничный район Шэньси – Ганьсу – Нинся, где в г. Яньань находился ЦК КПК и откуда осуществлялось воен.-политич. руководство освобождёнными районами К. С кон. 1940 япон. командование активизировало наступат. операции против освобождённых районов, что поставило 8-ю полевую и Новую 4-ю армии в тяжёлое положение. Лишь в авг. 1943 они смогли перейти в контрнаступление. К апр. 1945 в К. насчитывалось 19 освобождённых районов с населением св. 95 млн. чел. В этой обстановке 23.4–11.6.1945 в Яньани прошёл 7-й съезд КПК. На нём было закреплено лидерство Мао Цзэдуна в партии, а в устав КПК внесён пункт об утверждении «идей Мао Цзэдуна» в качестве руководящей идеологии.
После Крымской (Ялтинской) конференции 1945, на которой СССР взял на себя обязательство вступить в войну против Японии, 30.6.1945 в Москве начались переговоры между правительствами Сов. Союза и К. Они завершились подписанием 14.8.1945 Договора о дружбе и союзе, по которому стороны взяли на себя обязательства оказывать друг другу воен. и иную помощь в войне против Японии. Вступление 9.8.1945 частей сов. Красной Армии и войск Монг. Нар. Республики на территорию Сев.- Вост. К. и Внутр. Монголии и разгром ими Квантунской армии имели решающее значение для падения япон. оккупац. режима в К. 2.9.1945 Япония подписала Акт о капитуляции. Воен. разгром Японии знаменовал начало нового этапа освободит. борьбы кит. народа.
С сент. 1945 гоминьдановское руководство начало спешно перебрасывать свои воинские части для занятия крупных городов, ранее оккупированных япон. войсками. Под предлогом обеспечения капитуляции япон. командования в важнейшие порты К. были введены воен.-мор. силы США, в ряде пунктов К. высажены возд. и мор. десанты амер. армии. Контингент армии США на территории К. к дек. 1945 достиг 113 тыс. чел. Вашингтон оказывал прямую воен. помощь Гоминьдану, поставляя ему танки, самолёты, боевые корабли, др. виды вооружений. Амер. инструкторы к июлю 1946 реорганизовали и обучили 45 гоминьдановских дивизий.
Стремясь мирным способом решить вопросы послевоенного устройства К., КПК выдвинула предложения о создании в К. демократич. коалиц. правительства и проведении демократич. преобразований. 28.8–10.10.1945 в Чунцине состоялись переговоры между КПК и Гоминьданом, которые завершились принятием компромиссного соглашения о созыве Политич. консультативной конференции (ПКК) для решения вопроса о демократич. переустройстве К. Однако выполнение этого соглашения было сорвано – уже 13.10.1945 правительство Чан Кайши развернуло наступление на освобождённые районы. Обострение обстановки в К. побудило правительство СССР добиться принятия на состоявшемся в Москве 16–26.12.1945 совещании министров иностр. дел СССР, США и Великобритании решения, в котором указывалось на необходимость мирного объединения К. и прекращения гражд. войны. При этом была достигнута договорённость о «желательности вывода из К. сов. и амер. вооруж. сил в возможно кратчайший срок».
Представители Гоминьдана и КПК 10.1.1946 подписали соглашение о прекращении воен. действий. В тот же день в Чунцине открылась ПКК, которая приняла решения о реорганизации гоминьдановского однопартийного правительства в коалиц. правительство, о созыве Нац. собрания, о пересмотре конституции К. и др. Но выполнение согласованных решений было вновь сорвано. В марте 1946 пленум ЦИК Гоминьдана заявил об отклонении достигнутых договорённостей, а в июне 1946 находившиеся в его подчинении войска развернули новое наступление на освобождённые районы, что дало толчок Народно-освободительной войне в Китае 1946–49.
В борьбе против КПК Чан Кайши пользовался активной поддержкой США. 4.11.1946 в Нанкине был подписан амер.- кит. договор о дружбе, торговле и навигации (см. Американо-китайский договор 1946). По его условиям (а также в соответствии с дополнившими его впоследствии многочисл. соглашениями) Вашингтон предоставил Гоминьдану воен. помощь в размере 6 млрд. долл., получив в обмен на это возможность в значит. мере контролировать политич. жизнь, экономику и финансы Китая.
С июля 1946 Народно-освободительная армия Китая (НОАК), сформированная из частей 8-й и Новой 4-й армий, а также Объединённой демократич. армии Сев.-Вост. К., вела упорные оборонит. бои. В июле 1947 она перешла в контрнаступление и к осени 1948 полностью освободила Сев.-Вост. К., после чего начала крупные операции в Сев. и Центр. К. В кон. 1948 НОАК вышла к р. Янцзы, в янв. 1949 освободила Тяньцзинь и Пекин, в апреле – Нанкин, а в мае – Шанхай и Ухань. Успешное наступление НОАК полностью дезорганизовало фронт и тыл гоминьдановских войск.
Стремясь избежать полного воен. разгрома, Чан Кайши 1.1.1949 предложил КПК начать переговоры. 1–15.3.1949 в Пекине делегации Гоминьдана и КПК выработали проект соглашения о внутр. мире. Однако гоминьдановское правительство отказалось его подписать. 21.4.1949 НОАК возобновила наступление и к осени 1949 освободила всю территорию Сев.-Зап. и Центр. К., а также значит. часть Юж. и Юго-Зап. К. К кон. 1949 был освобождён весь континентальный К. Чан Кайши и ок. 2 млн. его сторонников бежали на Тайвань.
Китай в 1949–76. В Пекине 21–30.9.1949 состоялась 1-я сессия Нар. политич. консультативного совета К. (НПКСК) – высшего органа Единого народно-демократич. фронта, руководимого КПК, которая сформировала центр. органы власти и утвердила Общую программу НПКСК. 1.10.1949 было торжественно провозглашено образование Кит. Нар. Республики (КНР). СССР первым признал КНР (2.10.1949), его примеру последовали вост.-европ. страны нар. демократии и Монг. Нар. Республика. В начале янв. 1950 дипломатич. отношения с КНР установили Великобритания, Сканд. страны, Афганистан, Израиль, Швейцария и Индия.
Враждебную позицию в отношении КНР заняло правительство США. Оно продолжало оказывать поддержку правительству Кит. Республики во главе с Чан Кайши (1.3.1950 избран президентом Кит. Республики), под властью которого к сер. 1950 оставались о. Тайвань, о-ва Пэнхуледао и ряд др. Правительство Чан Кайши включало представителей всех кит. провинций, отказывалось от признания КНР, выступало с претензией на единоличное представительство всего К., провозглашая важнейшей целью возврат под свой контроль всей кит. территории. В кон. 1949 Вашингтон запретил амер. фирмам торговые операции с КНР. Под давлением США в янв. 1950 большинство членов ООН отклонило внесённую СССР резолюцию об аннулировании полномочий в ООН делегации Кит. Республики (чл. ООН с 24.10.1945) и предоставлении КНР её законных прав (с нояб. 1950 делегация правительства КНР стала присутствовать в ООН в качестве наблюдателя). Со своей стороны правительство КНР отказывалось признать легитимность тайваньского правительства, объявило подконтрольные Чан Кайши территории составной частью единого кит. гос-ва, подлежащей освобождению от господствующего на них «антинародного режима».
После провозглашения КНР её правительство приступило к укреплению своих позиций в центре и на местах, проводя беспощадное подавление противостоявших ей социально-политич. сил. Важной задачей в освобождённых районах стала экспроприация крупного (бюрократич.) капитала. В нач. 1950 национализированы св. 2800 предприятий перерабатывающей и добывающей пром-сти, а также более 2400 банковских предприятий. Они составили важную часть гос. сектора экономики КНР. Новое правительство аннулировало все договоры, закреплявшие особые права иностр. держав на территории К., взяло в свои руки таможенные органы, управление внешней торговлей и валютное регулирование.
В Москве 14.2.1950 был подписан сов.- кит. договор о дружбе, союзе и взаимной помощи и ряд др. соглашений, в т. ч. о предоставлении Сов. Союзом на льготных условиях (1% годовых) долгосрочного кредита КНР в размере 300 млн. долл. для оплаты сов. поставок оборудования и материалов. СССР заявил о готовности оказать КНР помощь в строительстве и реконструкции 50 крупных пром. объектов, поставлять необходимые пром. товары, горючее и сырьё (к 1952 на долю СССР приходилось более половины всего внешнеторгового оборота КНР). Одновременно были подписаны соглашения о передаче Сов. Союзом КНР всех своих прав по совместному управлению Кит. Чанчуньской ж. д., о выводе сов. войск с территории совм. используемой воен.-мор. базы Люйшунь (Порт-Артур; окончательно выведены 26.5.1955) и др. пунктов.
С началом Корейской войны 1950–53 руководство КНР, учитывая неоднократные просьбы о помощи Ким Ир Сена, приняло решение о направлении на Корейский п-ов кит. добровольцев. С 25.10.1950 они принимали активное участие в боевых действиях (1.2.1951 Генеральная Ассамблея ООН под давлением США квалифицировала действия КНР как агрессию; потери КНР в Кор. войне составили ок. 500 тыс. чел.). В ходе войны США ввели в Тайваньский прол. свой 7-й флот в целях предотвращения возможной высадки частей НОАК на о. Тайвань. В окт. 1950 кит. войска вступили на территорию Тибета, провозгласившего 4.11.1949 свою независимость. Вслед за этим они вошли в Кашмир и взяли под свой контроль район Аксай Чин (Аксайчин) и ряд др. территорий общей пл. 12 тыс. км2, что привело к осложнению кит.-инд. отношений. 23.5.1951 между правительствами Тибета и КНР было подписано Соглашение о мероприятиях по мирному освобождению Тибета, которое предоставило последнему право на нац. автономию в составе КНР.
Решить проблему преодоления послевоенной экономич. разрухи и перехода к построению социализма руководство КНР рассчитывало путём форсированного проведения аграрной реформы (начата в кон. 1951), упорядочения пром.- торгового сектора и сокращения расходов на содержание гос. аппарата, а также пресечения злоупотреблений в адм. органах и экономике. В 1952 проведены массовые политич. кампании против «трёх зол» и «пяти зол», в ходе которых были репрессированы св. 2 млн. чел.
К кон. 1952 закончился восстановит. период в нар. хозяйстве КНР. Во многоукладной экономике К. заметно укрепилось влияние гос. сектора, доля частнокапиталистич. сектора сократилась с 48,7% в 1949 до 30,7% в 1952; создана единая многоотраслевая система гос. торговли.
К весне 1953 в осн. завершилась аграрная реформа (за исключением некоторых районов проживания нац. меньшинств; в Тибете начала проводиться с 1960). Ок. 300 млн. безземельных и малоземельных крестьян безвозмездно получили почти 47 млн. га обрабатываемой земли, ранее принадлежавшей помещикам. В аграрном секторе стали вводиться простейшие виды производств. кооперации. К кон. 1952 были организованы 8 млн. групп взаимопомощи, объединивших ок. 40% крестьянских хозяйств.
Одновременно с ликвидацией помещичьего землевладения проводились др. социальные преобразования. Новый закон о браке от 1.5.1950 закрепил равенство женщин и мужчин в семейно-брачных отношениях. Было принято постановление о реформе системы нар. образования, направленное на демократизацию школ и вузов, ликвидацию неграмотности, создание благоприятных условий для подготовки специалистов из числа рабочих и крестьян. Вступило в силу новое трудовое законодательство, которое определило правовое положение и функции профсоюзов, правила трудового страхования на крупных и средних предприятиях, меры по борьбе с безработицей.
Существенные преобразования проводились и правительством Чан Кайши на Тайване. В 1949–53 там была проведена в три этапа земельная реформа: снижена арендная плата за землю, в собственность крестьянам передана за незначит. плату часть гос. земель и проведена частичная национализация крупной земельной собственности (быв. землевладельцы получили в качестве компенсации пакеты акций создаваемых на острове новых пром. предприятий). Аграрная реформа и широкая помощь США обеспечили быстрый подъём экономики Тайваня (получил назв. «тайваньского экономич. чуда»), что способствовало укреплению на острове политич. позиций Гоминьдана.
В конце 1953 ЦК КПК принял программный документ «Бороться за мобилизацию всех сил для превращения нашей страны в великое социалистическое государство», определявший генеральную линию партии на переходный период и принципы социалистич. строительства в КНР, ориентированные на сов. модель. Первоочередной задачей объявлялась индустриализация страны. На её решение был направлен первый 5-летний план (1953–57), разработанный при участии сов. специалистов. Им предусматривалось увеличение по сравнению с уровнем 1952 валовой продукции пром-сти (не считая кустарной) на 98,3%, с. х-ва – на 23,3%. При этом гос. пром. сектор (особенно тяжёлая пром-сть) должен был развиваться более высокими темпами. Намечалось сконцентрировать осн. усилия на развитии таких важнейших отраслей, как металлургия, электроэнергетика, автомобилестроение, возвести 694 крупных пром. объекта, главными из которых были 156 предприятий, сооружавшихся при содействии СССР. Индустриализацию республики и социалистич. преобразования, в т. ч. в аграрном секторе, предполагалось завершить к 1967.
В июне 1954 в КНР была проведена адм.-терр. реформа. Возникшее в ходе Нар.-освободит. войны 1946–49 деление К. на регионы (Сев. К., Сев.-Вост. К., Сев.-Зап. К., Вост. К., Юго-Зап. К.; вся полнота власти в них фактически принадлежала армейскому командованию, действовавшему под рук. Воен. совета ЦК КПК) заменено разделением на провинции и автономные области. В 1955 в связи с делом «Гао Гана – Жао Шуши» (см. в ст. Гао Ган) упразднены также региональные бюро ЦК КПК. Эти меры преследовали цель исключить возможность проявления сепаратистских тенденций в республике и оппозиции местных парт. лидеров курсу центр. руководства КПК.
На 1-й сессии Всекитайского собрания нар. представителей (ВСНП) 20.9.1954 была принята конституция КНР, провозгласившая К. гос-вом нар. демократии, руководимым рабочим классом и основанным на союзе рабочих и крестьян. Были избраны Пред. КНР (этот пост занял Мао Цзэдун) и его заместители, Постоянный к-т ВСНП (ПК ВСНП), утверждён состав Гос. совета (правительства) КНР, его премьером назначен Чжоу Эньлай. Конституция закрепила курс на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества КНР с СССР и странами нар. демократии.
В процессе выполнения 1-го пятилетнего плана СССР предоставил КНР новые кредиты и поставил оборудование на сумму 3 млрд. руб. для строительства и реконструкции наиболее крупных пром. объектов, в т. ч. Аньшаньского, Уханьского, Баотоуского металлургич. комбинатов, Чанчуньского автомобильного и Лоянского тракторного заводов, Тайюаньского и Шэньянского заводов тяжёлого машиностроения. СССР оказал содействие КНР в создании оборонной пром-сти. В К. были направлены тысячи сов. специалистов, предоставлена обширная науч.-технич. документация. В вузах и на предприятиях СССР получили подготовку тысячи кит. специалистов и рабочих (в 1957 в 24 сов. вузах обучались св. 6 тыс. граждан КНР). Свой вклад в индустриализацию КНР внесли ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния и Болгария, поставившие оборудование более чем для 100 пром. объектов.
В 1953–56 объём валовой продукции пром-сти КНР ежегодно увеличивался в среднем на 19,6%, с. х-ва – на 4,8%. В дек. 1953 ЦК КПК поставил задачу объединить к 1957 в с.-х. производств. кооперативы полусоциалистич. типа 20% крестьян. Однако по настоятельной рекомендации Мао Цзэдуна (июль 1955) и в соответствии с решением 6-го расширенного пленума ЦК КПК 7-го созыва (10.10.1955) в целях предотвращения возможности реставрации в аграрном секторе прежних порядков процесс кооперирования крестьян (часто с обобществлением земли и орудий произ-ва) был форсирован, и к кон. 1956 в кооперативы было вовлечено 96,3% крестьянских хозяйств, в т. ч. 87,8% – в кооперативы высшего типа. Кооперирование деревни, на которое первоначально отводилось 18 лет, было практически завершено. Оно носило принудит. характер, вызывало недовольство значит. части кит. крестьянства, которое ещё больше усилилось под влиянием неурожаев в ряде районов страны, обусловленных стихийными бедствиями. Проведение ускоренной кооперации диктовалось также необходимостью мобилизации на нужды индустриализации финансовых средств аграрного сектора и увеличения поставок товарного зерна и сырья для лёгкой пром-сти в целях преодоления напряжённого положения, возникшего к сер. 1950-х гг. в КНР в сфере снабжения населения городов продовольствием и товарами первой необходимости, и недопущения нарастания акций протеста в разл. районах республики.
К кон. 1956 99% частнокапиталистич. промышленных и 82,2% торговых предприятий преобразованы в смешанные, находившиеся под управлением гос-ва. В кооперативы были объединены 91,7% ремесленников и кустарей. Господствующими в нар. хозяйстве стали две формы собственности – всенародная и коллективная собственность трудящихся.
Определённые успехи в социалистич. строительстве побудили руководство КНР по инициативе Чжоу Эньлая с нач. 1956 несколько смягчить политику в отношении интеллигенции и пригласить её к открытой дискуссии под выдвинутым Мао Цзэдуном лозунгом «Пусть цветут сто цветов, пусть соперничают сто школ». В апр. 1956 на расширенном заседании Политбюро ЦК КПК Мао Цзэдун выступил с речью «О десяти важнейших взаимоотношениях», в которой обобщил опыт строительства социализма в К. и попытался определить путь дальнейшего социалистич. строительства, соответствующий специфич. условиям страны.
В сент. 1956 состоялась 1-я сессия 8-го съезда КПК. К этому времени партия насчитывала в своих рядах 10,73 млн. членов. На ней доминировали сторонники ориентации на сов. модель развития. Съезд подтвердил курс на укрепление дружбы и сотрудничества КНР с СССР и др. социалистич. странами, в т. ч. в борьбе за мирное сосуществование гос-в с разл. социальным строем. В принятых съездом предложениях по 2-му пятилетнему плану развития нар. хозяйства (1958–62) намечалось увеличить пром. произ-во вдвое по сравнению с заданиями 1-й пятилетки, добиться роста нац. дохода на 50%, увеличения сбора продовольств. культур со 176 млн. до 240 млн. т. Предполагалось по-прежнему концентрировать осн. усилия на преимуществ. развитии тяжёлой пром-сти при некотором увеличении доли капиталовложений в лёгкую пром-сть. Было подчёркнуто, что в КНР будут сохранены в размерах, допускаемых гос. планом, единоличные хозяйства в аграрном секторе и пром-сти как дополнение к гос. и коллективной формам собственности.
Значит. влияние на работу 8-го съезда КПК оказали решения 20-го съезда КПСС, состоявшегося в февр. 1956. Съезд призвал укреплять демократию и законность, заявил о недопустимости культа личности, указал на необходимость совершенствования правовой базы КНР и строгого соблюдения социалистич. законности. В принятом съездом уставе партии говорилось: «КПК в своей деятельности руководствуется марксизмом- ленинизмом. Только марксизм-ленинизм правильно объясняет закономерности развития общества, правильно указывает пути построения социализма и коммунизма». Тем самым пересматривалось решение 7-го съезда (1945) о том, что КПК в своей деятельности должна руководствоваться «идеями Mao Цзэдуна». В устав включено положение о возможности введения поста поч. пред. ЦК КПК, что было связано с заявлением Мао Цзэдуна, вновь избранного руководителем партии, о его готовности в подходящий момент оставить пост парт. лидера. Образован Постоянный к-т Политбюро ЦК КПК, на пост генерального секретаря избран Дэн Сяопин.
Венгерское восстание 1956 и политич. кризис в Польше в окт. 1956 способствовали укреплению в руководстве КПК и КНР позиций сторонников отказа от сов. модели развития. На 2-м пленуме ЦК КПК 8-го созыва 15.11.1956 Мао Цзэдун выступил с критикой политики «десталинизации», проводимой в СССР. 27.2.1957 в своей речи «О правильном разрешении противоречий внутри народа» он выдвинул тезис о сохраняющихся в условиях социализма классовых противоречиях, прежде всего между народом и «врагами народа», и призвал к общенародному обсуждению этого вопроса. Однако начавшаяся дискуссия неожиданно для парт. и гос. руководства КНР приобрела острый характер и вылилась в июне 1956 в ряде университетов в студенч. беспорядки. В сент. 1956 в КНР имели место забастовки и волнения на предприятиях, прекратили занятия учащиеся школ и студенты в 11 провинциях и 2 городах центр. подчинения, обратившиеся с петициями к гос. и парт. руководству. В условиях дестабилизации внутриполитич. обстановки дискуссия по вопросу о противоречиях, как и ранее начатая дискуссия с интеллигенцией, были свёрнуты. Руководство КПК начало политич. кампанию против «правых», продолжавшуюся до весны 1958, в ходе которой политич. оппозиция была подавлена. После визита в Сов. Союз в нояб. 1957 на празднование 40-летия Окт. революции 1917 парт.-правительств. делегации КНР во главе с Мао Цзэдуном разногласия между КПК и КПСС ещё больше обострились. «Левое» крыло КПК стало открыто выражать сомнения в целесообразности развития парламентаризма и демократии в условиях социалистич. государственности, проведения политики мирного сосуществования, борьбы за предотвращение ядерной войны и др.
Успешное выполнение заданий 1-й пятилетки укрепило убеждённость Мао Цзэдуна и ряда гос. и парт. руководителей КНР в том, что, двигаясь по специфич. «кит. пути» и используя командные методы, можно в предельно сжатые сроки завершить построение социализма в стране. Под лозунгом «три года упорного труда – десять тысяч лет счастья» в КНР развернулось движение за «большой скачок» в пром-сти и за создание «народных коммун» в деревне. С помощью политики «большого скачка» при опоре на «нар. коммуну», которая была объявлена осн. ячейкой социалистич. и коммунистич. общества, планировалось в течение нескольких лет построить в КНР развитое социалистич. и даже коммунистич. общество, обогнать СССР и вывести К. в разряд ведущих индустриальных держав мира. Эта политика получила назв. «курса трёх красных знамён» (под «знамёнами» понимались новая генеральная линия КПК на построение социализма, «большой скачок» и «нар. коммуны»).
В марте 1958 Мао Цзэдун подверг критике Чжоу Эньлая и Чэнь Юня, обвинив их в «противодействии форсированию темпов развития экономики». В мае 1958 на 2-й сессии 8-го съезда КПК была утверждена новая политич. установка, выражавшаяся в предложенной Мао Цзэдуном формуле «напрягая все силы, стремясь вперёд, строить социализм по принципу: больше, быстрее, лучше, экономнее». Руководствуясь решениями КПК, Госплан КНР в июне – июле 1958 разработал новый вариант 2-го пятилетнего плана, который предусматривал увеличение произ-ва пром. продукции в 6,5 раза, а сельскохозяйственной – в 2,5 раза по сравнению с 1958. Под лозунгом «сталь решает всё» было решено уже в 1958 удвоить её выплавку, доведя до 8–12 млн. т в год, а к 1962 ежегодно производить 60–80 млн. т с целью догнать и перегнать по этому показателю Великобританию. В КНР началась «битва за сталь» – повсеместное сооружение кустарных «доменных печей», вагранок. Аналогичный лозунг был выдвинут и в с. х-ве – «зерно решает всё», в соответствии с которым планировалось максимум в течение 3–5 лет выйти на уровень показателей роста зернового произ-ва, которые ранее намечалось достигнуть лишь к кон. 1960-х гг. В течение нескольких месяцев 1958 740 тыс. кооперативов преобразованы почти в 26 тыс. «нар. коммун», которые объединяли св. 99% крестьянских дворов. Каждая коммуна по площади обрабатываемой земли и числу рабочих рук в 20–30 раз превосходила прежние кооперативы. Земля и все средства произ-ва кооперативов, а также приусадебные участки крестьян, их домашний скот, птица, фруктовые деревья, посуда и утварь перешли в собственность коммун. Вместо распределения по трудодням вводилось «бесплатное распределение продовольствия», без учёта количества и качества труда. В связи с ликвидацией личного хозяйства крестьян и введением бесплатного питания в столовых «нар. коммун» были закрыты рынки в деревнях и городах. Одновременно стали проводиться массовые мобилизации населения на работы по развитию транспортной инфраструктуры страны и др. «обществ. работы».
Переход к политике «большого скачка» вызвал дезорганизацию нар. хозяйства КНР. Отвлечение миллионов крестьян (по кит. оценкам, до 90 млн. чел.) на выплавку стали, добычу кустарным способом угля, на ирригац., капитальное и дорожное строительство нанесло серьёзный ущерб с. х-ву. Богатый урожай 1958 был убран не полностью. Резко увеличилось население городов (со 100 млн. до 130 млн. чел.). Это, в свою очередь, привело к увеличению спроса на продукты питания в городах и к практич. истощению продовольств. резервов. Уже результаты 1958, первого года «большого скачка», свидетельствовали о провале политики ускоренной индустриализации. Среди населения КНР нарастало недовольство, имели место случаи открытого неповиновения властям. Однако руководство КНР продолжало придерживаться «курса трёх красных знамён», внеся в него на ряде пленумов ЦК КПК в окт. 1958 – апр. 1959 некоторые коррективы. В частности, были несколько снижены плановые задания и темпы формирования «нар. коммун». 27.4.1959 на 1-й сессии ВСНП 2-го созыва Мао Цзэдун сложил с себя обязанности Пред. КНР, заявив о намерении целиком сосредоточиться на парт. работе. На пост главы гос-ва был избран Лю Шаоци.
В условиях «большого скачка» более радикальным стал и внешнеполитич. курс руководства КНР. С 23.8.1958 НОАК начала производить арт. обстрелы прибрежных островов Цзиньмыньдао (Куэмой) и Мацзудао в Тайваньском прол., на которых была сконцентрирована 100-тысячная группировка гоминьдановских войск (первую попытку овладеть этими островами НОАК предприняла в сент. 1954). Эта акция резко обострила положение на Дальнем Востоке. США, заключившие 2.12.1954 с правительством Чан Кайши договор о совместной обороне Тайваня, привели в полную боевую готовность 7-й флот, соединения ВВС в бассейне Тихого ок. и начали переброску войск в район Тайваньского прол. Действия КНР не получили поддержки со стороны сов. руководства. Правительство СССР решительно высказалось за мирное урегулирование тайваньского кризиса. Позиция Москвы и отказ ближайших союзников США в регионе, в т. ч. Великобритании, поддержать планы нанесения воен. удара по КНР позволили предотвратить возникновение крупного вооруж. конфликта. 5.10.1958 НОАК временно прекратила обстрелы островов Цзиньмыньдао (Куэмой) и Мацзудао (впоследствии они были возобновлены и производились по нечётным дням вплоть до 31.12.1979).
С окт. 1958 обострились отношения КНР с Индией, что было вызвано строительством кит. стороной стратегически важного шоссе в подконтрольном ей районе Кашмира. После подавления кит. властями вспыхнувшего в Тибете в марте 1959 восстания местного населения и бегства за рубеж далай-ламы напряжённость на кит.-инд. границе переросла в вооруж. столкновения (продолжались до кон. 1962), в результате которых территория, контролируемая КНР в Кашмире, значительно расширилась.
Изменения во внешней политике КНР побудили правительство СССР пересмотреть свою позицию в вопросе о содействии Пекину в создании новейших видов вооружений. 20.6.1959 оно денонсировало договор от 15.10.1957 о содействии в разработке КНР собственного ядерного оружия.
Нарастание недоверия к политике «большого скачка» и в целом к курсу политич. руководства КНР ярко проявилось на 8-м пленуме ЦК КПК 8-го созыва в г. Лушань в июле – авг. 1959. С критикой «курса трёх красных знамён» выступили мин. обороны маршал Пэн Дэхуай, зам. мин. ин. дел Чжан Вэньтянь, зам. мин. обороны, нач. генштаба НОАК Хуан Кэчэн, секретарь парткома пров. Хунань Чжоу Сяочжоу и др. Пэн Дэхуай и его сторонники потребовали, по существу, возврата к линии 8-го съезда партии. Они охарактеризовали «большой скачок» и «коммунизацию» как «мелкобуржуазный фанатизм». Пэн Дэхуай поставил вопрос о недопустимости подмены экономич. работы игрой в политич. лозунги и указал на нарушение принципа коллегиальности при принятии решений, на формирование в КПК культа личности Мао Цзэдуна. В своём письме Мао Цзэдуну он выразил сомнение в состоятельности установки «политика – командная сила», заявив, что она «не может отменить экономич. законов и тем более не может заменить конкретные мероприятия в хозяйств. работе». Мао Цзэдун расценил это письмо как вызов, брошенный лично ему и руководству ЦК КПК. Он обвинил Пэн Дэхуая в «правом уклонизме» и «коварных намерениях» захватить руководство партией. По настоянию Мао Цзэдуна пленум принял «Решение об антипартийной группировке, возглавляемой тов. Пэн Дэхуаем» и документ под назв. «Бороться против правого оппортунизма, в защиту генеральной линии партии». Все «оппозиционеры» были сняты со своих должностей, мин. обороны назначен маршал Линь Бяо, в НОАК начались «чистки» командного состава от «правых уклонистов», прежде всего тех, кто симпатизировал СССР.
В статье, посвящённой 90-летию со дня рождения В. И. Ленина, Мао Цзэдун 16.4.1960 подверг критике «ревизионистские тенденции» в политике КПСС и руководства СССР. В КНР развернулась антисоветская кампания. Одновременно кит. руководство выдвинуло претензии на часть территории СССР на Дальнем Востоке и в Центр. Азии. С 1960 на сов.- кит. границе участились её нарушения с кит. стороны (в 1963 зафиксировано св. 4 тыс. таких нарушений, в них приняли участие более 100 тыс. чел.). В условиях обострения сов.-кит. отношений, сопровождавшегося также несоблюдением кит. стороной условий двусторонних экономич. договоров (это отчасти было вызвано и нарастанием хаоса в нар. хозяйстве КНР в результате политики «большого скачка»), правительство СССР приняло решение об отзыве на родину 1290 сов. специалистов, работавших на 250 объектах КНР (выехали из К. 28.7–1.9.1960). Были расторгнуты 341 соглашение о сотрудничестве двух стран и дополнения к этим соглашениям, фактически полностью свёрнуты науч.-технич., культурные и пр. контакты. В итоге удельный вес СССР во внешней торговле КНР сократился с 50% в 1959 до 7% в 1965.
В 1960 политика «большого скачка» поставила кит. экономику на грань краха. Сократилось пром. произ-во, возникли серьёзные трудности в обеспечении населения всеми видами товаров, прежде всего продовольственных. Урожайность зерновых снизилась до уровня 1951. В стране начался голод, унёсший жизни, по разл. оценкам, от 10–14 до 30 млн. чел. Руководство КНР было вынуждено пересмотреть экономич. стратегию.
В янв. 1961 ЦК КПК принял постановление о проведении курса на «урегулирование, укрепление, пополнение и повышение» нар. хозяйства. Были сокращены объёмы капитального строительства и расходы на него (с 30 млрд. до 6 млрд. юаней), прекращено сооружение мелких предприятий кустарного типа, мн. заводы закрыты либо перепрофилированы на выпуск с.-х. техники и инвентаря, а также товаров повседневного спроса. Высвободившихся в пром-сти рабочих в адм. порядке переселили в деревни (в 1961–1963 из городов выселено св. 20 млн. чел.). Началась кампания за повышение качества продукции и снижение её себестоимости. Был частично восстановлен принцип материальной заинтересованности и оплаты по труду, вновь стало практиковаться премирование, возрождалась система нормирования труда.
Значительной реорганизации подверглись «нар. коммуны». Основной производств. и хозрасчётной единицей в них стали бригады в составе 10–30 дворов. Отд. крестьянский двор нёс теперь самостоят. ответственность за выполнение закреплённого за ним производств. задания. Крестьянам возвращены приусадебные участки и домашнее имущество, им разрешили держать свиней и птицу, были ликвидированы обществ. столовые, вновь открыты рынки. Развернулась работа по налаживанию специализации и кооперирования произ-ва, оживлению товарно-денежных отношений.
Ценой громадных усилий руководству КНР в 1962 удалось предотвратить дальнейший спад произ-ва, улучшить продовольств. положение в стране. В КНР началась реабилитация кадровых работников и членов КПК, подвергшихся преследованиям в предшествующие годы по обвинению в «правом уклоне» (были пересмотрены «дела» 3,6 млн. чел.).
Однако обострение внутр. разногласий в КПК побудило Мао Цзэдуна начать новую политич. кампанию под лозунгом борьбы против «ревизионизма внутри партии», за предотвращение угрозы капиталистич. реставрации и «воспитание революционных наследников». Проведение этой кампании (вошла в историю под названиями кампании за «социалистич. воспитание» или «четырёх чисток») одобрено 20.5.1963 решением ЦК КПК. В ходе неё Мао Цзэдун рассчитывал нанести удар по «ревизионистам» в высшем эшелоне гос. и парт. руководства – лицам, «стоящим у власти и идущим по капиталистич. пути». Однако Лю Шаоци и его сторонникам удалось направить кампанию в русло борьбы за повышение дисциплины и ответственности парт. аппарата в повседневной работе и за усиление влияния КПК на селе.
На 1-й сессии ВСНП 3-го созыва 21.12.1964 Мао Цзэдун выразил неудовольствие ходом кампании за «социалистич. воспитание». 13.7.1965 по его инициативе был образован спец. К-т по вопросам культурной революции, в который вошли лица, тесно связанные с Мао, – его быв. секретарь Чэнь Бода, жена Цзян Цин и др.; советником группы назначен Кан Шэн. В нач. 1966 во время нахождения Лю Шаоци с офиц. визитом за рубежом от должностей был отстранён ряд его единомышленников. 16.5.1966 в циркулярном письме ЦК КПК было объявлено о необходимости проведения в КНР «великой пролетарской культурной революции» («культурная революция» 1966–76), направленной на уничтожение «остатков буржуазии и феод. класса в партии, правительстве и армии». В действительности речь шла о том, чтобы отстранить от власти сторонников решений 8-го съезда КПК, навязать партии и стране схему развития в духе левацких концепций, сделать непререкаемым авторитет Мао Цзэдуна в вопросах гос. и парт. строительства, идеологии.
Внутр. борьба в КНР разворачивалась на фоне всё более обострявшихся противоречий между руководством КПК и КПСС. 21.2.1963 ЦК КПСС обратился с письмом к ЦК КПК, в котором предложил провести переговоры между партиями в целях преодоления расхождений и улучшения двусторонних отношений. В ответном письме ЦК КПК от 14.6.1963 в 25 пунктах излагался особый взгляд кит. коммунистов на генеральную линию мирового коммунистич. движения. В нём подчёркивалась необходимость отказа коммунистов от политики мирного сосуществования, указывалось на неприемлемость парламентского пути к социализму, на ошибочность тезиса об отмирании классовой борьбы при социализме и др. Переговоры в Москве 5–20.7.1963 парт. делегаций КПСС и КПК в целях сближения позиций не дали результата и были прерваны по инициативе кит. стороны, после чего ЦК КПСС в открытом письме квалифицировал позицию КПК как чуждую марксизму-ленинизму. В ответ 14.7.1964 руководство КПК опубликовало заявление «О псевдокоммунизме Хрущёва и исторических уроках для мира». Обвинив СССР и КПСС в ревизионизме, руководство КПК провозгласило КНР «центром мировой революции», выступив тем самым открыто с претензией на лидерство в междунар. коммунистич. и нац.-освободит. движении. Пекин стал усиленно пропагандировать лозунг искусств. «ускорения» революц. процесса в странах Азии, Африки и Лат. Америки и «народных войн китайского типа». После испытания 16.10.1964 атомной бомбы собственного произ-ва руководство КНР ещё больше дистанцировалось от Сов. Союза. Безрезультатно закончились начавшиеся в 1964 по предложению сов. правительства двусторонние консультации по вопросу об уточнении линии отд. участков сов.-кит. границы (были прерваны кит. стороной). Не получила отклика кит. руководства в 1965 и инициатива правительства СССР провести обсуждение вопросов нормализации двусторонних отношений и достичь договорённости о совместном отпоре агрессии США во Вьетнаме.
В качестве гл. ударной силы «культурной революции» Мао Цзэдун рассчитывал использовать «революционных наследников» – политически незрелую молодёжь, прежде всего студентов, учащихся, молодых рабочих и служащих, из которых с начала лета 1966 стали формироваться спец. отряды хунвейбинов («красных охранников»), а позднее цзаофаней («бунтовщиков»). 8.8.1966 ЦК КПК, усиленный на 11-м пленуме 8-го созыва (состоялся 1–12.8.1966) сторонниками Мао Цзэдуна, одобрил курс на проведение «культурной революции». 18.8.1966 Мао Цзэдун и Линь Бяо на массовом митинге в Пекине призвали хунвейбинов перейти к активным действиям.
Руководствуясь директивой Мао Цзэдуна «Огонь по штабам», хунвейбины начали отстранять от работы, а затем ссылать на «трудовое перевоспитание» в деревню или заключать под домашний арест ответств. парт. работников, гос. служащих, представителей интеллигенции. Среди подвергшихся преследованиям – Лю Шаоци (умер в заключении), Дэн Сяопин, 60 из 73 членов ЦК КПК 8-го созыва, 60 из 115 членов ПК ВСНП 3-го созыва, большинство руководителей центр. ведомств, местных парт. комитетов и органов власти. Парт. комитеты и выборные органы власти в провинциях и уездах были разгромлены. Прекратили свою деятельность профсоюзы, комсомол, все обществ. организации, были закрыты сотни центр. и местных газет и журналов, школы и высшие учебные заведения, библиотеки, музеи, театры. Только за авг. – сент. 1966 хунвейбинами были изгнаны из городов более 397 тыс. чел., в одном Пекине убиты 1722 чел. и конфисковано имущество почти 37 тыс. семей. Жертвами преследований стали более 2600 деятелей культуры. Ушли из жизни известные писатели Лао Шэ и Чжао Шули. В 17 провинциях и городах центр. подчинения, по офиц. кит. данным, преследованиям подверглись св. 142 тыс. работников сферы образования, 53 тыс. учёных, инженеров и конструкторов. В Пекинском ун-те были доведены до самоубийства или погибли от издевательств св. 60 преподавателей, сотрудников и студентов.
Непоправимый ущерб был нанесён культурно-историч. достоянию К. В авг. – сент. 1966 хунвейбины разрушили 4922 из 6843 историч. и культурных памятников Пекина. Всего за годы «культурной революции» в КНР было уничтожено св. 6 тыс. архит. памятников, 2,357 млн. историч. книг, 185 тыс. картин и свитков с каллиграфией, 538 единиц др. культурных ценностей, разбито более 1 тыс. стел, имевших историч. ценность.
Бесчинства хунвейбинов натолкнулись в ряде мест на активное сопротивление со стороны населения и парт. организаций КПК. В янв. 1967 в Шанхае начались столкновения между хунвейбинами и отрядами самообороны, сформированными местными коммунистами. По предприятиям КНР прокатилась волна забастовок протеста, грозившая привести к дезорганизации произ-ва. 17.1.1967 Мао Цзэдун отдал распоряжение командованию НОАК вмешаться в происходящее на стороне «революц. сил». Однако эффект от вовлечения армии в политич. борьбу оказался прямо противоположным. Армейское командование на местах взяло под жёсткий контроль хунвейбинов и вместе с представителями «умеренного» крыла партии заняло руководящие позиции в созданных на местах «ревкомах». Летом 1967 регулярные части НОАК пресекли попытки «левых» захватить власть в юж. районах КНР.
Под давлением военных, в т. ч. маршалов Чжу Дэ, Е Цзяньина, Хэ Луна, Чэнь И, Сюй Сянцзяня и др., 18.8.1967 на расширенном заседании Воен. совета ЦК КПК Мао Цзэдун, Линь Бяо и Цзян Цин признали необходимость избегать крайностей в проведении «культурной революции». В сент. 1967 началось восстановление парт. организаций и органов управления (последние формировались из представителей армии, партии и общественности). 14.10.1967 отдано распоряжение о немедленном возобновлении занятий в школах и вузах и работы учреждений культуры. 22.12.1968 Мао Цзэдун призвал молодёжь отправиться в деревню, чтобы поучиться труду у крестьян. После этого в отдалённые районы К. было «командировано» на «перевоспитание» св. 10 млн. молодых людей, что позволило перевести «культурную революцию» в более спокойное русло.
Прошедший в апр. 1969 9-й съезд КПК одобрил курс на проведение «культурной революции». В осн. докладе, с которым выступил Линь Бяо, вся история КПК была представлена как борьба Мао Цзэдуна против разл. «уклонистов». Съезд одобрил курс на «непрерывную революцию» и на подготовку к войне, а также принял новый устав КПК, отменивший решения 8-го съезда и вновь провозгласивший идеологич. основой партии «идеи Мао Цзэдуна». В уставе содержалось также положение о назначении Линь Бяо «преемником» Мао Цзэдуна. В избранном на съезде новом составе ЦК КПК и в Политбюро доминирующие позиции заняли представители армейских кругов.
В условиях «культурной революции» в КНР ещё больше усилилась антисоветская пропаганда и стали предприниматься откровенно враждебные действия в отношении СССР, его дипломатич. представительств в КНР, а также сов. пароходов, поездов, самолётов на кит. территории. Это вынудило правительство СССР в 1966 отозвать своего посла из Пекина (новый посол назначен только в окт. 1970). Значительно расширились масштабы нарушений сов.-кит. границы. В марте 1969 кит. войска вторглись в пограничные районы СССР на Дальнем Востоке, а в августе – в Центр. Азии. В обоих случаях они получили решительный отпор.
По инициативе сов. правительства 11.9.1969 состоялась встреча глав правительств СССР и КНР и вслед за этим 20.10.1969 в Пекине начались переговоры по пограничным вопросам. Однако предложения сов. стороны по пограничному урегулированию и заключению договоров о ненападении (8.7.1970, 14.6.1973) и неприменении силы или угрозы силой (15.1.1971) были отклонены кит. руководством. В качестве непременного первого шага к заключению соглашений Пекин потребовал подписания договора о статус-кво на границе, в основу которого положил территориальные притязания к СССР в виде концепции «спорных районов», что, в свою очередь, было отвергнуто сов. стороной.
В период «культурной революции» значительно усилилось вмешательство КНР во внутр. дела стран «третьего мира», что привело к обострению отношений со многими из них, вплоть до разрыва дипломатич. отношений (Индонезия, Гана, Тунис и др.), и к почти полной междунар. изоляции Китая.
После 9-го съезда в условиях нарастания экономич. трудностей и усиливающейся междунар. изоляции КНР в КПК обострилась внутр. борьба по ключевым вопросам внутр. и внешней политики. К лету 1969 в партии фактически сформировались две новые группировки. «Прагматики» во главе с Чжоу Эньлаем, поддержанные частью военных, настаивали на реабилитации парт. деятелей, подвергшихся преследованиям в ходе «культурной революции», скорейшем восстановлении парт. организаций, повышении внимания к развитию экономики и применении более рациональных методов управления нар. хозяйством. В противовес им «левые», возглавляемые Линь Бяо и также поддержанные военными, пропагандировали возврат к политике «большого скачка», но на этот раз под руководством армии и на базе организации населения страны по воен. образцу. Весной – летом 1970 сторонники Линь Бяо выступили против предложенного Мао Цзэдуном изменения конституции КНР, в частности против упразднения поста Пред. КНР. Не сумев завоевать прочных позиций в восстанавливаемых провинц. комитетах КПК, с дек. 1970 Линь Бяо и его сторонники, согласно офиц. кит. версии, начали готовить гос. переворот с целью захвата власти и физич. уничтожения Мао Цзэдуна. Однако в сент. 1971 заговор был раскрыт. По сообщениям кит. властей, Линь Бяо, его жена и сын 13.9.1971 при попытке бегства погибли в авиакатастрофе на территории Монг. Нар. Республики. Вслед за этим прошла «чистка» в НОАК, в ходе которой были репрессированы десятки тысяч офицеров. За работу Воен. совета ЦК КПК с окт. 1971 стал отвечать маршал Е Цзяньин. В стране была развёрнута кампания по «критике Линь Бяо». Влияние военных в гос. и парт. органах значительно снизилось.
С разгромом «группы Линь Бяо» в КПК выкристаллизовалась новая «левая» группировка, объединявшая в осн. выдвиженцев «культурной революции», которую возглавила Цзян Цин. «Левые» активно поддержали начавшееся с весны 1972 восстановление комсомола, профсоюзов и ряда др. обществ. организаций, рассчитывая сделать их своей опорой. Осенью 1972 с одобрения Мао Цзэдуна они развернули новую общенациональную политико-идеологич. кампанию «критики Линь Бяо и Конфуция», которая в реальности была направлена против парт. «прагматиков», прежде всего Чжоу Эньлая, а с марта 1973 также против реабилитированного и восстановленного в должности зам. премьера Гос. совета КНР Дэн Сяопина. Неудовольствие «левых» вызывали и происходившие серьёзные изменения во внешней политике КНР, которые они также относили на счёт «контрреволюционного курса» парт. «прагматиков».
Обострение отношений с СССР и нарастающая междунар. изоляция побудили кит. руководство с лета 1969 предпринять шаги по нормализации отношений с рядом социалистич. гос-в, имевших разногласия с Сов. Союзом, в частности с Югославией (до этого она подвергалась острой критике со стороны КПК) и Румынией. Одновременно начались амер.- кит. консультации по вопросу о развитии двусторонних отношений, в ходе которых кит. руководство заявило о готовности впредь руководствоваться в своих действиях на мировой арене принципом мирного сосуществования, Уставом ООН и др. общепринятыми междунар. нормами, а амер. сторона согласилась признать за КНР право на представительство всего К. на междунар. арене. 25.10.1971 гоминьдановская Кит. Республика была исключена из ООН, её место заняла КНР. В февр. 1972 КНР посетил президент США Р. Никсон; по итогам его переговоров с Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем было опубликовано совместное коммюнике, в котором стороны заявили о намерении нормализовать отношения (в 1973 США и КНР обменялись группами связи, которые фактически имели права посольств). После визита Никсона дипломатич. отношения с КНР в 1972–73 установили Япония, Канада и большинство стран Зап. Европы. КНР восстановила также дипломатич. отношения с гос-вами, с которыми разорвала их накануне и в ходе «культурной революции». Зап.- европ. страны, США и Япония стали с нач. 1970-х гг. главными внешнеэкономич. партнёрами КНР. Сотрудничество с ними кит. руководство рассматривало в качестве важнейшего фактора модернизации нац. экономики и вооруж. сил. Идеологич. обоснование новый внешнеполитич. курс КНР получил в сформулированной руководством КПК т. н. концепции трёх миров, согласно которой «империалистич. сверхдержавы» СССР и США образуют «первый мир», развитые гос-ва Европы и Азии – «второй», а развивающиеся страны, к которым относится и К., – «третий». Кит. руководство заявляло, что для противодействия гегемонистским устремлениям сверхдержав, прежде всего СССР, необходим «единый фронт» «второго» и «третьего» миров. Для его создания КНР готова сотрудничать со всеми странами «третьего мира», независимо от их политич. устройства, и расширять отношения с гос-вами «второго мира».
Созванный в авг. 1973 10-й съезд КПК единодушно осудил Линь Бяо, призвал продолжать его критику и признал правильной линию «культурной революции». Делегаты съезда поддержали тезис Мао Цзэдуна о «продолжении революции в условиях диктатуры пролетариата». На съезде «левые» добились значит. успеха: зам. пред. ЦК КПК (и тем самым «преемником» Мао Цзэдуна) был избран руководитель шанхайских цзаофаней Ван Хунвэнь. С этого момента в Политбюро ЦК КПК, как принято считать, окончательно сформировалась «четырёх» группа (Цзян Цин, Чжан Чунцяо, Яо Вэньюань, Ван Хунвэнь), взявшая курс на захват руководства партией.
В янв. 1975 после 10-летнего перерыва было созвано ВСНП. Нар. представители приняли новую конституцию КНР, в текст которой было включено большинство политич. установок начального периода «культурной революции». Решением ВСНП был упразднён пост Пред. КНР и сформированы высшие органы гос. власти. Пред. ПК ВСНП был избран маршал Чжу Дэ, в состав правительства вошёл ряд сторонников Цзян Цин (Кан Шэн, У Дэ и др.).
После съезда Цзян Цин и др. «левые» предприняли попытку добиться дальнейшего упрочения своих позиций. По согласованию с Мао Цзэдуном они развернули кампанию за «изучение теории диктатуры пролетариата», в ходе которой распределение по труду, право на приусадебные участки, товарно-денежные отношения были объявлены «буржуазными» и подлежащими ограничению. Открытой критике подверглись Чжоу Эньлай, Дэн Сяопин, Чэнь Юнь и др., которым инкриминировалось стремление вернуть К. на капиталистич. путь развития. Усиление влияния «левых», пропагандировавших введение уравниловки и возврат к политич. методам руководства экономикой, вызвало негативную реакцию в кит. обществе. В апр. 1976, во время церемонии, посвящённой памяти Чжоу Эньлая (скончался 8.1.1976), на гл. площади Пекина – Тяньаньмынь произошли массовые выступления, участники которых осудили деятельность Цзян Цин и её сторонников и потребовали их отставки (см. Тяньаньмыньские события 1976 и 1989). Выступление «оппозиционеров» группа «четырёх» использовала в своих интересах. По указанию Мао Цзэдуна после тяньаньмыньских событий Дэн Сяопин был снят со всех постов, премьером Гос. совета утверждён мин. обществ. безопасности Хуа Гофэн.
Китай во 2-й пол. 1970-х – нач. 1990-х гг. 9.9.1976 скончался Мао Цзэдун. Это событие стало важным рубежом в развитии КНР. Влияние «левых», пользовавшихся его покровительством, начало быстро снижаться. 7.10.1976 Политбюро ЦК КПК избрало новым пред. ЦК КПК Хуа Гофэна, в тот же день Цзян Цин и её сторонники были арестованы (осуждены в 1981). Опираясь на органы обществ. безопасности и армию, новое руководство быстро сломило сопротивление «левых» в центре и на местах. На прошедшем 12–18.8.1977 внеочередном, 11-м съезде КПК представители «левых» были официально исключены из всех парт. органов. Съезд избрал одним из заместителей пред. ЦК КПК реабилитированного незадолго до этого Дэн Сяопина. Было объявлено о завершении «культурной революции», принят новый устав партии, воспроизводивший осн. положения устава 1956 и ориентировавший на развитие принципа коллективного руководства, укрепление парт. дисциплины и внутрипартийного контроля.
Прошедшая в февр. – марте 1978 1-я сессия ВСНП 5-го созыва поддержала персональные изменения в составе парт. и гос. руководства КНР и утвердила Хуа Гофэна в должности премьера Гос. совета. 5.3.1978 ВСНП одобрило «новую конституцию на новую декаду развития», приняло решение о возложении обязанностей Верховного главнокомандующего НОАК на Хуа Гофэна, избрало пред. ПК ВСНП Е Цзяньина (вместо Чжу Дэ, умершего 6.7.1976). Сессия ВСНП высказалась в поддержку курса по наведению порядка в экономике, за перевод всего хозяйства на рельсы планомерного, пропорционального и ускоренного развития. Подъём экономики определялся в качестве первоочередной задачи, поскольку в результате «культурной революции» нар. хозяйство КНР пришло в полный упадок. Резко сократились выплавка стали, добыча угля, выработка электроэнергии. Упал и без того невысокий жизненный уровень гор. населения. От голода в стране систематически страдали жители сельских районов, составлявшие 3/4 нас. страны, по произ-ву пром. товаров и продовольствия на душу населения КНР оказалась на последних местах в мире.
На прошедшем в дек. 1978 3-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва была одобрена линия на коренное преобразование экономики КНР, в основу которой был положен лозунг об осуществлении к 2000 «четырёх модернизаций» (пром-сти, с. х-ва, обороны, науки и техники), призванных обеспечить быстрое поступательное развитие страны и укрепление её оборонного потенциала. С этой целью планировалось прежде всего реформировать систему хозяйств. управления, пересмотреть отношение к науч.-технич. интеллигенции, широко открыть КНР внешнему миру в целях привлечения иностр. инвестиций, создания совместных предприятий, оснащения кит. заводов и фабрик совр. оборудованием и внедрения новейших технологий. Значит. внимание предполагалось уделить обеспечению сбалансированного развития с. х-ва и пром-сти, тяжёлой и лёгкой пром-сти, подъёму произ-ва на местах. Наряду с наведением порядка в управлении экономикой пленум ЦК КПК призвал постепенно вводить принцип материального стимулирования работников, предоставлять гос. предприятиям б ́oльшую самостоятельность в принятии решений, развивать частную инициативу в аграрном секторе в виде семейного подряда. При осуществлении всех этих мероприятий, как было подчёркнуто Дэн Сяопином на состоявшемся в нач. 1979 совещании по идейно-политич. работе, планировалось придерживаться «четырёх основополагающих принципов» (сохранение социалистич. пути развития, осуществление диктатуры пролетариата, укрепление руководящей роли КПК и твёрдое следование «марксизму-ленинизму и идеям Мао Цзэдуна»).
Первые шаги по реформированию были сделаны в 1979. Однако возможности обеспечения экономич. роста путём использования адм. мер и наведения элементарного порядка в деятельности хозяйствующих субъектов очень быстро исчерпали себя. Экономика КНР столкнулась с нехваткой топлива, электроэнергии, сырья, транспортными проблемами, а также с сопротивлением курсу реформ со стороны части парт. руководителей и функционеров, требовавших неукоснительно следовать «идеям Мао Цзэдуна» и квалифицировавших намеченные преобразования как «правый уклон». В связи с этим руководство КНР приняло решение о врем. приостановке реформ и проведении в течение трёх лет (до 1982) курса на «урегулирование нар. хозяйства». Это решение было одобрено в марте 1979 2-й сессией ВСНП 5-го созыва.
В последующие годы в руководстве КПК развернулась острая борьба, которая завершилась победой сторонников курса реформ. На 5-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва 23–29.2.1980 из состава Постоянного к-та Политбюро ЦК КПК были исключены 4 старых сподвижника Мао Цзэдуна (Ван Дунсин, Чэнь Силянь, У Дэ, Цзи Дэнкуй) и включены сторонники Дэн Сяопина, в т. ч. Чжао Цзыян и Ху Яобан. Последний был избран генеральным секретарём воссозданного секретариата ЦК КПК. На 3-й сессии ВСНП 5-го созыва (30.8–10.9.1980) Хуа Гофэн, обвинённый в погоне за дутыми показателями и попытке осуществить «новый большой скачок», сложил с себя обязанности премьера Гос. совета (этот пост занял Чжао Цзыян), а на 6-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва (27–29.6.1981) он подал также в отставку с постов пред. ЦК КПК и пред. Воен. совета ЦК КПК. На эти должности были назначены соответственно Ху Яобан и Дэн Сяопин.
Укрепление в парт. и гос. руководстве позиций сторонников модернизации позволило на 12-м съезде КПК, прошедшем 1–11.9.1982, дать реальный старт реформам. Съезд одобрил проект нового устава партии и упразднил пост пред. ЦК КПК; руководство партией было возложено на генерального секретаря ЦК КПК, в этой должности делегаты утвердили Ху Яобана. В своём отчётном докладе он сформулировал генеральную задачу КПК на период до 2000: «Постепенно осуществить модернизацию пром-сти, с. х-ва, нац. обороны, науки и техники и превратить страну в социалистич. гос-во с высокоразвитыми культурой и демократией». Гл. целью провозглашалось 4-кратное увеличение до конца столетия годового произ-ва пром. и с.-х. продукции. Подчёркивалась ведущая роль гос. сектора экономики, приоритет планового хозяйства, а рыночному регулированию отводилась вспомогат. роль. Подъём произ-ва должен был обеспечить поэтапный рост благосостояния населения КНР. Дэн Сяопин полагал, что для повышения жизненного уровня жителей К. потребуется не менее 70 лет: в 1980-х гг. будет достигнут уровень «вэнь бао» («обеспечение одеждой и пищей»), к кон. 1990-х гг. – уровень «сяо кан» («скромный достаток») и лишь к 2050 – уровень зажиточности. При этом на пути к решению проблемы подъёма благосостояния населения Дэн Сяопин, а вслед за ним и др. руководители КНР решительно порывали с уравниловкой прошлых лет и провозглашали принцип: «Пусть сначала обогатится часть людей, часть регионов, чтобы затем привести весь народ к изобилию».
На 5-й сессии ВСНП 5-го созыва, состоявшейся после 12-го съезда КПК, была утверждена новая Конституция КНР (26.11.1982), а на 1-й сессии ВСНП 6-го созыва 18.6.1983 восстановлен пост Пред. КНР, который занял быв. зам. премьера Гос. совета Ли Сяньнянь.
В целях выполнения решений 12-го съезда КПК уже в 1982 были полностью отменены политич. ограничения семейного подряда в с. х-ве. В окт. 1983 ЦК КПК и Гос. совет обнародовали совместное «Распоряжение о выделении органов власти из структуры народных коммун и учреждении волостных административных органов». К кон. 1984 формирование новых органов власти на селе было практически полностью завершено. Возникло св. 91 тыс. волостных (поселковых) правительств, 926 тыс. комитетов сельских жителей. Система «нар. коммун» прекратила своё существование.
Благодаря ликвидации «нар. коммун» и замене её системой семейного подряда (в 1984 его срок был продлён с 3–5 до 15 лет) и единой коллективной собственностью на землю кит. крестьянство (на тот момент ок. 800 млн. чел.) получило возможность свободно заниматься с.-х. трудом. В целях дополнит. стимулирования развития аграрного сектора правительство КНР в целом отменило систему гос. заготовок, освободило цены на большинство видов с.-х. продукции. Все эти меры дали быстрый результат. Уже в 1984 произ-во зерновых в К. увеличилось на 5,2%, составив 407,3 млн. т. Среднедушевое произ-во зерновых достигло почти 400 кг в год, что позволило снять проблему обеспечения населения осн. видами продовольствия. В КНР за всё время её существования впервые возникла ситуация, когда предложение зерна и хлопка превысило внутр. спрос, возникли излишки товарной продукции.
Однако в сфере пром. произ-ва существенных сдвигов в 1982–85 не произошло. Натолкнулась на трудности также реформа системы цен, поскольку касалась лишь узкого сегмента – продукции с. х-ва и услуг транспорта. Пробуксовка реформы в пром-сти стала причиной принятия в окт. 1984 3-м пленумом ЦК КПК 12-го созыва «Постановления о реформе экономич. системы» и решений по экономич. вопросам, сформулированных в марте 1985 на 3-й сессии ВСНП 6-го созыва. Руководство КНР взяло курс на замену «окостеневшего механизма командно-централизованной экономики» «жизнеспособной системой социалистич. товарного хозяйства». Этот курс предполагал: 1) превращение низовых субъектов экономич. деятельности (в первую очередь крестьянских хозяйств и гос. пром. предприятий) в самостоят. товаропроизводителей и перевод их на самоокупаемость; 2) создание (при сохранении плановых начал) развитой рыночной системы, включающей рынки товаров, капиталов, рабочей силы, а также право относительно свободного пользования землёй; 3) формирование адекватной рыночным институтам системы макроэкономич. контроля и регулирования, в т. ч. создание совр. налоговой, бюджетной и банковской систем. В соответствии с принципом «чжуа да фан сяо» («держать в руках крупные предприятия, отпустить мелкие») было решено предоставить мн. гос. предприятиям право изменить не только механизм хозяйствования, но и форму собственности, что позволяло гос-ву сосредоточить силы на модернизации и повышении эффективности ключевых для экономики КНР предприятий.
Важное значение в рамках экономич. реформы отводилось созданию «спец. экономич. зон» (начали формироваться с 1979), открытых для междунар. торговли. Первоначально ими были объявлены города Шэньчжэнь, Чжухай, Сямынь и Шаньтоу. В дальнейшем 14 приморских городов, 4 района в устьях рек Янцзы и Чжузцян, юго-вост. часть пров. Фуцзянь, регион, прилегающий к зал. Бохайвань, и о. Хайнань получили статус «открытых экономич. зон». Всем этим городам и регионам предоставлялись разл. инвестиц. и налоговые льготы, призванные обеспечить привлечение иностр. капитала, а вместе с ним внедрение новейших технологий и методов управления производством.
Проведение экономич. реформы потребовало серьёзной кадровой перестройки КПК, поскольку часть членов партии не поддерживала новый курс руководства, занимала пассивные позиции либо не имела квалификации, необходимой для работы в новых условиях. В этой ситуации 2-й пленум ЦК КПК 12-го созыва в окт. 1983 принял решение «об упорядочении» партии – омоложении её руководящего звена, очищении парт. рядов от пассивных и чуждых элементов, идеологич. воспитании.
В соответствии с установленными нормами ротации к кон. 1984 ок. 900 тыс., к кон. 1986 – 1,37 млн. кадровых работников с дореволюц. парт. стажем были освобождены от руководящих гос. и парт. должностей, что практически устранило ранее существовавшую систему пожизненного назначения. На 4-м пленуме ЦК КПК 12-го созыва в сент. 1985 в отставку были отправлены ветераны революц. движения, входившие в состав ЦК КПК и др. органов, – 131 чел., в т. ч. Е Цзяньин, Дэн Инчао, Не Жунчжэнь. В результате этого ЦК КПК обновился на 20%, Политбюро ЦК КПК – на 40%.
Решительная борьба была развёрнута против проявившихся в условиях перехода к новым методам хозяйствования негативных явлений среди членов партии (погоня за наживой, хозяйств. преступления, коррупция, нарушения парт. дисциплины и законов страны). В 1982–1986 Комиссия ЦК КПК по проверке дисциплины рассмотрела 76613 дел и исключила из партии за разл. нарушения 15598 чел. Рост негативных явлений руководство КПК рассматривало не только как результат экономич. преобразований, но и как следствие расширения контактов с капиталистич. странами. Поэтому, выступая за экономич. либерализацию, оно одновременно взяло курс на борьбу с буржуазным влиянием в идеологич. и культурной сферах, ведущим к «духовному загрязнению» КНР.
Наиболее опасной считалась «тенденция к буржуазной либерализации» в политич. сфере. Решительным противником каких бы то ни было уступок «буржуазной демократии» был Дэн Сяопин, считавший неприемлемыми для КНР принципы многопартийности и разделения представит., исполнит. и судебной властей в том виде, в каком они существуют на Западе, и требовавший неукоснительного соблюдения «четырёх основополагающих принципов», сформулированных в 1979. В то же время Ху Яобан и Чжао Цзыян, учитывая настроения в среде кит. молодёжи, с кон. 1970-х гг. неоднократно обращавшейся к парт. и гос. руководству с призывами о расширении гражд. прав, проявляли готовность к определённой демократизации политич. системы КНР. Развернувшаяся с лета 1986 дискуссия о политич. реформе стараниями противников «буржуазной либерализации» была сведена к вопросу о преодолении чрезмерной централизации власти, реорганизации управленч. аппарата и совершенствовании системы подготовки кадровых работников. Не был решён и вопрос о восстановлении не вошедшего в Конституцию 1982 пункта о праве кит. граждан на забастовку.
Фактический отказ гос. и парт. руководства КНР от демократизации политич. жизни стал причиной массовых выступлений студентов и молодёжи в Шанхае 20–22.12.1986 и в 20 др. городах; в ряде мест студентов поддержали рабочие. В целях пресечения новых выступлений молодёжи власти КНР 25.12.1986 приняли «Положения об уличных шествиях и демонстрациях», неск. десятков тысяч участников выступлений направлены на исправит. работы. На состоявшемся 16.1.1987 заседании Политбюро ЦК КПК ответственность за студенч. волнения была возложена на Ху Яобана, обвинённого в «крайне мягком отношении к буржуазной либерализации», «нарушении принципа коллективного руководства», «пренебрежении парт. рекомендациями» и пр. Ху Яобан был вынужден оставить пост генерального секретаря ЦК КПК, который занял Чжао Цзыян. Парт. руководство сформировало спец. группу по борьбе с «буржуазной либерализацией».
Состоявшийся 25.10–1.11.1987 13-й съезд КПК подвёл итоги развития КНР с 1982. Съезд отметил, что прошедшее пятилетие было «периодом наиболее быстрого роста экономич. мощи страны со времени образования КНР». Среднегодовой прирост ВНП составил 11,1%, уменьшились диспропорции в нар. хозяйстве, практически всё население было обеспечено питанием и одеждой. В противовес бытовавшему ранее в КПК представлению о возможности быстрого построения социализма съезд заключил, что период социалистич. строительства в КНР будет продолжаться ок. 100 лет, в течение этого времени предстоит решить неск. взаимосвязанных задач: всемерно развивать товарное произ-во, перестроить производств. отношения, значительно повысить производительность труда и осуществить программу «четырёх модернизаций». Выполнение этих задач невозможно без глубокой реформы экономич. системы, включающей в себя перестройку систем планирования и макроэкономич. регулирования, инвестиц. и финансовой политики, а также создание социалистич. рынка. Съезд утвердил в должности генерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзыяна.
Прошедшая 25.3–13.4.1988 1-я сессия ВСНП 7-го созыва приняла 11 законов и постановлений, направленных на развитие и углубление экономич. реформы. Был одобрен Закон о пром. предприятии общенародной собственности, который предоставил предприятиям гос. сектора права хозяйств. самостоятельности. Сессия приняла поправки к двум статьям Конституции КНР, которые предусматривали возможность передачи гражданам прав на пользование землёй и узаконили существование частных предприятий. Пред. КНР был избран ветеран партии Ян Шанкунь, пред. ПК ВСНП – Вань Ли, премьером Гос. совета – Ли Пэн.
Во 2-й пол. 1980-х гг. КНР столкнулась с проблемой инфляции (на нач. 1988 составляла 18,5%), которая была во многом вызвана ошибками в эмиссионной политике (в 1979–87 объём денег, находившихся в обращении, увеличился в 7 раз). Инфляция резко усилилась после принятия в начале лета 1988 решения о всеобъемлющей реформе цен и повышении в крупных городах цен на мясо, яйца, сахар, овощи, табак и спиртные напитки. Это, в свою очередь, вызвало панику среди населения, массовое изъятие банковских вкладов и скупку продуктов и товаров первой необходимости. Уже к июлю 1988 уровень инфляции в КНР достиг 40%. Рост дороговизны и обесценивание денег происходили на фоне неурожая (сбор зерновых в 1988 составил 394 млн. т). Быстрое снижение жизненного уровня вызвало акции протеста со стороны населения страны. В 1988 в КНР прошло ок. 200 забастовок под экономич. лозунгами с числом участников св. 200 тыс. чел.
Возникшие экономич. сложности и недовольство населения стали причиной принятия 3-м пленумом ЦК КПК 13-го созыва в сент. 1988 решения о переносе реформы цен на 1991 и провозглашения очередного периода «урегулирования нар. хозяйства». В марте – апр. 1989 на 2-й сессии ВСНП 7-го созыва была одобрена гос. программа экономии. Однако эти меры не сняли напряжённости в кит. обществе.
Скоропостижная кончина быв. генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана (умер 15.4.1988), считавшегося сторонником демократизации политич. системы КНР, послужила поводом для забастовок и волнений во многих городах страны (среди населения ходили упорные слухи, что находившийся в опале быв. руководитель партии стал жертвой политич. репрессий). Особую активность проявило пекинское студенчество. 16.4.1989 группа студентов провела на площади Тяньаньмынь акцию в память о Ху Яобане. Публикация на следующий день в центр. органе КПК газ. «Жэньминь жибао» фоторепортажа об этой акции была воспринята молодёжью и населением Пекина как одобрение руководством партии этих действий. В городе начались манифестации, в которых в общей сложности приняли участие до 2 млн. чел. На пл. Тянь- аньмынь проходил непрерывный митинг, участниками которого была сооружена 10-метровая статуя «Богини Демократии», внешне напоминавшая амер. «Статую Свободы». Ещё больше ободрило участников акций прозвучавшее во 2-й декаде мая 1989 заявление генерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзыяна о том, что консервативная тенденция противодействия реформам и расширению связей КНР с внешним миром так же опасна, как «буржуазная либерализация», и требует не менее решительного отпора.
Заявление Чжао Цзыяна свидетельствовало об обострении борьбы в парт. и гос. руководстве КНР как по вопросу о реформе политич. системы страны, так и по вопросу о путях стабилизации обстановки в стране. В отличие от Чжао Цзыяна и ряда его сторонников, настаивавших на поисках компромисса с участниками массовых акций и мирном выходе из кризиса, группа во главе с Дэн Сяопином, Ли Пэном и Ян Шанкунем настаивала на использовании в борьбе с оппозиц. движением силовых методов, подчёркивая, что бездействие власти будет иметь следствием «мирное перерождение социализма» в КНР, как это уже имеет место в СССР и странах Вост. Европы. Сторонники жёстких методов взяли верх в руководстве КНР. 20.5.1989 в ряде районов Пекина было введено воен. положение, к городу начали стягиваться воинские части, которым 3.6.1989 дан приказ подавить «контрреволюционный мятеж». В ночь на 4.6.1989 подразделения НОАК вступили на пл. Тяньаньмынь. По оценкам зарубежных экспертов, в ходе подавления выступлений оппозиции в Пекине и др. кит. городах в мае – июне 1989 погибли ок. 5 тыс. чел., получили ранения св. 30 тыс. чел. Власти арестовали большое число участников движения, наиболее активным из них вынесены смертные приговоры. Воен. положение в Пекине сохранялось до 10.1.1990.
Созванный 23–24.6.1989 4-й пленум ЦК КПК 13-го созыва рассмотрел доклад Ли Пэна «Об ошибках тов. Чжао Цзыяна во время антипартийных и антисоциалистических волнений и беспорядков». Пленум освободил Чжао Цзыяна от обязанностей генерального секретаря ЦК КПК (вплоть до своей смерти 17.1.2005 Чжао Цзыян находился под домашним арестом) и избрал на этот пост секретаря горкома КПК Шанхая Цзян Цзэминя.
Новое парт. руководство предприняло шаги по укреплению пошатнувшегося авторитета КПК и искоренению негативных явлений в партии, которые могли дать повод для критики в её адрес и поставить под сомнение политич. лидерство коммунистов в кит. обществе. «Постановлением о скорейшем решении ряда проблем, являющихся предметом всеобщей озабоченности» ЦК КПК категорически запретил родственникам высокопоставленных гос. и парт. деятелей заниматься коммерч. деятельностью, отменил «спец. снабжение» некоторыми видами продуктов представителей руководящего звена, установил строгий контроль за использованием ими автотранспорта, запретил руководителям строительство жилья, обустройство квартир, организацию банкетов и преподнесение подарков за казённый счёт и мн. др. Были значительно ужесточены меры по борьбе с коррупцией (к кон. 1992 рассмотрено 214 тыс. дел о взятках и хищениях, осуждены 95 тыс. чел.), активизирована работа по воспитанию патриотизма, коллективизма, укреплению парт. и трудовой дисциплины и исполнению законов.
На 5-м пленуме ЦК КПК 13-го созыва 6–9.9.1989 Дэн Сяопин по его просьбе был освобождён от обязанностей пред. Воен. совета ЦК КПК (тем не менее вплоть до своей кончины 19.2.1997 он оставался самым влиятельным лицом в КНР). Руководство Воен. советом было возложено на Цзян Цзэминя, которого 27.3.1993 избрали также Пред. КНР, – тем самым в его руках сконцентрировались три высшие парт. и гос. должности.
После смерти Мао Цзэдуна и окончания «культурной революции» важное место во внешней политике КНР по-прежнему занимал тайваньский вопрос. С установлением 1.1.1979 полномасштабных дипломатич. отношений с КНР администрация США отозвала своего посла с Тайваня, однако сохранила с гоминьдановским режимом «особые» отношения, как в области экономич. и культурного сотрудничества, так и в оборонных вопросах, что было закреплено спец. законом, принятым Конгрессом США в 1979. Правительство КНР не смогло добиться от Вашингтона согласия на содействие воссоединению К. на условиях предоставления Тайваню автономии. Администрация США выразила лишь готовность сократить поставки вооружений на Тайвань, что было подчёркнуто в совместном амер.-кит. коммюнике, опубликованном 17.8.1982 (уже в 1983 в нарушение взятых на себя обязательств США продали Тайваню 66 новейших боевых самолётов). Однако определённая либерализация порядков на Тайване после смерти Чан Кайши (5.4.1975) давала руководству КНР надежду на восстановление единства К. 3.7.1987 на острове было отменено сохранявшееся в течение 38 лет воен. положение, 22.1.1989 официально разрешена деятельность политич. партий, оппозиционных Гоминьдану. Перестройка экономич. системы КНР, в свою очередь, подталкивала тайваньское правительство к установлению контактов с Пекином. 13-й съезд Гоминьдана (7–13.7.1988) рекомендовал изучить возможность развития отношений с материковым К. 30.4.1991 тайваньский «президент» Ли Дэнхуэй заявил о желании своего правительства нормализовать отношения с КНР, указав на то, что «коммунистич. восстание на континенте можно считать завершившимся». 17.12.1991 тайваньские власти сняли запрет на торговлю с КНР и поездки жителей острова на материк. В 1992 между Пекином и Тайбэем начались переговоры о мирном воссоединении. 14.12.1993 правительство КНР со своей стороны отменило запрет на торговлю с Тайванем. Тайваньские фирмы и банки начали активно вкладывать капиталы в разл. отрасли пром-сти КНР.
Курс на экономич. перестройку, привлечение иностр. инвестиций и обновление технологич. базы пром-сти стимулировал дальнейшее сближение КНР с ведущими капиталистич. странами. 3.4.1978 заключён договор о торговле между КНР и ЕЭС, а в ходе офиц. визита в К. президента США Р. Рейгана 26.4–1.5.1984 – соглашение о развитии двустороннего экономич. сотрудничества, в т. ч. в вопросах ядерной энергетики. Аналогичные соглашения были подписаны кит. руководством в 1985 с ведущими зап.- европ. гос-вами. МВФ предоставил КНР значит. средства на развитие и модернизацию пром-сти.
Укрепление междунар. позиций КНР и углубление её экономич. и политич. сотрудничества со странами Запада способствовали ускорению решения вопроса о судьбе Сянгана (Гонконга) и Аомыня (Макао). 26.9.1984 Великобритания и КНР парафировали соглашение, согласно которому Сянган по истечении в 1997 срока действия брит.-кит. договора об аренде должен быть возвращён в состав К. на правах особого адм. района с сохранением в нём в течение 50 лет ранее существовавших порядков. 13.4.1987 на аналогичных условиях подписано соглашение с Португалией о возвращении КНР Аомыня в 1999.
Важное значение Пекин придавал укреплению своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 12.8.1978 подписан кит.-япон. договор о мире и дружбе, в сент. 1992 нормализованы отношения между КНР и Республикой Корея. К. поддержал идею создания нейтральной зоны в Юго-Вост. Азии, в 1991 вступил в АТЭС.
В то же время резко обострились отношения КНР с Вьетнамом, политика которого и тесное сотрудничество с Сов. Союзом (в 1978 подписан сов.-вьетн. договор о дружбе и сотрудничестве) воспринимались кит. руководством как угроза его безопасности и влиянию в Индокитае. Высылка в 1978 из Вьетнама в К. 240 тыс. этнич. китайцев, активное участие вьетн. армии в свержении в Камбодже в нач. 1979 режима Пол Пота, пользовавшегося поддержкой кит. руководства, а также кит.-вьетн. территориальные споры, в т. ч. о гос. принадлежности островов Спратли (вьетн. Чыонгша, кит. Наньшацюньдао, Туаньша), Парасельских (вьетн. Хоангша, кит. Сишацюньдао), Пратас (вьетн. Донгша, кит. Дуншацюньдао) и банки Маклсфилд (вьетн. – Жонкша, кит. – Чжуншацюньдао) в юго-зап. части Южно-Китайского м., дали повод КНР для проведения «ограниченной воспитат. воен. акции» против Вьетнама. Заручившись обещанием амер. администрации не вмешиваться в конфликт (в ходе визита Дэн Сяопина в кон. января – нач. февраля 1979 в Вашингтон), кит. руководство 17.2.1979 отдало приказ о вторжении в сев. районы Вьетнама. В ходе упорных боёв НОАК захватила вьетн. города Лаокай, Каобанг, Лангшон и др. После объявления вьетн. правительством 5.3.1979 всеобщей мобилизации кит. командование начало вывод своих войск с вьетн. территории (завершился 16.3.1979). Начавшиеся 18.4.1979 переговоры сторон закончились безрезультатно. В последующие годы инциденты на кит.- вьетн. границе продолжались. Особенно обострилось соперничество за спорные острова в Южно-Китайском м., в районе которых во 2-й пол. 1980-х гг. обнаружены крупнейшие в Азии месторождения углеводородов. 14.3.1988 имело место боевое столкновение кит. и вьетн. воен. судов у о-вов Спратли. Лишь с сент. 1991 в отношениях между КНР и Вьетнамом наметилась тенденция к нормализации, хотя проблема спорных территорий осталась нерешённой. В 1995 стороны начали переговоры о совместном освоении ресурсов спорных архипелагов.
Сложными оставались отношения КНР с Индией. В дек. 1986 между двумя странами произошёл вооруж. пограничный конфликт, вызванный приданием союзной территории Аруначал-Прадеш, на часть которой КНР предъявляла территориальные претензии, статуса штата в составе Индии. Напряжённость в кит.-инд. отношениях начала снижаться лишь после подписания 7.9.1993 Пекином и Дели договора о сокращении войск в приграничных районах.
Вплоть до нач. 1980-х гг. руководство КНР продолжало курс на противодействие «гегемонистским устремлениям» СССР. 3.4.1979 оно решило не продлевать сов.-кит. договор о дружбе, союзе и взаимной помощи от 1950. В дек. 1979 в связи с введением сов. войск в Афганистан Пекин прервал на неопределённое время консультации с сов. правительством о нормализации отношений, а в 1980 вслед за США и зап. державами бойкотировал Олимпийские игры в Москве. Начавшийся в окт. 1982 новый раунд сов.-кит. переговоров закончился безрезультатно. Не принесли положительных итогов и переговоры в 1983–84. Кит. сторона требовала сокращения сов. присутствия в Индокитае, Афганистане, Монголии, а также принятия за основу своей концепции определения линии прохождения сов.-кит. границы на её спорных участках.
Сдвиг в развитии диалога между Пекином и Москвой обозначился лишь после избрания генеральным секретарём ЦК КПСС М. С. Горбачёва, который заявил о готовности к поиску компромисса с КНР. В марте 1985 СССР посетила делегация ВСНП, Ли Пэн встретился с Горбачёвым. 10.7.1985 подписано двустороннее торговое соглашение сроком на 5 лет, 6.6.1986 заключено соглашение о создании сети консульских учреждений на территории обеих стран. Офиц. визит Горбачёва в КНР 15–18.5.1989 знаменовал окончательный поворот к нормализации сов.-кит. отношений. Заинтересованность кит. стороны в развитии диалога с Москвой усилилась после введения в июне 1989 США и зап.-европ. гос-вами экономич. санкций в отношении КНР в связи с тяньаньмыньскими событиями (отменены европ. странами 22.10.1990) и упорной постановкой ими в дальнейшем вопроса о правах человека в К. (развитие гражд. прав, положение в Тибетском и Синьцзян-Уйгурском автономных районах). Сов.-кит. сближению способствовало также охлаждение кит.-амер. отношений, вызванное всё более явно проявлявшимся нежеланием США содействовать решению тайваньской проблемы. После распада СССР «воен. угроза с севера», по мнению кит. руководства, исчезла, Россия перестала восприниматься как потенциальный воен. противник. РФ и КНР достигли договорённостей по пограничному вопросу (16.5.1991; 3.9.1994), заключив ряд соглашений, позволивших окончательно установить, юридически оформить и демаркировать рос.-кит. границу более чем на 98% её протяжённости. В ходе состоявшегося 2–6.9.1994 офиц. визита в Россию Цзян Цзэминя по результатам его переговоров с президентом РФ Б. Н. Ельциным было подписано соглашение о принципах рос.-кит. отношений и конструктивном партнёрстве двух стран.
ПК ВСНП 29.12.1991 одобрил присоединение КНР к Договору о нераспространении ядерного оружия. 29.7.1996 кит. правительство объявило о прекращении испытаний ядерных взрывных устройств.
Китай с нач. 1990-х гг. На 14-м съезде КПК (12–18.10.1992), полагая, что последствия тяньаньмыньских событий преодолены, Дэн Сяопин высказался за возобновление и активизацию экономич. реформ. Решением 1-й сессии ВСНП 8-го созыва (15–31.3.1993) понятие «плановое хозяйство» в Конституции КНР было заменено термином «социалистич. рыночное хозяйство». 3-й пленум ЦК КПК 14-го созыва (11–14.11.1993) утвердил программу дальнейшего развития реформ и построения в КНР к 2000 новой социалистич. экономич. системы. Одновременно была поставлена задача провести реформу отношений собственности, системы налогообложения, банковской деятельности и др., а также создать соответствующую требованиям рынка систему социального обеспечения. Прошедшая 5–17.3.1996 4-я сессия ВСНП 8-го созыва утвердила «Девятый пятилетний план экономического и социального развития КНР [на 1996–2000] и перспективную программу до 2010», которыми предусматривался переход от экстенсивного способа произ-ва к интенсивному, проведение глубокой науч.-технич. реконструкции нар. хозяйства, развитие ресурсосберегающего науко-, технико- и капиталоёмкого произ-ва. 15-й съезд КПК (12–18.9.1997) одобрил программу поэтапной приватизации гос. предприятий, имевших высокую задолженность. Эта программа была подтверждена 4-й сессией ВСНП 9-го созыва (5–15.3.2001), утвердившей также план развития нар. хозяйства КНР на 10-ю пятилетку (2001–05).
Окончательный переход в 1993 к рыночным условиям ведения хозяйства высвободил колоссальный заряд созидательной энергии кит. общества. Последовательное проведение политики «модернизации, реформ и открытости» обеспечило выдвижение КНР на позиции одного из лидеров глобальной экономики и торговли, обретение ею статуса «всемирной фабрики». В 2001 КНР принята в ВТО. К 2007 она вышла на 1-е место в мире по абсолютным показателям произ-ва цветных металлов, угля, цемента, хлопчатобумажных тканей, телевизоров, мотоциклов, велосипедов и др. видов продукции, на 2-е место – по произ-ву сахара, на 3-е место – по произ-ву автомобилей, на 4-е место – по выработке электроэнергии, на 5-е место – по добыче нефти. В 2007 объём ВВП КНР превысил уровень 1978 в 15 раз (в сопоставимых ценах). По этому показателю (3,44 трлн. долл., 2007) КНР заняла 4-е место [по паритету покупательной способности (6,99 трлн. долл.) – 2-е место], по размерам внешнеторгового оборота (2,125 трлн. долл.) – 3-е место, по золотовалютным резервам (1,68 трлн. долл. и 19290 тыс. тройских унций золота; март 2008) – 1-е место в мире.
В стране сформировалась смешанная экономика с примерно равными долями гос., частного [включая ок. 300 тыс. предприятий с иностр. капиталом (2007); сумма использованных К. прямых иностр. капиталовложений за годы реформ составила св. 750 млрд. долл.; в К. был переведён ряд производств из стран Зап. Европы, Сев. Америки и Японии] и т. н. акционерно-паевого секторов. КНР удалось существенно сократить отставание своего технологич. развития от ведущих стран по ряду ключевых отраслей, в т. ч. в атомной энергетике, био-, компьютерных и информац. технологиях, а также в космич. пром-сти (о последнем свидетельствуют успешный запуск в 2003 пилотируемого космич. корабля, выведение на околоземную орбиту в 2004 10 искусств. спутников Земли, в 2005 запуск нового пилотируемого корабля «Шэньчжоу-6» с 2 космонавтами на борту, а в 2007 выход кит. космонавта в открытый космос в ходе полёта «Шэньчжоу-7»). Темпы роста высокотехнологичных отраслей экономики КНР в нач. 21 в. достигли 27% в год (при общем экономич. росте св. 10%).
С нач. 21 в. руководство КНР взяло курс на создание крупных ТНК с кит. капиталом и продвижение на мировой рынок продукции кит. марок. Нефтехимич. корпорация «PetroChina» и Торгово-пром. банк К. к 2008 вошли в число крупнейших компаний мира. Кит. капитал стал предпринимать активные попытки проникновения в экономику ведущих индустриальных держав.
Однако, несмотря на впечатляющие успехи развития, экономич. показатели КНР в пересчёте на душу населения остаются довольно низкими (по среднедушевым размерам ВВП КНР занимает лишь 109–110-е место, по индексу человеческого развития – 81-е место в мире), что позволяет относить её к развивающимся странам. Совершённый К. в последние десятилетия экономич. рывок привёл к возникновению ряда внутр. проблем и противоречий. Усилился разрыв между передовыми приморскими регионами и сравнительно отсталыми внутр. районами КНР. Увеличилась разница в уровне доходов разл. категорий населения, а также в уровне и качестве жизни гор. и сельского населения (ср. доходы горожан в 2007 составили 1900 долл., сельских жителей – 570 долл. в год). Значит. остроту приобрела проблема занятости населения (по офиц. данным, уровень безработицы составляет немногим более 4%; по неофиц. оценкам, от 100 до 150 млн. чел. не имеют постоянного места работы либо заняты частично). Быстрая урбанизация (с сер. 1990-х гг. в города переселились св. 200 млн. чел.) создала значит. сложности с развитием гор. инфраструктуры, обеспечением населения городов жильём и питьевой водой (на 2000, по офиц. данным, дефицит воды испытывали практически все кит. города, в т. ч. Пекин). Слабый контроль за охраной окружающей среды обусловил возникновение серьёзных экологич. проблем, что было констатировано в докладе правительства КНР от 5.6.2001. К. стал крупнейшим после США загрязнителем мировой атмосферы и гидросферы, а по темпам эрозии почвы вышел на 1-е место в мире.
Кардинальная перестройка экономич. системы создала предпосылки для решения вопроса о выведении качества жизни населения страны на уровень «сяо кан». Однако к 2000, как первоначально планировалось, эта цель не была достигнута (решение задачи отнесено на 2020). Уровень жизни и социальная защищённость, особенно сельского населения КНР, остаются крайне низкими, часть населения внутр. районов КНР продолжает жить в нищете, ок. 52 млн. чел. в возрасте от 15 до 49 лет неграмотны.
С нач. 1990-х гг. острыми социальными проблемами в КНР, наряду с коррупцией и ростом преступности, стали наркомания и усиление влияния новых псевдорелиг. движений (в частности, секты Фалуньгун), что свидетельствует о серьёзном духовном кризисе, который в новых условиях переживает кит. общество. Значительно усилились сепаратистские тенденции в Тибетском и Синьцзян-Уйгурском автономных районах. Относительно новым для КНР явлением стали массовые протесты рабочих, особенно в депрессивных сев.-вост. районах страны.
Решая эти проблемы, руководство КНР придерживается традиционно жёстких методов. К. лидирует по числу смертных приговоров (св. 7 тыс. в год), выносимых за коррупцию и др. тяжкие уголовные преступления. 23.7.1999 кит. власти запретили секту Фалуньгун, в апр. 2000 приговорили св. 300 её руководителей к разл. срокам тюремного заключения, а ок. 5 тыс. активных членов направили на «исправительные работы». В февр. 1997 силами НОАК и обществ. безопасности были подавлены выступления уйгуров, а весной 2008 – жителей Тибета. Власти не допускают создания оппозиц. партий, жёстко контролируют средства массовой информации, включая Интернет.
В то же время в условиях глубокой экономич. перестройки произошли определённые изменения идеологич. и организац. основ КПК. 16-й съезд партии, состоявшийся 8–14.11.2002, внёс в устав положение, согласно которому КПК представляет не классы, а разл. слои кит. общества: «передовые производит. силы», «передовую культуру» и «подавляющее большинство народа». В партию было разрешено вступать представителям предпринимательских кругов. Съезд окончательно закрепил процедуру планомерной смены поколений в руководящих органах КНР. В соответствии с ней Цзян Цзэминь подал в отставку с поста генерального секретаря ЦК КПК, на эту должность был избран Ху Цзиньтао (15.3.2003 он избран также Пред. КНР, а в сент. 2004 пред. Воен. совета ЦК КПК). 16.3.2003 ВСНП избрало на пост премьера Гос. совета КНР ещё одного представителя нового поколения руководителей – Вэнь Цзябао, отправив в отставку Чжу Жунцзи, занимавшего этот пост с марта 1998.
На 17-м съезде КПК в окт. 2007 новое руководство подтвердило курс на проведение комплексной модернизации страны, коренное улучшение качества жизни населения, создание междунар. условий, благоприятствующих развитию К., и его активную интеграцию в мировое хозяйство. Ху Цзиньтао выступил с идеей разработки «концепции науч. развития» КНР, основанной на реалистич. анализе ситуации в стране и за её пределами, оптимальном выборе между «выигрышами» и «потерями» политики модернизации, а также на правильном соединении кит. традиций с новейшими достижениями зарубежной науки, техники и культуры. Эта концепция, по мнению кит. руководства, призвана создать теоретич. основу для эффективного преодоления возникших противоречий и трудностей, дать членам партии и населению страны правильные идеологич. ориентиры, снять опасения междунар. сообщества относительно возможности проявления в перспективе кит. гегемонизма, обеспечить мирное объединение К. и установление им гармоничных отношений со всеми странами.
Центр. место во внешней политике КНР с сер. 1990-х гг. по-прежнему занимала проблема воссоединения страны. После возвращения в состав К. Сянгана и Аомыня единственной территорией, на которую не распространяется действие законов КНР, остаётся Тайвань. Проводившиеся с нач. 1990-х гг. переговоры между правительством КНР и руководством Тайваня способствовали оживлению отношений между островом и материковым К., однако не принесли сколько-нибудь заметного прогресса в вопросе о воссоединении. Проведение на Тайване 23.3.1996 первых прямых президентских выборов было воспринято Пекином как попытка углубить раскол страны. Стремясь оказать давление на Тайбэй и не допустить проведения выборов, 12–20.3.1996 КНР провела широкомасштабные воен. учения у берегов Тайваня. В ответ на эти действия США ввели в Тайваньский прол. авианосное соединение 7-го флота, что создало в регионе напряжённую обстановку. После заявления президента Кит. Республики Ли Дэнхуэя в телевизионном интервью 11.7.1999 о том, что Тайвань и КНР – «две страны по обе стороны Тайваньского пролива», Пекин прервал переговоры с Тайбэем. Победа на президентских выборах на Тайване 18.3.2000 кандидата от Демократич. прогрессивной партии, выступающей против объединения Кит. Республики с КНР, Чэнь Шуйбяня ещё больше обострила отношения между сторонами. На проходившей одновременно с выборами на Тайване 4-й сессии ВСНП 9-го созыва премьер Гос. совета КНР Чжу Жунцзи, касаясь тайваньского вопроса, не исключил возможности применения КНР воен. силы для воссоединения страны. 14.3.2005 4-я сессия ВСНП 10-го созыва одобрила закон «О противодействии расколу страны», которым предоставило руководству КНР право применить «немирные или же другие необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности» в случае попытки «подрывных элементов, выступающих за "независимость Тайваня"», отделить остров «от Родины», а также в случае «важных изменений, которые могут привести к отделению Тайваня от страны, или же если все возможности для мирного объединения будут исчерпаны». Принятие этого закона вызвало острую реакцию как на Тайване, так и в США. Тайваньское руководство пригрозило Пекину свёртыванием экономич. контактов, а амер. администрация, руководствуясь законом об отношениях с Тайванем, добилась в 2005 от Японии согласия на включение Тайваня в сферу общих амер.-япон. стратегич. и оборонных интересов. В ответ на эти действия Вэнь Цзябао призвал Японию и США воздержаться от какого бы то ни было вмешательства в тайваньский вопрос, являющийся внутр. делом К., а Ху Цзиньтао подчеркнул необходимость расширения мер по подготовке к защите территориальной целостности К. Оборонный бюджет КНР в 2005 был увеличен на 12,6% (в 2002 – на 17,6%).
Проблема Тайваня и постановка администрацией США вопроса о соблюдении прав человека в КНР (в т. ч. в ходе офиц. визита Цзян Цзэминя в Вашингтон 26.10 – 3.11.1997 и ответного визита Б. Клинтона в Пекин 25.6–3.7.1998) значительно осложнили фон динамично развивавшихся в 1990-х – нач. 2000-х гг. амер.-кит. экономич. отношений. Выступление представителя КНР в Совете Безопасности ООН в марте 1999 против воен. решения проблемы Косово, бомбардировка самолётами нато 7.5.1999 посольства КНР в Белграде (погибли 3 сотрудника, св. 20 получили ранения), инцидент с задержанием КНР амер. самолёта-разведчика, осуждение К. воен. операции коалиц. сил во главе с США против Ирака в 2003 и разногласия по ряду др. вопросов знаменовали изменение характера отношений между Пекином и Вашингтоном. Новый междунар. экономич. статус КНР позволил ей более активно включиться в решение региональных и глобальных проблем, занимая самостоят. политич. позицию.
В нач. 21 в. руководство КНР предприняло дальнейшие шаги по нормализации отношений с Индией. В 2005 кит. и инд. руководство согласовали принципы разрешения пограничных и территориальных разногласий и проведения диалога по проблемам безопасности и внешней политики, включая вопросы границ и ядерные программы.
Со 2-й пол. 1990-х гг. динамично развивались экономич. отношения КНР с Вьетнамом. В целях урегулирования территориальных споров стороны заключили двусторонние соглашения о сухопутной границе, делимитации водных территорий в зал. Бакбо (Тонкинском) (2000) и ряд др., оставив, однако, открытым вопрос о гос. принадлежности Парасельских о-вов и о-вов Спратли. Напряжённость кит.-вьетн. отношений в этом вопросе удалось на время снизить благодаря подписанию в 2002 Декларации о взаимодействии сторон в Южно-Китайском море. Однако с 2007 территориальный спор между КНР и Вьетнамом резко обострился. Подписание Вьетнамом соглашений о добыче нефти и газа с зап. странами и Японией и сообщение вьетн. правительства о намерении проложить по дну Южно-Китайского м. газопровод от о-вов Спратли до своей территории вызвало резкий протест КНР, которая расценила эти действия как посягательство на свою территориальную целостность. В июле 2007 кит. сторожевое судно подвергло обстрелу вьетн. рыбаков в районе о-вов Спратли, а в ноябре правительство КНР объявило о создании новой адм. единицы в составе пров. Хайнань – окр. Санша (пл. св. 2,5 млн. км2), включающего о-ва Спратли и Парасельские о-ва. Действия КНР вызвали акции протеста во Вьетнаме и создали серьёзную напряжённость в кит.-вьетн. отношениях, которая ещё больше усилилась после сделанного К. в июле 2008 предостережения в адрес амер. нефтедобывающей компании «Exxon Mobil Corp.» в связи с развитием ею сотрудничества с Вьетнамом в области разведки и разработки месторождений углеводородов в Южно-Китайском море.
Рос.-кит. отношения после 1994 приобрели устойчивую динамику и развиваются в духе конструктивного партнёрства, взаимодействия и всесторонней взаимной поддержки в решении ключевых междунар. проблем. Этому во многом способствует ясная позиция РФ по тайваньскому и тибетскому вопросам. Рос. правительство неоднократно заявляло, что руководствуется в своей политике положением, согласно которому существует только один К., правительство КНР является единственным законным кит. правительством, представляет весь К., а Тайвань – неотъемлемая часть К. Такой же неотъемлемой частью К. является и Тибет.
В апр. 1996 в Шанхае, а затем в апр. 1997 в Москве КНР подписала с РФ, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном соглашения об укреплении мер доверия в воен. области и о взаимном сокращении вооруж. сил в районе быв. сов.-кит. границы в целях превращения её в полосу мира, безопасности и добрососедства. В 2001 К. активно поддержал идею создания на базе «Шанхайской пятёрки» Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), призванной стать важным фактором поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе, развития всестороннего регионального сотрудничества и одним из опорных элементов будущей конструкции многополярного мира, намеченной совместной рос.-кит. декларацией 1997 о многополюсном мироустройстве и создании нового междунар. порядка.
С подписанием 16.7.2001 В. В. Путиным и Цзян Цзэминем Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве начался новый этап развития рос.-кит. отношений, характеризующийся переходом от конструктивного к стратегич. партнёрству и взаимодействию. 14.10.2004 стороны утвердили План действий на 2005–08 по реализации положений этого договора, а 1.7.2005 подписали Совместную декларацию о междунар. порядке в 21 в. С заключением 14.10.2004 Дополнит. протокола-описания рос.-кит. гос. границы на её Вост. части (вступил в силу 14.10.2008) пограничный вопрос в отношениях между двумя странами был полностью закрыт.
В рамках реализации Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве проводятся регулярные встречи глав гос-в РФ и КНР (офиц. визиты, двусторонние контакты в рамках саммитов ШОС и АТЭС, «на полях» саммитов «восьмёрки»). Важным элементом двусторонних отношений и практич. сотрудничества во всех сферах является действующий с 1996 механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств двух стран, в рамках которого действует ок. 40 комиссий, подкомиссий и рабочих групп. Между Правительством РФ и Гос. советом КНР установлена «горячая» линия телефонной связи. Ежегодно совершенствуется договорная база двусторонних отношений. Всего на межгосударств. и межправительств. уровне РФ и КНР подписано ок. 400 договоров и соглашений, которые охватывают практически все области двустороннего сотрудничества.
Высокой динамикой в 21 в. характеризуется развитие рос.-кит. экономич. отношений. В 2007 Россия заняла 7-е место среди внешнеторговых партнёров КНР. Товарооборот между двумя странами составил 48,16 млрд. долл. (доля РФ в общем товарообороте КНР – 2,2%). В соответствии с принятой в 2005 программой развития рос.-кит. торгово-экономич. сотрудничества на 2006–10 намечается, что в ближайшие годы товарооборот между РФ и КНР достигнет 60–80 млрд. долл., а также значительно увеличится объём взаимных инвестиций. Осн. статьями рос. экспорта в К. являются: нефть и нефтепродукты, древесина и изделия из неё, продукция химич. пром-сти и удобрения, продукция с. х-ва, металлы и изделия из них. В кит. импорте в Россию преобладают изделия лёгкой, прежде всего текстильной, пром-сти, электроника и машинотехнич. продукция, пром. товары, в т. ч. продукция чёрной металлургии. С рос. участием в кит. пров. Цзянсу сооружается АЭС «Тяньвань». В 2008 начаты двусторонние консультации по энергетич. вопросам. Развивается рос.-кит. воен.-технич. сотрудничество. В окт. 2008 в ходе 13-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР в Москве были подписаны Соглашения о принципах строительства и эксплуатации нефтепровода «Сковородино – граница с КНР», Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтяной сфере, Соглашение о создании союза стратегич. сотрудничества по нанотехнологиям, достигнут ряд договорённостей о совместном финансировании рос.-кит. проектов и др. Стороны выразили готовность рассмотреть возможность объединения усилий двух стран в целях борьбы с мировым финансово-экономич. кризисом. 15.11.2008 утверждён План действий на 2009–12 по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
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Цзянго илай Мао Цзэдун вэньгао. Пекин, 1992–1998. Т. 6–13;
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Дополнительная литература:
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Ян Чжицзю. Суй, Тан удай ши ган яо. Шанхай, 1955;
Фань Вэньлань. Чжунго тунши цзяньбянь. Пекин, 1958. Т. 2;
Очерки истории Китая. С древности до «опиумных войн» / Под ред. Шан Юэ. М., 1959;
Новая история Китая. М., 1972;
История Китая с древнейших времен до наших дней. М., 1974;
MacFarquhar R. The hundred flowers campaign and the Chinese intellectuals. N. Y., 1974;
idem. The origins of the cultural revolution. N. Y., 1974–1997. Vol. 1–3;
Смолин Г.Я. Антифеодальные восстания в Китае второй половины X – первой четверти XII в. М., 1974;
Sheridan J.E. China in disintegration. The Republican era in Chinese history, 1912–1949. N. Y., 1975;
Chi Hsi-sheng. Warlord politics in China, 1916–1928. Stanford, 1976;
The Cambridge history of China / Ed. D. C. Twitchett, J. K. Fairbank. Camb.; N. Y., 1978–[2002]–. Vol. [1, 3, 6–15]–;
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Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос на пороге средних веков. М., 1979;
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Gernet J. Die chinesische Welt. Die Geschichte Chinas von den Anfängen bis zur Jetztzeit. Fr./M., 1994;
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История Востока: В 6 т. М., 1995–2006–. Т. 1–5–;
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Тихвинский С.Л. Путь Китая к объединению и независимости. 1898–1949. М., 1996;
Алимов И.А., Ермаков М.Е., Мартынов А.С. Срединное государство: введение в традиционную культуру Китая. М., 1998;
Granet M. Chinese civilization. L., 1998;
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Пан Сун, Чэнь Шу. Чжунхуа жэньминь гунхэго цзяньши. Шанхай, 1999;
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Democratization in Taiwan / Hrsg. S. Tsang u. a. Basingstoke, 1999;
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Шорт Ф. Мао Цзэдун. М., 2005;
Лаптев С.В. Предыстория и история народов Вьет: археология Нижнего Янцзы и Юго-Восточного Китая периода от раннего неолита до раннего железного века. М., 2006–2007. Т. 1–3;
Усов В.Н. История КНР. М., 2006. Т. 1–2;
История Древнего Востока / Под ред. В. И. Кузищина. М., 2007;
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Авторы статьи: С. Р. Кучера, А. А. Бокщанин, О.Е. Непомнин, В.Н. Усов, В.Я. Портяков, О.В. Вишлёв, Е. Н. Самбурова.