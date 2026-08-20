КИТАЙ

Го­су­дар­ст­во в Восточной и Центральной Азии.

На вос­то­ке и юго-вос­то­ке омы­ва­ет­ся во­да­ми Жёл­то­го, Во­сточ­но-Ки­тай­ско­го и Юж­но-Ки­тай­ско­го мо­рей Ти­хо­го ок. (про­тя­жён­ность бе­ре­го­вой ли­нии св. 18 тыс. км); у по­бе­ре­жья мно­го­числ. ост­ро­ва (круп­ней­шие – Тай­вань и Хай­нань). Дли­на су­хо­пут­ных гра­ниц ок. 22,8 тыс. км. На се­ве­ро-вос­то­ке гра­ни­чит с КНДР и Рос­си­ей, на се­ве­ре – с Мон­го­ли­ей, на се­ве­ро-за­па­де – с Рос­си­ей, Ка­зах­ста­ном и Кир­ги­зи­ей, на за­па­де – с Та­д­жи­ки­ста­ном и Аф­га­ни­ста­ном, а так­же с Па­ки­ста­ном (по т. н. ли­нии кон­тро­ля в Каш­ми­ре), на юго-за­па­де и юге – с Ин­ди­ей, Не­па­лом и Бу­та­ном; на юго-вос­то­ке – с Мьян­мой, Лао­сом и Вьет­на­мом.

Пл. 9,6 млн. км2 (3-е ме­сто в ми­ре после Рос­сии и Ка­на­ды). Нас. св. 1,3 млрд. чел. (2009, 1-е ме­сто в ми­ре). Сто­ли­ца – Пе­кин. Офиц. язык – ки­тай­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца – юань. В адм. от­но­ше­нии тер­ри­то­рия К. со­сто­ит из 23 про­вин­ций, 5 ав­то­ном­ных рай­онов, 4 го­ро­дов центр. под­чи­не­ния (в пре­де­лы их адм. гра­ниц, кро­ме круп­ней­ших го­ро­дов с при­го­ро­да­ми, вклю­че­ны об­шир­ные ок­ру­жаю­щие тер­ри­то­рии), 2 осо­бых адм. рай­онов.

К. – член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), АТЭС (1991), ВТО (2001), ШОС (2001).

Древ­ний Ки­тай. Со­глас­но ар­хео­ло­гич. дан­ным, че­ло­век на­чал за­се­лять Вост. Азию ок. 2 млн. лет на­зад. На тер­ри­то­рии К. не бы­ло за­мет­но­го раз­ры­ва в сме­не че­ло­ве­че­ских по­пу­ля­ций. Об­на­ру­же­ние в 1920-х гг. в К. па­мят­ни­ков древ­не­ка­мен­но­го ве­ка по­зво­ли­ло оп­ро­верг­нуть тра­диц. тео­рию, со­глас­но ко­то­рой ис­то­рия кит. на­ро­да на­чи­на­ет­ся лишь в 3–1-м тыс. до н. э., с пе­рио­да «Трёх ди­на­стий» (Ся, Инь, Чжоу).

В по­зд­нем па­лео­ли­те шёл про­цесс ра­со­об­ра­зо­ва­ния, не­оан­тро­пы уже об­ла­да­ли за­мет­ны­ми мон­го­ло­ид­ны­ми чер­та­ми. По­сте­пен­но на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние не­ко­то­рых куль­то­вых пред­став­ле­ний, что про­яви­лось в воз­ник­но­ве­нии по­гре­баль­но­го об­ря­да и по­сы­па­нии умер­ших крас­ным ге­ма­ти­то­вым по­рош­ком. За­ро­ди­лось иск-во, од­на­ко да­ти­ров­ка на­скаль­ных ри­сун­ков, об­на­ру­жен­ных в разл. час­тях К., дис­кус­си­он­на. На сто­ян­ке Ши­юй най­де­ны кос­ти с на­ре­за­ми, нёс­ши­ми, по-ви­ди­мо­му, ин­фор­ма­ци­он­ную на­груз­ку.

От­кры­тая Ю. Г. Ан­дер­со­ном в 1921 куль­ту­ра Ян­шао име­ла важ­ное зна­че­ние для изу­че­ния кит. ци­ви­ли­за­ции. В 1928 кит. учё­ный У Цзинь­дин ис­сле­до­вал в пров. Шань­дун па­мят­ни­ки куль­ту­ры Лун­шань, унас­ле­до­вав­шей дос­ти­же­ния Ян­шао. То­гда же Ли Цзи, Лян Сы­юн и др. кит. учё­ные на­ча­ли рас­коп­ки Инь­сюя. Но­вей­шие ар­хео­ло­гич. ма­те­риа­лы по­зво­ля­ют сде­лать вы­вод, что в не­о­ли­те на тер­ри­то­рии К. су­ще­ст­во­ва­ло неск. куль­тур­ных про­вин­ций: для куль­тур в бас­сей­не р. Чанц­зян (Янц­зы) и к югу от не­го ос­но­вой хо­зяй­ст­ва бы­ло ри­со­вод­ст­во; в ра­йо­не, тя­го­тев­шем к Юго-Вост. Азии, пе­ре­ход к про­из­во­дя­ще­му хо­зяй­ст­ву был свя­зан с раз­ви­ти­ем жи­вот­но­вод­ст­ва, в мень­шей сте­пе­ни – зем­ле­де­лия, а так­же, ве­ро­ят­но, ак­ва­куль­ту­ры. Се­вер­нее на­хо­ди­лись аре­а­лы вы­со­ко­раз­ви­тых куль­тур. Их но­си­те­ли бы­ли зем­ле­дель­ца­ми, вы­ра­щи­ва­ли за­лив­ной рис и раз­во­ди­ли сви­ней, со­бак и буй­во­лов, они бы­ли зна­ко­мы с пря­де­ни­ем и тка­че­ст­вом; уме­ли ис­кус­но об­ра­ба­ты­вать не­фрит; об­ла­да­ли на­вы­ка­ми строи­тель­ст­ва и де­ре­во­об­ра­бот­ки, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют проч­ные де­рев. сош­ни­ки и мно­го­числ. ис­кус­но из­го­тов­лен­ные ук­ра­ше­ния и пред­ме­ты не­из­вест­но­го, воз­мож­но, куль­то­во­го на­зна­че­ния. На тер­ри­то­рии пос. Хэ­му­ду об­на­ру­же­ны неск. ря­дов па­рал­лель­но стоя­щих мно­го­ка­мер­ных длин­ных до­мов на сва­ях (дли­на од­но­го из них 23 м). Та­кая фор­ма по­стро­ек по­лу­чи­ла за­тем рас­про­стра­не­ние в рай­онах к югу от Чанц­зя­на. Не­о­ли­тич. куль­ту­рам бас­сей­на Ху­ан­хэ от Шань­ду­на до Гань­су при­су­щи не­ко­то­рые об­щие чер­ты. На­ли­чие круп­ных по­се­ле­ний (пл. 1–2 га) мо­жет сви­де­тель­ст­во­вать об об­ра­зо­ва­нии зна­чит. ро­до-пле­мен­ных групп. Осн. про­дук­ты пи­та­ния да­ва­ло зер­но­вое зем­ле­де­лие – вы­ра­щи­ва­ние про­са и чу­ми­зы, а так­же жи­вот­но­вод­ство – раз­ве­де­ние сви­ней, со­бак, кур, ба­ра­нов. Но­си­те­ли этих куль­тур уме­ли из­го­тов­лять ке­ра­ми­ку и шли­фо­ван­ные ка­мен­ные ору­дия.

Ар­хео­ло­гич. на­ход­ки по­ка­зы­ва­ют, что соз­да­те­ли древ­них куль­тур, ве­ро­ят­но, вне­сли вклад в фор­ми­ро­ва­ние кит. пись­мен­но­сти и раз­ви­тие ме­тал­лур­гии: зна­ки на ке­ра­ми­ке Да­вэнь­коу, Лун­ша­ня и Мац­зя­яо об­ла­да­ют оп­ре­де­лён­ным сход­ст­вом с пись­мен­но­стью пе­рио­да ди­на­стии Инь (Шан) (см. Ки­тай­ское пись­мо). На вос­то­ке в пре­де­лах Лун­ша­ня, а воз­мож­но Да­вэнь­коу, на за­па­де в позд­нем Мац­зя­яо и его про­дол­же­нии – куль­ту­ре Ци­цзя об­на­ру­же­ны сле­ды про­из-ва ме­тал­ла.

Не­пре­рыв­ность и по­сле­до­ва­тель­ность ис­то­рич. раз­ви­тия на­блю­да­ет­ся и в бас­сей­не ниж­не­го те­че­ния Чанц­зя­на. На ба­зе дос­ти­же­ний ме­ст­ных куль­тур воз­ник­ли куль­ту­ры, соз­да­те­ли ко­то­рых бы­ли зна­ко­мы с про­из-вом кра­ше­ной ке­ра­ми­ки, а так­же вы­ра­щи­ва­ли за­лив­ной рис, раз­во­ди­ли шел­ко­пря­да, из­го­тав­ли­ва­ли раз­но­об­раз­ные неф­ри­то­вые из­де­лия (не­ко­то­рые из­де­лия в этом сти­ле впо­след­ст­вии пре­вра­ти­лись в зна­ки вла­сти, вы­со­ко­го со­ци­аль­но­го по­ло­же­ния и ха­рак­тер­ные ук­ра­ше­ния кит. ари­сто­кра­тии).

В 3-м тыс. на тер­ри­то­рии К. фор­ми­ро­ва­лась ци­ви­ли­за­ция, при­зна­ка­ми ко­то­рой бы­ли строи­тель­ст­во го­ро­дов и двор­цов, раз­ви­тая ме­тал­лур­гия, культ пред­ков, на­ли­чие пись­мен­но­сти и др.

Со­глас­но ар­хео­ло­гич. дан­ным, во 2-й пол. 3-го тыс. в цен­тре Сев. К. строи­лись до­воль­но круп­ные, пло­ща­дью от 0,75 га до 3,2 км2 го­ро­да, ок­ру­жён­ные кре­по­ст­ной сте­ной, имев­шей у ос­но­ва­ния ши­ри­ну до 10 м. Она со­ору­жа­лась ме­то­дом на­слаи­ва­ния ут­рам­бо­ван­ных пла­стов зем­ли. Это стро­и­тель­ст­во свя­зы­ва­ет­ся с име­на­ми Гу­на и его сы­на Юя (2205–2198).

По­ми­мо лун­шань­ско­го и циц­зя­ско­го ме­тал­лур­гич. цен­тров, в 21–16 или 24–15 вв. в центр. и зап. об­лас­тях Хэ­нань и юж. Шань­си су­ще­ст­во­вал центр из­го­тов­ле­ния брон­зы Эр­ли­тоу.

О раз­ви­тии куль­то­вых пред­став­ле­ний сви­де­тель­ст­ву­ют най­ден­ные в рай­оне дер. Сяо­тунь (се­ве­ро-вос­ток пров. Хэ­нань) кос­ти жи­вот­ных и пан­ци­ри че­ре­пах, ко­то­рые яв­ля­ют­ся, по мне­нию учё- ных, га­даль­ны­ми кос­тя­ми (да­ти­ру­ют­ся 14–11 вв.), а вы­ре­зан­ные на них зна­ки – древ­ней­шей фор­мой кит. пись­мен­но­сти. Най­де­но св. 150 тыс. та­ко­го ро­да га­даль­ных кос­тей, вы­де­ле­но бо­лее 5 тыс. разл. гра­фем, из ко­то­рых поч­ти 2 тыс. де­шиф­ро­ва­ны.

С раз­ви­ти­ем пись­мен­но­сти был тес­но свя­зан об­ряд га­да­ния, пре­вра­тив­ший­ся в важ­ный эле­мент куль­то­вой и по­ли­тич. жиз­ни Древ­не­го К. В пе­ри­од не­оли­та в К. су­ще­ст­во­вал культ пред­ков. В 18/17–12/11 вв. он при­об­рёл ус­той­чи­вый ха­рак­тер и был ин­сти­ту­цио­на­ли­зи­ро­ван; су­ще­ст­во­ва­ли спец. по­ме­ще­ния для от­прав­ле­ния куль­та. Он по­лу­чил от­ра­же­ние так­же в за­пад­ночжоу­ских над­пи­сях на брон­зо­вых со­су­дах (12/11–8 вв.; эти над­пи­си пред­став­ля­ют со­бой сле­дую­щий этап раз­ви­тия кит. язы­ка, пись­мен­но­сти и куль­ту­ры). Об­ряд по­чи­та­ния пред­ков на­шёл от­ра­же­ние в древ­ней­шем со­б­ра­нии кит. по­эзии «Ши цзин». За­вер­шаю­щие эле­мен­ты бы­ли прив­не­се­ны в не­го Кон­фу­ци­ем, ко­то­рый ото­жде­ст­вил гос-во с семь­ёй, а пра­ви­те­ля – с от­цом, чем при­дал куль­ту пред­ков осо­бую зна­чи­мость.

Древ­не­ки­тай­ские цар­ст­ва и им­пе­рии (3-е тыс. до н. э. – 1-я пол. 3-го в. н. э.). С 3-го тыс. на­чи­на­ет­ся письм. ис­то­рия К. Сы­ма Цянь, ав­тор «Ши цзи» («Ис­то­ри­че­ские за­пис­ки»), пер­во­го свод­но­го тру­да о про­шлом К., на­чи­на­ет кит. ис­то­рию с прав­ле­ния ле­ген­дар­ных У Ди – пя­ти им­пе­ра­то­ров (2697–2206): Ху­ан-ди, Чжу­ань-сюй, Ди-ку, Яо и Шунь. Со­глас­но Сы­ма Ця­ню, по­след­ний из ми­фич. им­пе­ра­то­ров – Шунь не­за­дол­го до сво­ей смер­ти при­бли­зил к се­бе вы­ше упо­ми­нав­ше­го­ся Юя, сы­на Гу­на, ко­то­рый впо­след­ст­вии стал пра­вить Под­не­бес­ной, ос­но­вав пер­вую в ис­то­рии К. ди­на­стию – Ся (2205–1767). По­сле смер­ти Юя на пре­стол всту­пил его сын Ци (2197–89). По­след­ним пра­ви­те­лем ди­на­стии был ти­ран Цзе (1818–1767), борь­бу с ко­то­рым воз­гла­вил «при­зван­ный Не­бом» ге­рой Тан [Чэн-тан, Тянь-и; с 1783 вождь инь (шан), в 1766–54 гла­ва гос-ва], раз­бив­ший ар­мию Ся и ос­но­вав­ший но­вую ди­на­стию Инь (Шан) (1766–1122 или 1600–1027).

Инь не­од­но­крат­но ме­ня­ли об­ласть про­жи­ва­ния (тер­ри­то­рия совр. про­вин­ций Хэ­нань, Хэ­бэй и Шань­дун). По­сле па­де­ния их ди­на­стии они бы­ли пе­ре­се­ле­ны в др. рай­оны стра­ны. Инь за­ни­ма­лись зем­ле­де­ли­ем, шёл­ко­тка­че­ст­вом, ви­но­де­ли­ем, ско­то­вод­ст­вом. Даль­ней­шее раз­ви­тие по­лу­чи­ли ре­мес­ло (из­го­тов­ле­ние при­ми­тив­но­го фар­фо­ра и бе­лой ке­ра­ми­ки из као­ли­на, разл. ла­ко­вых из­де­лий) и стро­и­тель­ст­во (гра­до­строи­тель­ст­во, воз­ве­де­ние круп­ных до­мов и хра­мов). Пе­ре­ход на бо­лее вы­со­кий уро­вень с.-х. и ре­мес­лен­но­го про­из-ва при­вёл к по­яв­ле­нию тор­гов­ли и про­то­де­нег (ими яв­ля­лись пред­ме­ты оби­хо­да или кус­ки дра­го­цен­ных ме­тал­лов и ми­не­ра­лов, позд­нее – ра­ко­ви­ны кау­ри и их брон­зо­вые ре­п­ли­ки). Со­циу­му инь бы­ла при­су­ща чёт­ко вы­ра­жен­ная стра­ти­фи­ка­ция. На вер­ши­не пи­ра­ми­ды на­хо­дил­ся ван, ко­то­рый при ре­ше­нии важ­ных гос. дел со­ве­то­вал­ся с ора­ку­лом, при­бли­жён­ны­ми, а ино­гда со всем на­ро­дом. В эпо­ху Инь (Шан) поя­ви­лись до­воль­но слож­ные куль­то­вые пред­став­ле­ния и об­ря­ды. Пан­те­он бо­гов вклю­чал вер­хов­ное бо­же­ст­во Шан­ди (счи­та­лось, что оно управ­ля­ет жиз­нью лю­дей), мно­го­числ. ду­хов при­ро­ды и ду­ши пред­ков, у ко­то­рых спра­ши­ва­ли со­ве­та, про­си­ли о по­мо­щи, ко­то­рым при­но­си­ли жерт­вы. Инь жи­ли в ок­ру­же­нии бо­лее ста пле­мён (цян, ту, ма, син, гуй, лун, юй и др.), све­де­ния о ко­то­рых со­хра­ни­лись в разл. письм. ис­точ­ни­ках. Часть этих пле­мён под­чи­ня­лись инь, дру­гие под­дер­жи­ва­ли с ни­ми дру­же­ст­вен­ные или тор­го­вые от­но­ше­ния, тре­тьи по­сто­ян­но с ни­ми вое­ва­ли.

К за­па­ду от инь (юг совр. пров. Шэнь­си) про­жи­ва­ли чжоу, во­ж­дём ко­то­рых был Фа, по­сле смер­ти по­лу­чив­ший хра­мо­вое имя У-ван. Его вой­ско в сою­зе с др. пле­ме­на­ми раз­би­ло ар­мию инь, их по­след­ний пра­ви­тель Чжоу-синь по­гиб. По­сле по­бе­ды У-ван по­жа­ло­вал круп­ные уде­лы сво­им род­ст­вен­ни­кам и со­юз­ни­кам. По­ко­рив инь, чжоу за­им­ст­во­ва­ли у них дос­ти­же­ния ма­те­ри­аль­ной и ду­хов­ной куль­ту­ры, пись­мен­ность и, воз­мож­но, язык.

Эпо­ха Чжоу де­лит­ся на два пе­рио­да: зап. ди­на­стии Чжоу (1122/1027–771; её сто­ли­ца­ми бы­ли Фэн и Хао, близ совр. г. Си­ань) и вост. ди­на­стии Чжоу (770–256/249; со сто­ли­цей в Лои – совр. Ло­ян). Зап. ди­на­стия Чжоу па­ла под на­тис­ком центр.-ази­ат. цю­ань­жун, по­сле че­го сто­ли­ца бы­ла пе­ре­не­се­на в Лои. Вре­мя цар­ст­во­ва­ния вост. ди­на­стии Чжоу в свою оче­редь рас­па­да­ет­ся на два пе­рио­да: Чунь­цю (772–481 или 770–476) и Чжань­го (Воюю­щие цар­ст­ва; 403 или 475–221).

В пе­ри­од Чунь­цю, не­смот­ря на со­хране­ние мо­раль­но­го ав­то­ри­те­та ва­на, ре­аль­ная власть на­хо­ди­лась в ру­ках по­томств. удель­ных кня­зей – чжу­хоу. Об­ще­ст­во име­ло до­воль­но слож­ную струк­ту­ру. На вер­ши­не ие­рар­хич. ле­ст­ни­цы на­хо­дил­ся ван, сту­пе­нью ни­же рас­по­ла­га­лась выс­шая пра­вя­щая эли­та, со­сто­яв­шая из чжу­хоу и по­томств. са­нов­ни­ков – ци­нов. Бо­лее низ­кую сту­пень за­ни­ма­ли гла­вы круп­ных ро­до­вых об­ра­зо­ва­ний – да­фу и ши, яв­ляв­шие­ся од­но­вре­мен­но вы­со­ки­ми чи­нов­ни­ка­ми, а на ещё бо­лее низ­кой сту­пе­ни на­хо­ди­лись гла­вы се­мей и ме­ст­ное чи­нов­ни­че­ст­во. Сле­дую­щий со­ци­аль­ный слой со­став­лял про­стой на­род: кре­сть­я­не, ре­мес­лен­ни­ки и тор­гов­цы, а так­же мел­кие слу­жа­щие и обыч­ные го­ро­жа­не. В са­мом ни­зу со­ци­аль­ной ле­ст­ни­цы на­хо­ди­лись не­мно­го­чис­лен­ные и не иг­рав­шие ре­шаю­щей ро­ли в хо­зяйств. жиз­ни стра­ны ра­бы, в ко­то­рых об­ра­ща­ли во­ен­но­плен­ных и пре­ступ­ни­ков. Стра­ти­фи­ка­ция об­ще­ст­ва име­ла чёт­кое и стро­го рег­ла­мен­ти­ро­ван­ное внеш­нее вы­ра­же­ние – в оде­ж­де, пи­ще, по­воз­ках, ору­жии, жи­лье, об­ря­дах и т. п.

В са­мом на­ча­ле эпо­хи Чжоу пра­ва на зем­лю при­над­ле­жа­ли ва­ну, од­на­ко в пе­ри­од Чунь­цю они по­сте­пен­но пе­ре­шли к чжу­хоу. В ка­ж­дом вла­де­нии его гла­ва вы­сту­пал в ка­че­ст­ве вла­дель­ца всей зем­ли. Фак­ти­че­ски­ми, а со вре­ме­нем и юри­ди­че­ски на­следств. вла­дель­ца­ми зем­ли ста­но­ви­лись так­же да­фу и ши. Вла­дель­цы зем­ли пе­ре­да­ва­ли её в поль­зо­ва­ние кре­сть­я­нам за от­ра­бо­точ­ную рен­ту, а са­ми пла­ти­ли вы­ше­стоя­щим дань шёл­ком, неф­ри­том, шку­ра­ми жи­вот­ных, зер­ном и т. д. Зем­лю мож­но бы­ло на­сле­до­вать, но нель­зя бы­ло про­дать и ку­пить. На ру­бе­же 9–8 вв. от­ра­бо­точ­ная рен­та бы­ла за­ме­не­на на­ту­раль­ной, пер­во­на­чаль­но рав­няв­шей­ся 1/10 час­ти уро­жая. В пе­ри­од Чунь­цю зем­ля ста­ла объ­ек­том ку­п­ли-про­да­жи, сфор­ми­ро­ва­лись слои по­ме­щи­ков, бо­га­тых куп­цов – вла­дель­цев зем­ли и вла­дев­ших зем­лёй сво­бод­ных кре­сть­ян, зна­че­ние на­следств. ари­сто­кра­тии и за­ви­си­мых кре­сть­ян сни­зилось. В 6 в. поя­ви­лись зе­мель­ный, а не­сколь­ко позд­нее по­душ­ный и по­двор­ный на­ло­ги, уп­ла­чи­вае­мые на­ту­рой (про­сом, ри­сом, шёл­ком), а так­же от­ра­бот­ки и по­вин­но­сти.

На ру­бе­же пе­рио­дов Чунь­цю и Чжань­го раз­ви­тие К. сти­му­ли­ро­ва­лось не­сколь­ки­ми нов­ше­ст­ва­ми. Ок. 6 в. в упот­реб­ле­ние во­шло же­ле­зо, ко­то­рое к 4 в. ста­ло гл. ма­те­риа­лом для из­го­тов­ле­ния ору­дий тру­да, а за­тем ору­жия и пред­ме­тов оби­хо­да. Зна­чит. подъ­ём с. х-ва был до­стиг­нут за счёт та­ких но­во­вве­де­ний, как удоб­ре­ние по­лей, ис­поль­зо­ва­ние бычь­ей уп­ряж­ки и ко­ле­са для по­да­чи во­ды на по­ля, строи­тель­ст­во круп­ных ир­ри­гац. сис­тем. Раз­ви­тие с. х-ва и ре­мес­ла сти­му­ли­ро­ва­ло тор­гов­лю, ко­то­рой за­ни­ма­лись не толь­ко куп­цы, но и кре­сть­я­не, ре­мес­лен­ни­ки и чи­нов­ни­ки. Важ­ную роль в раз­ви­тии тор­гов­ли иг­рал Ве­ли­кий ка­нал, часть ко­то­ро­го бы­ла со­ору­же­на в 6 в. К кон­цу пе­рио­да Чунь­цю на сме­ну про­то­день­гам при­шли мед­ные и брон­зо­вые мо­не­ты. Ка­ж­дое цар­ст­во вы­пус­ка­ло собств. мо­не­ту, од­на­ко раз­ные ви­ды мо­не­ты име­ли хо­ж­де­ние на тер­ри­то­рии все­го Ки­тая.

Эпо­ха Чжоу обо­га­ти­ла кит. куль­ту­ру мно­же­ст­вом но­во­вве­де­ний в са­мых раз­ных об­лас­тях, в т. ч. в лит-ре и фи­ло­со­фии, ко­то­рые сыг­ра­ли ис­клю­чи­тель­но важ­ную роль в ис­то­рии стра­ны.

К пе­рио­ду Чжань­го на тер­ри­то­рии К. об­ра­зо­ва­лось 7 круп­ных царств: Ци, Янь, Цинь, Чу, Хань, Вэй и Чжао. Осо­бое ме­сто сре­ди них за­ни­ма­ла Цинь, воз­вы­ше­ние ко­то­рой во мно­гом свя­за­но с дея­тель­но­стью Шан Яна, внёс­ше­го зна­чит. вклад в раз­ви­тие идео­ло­гии ле­гиз­ма (впо­след­ст­вии мн. ле­ги­ст­ские идеи бы­ли вос­при­ня­ты кон­фу­ци­ан­ст­вом, что по­зво­ли­ло ему стать идео­ло­гич. опо­рой кит. им­пе­рии) и по­пы­тав­ше­го­ся во­пло­тить её в жизнь.

Шан Ян был при­зван на долж­ность со­вет­ни­ка по­сле при­хо­да к вла­сти в Цинь Сяо-гу­на (361–338). Ему бы­ло при­ка­за­но про­вес­ти ре­фор­мы, на­прав­лен­ные на ук­ре­п­ле­ние гос-ва. В 356 и 350 в Цинь бы­ли осу­ще­ст­в­ле­ны пре­об­ра­зо­ва­ния в ду­хе ле­ги­ст­ских идей: зем­ле­де­лие по­ощ­ря­лось по­сред­ст­вом ос­во­бо­ж­де­ния от по­вин­но­стей тех, кто ус­пеш­но тру­дил­ся в по­ле, от­ме­не­ны на­следств. при­ви­ле­гии ари­сто­кра­тии, вве­де­на сис­те­ма при­свое­ния зва­ний за во­ен. за­слу­ги, раз­ре­ше­на ку­п­ля-про­да­жа зем­ли, ус­та­нов­ле­на еди­ная сис­те­ма мер; вве­де­но обя­за­тель­ное раз­де­ле­ние се­мьи в слу­чае, ес­ли в ней бы­ло двое или бо­лее взрос­лых муж­чин (ина­че на се­мью на­ла­гал­ся двой­ной на­лог). По адм. ре­фор­ме, про­ве­дён­ной Шан Яном, цар­ст­во Цинь бы­ло раз­де­ле­но на 31 уезд, ко­то­ры­ми управ­ля­ли чи­нов­ни­ки, пред­став­ляв­шие центр. власть. Но­во­вве­де­ния Шан Яна вы­зва­ли не­до­воль­ст­во ари­сто­кра­тии. По­сле кон­чи­ны Сяо-гу­на и всту­п­ле­ния на пре­стол Ху­эй-вэнь-ва­на (337–311) Шан Ян был каз­нён, а весь его род ис­треб­лён. Па­де­ние Шан Яна не оз­на­ча­ло, од­на­ко, пре­кра­ще­ния на­ча­тых им ре­форм. Соз­на­вая их по­лез­ность для стра­ны, на­след­ни­ки Сяо-гу­на и их пер­вые ми­ни­ст­ры, в осо­бен­но­сти Люй Бу­вэй (?–235) и Ли Сы, про­дол­жи­ли пре­об­ра­зо­ва­ния, что в ито­ге по­зво­ли­ло Цинь, ис­поль­зуя во­ен. и ди­пло­ма­тич. сред­ст­ва, объ­е­ди­нить весь К. (в 230 оно под­чи­ни­ло Хань, в 229 – Чжао, в 225 – Вэй, в 224 – Чу, в 222 – Янь и в 221 – Ци).

С име­нем Ли Сы свя­за­на раз­ра­бот­ка мер, на­прав­лен­ных на пол­ную уни­фи­ка­цию Под­не­бес­ной и обес­пе­че­ние в ней еди­но­лич­ной вла­сти цинь­ско­го по­ве­ли­те­ля Цинь Шиху­ан­ди. В ре­зуль­та­те про­ве­дён­ных Ли Сы ре­форм бы­ли уп­разд­не­ны преж­ние гра­ни­цы ме­ж­ду цар­ст­ва­ми и из­ме­не­на сис­те­ма управ­ле­ния: вся стра­на раз­де­ле­на на 36 об­лас­тей, соз­дан аппа­рат управ­ле­ния ими, пол­но­стью за­ви­сев­ший от им­пе­ра­то­ра, вве­де­ны еди­ные за­ко­ны, ме­ры, день­ги и пись­мен­ность, в ве­де­ние гос-ва пе­ре­да­на сис­те­ма обу­че­ния. На­следств. ари­сто­кра­тия, выс­шее чи­нов­ни­че­ст­во и круп­ные куп­цы по­ко­рён­ных царств бы­ли пе­ре­се­ле­ны в сто­ли­цу Цинь – Сянь­ян – и по­став­ле­ны под стро­гий кон­троль центр. пра­ви­тель­ст­ва. Сто­ли­цу и пе­ри­фе­рию со­еди­ни­ли курь­ер­ски­ми до­ро­га­ми. В це­лях ук­ре­п­ле­ния вла­сти цинь­ско­го пра­ви­те­ля в 213 бы­ли пре­да­ны ог­ню древ­ние трак­та­ты и ис­то­рич. хро­ни­ки др. царств пе­рио­да Чжань­го.

Объ­е­ди­нив под сво­ей вла­стью шесть царств, Цинь пе­ре­шла в на­сту­п­ле­ние на со­сед­ние го­су­дар­ст­ва и на­ро­ды. В 215–214 на се­ве­ре 300-ты­сяч­ная ар­мия под ко­манд. Мэн Тя­ня (?–210) раз­би­ла хун­ну, за­ня­ла зем­ли в боль­шой из­лу­чи­не Ху­ан­хэ и при­сту­пи­ла к со­ору­же­нию Ве­ли­кой Ки­тай­ской сте­ны (до­ст­раи­ва­лись и со­еди­ня­лись во­еди­но за­щит­ные сте­ны преж­них царств; в совр. ви­де Ве­ли­кая Кит. сте­на – па­мят­ник 15–16 вв.), не­ся при этом по­те­ри не мень­шие, чем в сра­же­ни­ях с ко­чев­ни­ка­ми. На юге к 211 др. цинь­ская ар­мия по­ко­ри­ла вьетн. гос-во На­мвьет и за­хва­ти­ла сев.-вост. часть вьетн. гос-ва Ау­лак (тер­ри­то­рия совр. юж.-кит. про­вин­ций Гу­ан­си, Гу­ан­дун, а так­же часть Сев. Вьет­на­ма). Ещё рань­ше, в 223 и 221, в про­дол­же­ние борь­бы про­тив Чу 500-ты­сяч­ная цинь­ская ар­мия под ко­манд. Ван Цзя­ня (гг. ро­ж­де­ния и смер­ти не­изв.) за­вое­ва­ла зем­ли на юго-вос­то­ке (ны­не про­вин­ции Цзян­си, Фуц­зянь) и юге (ны­не пров. Ху­нань).

По­сле кон­чи­ны Цинь Шиху­ан­ди ди­на­стия Цинь на­ча­ла бы­ст­ро те­рять власть. В ре­зуль­та­те двор­цо­во­го за­го­во­ра, во гла­ве ко­то­ро­го стоя­ли Ли Сы и гл. ев­нух Чжао Гао (?–207), на пре­стол был воз­ве­дён млад­ший сын Цинь Шиху­ан­ди – Ху-хай (210–207; ко­ро­но­вал­ся под име­нем Эр­ши-ху­ан­ди). В хо­де борь­бы, раз­вер­нув­шей­ся по­сле это­го при цинь­ском дво­ре, Чжао Гао кле­ве­той до­бил­ся каз­ни Ли Сы и унич­то­же­ния его ро­да, за­тем вы­ну­дил Эр­ши-ху­ан­ди со­вер­шить са­мо­убий­ст­во, а че­рез ме­сяц был убит сам. В ус­ло­ви­ях ос­лаб­ле­ния по­зи­ций центр. вла­сти в 209 вспых­ну­ло кре­сть­ян­ское вос­ста­ние под рук. Чэнь Шэ­на, за­тем на­ча­лись вы­сту­п­ле­ния ари­сто­кра­тии по­ко­рён­ных царств. С пре­тен­зи­ей на цинь­ский пре­стол вы­сту­пи­ли вы­хо­дец из кре­сть­ян Лю Бан и чус­кий ари­сто­крат Сян Юй, сфор­ми­ро­вав­шие собств. ар­мии. Их ус­пеш­ные дей­ст­вия по­ло­жи­ли ко­нец прав­ле­нию Цинь. В 207 Лю Бан за­нял Сянь­ян и в 206 про­воз­гла­сил се­бя ва­ном, а в 202, раз­гро­мив Сян Юя, – им­пе­ра­то­ром под име­нем Гао-цзу. Им бы­ла ос­но­ва­на но­вая пра­вя­щая ди­на­стия – За­пад­ная Хань.

Взой­дя на пре­стол, Гао-цзу столк­нул­ся с серь­ёз­ны­ми про­бле­ма­ми. Стра­на бы­ла ра­зо­ре­на, раз­ру­ше­ны тра­диц. ук­лад жиз­ни и сис­те­ма управ­ле­ния, по­дор­ван ав­то­ри­тет гос. вла­сти. На се­ве­ре вновь уси­ли­лись хун­ну. Стре­мясь до­бить­ся ста­би­ли­за­ции об­ста­нов­ки, Гао-цзу от­ме­нил жес­то­кие на­ка­за­ния пе­рио­да Цинь, объ­явил ши­ро­кую ам­ни­стию, ос­во­бо­дил всех, кто, стре­мясь из­бе­жать го­лод­ной смер­ти, про­дал се­бя в раб­ст­во, вер­нул ран­ги, зем­лю и жи­ли­ща их преж­ним об­ла­да­те­лям, вос­ста­но­вил ме­ст­ную ад­ми­ни­ст­ра­цию. За­слу­жен­ные вое­на­чаль­ни­ки по­лу­чи­ли ти­ту­лы хоу и на­следств. вла­де­ния, ар­мии бы­ли рас­пу­ще­ны, сол­да­там пре­дос­тав­ле­на воз­мож­ность вер­нуть­ся к за­ня­тию с. х-вом. Все эти ме­ры спо­соб­ст­во­ва­ли ус­та­нов­ле­нию в К. от­но­сит. спо­кой­ст­вия и по­ряд­ка. Од­на­ко бо­лее ре­ши­тель­но­му про­грес­су пре­пят­ст­во­ва­ли про­дол­жав­шие­ся внутр. рас­при и се­па­ра­ти­ст­ские уст­рем­ле­ния ме­ст­ных пра­ви­те­лей, яр­ким про­яв­ле­ни­ем ко­то­рых стал т. н. мя­теж се­ми ва­нов, ко­то­рый воз­гла­вил пле­мян­ник Гао-цзу – Лю Пи (215–154). Окон­ча­тель­но этот мя­теж был по­дав­лен лишь У-ди, са­мым вы­даю­щим­ся зап.-хань­ским им­пе­ра­то­ром.

У-ди до­бил­ся зна­чит. ук­ре­п­ле­ния по­зи­ций центр. вла­сти в им­пе­рии Зап. Хань. В 127 он из­дал указ, из­ме­нив­ший прин­цип на­сле­до­ва­ния: от­ны­не на­след­ни­ка­ми ста­но­ви­лись все сы­но­вья (в рав­ных до­лях), а не один лишь стар­ший сын. В ре­зуль­та­те все круп­ные вла­де­ния бы­ли раз­де­ле­ны и за­ло­же­на ос­но­ва для их даль­ней­ше­го дроб­ле­ния. В 112 У-ди ли­шил 106 чел. ти­ту­ла хоу, что окон­ча­тель­но ре­ши­ло про­бле­му круп­но­го зем­ле­вла­де­ния. У-ди фак­ти­че­ски вос­ста­но­вил цинь­скую цен­тра­ли­зов. сис­те­му управ­ле­ния с опо­рой на ог­ром­ный бю­ро­кра­тич. ап­па­рат, к служ­бе в ко­то­ром до­пус­ка­лись так­же куп­цы, раз­ре­шил про­да­жу ти­ту­лов и зва­ний, но не долж­но­стей.

В те­че­ние не­сколь­ких от­но­си­тель­но спо­кой­ных де­ся­ти­ле­тий, про­шед­ших с на­ча­ла во­ца­ре­ния Зап. Хань, эко­но­ми­ка К. бы­ла вос­ста­нов­ле­на. Вве­дён­ная в этот пе­ри­од сис­те­ма трёх­по­лья, изо­бре­те­ние пар­ной со­хи, вос­ста­нов­ле­ние ста­рых и со­ору­же­ние но­вых ир­ри­гац. сис­тем по­зво­ли­ли зна­чи­тель­но по­вы­сить про­из­во­ди­тель­ность с. х-ва. Бы­ст­ро раз­ви­ва­лось ре­мес­ло. Стре­мясь со­дей­ст­во­вать даль­ней­ше­му раз­ви­тию хо­зяй­ст­ва и по­пол­нить каз­ну, У-ди в 119 ус­та­но­вил гос. мо­но­по­лию на вы­плав­ку же­ле­за и вар­ку со­ли, а в 115 – на че­кан­ку мо­не­ты. Бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны ка­зён­ные мас­тер­ские, в ко­то­рых тру­ди­лись ра­бы (их ко­ли­че­ст­во в этот пе­ри­од бы­ло са­мым боль­шим за всю древ­нюю ис­то­рию К.). Раз­ви­тие ре­мес­ла сти­му­ли­ро­ва­ло рост тор­гов­ли и рос­тов­щи­че­ст­ва; поя­ви­лось зна­чит. ко­ли­че­ст­во лю­дей, ско­пив­ших со­стоя­ние не за счёт зем­ле­де­лия. Мно­гие кит. го­ро­да пре­вра­ти­лись в важ­ные тор­го­во-ре­мес­лен­ные цен­тры и яв­ля­лись круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми ми­ра: Чанъ­ань (ны­не Си­ань), Ло­ян, Хань­дань (на юге Хэ­бэя), Линь­цзы (ны­не Цзы­бао), Чэн­ду и др.

При У-ди им­пе­рия Зап. Хань до­би­лась зна­чит. рас­ши­ре­ния сво­их гра­ниц. В 123–119 в ре­зуль­та­те не­сколь­ких по­хо­дов бы­ло на­не­се­но серь­ёз­ное по­ра­же­ние хун­ну, ко­то­рые на дли­тель­ное вре­мя пе­ре­ста­ли пред­став­лять уг­ро­зу для К. В ре­зуль­та­те по­соль­ст­ва пол­ко­вод­ца и са­нов­ни­ка Чжан Ця­ня Зап. Хань ус­та­но­ви­ла не­по­средств. кон­такт со стра­на­ми и на­ро­да­ми Центр. Азии (Фер­га­ной, Со­гдом, Бак­три­ей, Пар­фи­ей), что соз­да­ло пред­по­сыл­ки для от­кры­тия Ве­ли­ко­го шёл­ко­во­го пу­ти. По за­вер­ше­нии по­соль­ст­ва Чжан Ця­ня У-ди на­пра­вил в Центр. Азию вой­ска, ко­то­рые в 111 по­ко­ри­ли цян, а в 102 Фер­га­ну и весь т. н. Зап. край. Совр. Синь­цзян и со­сед­ние рай­оны Ср. Азии бы­ли вклю­че­ны в со­став им­пе­рии Зап. Хань ли­бо при­зна­ли за­ви­си­мость от неё. Од­но­вре­мен­но ук­ре­пи­лось и рас­ши­ри­лось при­сут­ст­вие Зап. Хань на юге (в совр. про­вин­ци­ях Гу­андун, Гу­ан­си, Чжэц­зян, Фуц­зянь, Сы­чу­ань, Гуй­чжоу, Юнь­нань и на се­ве­ре Вьет­на­ма). В 108 до н. э. У-ди под­чи­ни­лась Чжао­сянь (Ляо­дун и Ко­рея), бла­го­да­ря че­му бы­ли ус­та­нов­ле­ны от­но­ше­ния с Япо­ни­ей. К. дос­тиг пи­ка сво­его мо­гу­ще­ст­ва, став са­мой об­шир­ной и мно­го­люд­ной им­пе­ри­ей Древ­не­го ми­ра. Кит. шёлк, же­лез­ные из­де­лия, ме­талл, мед. по­зна­ния, пе­ре­до­вые тех­но­ло­гии про­ник­ли в др. стра­ны Азии и да­же в Ев­ро­пу. При У-ди кон­фу­ци­ан­ст­во ста­ло гос. идео­ло­ги­ей К.

Со смер­тью У-ди по­зи­ции ди­на­стии Зап. Хань на­ча­ли бы­ст­ро ос­ла­бе­вать. Это­му во мно­гом спо­соб­ст­во­ва­ло и то об­стоя­тель­ст­во, что в зап.-хань­ский пе­ри­од сфор­ми­ро­ва­лась и об­ре­ла зна­чит. си­лу бю­ро­кра­тич. про­слой­ка. Её пред­ста­ви­те­ли, как пра­ви­ло, не толь­ко об­ла­да­ли вла­ст­ны­ми ры­ча­га­ми, но и вла­де­ли зем­лёй, а так­же (бла­го­да­ря за­ня­тию тор­гов­лей и рос­тов­щи­че­ст­вом) зна­чит. фи­нан­со­вы­ми сред­ст­ва­ми. В 5 н. э. круп­ный са­нов­ник Ван Ман, род­ст­вен­ник пра­вя­ще­го до­ма по жен­ской ли­нии, уже ра­нее со­сре­до­то­чив­ший в сво­их ру­ках зна­чит. власть, убил имп. Пин-ди (1–5), а в 8 низ­ло­жил его ма­ло­лет­не­го на­след­ни­ка, при­нял ти­тул им­пе­ра­то­ра и объ­я­вил о во­ца­ре­нии но­вой ди­на­стии Синь (9–25).

Взой­дя на пре­стол, Ван Ман в 9 из­дал указ об от­ме­не ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю и её пе­ре­хо­де в соб­ст­вен­ность пра­ви­те­ля, пре­дос­та­вил ог­ра­ни­чен­ную сво­бо­ду ра­бам ча­ст­ных лиц, за­пре­тил ку­п­лю-про­да­жу зем­ли и ра­бов; в 10 ввёл гос. кон­троль над рын­ка­ми и це­на­ми, ус­та­но­вил мо­но­по­лию на про­из-во ви­на, со­ли, же­ле­за, от­лив­ку мо­не­ты, а так­же (впер­вые в ис­то­рии К.) на кре­дит­но-рос­тов­щи­че­ские опе­ра­ции. Со­про­тив­ле­ние ре­фор­мам Ван Ма­на в кит. об­ще­ст­ве бы­ло на­столь­ко силь­ным, что уже в 12 но­во­му им­пе­ра­то­ру при­шлось вновь раз­ре­шить ку­п­лю-про­да­жу зем­ли и ра­бов. Са­мым не­удач­ным на­чи­на­ни­ем Ван Ма­на ока­за­лась ре­фор­ма де­неж­ной сис­те­мы – за 15 лет прав­ле­ния он 5 раз ме­нял день­ги, что вы­зва­ло ха­ос в эко­но­ми­ке и уда­ри­ло по бед­ным сло­ям на­се­ле­ния. На­рас­та­ние эко­но­мич. труд­но­стей ста­ло при­чи­ной на­чав­ших­ся в 14 нар. вол­не­ний, ко­то­рые пе­ре­рос­ли на юге стра­ны в вос­ста­ние «жи­те­лей зе­лё­ных ле­сов» (17–23), а на се­ве­ре в крас­но­бро­вых вос­ста­ние. В ре­зуль­та­те Ван Ман был убит, в стра­не во­ца­ри­лась ди­на­стия Вос­точ­ная Хань (25–220), из­брав­шая сво­ей сто­ли­цей Ло­ян.

Пер­вым им­пе­ра­то­рам но­вой ди­на­стии – от Гу­ан У-ди (Гу­анъу-ди) до Хэ-ди (89–105) – при­шлось ре­шать во­про­сы, сход­ные с те­ми, что стоя­ли пе­ред пра­ви­те­ля­ми на­чаль­но­го пе­рио­да Зап. Хань. Осн. вни­ма­ние они бы­ли вы­ну­ж­де­ны уде­лить вос­ста­нов­ле­нию эко­но­ми­ки. С этой це­лью при Гу­ан У-ди на­ча­ли соз­да­вать­ся во­ен. по­се­ле­ния, жи­те­ли ко­то­рых со­вме­ща­ли труд на зем­ле с во­ин­ской служ­бой. При Мин-ди (58–75) и Хэ-ди ка­зён­ные зем­ли ста­ли пе­ре­да­вать­ся или сда­вать­ся в арен­ду зем­ле­паш­цам-бед­ня­кам, при этом им вы­да­ва­лись ин­вен­тарь и зер­но для по­се­вов. Не­од­но­крат­но про­из­во­ди­лось сни­же­ние на­ло­га на зем­лю или пол­ное ос­во­бо­ж­де­ние от не­го. Гос-во ак­тив­но со­дей­ст­во­ва­ло строи­тель­ст­ву но­вых ир­ри­гац. сис­тем. Эти ме­ры спо­соб­ст­во­ва­ли вос­ста­нов­ле­нию и даль­ней­ше­му раз­ви­тию с. х-ва, а вме­сте с ним ре­мес­ла и тор­гов­ли. Важ­ным со­бы­ти­ем ста­ло изо­бре­те­ние в 105 де­шё­во­го спо­со­ба про­из-ва бу­ма­ги из ко­но­п­ли, дре­вес­ной ко­ры, ве­то­ши и пр. Из К. че­рез Зап. край бу­ма­га по­сте­пен­но рас­про­стра­ни­лась по все­му ми­ру.

В сфе­ре внеш­ней по­ли­ти­ки Вост. Хань при­шлось ре­шать те же за­да­чи, что и зап.-хань­ским им­пе­ра­то­рам. В 73–94 кит. ар­мия пред­при­ня­ла неск. ус­пеш­ных по­хо­дов про­тив вновь уси­лив­ших­ся хун­ну. Часть хун­ну бы­ла ис­треб­ле­на или пле­не­на, а ос­таль­ные на­ча­ли по­сте­пен­ный от­ход на за­пад, что, как счи­та­ет­ся, да­ло позд­нее тол­чок Ве­ли­ко­му пе­ре­се­ле­нию на­ро­дов. В 73–100 бла­го­да­ря уме­лой ди­пло­ма­тии и во­ен. по­бе­дам та­лант­ли­во­го пол­ко­вод­ца Бань Чао К. вновь под­чи­нил се­бе Зап. край. В 97 Бань Чао по­пы­тал­ся ус­та­но­вить свя­зи с Ри­мом, но его по­сол Гань Ин смог до­б­рать­ся толь­ко до Пер­сид­ско­го зал. и вер­нул­ся на­зад. В пе­ри­од сво­его рас­цве­та Вост. Хань под­дер­жи­ва­ла так­же от­но­ше­ния с Япо­ни­ей и Ко­ре­ей, а её гра­ни­цы на юге и юго-за­па­де поч­ти сов­па­да­ли с ру­бе­жа­ми Зап. Хань.

Со 107 на­чал­ся про­цесс ос­лаб­ле­ния по­зи­ций К. в Зап. крае, что бы­ло вы­зва­но за­тяж­ной и не­удач­ной для им­пе­рии вой­ной с цян. Кро­ме то­го, на се­ве­ре и се­ве­ро-за­па­де уси­ли­лись сянь­би и уху­ань, ко­то­рые во 2-й пол. 2 в. за­клю­чи­ли со­юз и ста­ли со­вер­шать опус­то­шит. на­бе­ги на вост.-хань­ские зем­ли.

Во 2 в. внутр. си­туа­ция в им­пе­рии ос­лож­ни­лась. На пре­сто­ле час­то ока­зы­ва­лись ма­ло­лет­ние им­пе­ра­то­ры, в ре­зуль­та­те че­го по­зи­ции центр. вла­сти ос­ла­бели, обо­ст­ри­лась борь­ба за влия­ние ме­ж­ду разл. груп­пи­ров­ка­ми. Рос­ло так­же не­до­воль­ст­во ни­зов, ко­то­рое в 184 вы­ли­лось в «жёл­тых по­вя­зок» вос­ста­ние под рук. Чжан Цзяо. Для его по­дав­ле­ния центр. вла­сти при­шлось об­ра­тить­ся за по­мо­щью к круп­ным вое­на­чаль­ни­кам- зем­ле­вла­дель­цам, рас­по­ла­гав­шим «лич­ны­ми ар­мия­ми». В хо­де борь­бы с вос­став­ши­ми воз­ник­ли три мощ­ные груп­пи­ров­ки, ру­ко­во­ди­мые Цао Цао, Лю Бэ­ем (161–223) и Сунь Цюа­нем (182–252). Дос­тиг­нув ме­ж­ду со­бой со­гла­ше­ния, они низ­ло­жи­ли ди­на­стию Вост. Хань и раз­де­ли­ли её вла­де­ния на три гос-ва: Вэй (со сто­ли­цей в Лоя­не), Шу (Шу­хань; со сто­ли­цей в Чэн­ду) и У [со сто­ли­цей в г. Цзя­нье (Цзинь­кан), ны­не Нан­кин]. Но­вый пе­ри­од кит. ис­то­рии, зна­ме­но­вав­ший, по при­ня­той в кит. ис­то­рио­гра­фии клас­си­фи­ка­ции, на­ча­ло эпо­хи фео­да­лиз­ма, по­лу­чил назв. Трое­цар­ст­вие.

«Смут­ное вре­мя» (сер. 3 – кон. 6 вв.). Пра­ви­те­ли но­вых го­су­дарств пы­та­лись ор­га­ни­зо­вать управ­ле­ние под­вла­ст­ны­ми тер­ри­то­рия­ми по преж­ним, им­пер­ским об­раз­цам: при­дер­жи­ва­лись тра­диц. прин­ци­пов фор­ми­ро­ва­ния и ор­га­ни­за­ции ра­бо­ты бю­ро­кра­тич. ап­па­ра­та, со­блю­да­ли древ­ние обы­чаи. Од­на­ко по сво­ей су­ти их власть силь­но от­ли­ча­лась от «клас­си­че­ской» им­пер­ской сис­те­мы, стро­ив­шей­ся на без­ус­лов­ном при­ори­те­те гражд. ад­ми­ни­ст­ра­ции. По­сле сво­его во­ца­ре­ния Цао Цао (в Вэй), Лю Бэй (в Шу) и Сунь Цю­ань (в У) ос­та­ва­лись, как и пре­ж­де, в пер­вую оче­редь во­ен. ли­де­ра­ми. Они опи­ра­лись на ар­мию, но не на вой­ска, под­чи­нён­ные гос. уч­ре­ж­де­ни­ям, а на свои собств. во­ин­ские фор­ми­ро­ва­ния, со­сто­яв­шие из лич­но пре­дан­ных ко­ман­ди­ров и сол­дат. «Во­е­ни­за­ция» вла­сти на­блю­да­лась и на ме­ст­ном уров­не: гла­вен­ст­во здесь пе­ре­шло от чи­нов­ничь­ей ад­ми­ни­ст­ра­ции к ли­де­рам ре­гио­наль­ных элит, то­же об­за­вед­шим­ся «лич­ны­ми вой­ска­ми».

«Вое­ни­за­ция» не спо­соб­ст­во­ва­ла уп­ро­че­нию по­зи­ций пра­вя­щих до­мов трёх царств. В Вэй в 249 ре­аль­ная власть пе­ре­шла в ру­ки пол­ко­вод­цев из ро­да Сы­ма, ко­то­рые в 265 сверг­ли дом Цао и про­воз­гла­си­ли соз­да­ние гос-ва Цзинь. В Шу по­сле смер­ти Лю Бэя власть за­хва­тил вое­на­чаль­ник Чжу­гэ Лян. В У по­сле дли­тель­ной меж­до­усо­би­цы к 252 пра­вя­щий дом фак­ти­че­ски ли­шил­ся вла­ст­ных пол­но­мо­чий. Во­ен. про­ти­во­стоя­ние трёх царств за­кон­чи­лось по­бе­дой Цзинь, под эги­дой ко­то­ро­го весь К. к 280 был вновь объ­е­ди­нён.

Им­пе­рия Цзинь ока­за­лась край­не не­проч­ным об­ра­зо­ва­ни­ем. По­сле смер­ти цзинь­ско­го вла­сти­те­ля Сы­ма Яня (265–290) в стра­не на­ча­лась меж­до­усоб­ная вой­на, про­дол­жав­шая­ся до 306. Внутр. рас­пря­ми в им­пе­рии вос­поль­зо­ва­лись ко­че­вые и по­лу­ко­че­вые на­ро­ды, оби­тав­шие на её сев. и сев.-зап. ру­бе­жах. В 316 они раз­гро­ми­ли цзинь­скую ар­мию, за­хва­ти­ли сто­ли­цу и пле­ни­ли им­пе­ра­то­ра. Цзинь ут­ра­ти­ла свои сев. тер­ри­то­рии. Под её кон­тро­лем ос­та­лись лишь центр. и юго-вост. рай­оны К. (шесть с по­ло­ви­ной об­лас­тей из 21, со­став­ляв­ших цзинь­скую им­пе­рию).

Пе­ри­од кит. ис­то­рии с 317 по 419 при­ня­то име­но­вать Вос­точ­ная Цзинь. Сто­ли­цей гос-ва в это вре­мя был Цзинь­кан. С рас­па­дом им­пе­рии Цзинь сев. зем­ли К. в те­че­ние двух с по­ло­ви­ной ве­ков раз­ви­ва­лись фак­ти­че­ски обо­соб­лен­но от юж­ных, ис­пы­ты­вая силь­ное влия­ние ино­зем­ных за­вое­ва­те­лей. Это на­ло­жи­ло от­пе­ча­ток на даль­ней­шее раз­ви­тие стра­ны (см. Юж­ных и Се­вер­ных ди­на­стий эпо­ха).

Со 2-й четв. 4 в. сев.-кит. тер­ри­то­рии пре­вра­ти­лись в аре­ну борь­бы ме­ж­ду бы­ст­ро сме­няв­ши­ми друг дру­га и по­сто­ян­но вра­ж­до­вав­ши­ми ме­ж­ду со­бой цар­ст­ва­ми и ми­ни-им­пе­рия­ми, ко­то­рые ча­ще все­го соз­да­ва­лись во­ж­дя­ми хлы­нув­ших сю­да не­ки­тай­ских на­ро­дов. К сер. 4 в. в Сев. К. су­ще­ст­во­ва­ло 7 го­су­дарств, в 384–409 – 12. Гл. опо­рой их вла­сти­те­лей ос­та­ва­лась во­ен. си­ла. В то же вре­мя для удер­жа­ния вла­сти над пре­об­ла­дав­шим кит. на­се­ле­ни­ем за­вое­ва­те­ли при­вле­ка­ли кит. со­вет­ни­ков и соз­да­ва­ли адм. ап­па­рат по ти­пу тра­диц. ки­тай­ско­го. Ино­гда прак­ти­ко­ва­лось раз­дель­ное управ­ле­ние ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем и за­вое­ва­те­ля­ми по при­ня­тым у тех и дру­гих за­ко­нам.

Им­пе­рия Вост. Цзинь, как и её пред­ше­ст­вен­ни­ца, бы­ла до­воль­но не­проч­ной. В сре­де вост.-цзинь­ской зна­ти бы­ли силь­ны се­па­ра­ти­ст­ские на­строе­ния и шла по­сто­ян­ная меж­до­усоб­ная борь­ба. С ос­но­ва­ни­ем в 420 пол­ко­вод­цем Лю Юем на ба­зе Вост. Цзинь им­пе­рии Юж­ная Сун в центр. и юго-вост. рай­онах К. на ко­рот­кое вре­мя во­зоб­ла­да­ла тен­ден­ция к цен­тра­ли­за­ции. Од­на­ко Юж. Сун про­су­ще­ст­во­ва­ла не­дол­го. В 479 пол­ко­во­дец Сяо Дао­чэн за­хва­тил власть и ос­новал но­вую ди­на­стию – Юж­ная Ци. Её, в свою оче­редь, в ре­зуль­та­те вер­ху­шеч­но­го пе­ре­во­ро­та в 501 сме­ни­ла ди­на­стия Лян, а ту в 551 – Чэнь. По­ли­тич. не­ста­биль­ность обу­сло­ви­ла даль­ней­шее сни­же­ние ав­то­ри­те­та вер­хов­ной вла­сти в юж.-кит. зем­лях и уси­ле­ние усо­биц. Си­туа­цию ос­лож­ня­ли час­тые нар. вос­ста­ния и не­удач­ные вой­ны с Се­ве­ром, в ре­зуль­та­те ко­то­рых юж. ди­на­стии ли­ши­лись час­ти по­ру­беж­ных тер­ри­то­рий.

Схо­жие про­цес­сы про­те­ка­ли и в сев.- кит. зем­лях, где уси­ли­лась ос­но­ван­ная в 386 таб­га­ча­ми (од­на из вет­вей сянь­би) им­пе­рия Се­вер­ная Вэй. В ней про­ис­хо­ди­ло по­сте­пен­ное сбли­же­ние таб­гач­ских и кит. пра­вя­щих вер­хов, бы­ла вве­де­на кит. сис­те­ма де­ле­ния стра­ны на об­лас­ти и уез­ды, кит. шка­ла чи­нов­ничь­их долж­но­стей, упо­ря­до­че­на на­ло­го­вая сис­те­ма. К кон. 5 в. знат­ным таб­гач­ским ро­дам сев.-вэй­ский двор пред­пи­сал сме­нить фа­ми­лии на ки­тай­ские и за­пре­тил но­ше­ние не­ки­тай­ской оде­ж­ды. Сто­ли­ца им­пе­рии бы­ла пе­ре­не­се­на из г. Пин­чэн в од­ну из ста­рых кит. сто­лиц – Ло­ян. При­ну­дит. ки­таи­за­ция вы­зы­ва­ла ост­рое не­до­воль­ст­во таб­гач­ской зна­ти и ар­мии. В 523 вос­ста­ли вой­ска в сев. рай­онах им­пе­рии. На­чав­шие­ся по­сле это­го меж­до­усо­би­цы при­ве­ли в 534–535 к рас­ко­лу Сев. Вэй на Вост. Вэй и Зап. Вэй. В ре­зуль­та­те по­сле­дую­щих двор­цо­вых пе­ре­во­ро­тов в Вост. Вэй в 550 ут­вер­дилась но­вая ди­на­стия и об­ра­зо­ва­лось гос-во Се­вер­ная Ци. То же са­мое про­изо­ш­ло в За­пад­ной Вэй, ко­то­рая в 557 пре­вра­ти­лась в Се­вер­ную Чжоу. Про­ти­во­бор­ст­во ме­ж­ду эти­ми дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми за­кон­чи­лось в 577 раз­гро­мом Сев. Ци и объ­е­ди­не­ни­ем сев.-кит. зе­мель под эги­дой Сев. Чжоу. В 581 в Сев. Чжоу про­изо­шёл пе­ре­во­рот и власть пе­ре­шла к пол­ко­вод­цу Ян Цзя­ню (пра­вил под име­нем Вэнь Ди до 604), ко­то­рый про­воз­гла­сил се­бя ос­но­ва­те­лем ди­на­стии Суй. В 589 ему уда­лось раз­гро­мить и при­со­еди­нить к сво­им вла­де­ни­ям Чэнь. По­сле дли­тель­но­го пе­рио­да по­ли­тич. рас­па­да К. был вновь объ­е­ди­нён.

Пе­ри­од раз­дроб­лен­но­сти тя­же­ло от­ра­зил­ся на эко­но­ми­ке К. По­сто­ян­ные вой­ны и ино­зем­ные на­ше­ст­вия на­ру­ши­ли ра­бо­ту от­ла­жен­но­го ве­ка­ми эко­но­мич. ме­ха­низ­ма, мн. го­ро­да бы­ли со­жже­ны или раз­граб­ле­ны, часть на­се­ле­ния ис­треб­ле­на, тор­гов­ля за­чахла. Од­на­ко и в эти «смут­ные» вре­ме­на пра­ви­те­ли, стре­мясь по­пол­нить каз­ну, в той или иной сте­пе­ни всё же за­ни­ма­лись ор­га­ни­за­ци­ей хо­зяйств. жиз­ни на под­кон­троль­ных тер­ри­то­ри­ях. В пе­ри­од Трое­цар­ст­вия в Вэй и У, а в по­сле­дую­щие го­ды и в др. кит. го­су­дар­ст­вах ши­ро­ко прак­ти­ко­ва­лось соз­да­ние во­ен. по­се­ле­ний (тунь тянь). Но ве­ду­щей фор­мой ор­га­ни­за­ции с. х-ва в 3–6 вв. ста­ла т. н. на­дель­ная сис­те­ма зем­ле­вла­де­ния. Пред­став­ле­ние о ней да­ёт со­хра­нив­ший­ся дек­рет о её вве­де­нии в им­пе­рии Цзинь в 280, со­глас­но ко­то­ро­му ка­ж­дый взрос­лый муж­чи­на имел пра­во по­лу­чить в поль­зо­ва­ние 70 му зем­ли (му – ме­ра пло­ща­ди в К., ве­ли­чи­на ко­то­рой не­од­но­крат­но ме­ня­лась) и ещё 30 му на свою суп­ру­гу. Кро­ме то­го, ему вме­ня­лось в обя­зан­ность об­ра­ба­ты­вать до­пол­ни­тель­но 50 му за се­бя и 20 му за суп­ру­гу, уро­жай с ко­то­рых це­ли­ком по­сту­пал в каз­ну. Сверх это­го ка­ж­дое до­мо­хо­зяй­ст­во бы­ло обя­за­но пла­тить под­вор­ную по­дать тка­ня­ми. Чи­нов­ни­кам так­же по­ла­га­лись зе­мель­ные вла­де­ния (пре­дос­тав­ля­лись вме­сто жа­ло­ва­нья), но бо­лее круп­ные. В за­ви­си­мо­сти от ран­га чи­нов­ни­ка они со­став­ля­ли от 10 до 50 цин (1 цин – 100 му). Зем­ли чи­нов­ни­ков долж­ны бы­ли об­ра­ба­ты­вать при­пи­сан­ные к ним про­сто­лю­ди­ны.

На­дель­ная сис­те­ма зем­ле­вла­де­ния , по­сто­ян­но кор­рек­ти­ро­вав­шая­ся, про­су­ще­ст­во­ва­ла в К. в те­че­ние не­сколь­ких ве­ков. На­ря­ду с ней со­хра­ня­лось ча­ст­ное зем­ле­вла­де­ние. Об­ла­да­те­ли круп­ных и ср. зе­мель­ных вла­де­ний, как пра­ви­ло, сда­ва­ли зем­лю за со­от­вет­ст­вую­щую пла­ту в арен­ду. До­хо­ды от ча­ст­но­го зем­ле­вла­де­ния бы­ли зна­чи­тель­ны­ми, они обес­пе­чи­ва­ли их по­лу­ча­те­лю вес в об­ще­ст­ве, да­ва­ли воз­мож­ность за­нять оп­ре­де­лён­ную адм.-управ­ленч. долж­ность. Слой круп­ных и ср. ча­ст­ных зем­ле­вла­дель­цев в кит. ис­точ­ни­ках име­ну­ет­ся «силь­ны­ми до­ма­ми» или «боль­ши­ми до­ма­ми». Та­кие «до­ма» су­ще­ст­во­ва­ли ещё в эпо­ху Хань, но в 3–6 вв. их чис­ло зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лось, а по­ли­тич. влия­ние воз­рос­ло.

В жиз­ни кит. го­ро­да в 3–6 вв. не про­изош­ло су­ще­ст­вен­ных пе­ре­мен. Го­ро­да по-преж­не­му бы­ли гл. обр. адм. и во­ен. цен­тра­ми. На се­ве­ре К. во мно­гих из них за­кре­пи­лась при­шлая знать ко­че­вых на­ро­дов.

3–6 вв. – пе­ри­од оп­ре­де­лён­ной ар­хаи­за­ции кит. об­ще­ст­ва и его рас­па­да на обо­соб­лен­ные ме­ст­ные со­об­ще­ст­ва. Этот про­цесс был обу­слов­лен ос­лаб­ле­ни­ем центр. вла­сти, на­ту­ра­ли­за­ци­ей хо­зяй­ст­вен­ной и «вое­ни­за­ци­ей» по­ли­тич. жиз­ни. Ак­тив­но шло ук­ре­п­ле­ние кров­но­род­ст­вен­ных и кла­но­вых струк­тур, скла­ды­ва­лись груп­пи­ров­ки «силь­ных до­мов», ру­ко­во­ди­мые ме­ст­ны­ми во­ж­дя­ми, боль­шое зна­че­ние ста­ло при­да­вать­ся во­про­сам древ­но­сти и знат­но­сти ро­да. Од­но­вре­мен­но бы­ст­ро уг­луб­ля­лось со­ци­аль­ное не­ра­вен­ст­во, воз­ни­ка­ли но­вые фор­мы за­ви­си­мо­сти, рос­ло чис­ло лич­но за­ви­си­мых, пре­ж­де все­го т. н. гос­тей – лиц, на­хо­див­ших­ся в ус­лу­же­нии.

В 3–6 вв. в К. не пре­кра­ща­лось на­ко­п­ле­ние на­уч. зна­ний. Со­вер­шен­ст­во­ва­лось пра­во, по­яв­ля­лись ис­то­рич. и ис­то­ри­ко-гео­гра­фич. со­чи­не­ния, пер­вые тру­ды по тео­рии лит. твор­че­ст­ва и жи­во­пи­си, по ма­те­ма­ти­ке, бы­ли со­став­ле­ны фи­ло­ло­гич., а так­же фо­не­тич. сло­ва­ри, раз­ви­ва­лись зод­че­ст­во, по­эзия, поя­ви­лись сбор­ни­ки рас­ска­зов и пре­да­ний.

Им­пе­рии Суй (589–617) и Тан (618–907). С ру­бе­жа 6–7 вв. на­блю­да­лась тен­ден­ция к ста­би­ли­за­ции по­ли­тич. и эко­но­мич. по­ло­же­ния в К. Имп. Вэнь-ди (Ян Цзянь) ста­рал­ся опи­рать­ся не столь­ко на во­ен. си­лу, сколь­ко на чи­нов­ни­чье-бю­ро­кра­тич. ап­па­рат, про­вёл ре­фор­мы, на­прав­лен­ные на ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций центр. вла­сти. При его пре­ем­ни­ке Ян Гуа­не (Ян-ди, 605–617) бы­ла со­ору­же­на осн. часть Ве­ли­ко­го ка­на­ла. Суй­ский К. вёл за­вое­ват. вой­ны про­тив сев.-кор. гос-ва Ко­гу­рё, вьетн. гос-ва Ван­су­ан, тюр­ков и ту­гу­хунь. Прав­ле­ние Ян Гуа­на от­ли­ча­лось край­ним дес­по­тиз­мом и уси­ле­ни­ем на­ло­го­во­го гнё­та, что вы­зы­ва­ло не­до­воль­ст­во суй­ской зна­ти и про­сто­го на­се­ле­ния. В 611 в раз­ных кон­цах стра­ны на­ча­лись вол­не­ния. В 617 ди­на­стия Суй па­ла, власть за­хва­тил один из суй­ских на­ме­ст­ни­ков Ли Юань, про­воз­гла­сив­ший на­ча­ло прав­ле­ния ди­на­стии Тан и из­брав­ший её сто­ли­цей Чанъ­ань. Имен­но при этой ди­на­стии, на­чи­ная со 2-й четв. 7 в., сло­жил­ся тип гос. сис­те­мы, ко­то­рый оп­ре­де­лял по­ли­тич. ор­га­ни­за­цию К. вплоть до на­ча­ла Но­во­го вре­ме­ни.

Гос. уст­рой­ст­во им­пе­рии Тан бы­ло за­кре­п­ле­но в де­таль­но раз­ра­бо­тан­ных за­ко­нах, под­раз­де­ляв­ших­ся на 4 ка­те­го­рии: гэ – нор­ма­ти­вы (пре­ж­де все­го для адм. ап­па­ра­та), люй – уго­лов­ные ус­та­нов­ле­ния, лин – об­ще­обя­за­тель­ные пред­пи­са­ния и ши – внут­ри­ве­дом­ст­вен­ные нор­мы. Бы­ло со­став­ле­но неск. за­ко­но­дат. сво­дов.

В адм. от­но­ше­нии им­пе­рия Тан де­лилась на круп­ные рай­оны (дао). Они в свою оче­редь под­раз­де­ля­лись на ок­ру­га (чжоу), а по­след­ние – на уез­ды (сянь). Спец. ор­га­нов вла­сти в рай­онах при ди­на­стии Тан не су­ще­ст­во­ва­ло. Власть в ок­ру­гах и уез­дах на­хо­ди­лась в ру­ках ок­руж­ных и уезд­ных управ­ле­ний, воз­глав­ляв­ших­ся на­чаль­ни­ка­ми. В сер. 7 в. в им­пе­рии на­счи­ты­ва­лось 358 ок­ру­гов и 1551 уезд, в сер. 8 в. – 328 ок­ру­гов и 1573 уез­да.

Адм.-терр. де­ле­ние им­пе­рии до­пол­ня­лось раз­де­ле­ни­ем на во­ен. ок­ру­га (фу). В раз­ное вре­мя их бы­ло от 600 до 800. Фу бы­ли трёх раз­ря­дов: выс­шие (вы­став­ля­ли 1200 сол­дат), сред­ние (1000 сол­дат) и низ­шие (800 сол­дат). В ар­мию бра­ли лю­дей в воз­рас­те от 20 до 60 лет. Их се­мьи ос­во­бо­ж­да­лись от на­ло­гов, но долж­ны бы­ли снаб­жать про­дук­та­ми, обу­вать и оде­вать «сво­его» сол­да­та. Вся ар­мия де­ли­лась на 16 боль­ших со­еди­не­ний (вэй).

Функ­ции центр. пра­ви­тель­ст­ва вы­пол­ня­ли Па­ла­та выс­ше­го сек­ре­та­риа­та, Па­ла­та центр. сек­ре­та­риа­та и Па­ла­та при­бли­жён­ных к Выс­шим вра­там. Док­ла­ды и за­про­сы с мест по­сту­па­ли в Па­ла­ту выс­ше­го сек­ре­та­риа­та, в ко­то­рой име­лось Шесть Ве­домств – об­ря­дов, чи­нов, на­ло­гов, об­ществ. ра­бот, су­деб­ное и во­ен­ное. Ве­дом­ст­ва под­го­тав­ли­ва­ли ре­ко­мен­да­ции по об­су­ж­дав­шим­ся в них де­лам, а ре­шения по ним при­ни­ма­лись по­сле рас­смот­ре­ния в Па­ла­те центр. сек­ре­та­риа­та. Про­вер­ку це­ле­со­об­раз­но­сти этих ре­ше­ний про­во­ди­ла Па­ла­та при­бли­жён­ных к Выс­шим вра­там. Им­пе­ра­тор вме­ши­вал­ся в ра­бо­ту пра­ви­тель­ст­ва лишь в слу­чае воз­ник­но­ве­ния раз­но­гла­сий ме­ж­ду па­ла­та­ми, а так­же ес­ли тре­бо­ва­лось офор­мить то или иное ре­ше­ние в ви­де вы­со­чай­ше­го рас­по­ря­же­ния. Прин­ци­пы ор­га­ни­за­ции и дея­тель­но­сти Шес­ти Ве­домств бы­ли за­фик­си­ро­ва­ны в со­став­лен­ных в 1-й пол. 8 в. «За­ко­но­уста­нов­ле­ни­ях Шес­ти Ве­домств ди­на­стии Тан». В Чанъ­а­ни дей­ст­во­ва­ла так­же Па­ла­та цен­зо­ров, упол­но­мо­чен­ная про­ве­рять ра­бо­ту чи­нов­ни­ков всех центр. и ме­ст­ных уч­ре­ж­де­ний, кро­ме Па­ла­ты центр. сек­ре­та­риа­та и Па­ла­ты при­бли­жён­ных к Выс­шим вра­там.

На­зна­че­ние на адм. по­сты про­из­во­ди­лось по ито­гам эк­за­ме­нац. ис­пы­та­ний. В на­ча­ле эпо­хи Тан по ре­зуль­та­там эк­за­ме­нов и в за­ви­си­мо­сти от то­го, где они сда­ва­лись (в уез­де, ок­ру­ге или сто­ли­це), при­сваи­ва­лись 8 раз­лич­ных по зна­чи­мо­сти сте­пе­ней, ка­ж­дая из ко­то­рых да­ва­ла воз­мож­ность сдав­ше­му эк­за­мен (та­кой че­ло­век име­но­вал­ся шэнь­ши) за­нять адм. долж­ность то­го или ино­го уров­ня. Тео­ре­ти­че­ски к эк­за­ме­нам до­пус­ка­лось лю­бое ли­цо, зна­чив­шее­ся в спи­сках на­се­ле­ния и не при­над­ле­жав­шее к ка­те­го­рии «под­ло­го лю­да». В ре­аль­но­сти круг шэнь­ши ог­ра­ни­чи­вал­ся вы­ход­ца­ми из со­стоя­тель­ных и влия­тель­ных кла­нов. Тем не ме­нее вве­де­ние та­кой сис­те­мы за­ня­тия долж­но­стей име­ло по­ло­жи­тель­ное зна­че­ние, по­сколь­ку ли­к­ви­ди­ро­ва­ло су­ще­ст­во­вав­шую до это­го мо­но­по­лию уз­ко­го кру­га ари­сто­кра­тич. се­мейств на гос.-адм. служ­бу.

Им­пе­рия Тан про­во­ди­ла ак­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку. Она не­од­но­крат­но пред­при­ни­ма­ла по­хо­ды про­тив Ко­гу­рё и за­хва­ти­ла его в 668. На тер­ри­то­рии Ко­гу­рё, а за­тем и в юж.-кор. гос-ве Пэк­че бы­ло уч­ре­ж­де­но кит. во­ен. на­ме­ст­ни­че­ст­во Ань­дун (Уми­ро­тво­рён­ный Вос­ток). В 629–630 кит. вой­ска пе­ре­шли в на­ступ­ле­ние на сев.-зап. гра­ни­цах им­пе­рии и к сер. 7 в. раз­гро­ми­ли Вос­точ­ный и За­пад­ный тюрк­ские ка­га­на­ты. Их про­дви­же­ние даль­ше на за­пад бы­ло ос­та­нов­ле­но ара­ба­ми. В ре­шаю­щей бит­ве с ни­ми в 751 на р. Та­лас (близ совр. Биш­ке­ка) ки­тай­цы по­тер­пе­ли по­ра­же­ние.

Со 2-й пол. 8 в. во­ен. мощь Тан­ской им­пе­рии на­ча­ла ос­ла­бе­вать. На за­па­де Тан ли­ши­лась сво­их по­зи­ций в борь­бе с ти­бет­ца­ми, уй­гу­ра­ми, а позд­нее – тан­гу­та­ми и др. Ещё рань­ше она ут­ра­ти­ла кон­троль над кор. го­су­дар­ст­ва­ми. На юго- за­па­де Тан тес­ни­ло гос-во Нань­чжао, а с се­ве­ра в неё втор­га­лись ки­да­ни.

В са­мой им­пе­рии на­рас­та­ли кри­зис­ные яв­ле­ния. Во мно­гом они бы­ли вы­зва­ны де­гра­да­ци­ей на­дель­ной сис­те­мы зем­ле­поль­зо­ва­ния и раз­ло­же­ни­ем бю­ро­кра­тич. ап­па­ра­та. Ут­ра­ти­ла эф­фек­тив­ность и сис­те­ма фор­ми­ро­ва­ния ар­мии, сви­де­тель­ст­вом че­го ста­ло ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние на­ём­ни­че­ст­ва. Стре­мясь про­ти­во­дей­ст­во­вать уси­ле­нию влия­ния ари­сто­кра­тич. груп­пи­ро­вок и по­да­вить се­па­ра­ти­ст­ские уст­рем­ле­ния ме­ст­ной зна­ти, им­пе­ра­то­ры Тан ста­ли на­зна­чать в не­спо­кой­ные рай­оны во­ен. гу­бер­на­то­ров (цзе­ду­ши). Од­на­ко это не улуч­ши­ло по­ло­же­ния – се­па­ра­тизм про­дол­жал уси­ли­вать­ся, а са­ми во­ен. гу­бер­на­то­ры не­ред­ко воз­глав­ля­ли вы­сту­п­ле­ния ме­ст­ной зна­ти. Ис­пы­та­ни­ем для им­пе­рии стал мя­теж, под­ня­тый в 755 цзе­ду­ши Ань Лу­ша­нем, ко­то­рый с боль­шим тру­дом уда­лось по­да­вить лишь в 763.

В им­пе­ри­ях Суй и Тан, в ус­ло­ви­ях ос­лаб­ле­ния внеш­них уг­роз и ста­биль­но­го раз­ви­тия хо­зяй­ст­ва, на­чал­ся бур­ный рост го­ро­дов. Ос­та­ва­ясь по-преж­не­му во­ен. опор­ны­ми пунк­та­ми и ре­зи­ден­ция­ми, они ста­ли при­об­ре­тать так­же зна­че­ние тор­го­во-ре­мес­лен­ных цен­тров (осо­бен­но со 2-й пол. эпо­хи Тан). Ши­ро­кое строи­тель­ст­во ве­лось в сто­лич­ных го­ро­дах Чанъ­ань и Ло­ян. К нач. 8 в. в Чанъ­а­ни про­жи­ва­ло ок. 1 млн. чел. Наи­бо­лее ин­тен­сив­но раз­ви­ва­лись го­ро­да в центр. и юго-вост. час­ти стра­ны. Тор­го­во-ре­мес­лен­ная дея­тель­ность в го­ро­дах жё­ст­ко рег­ла­мен­ти­ро­ва­лась вла­стя­ми. В эпо­ху Тан поя­ви­лись сво­его ро­да проф. объ­еди­не­ния гор. тор­го­во-ре­мес­лен­но­го на­се­ле­ния – «ря­ды» (хан), объ­е­ди­няв­шие лав­ки-мас­тер­ские ре­мес­лен­ни­ков той или иной спе­ци­аль­но­сти. «Ря­ды» воз­глав­ля­лись стар­ши­на­ми, ко­то­рые пред­став­ля­ли их ин­те­ре­сы пе­ред вла­стя­ми. Оп­ре­де­лён­ны­ми ус­пе­ха­ми бы­ло от­ме­че­но раз­ви­тие с.х-ва. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ло ово­ще­вод­ст­во, на­ча­лось куль­ти­ви­ро­ва­ние ран­них и позд­них сор­тов ри­са, а так­же чая.

Зна­чит. раз­ви­тие в 7–9 вв. по­лу­чи­ла меж­ре­гио­наль­ная тор­гов­ля. Это­му во мно­гом спо­соб­ст­во­ва­ла за­вер­шив­шая­ся к 621 уни­фи­ка­ция мед­ной мо­не­ты. По­яви­лись круп­ные тор­го­вые до­ма, за­ни­мав­шие­ся оп­то­вы­ми за­куп­ка­ми и транс­пор­ти­ров­кой од­но­го или не­сколь­ких ви­дов то­ва­ров. Бла­го­ус­т­раи­ва­лись и бра­лись под ох­ра­ну тор­го­вые пу­ти, на ко­то­рых со­ору­жа­лись скла­ды и по­стоя­лые дво­ры. В Гу­ан­чжоу, а позд­нее и в др. при­мор­ские кит. го­ро­да пра­ви­тель­ст­во ста­ло на­зна­чать «упол­но­мо­чен­ных по тор­го­вым ко­раб­лям», ко­то­рые бы­ли обя­за­ны кон­тро­ли­ро­вать мор. тор­гов­лю.

Струк­ту­ра кит. об­ще­ст­ва в пе­ри­од им­пе­рий Суй и Тан (по офиц. ста­ти­сти­ке, в 7–9 вв. по­дат­ное на­се­ле­ние К. со­став­ля­ло от 46 до 54 млн. чел.) не пре­тер­пе­ла су­ще­ст­вен­ных из­ме­не­ний по срав­не­нию с пред­ше­ст­вую­щим пе­рио­дом. На вер­ши­не со­ци­аль­ной ле­ст­ни­цы на­хо­ди­лась ари­сто­кра­тия, всё ос­таль­ное на­се­ле­ние де­ли­лось на «чи­нов­ни­ков» и «на­род». К «на­ро­ду» от­но­си­ли 4 ка­те­го­рии жи­те­лей: учё­ных (или бла­го­род­ных), зем­ле­дель­цев, ре­мес­лен­ни­ков и тор­гов­цев. Наи­бо­лее ощу­ти­мые со­ци­аль­ные барь­е­ры су­ще­ст­во­ва­ли ме­ж­ду ари­сто­кра­ти­ей и ос­таль­ной мас­сой на­се­ле­ния, ме­ж­ду слу­жи­лым со­сло­ви­ем и про­сто­лю­ди­на­ми, ме­ж­ду пол­но­прав­ны­ми и за­ви­си­мы­ми. В не­зна­чит. объ­ё­мах со­хра­ня­лись ра­бо­вла­де­ние, до­маш­нее раб­ст­во. С 7 в. на­чал­ся про­цесс эт­нич. кон­со­ли­да­ции ки­тай­цев, од­на­ко раз­ли­чия в язы­ке, обы­ча­ях, ра­цио­не пи­та­ния и пр. ме­ж­ду жи­те­ля­ми сев. и юж. об­лас­тей стра­ны, воз­ник­шие в 3–6 вв., со­хра­ня­лись.

Эпо­ха Тан бы­ла от­ме­че­на зна­чит. куль­тур­ны­ми дос­ти­же­ния­ми. Во 2-й пол. 9 в. в К. на­ча­лось кни­го­пе­ча­та­ние с рез­ных до­сок (кси­ло­гра­фия), изо­бре­тён­ное Фэн Лао. Бы­ли со­став­ле­ны 8 офиц. ди­на­стий­ных ис­то­рий пред­ше­ст­вую­ще­го пе­рио­да. Лю Чжиц­зи соз­дал пер­вый тео­ре­тич. труд по ис­то­рио­пи­са­нию «Про­ник­но­ве­ние в ис­то­рию» («Ши тун»). Поя­ви­лась но­вая ре­дак­ция клас­сич. кон­фу­ци­ан­ско­го «Пя­ти­кни­жия». В этот пе­ри­од тво­ри­ли из­вест­ные мыс­ли­те­ли Ду Ю (735–812), Хань Юй, Лю Цзу­ню­ань (773–819) и др., а так­же вы­даю­щие­ся по­эты Мэн Хао­жань, Ван Вэй, Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюйи. В 7–9 вв. в К. про­ник­ли «три уче­ния за­ру­беж­ных вар­ва­ров» – ма­ни­хей­ст­во, зо­роа­ст­ризм и не­сто­ри­ан­ст­во, од­на­ко ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния не по­лу­чи­ли.

Им­пе­рия Сун (960–1279). Обо­ст­ре­ние внут­ри­по­ли­тич. борь­бы и не­пре­рыв­ные вой­ны на внеш­них ру­бе­жах им­пе­рии ло­жи­лись тя­жё­лым бре­ме­нем на на­се­ле­ние К. С сер. 9 в. в стра­не уча­сти­лись нар. вол­не­ния, ко­то­рые пе­ре­рос­ли в Кре­сть­ян­скую вой­ну 874–901, од­ну из са­мых гран­ди­оз­ных в кит. ис­то­рии. Ли­де­ра­ми пов­станч. дви­же­ния, ох­ва­тив­ше­го весь центр.-юж. К., бы­ли Ху­ан Чао и Ван Сянь­чжи. В 881 вос­став­шие ов­ла­де­ли сто­ли­цей и сверг­ли им­пе­ра­то­ра. При­звав на по­мощь ино­зем­ные вой­ска, знать су­ме­ла раз­гро­мить пов­стан­цев. В 883 ди­на­стия Тан бы­ла вос­ста­нов­ле­на, но её по­зи­ции по­шат­ну­лись. По­след­ний тан­ский имп. Ли Чжу (904–907) был сверг­нут вое­на­чаль­ни­ком Чжу Вэ­нем, од­ним из быв. спод­виж­ни­ков Ху­ан Чао, пе­ре­шед­шим на служ­бу пра­ви­тель­ст­ву.

С кру­ше­ни­ем им­пе­рии Тан К. вновь рас­пал­ся (см. Пя­ти ди­на­стий эпо­ха). В его сев. час­ти об­ра­зо­ва­лись гос-ва Сев. Тан и Сев. Хань. На юге воз­ник­ли гос-ва Шу (Ран­няя и Позд­няя), Пин, Чу, У (Юж. Тан), У Юэ, Минь и Юж. Хань. Рас­пад со­про­во­ж­дал­ся но­вым вит­ком «вое­ни­за­ции» об­ще­ст­ва и бес­пре­рыв­ны­ми вой­на­ми. Лишь к сер. 10 в. тен­ден­ция к объ­е­ди­не­нию кит. зе­мель вновь взя­ла верх. В 960 Чжао Ку­анъ­инь, пол­ко­во­дец воз­ник­ше­го в 951 гос-ва Позд­няя Чжоу, объ­е­ди­нил под сво­ей вла­стью б. ч. зе­мель быв. им­пе­рии Тан и ос­но­вал но­вую ди­на­стию – Сун. Сто­ли­цей сун­ско­го К. стал г. Вянь (ны­не Кай­фын).

Им­пе­ра­то­ры Сун це­ле­на­прав­лен­но про­во­ди­ли по­ли­ти­ку уси­ле­ния цен­тра­ли­за­ции стра­ны и рас­ши­ре­ния сво­их вла­ст­ных пол­но­мо­чий. Они ог­ра­ни­чи­ли пол­но­мо­чия пер­во­го ми­ни­ст­ра (цзай­ся­на), ли­шив его пра­ва на­зна­чать чи­нов­ни­ков и уча­ст­во­вать в ре­ше­нии во­ен. во­про­сов [они пе­ре­шли в ве­де­ние Со­ве­та по во­ен. де­лам (Шу­шию­ань) и лич­но им­пе­ра­то­ра]. Адм.-терр. де­ле­ние стра­ны ос­та­лось прак­ти­че­ски преж­ним, но ор­га­ни­за­ция ме­ст­ной вла­сти из­ме­ни­лась. Ап­па­рат ме­ст­но­го управ­ле­ния ста­ли воз­глав­лять 4 упол­но­мо­чен­ных (ши), ка­ж­дый из ко­то­рых от­ве­чал за свой круг во­про­сов. Они не­по­сред­ст­вен­но под­чи­ня­лись центр. пра­ви­тель­ст­ву. Кон­троль над ме­ст­ной вла­стью осу­ще­ст­в­ля­ли спец. упол­но­мо­чен­ные.

Кос­тяк сун­ской ар­мии со­став­ля­ли «двор­цо­вые вой­ска», рас­квар­ти­ро­ван­ные в сто­ли­це и во­круг неё. По­ря­док на мес­тах обес­пе­чи­ва­ли «сель­ские вой­ска». Об­щая чис­лен­ность ар­мии в нач. 11 в. со­став­ля­ла 1260 тыс. чел. (позд­нее до­хо­ди­ла до 4,5 млн. чел.).

Не­смот­ря на на­ли­чие ог­ром­но­го вой­ска, Сун в 1005 по­тер­пе­ла по­ра­же­ние в вой­не с ки­дань­ской дер­жа­вой Ляо, ко­то­рая от­торг­ла от им­пе­рии 16 сев. ок­ру­гов и об­ло­жи­ла её да­нью. Не при­нес­ла ей ус­пе­ха и дли­тель­ная вой­на про­тив воз­ник­ше­го на сев.-зап. ру­бе­жах им­пе­рии тан­гут­ско­го гос-ва Си Ся. В 1006 сун­ский двор был вы­ну­ж­ден при­знать его не­за­ви­си­мость.

Не­уда­чи в борь­бе с со­се­дя­ми и всё бо­лее от­чёт­ли­во про­яв­ляв­шая­ся не­эф­фек­тив­ность су­ще­ст­вую­щей сис­те­мы управ­ле­ния под­тал­ки­ва­ли не­ко­то­рых пред­ста­ви­те­лей пра­вя­щих вер­хов к про­ве­де­нию ре­форм. В 1030–40-х гг. про­ек­ты ре­форм пред­ла­га­ли Фань Чжунъ­янь, Фу Би, Оу­ян Сю, Ли Гоу и др. Они ре­ко­мен­дова­ли про­вес­ти «чи­ст­ку» бю­ро­кра­тич. ап­па­ра­та, за­ме­нить «пло­хих» чи­нов­ни­ков «хо­ро­ши­ми», по­кон­чить с фа­во­ри­тиз­мом, на­чать ком­плек­то­ва­ние ар­мии пу­тём рек­рут­ско­го на­бо­ра и пр. В 1070 по­пыт­ку про­ве­де­ния ре­форм пред­при­нял пер­вый ми­нистр Ван Ань­ши. Од­на­ко его дея­тель­ность на­толк­ну­лась на со­про­тив­ле­ние влия­тель­ных са­нов­ни­ков; в 1076 Ван Ань­ши был от­стра­нён от долж­но­сти, ре­фор­мы пре­кра­ти­лись.

В 1115 в центр. рай­онах Мань­чжу­рии воз­ник­ла дер­жа­ва чжур­чжэ­ней – Цзинь. Сун­ский К. всту­пил с ней в со­юз. Со­вме­ст­ны­ми уси­лия­ми в 1125 они раз­гро­ми­ли Ляо, что по­зво­ли­ло воз­вра­тить в со­став К. 16 сев. ок­ру­гов. В 1126 Цзинь на­ча­ла вой­ну про­тив сун­ско­го К. В 1127 чжур­чжэ­ни за­хва­ти­ли г. Вянь. Имп. дом пе­ре­ехал в г. Линь­ань (ны­не Хан­чжоу), про­воз­гла­шён­ный но­вой сто­ли­цей. Под его кон­тро­лем ос­та­ва­лись лишь юж. рай­оны им­пе­рии (пе­ри­од ис­то­рии К. с 1127 име­ну­ет­ся Юж­ная Сун). По­сле ря­да неудач­ных по­пы­ток на­нес­ти по­ра­же­ние Цзинь юж.-сун­ское пра­ви­тель­ст­во в 1141 за­клю­чи­ло с чжур­чжэ­ня­ми до­го­вор, по ко­то­ро­му ус­ту­пи­ло им се­вер стра­ны до р. Ху­ай­хэ и обя­за­лось вы­пла­чи­вать еже­год­ную дань.

К кон. 10 в. на­дель­ная сис­те­ма зем­ле­поль­зо­ва­ния в К. окон­ча­тель­но от­мер­ла. Сун­ское пра­ви­тель­ст­во от­ка­за­лось от по­пы­ток «ус­та­нав­ли­вать зе­мель­ные по­ряд­ки» и тре­бо­ва­ло лишь не­укос­ни­тель­ной уп­ла­ты на­ло­гов с об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель. Это спо­соб­ст­во­ва­ло пе­ре­рас­пре­де­ле­нию зе­мель­ных уго­дий и бы­ст­ро­му рос­ту круп­но­го зем­ле­вла­де­ния за счёт по­гло­ще­ния (пу­тём скуп­ки, за­хва­та си­лой, со­став­ле­ния под­лож­ных до­ку­мен­тов и пр.) мел­ко­кре­сть­ян­ских дер­жа­ний. Зе­мель­ные вла­де­ния отд. ари­сто­кра­тич. ро­дов и чи­нов­ни­ков в эпо­ху Сун до­стига­ли 6 и бо­лее тыс. цин па­хот­ной зем­ли (об­ра­ба­ты­ва­лись на ус­ло­ви­ях арен­ды). На­ря­ду с круп­ны­ми зе­мель­ны­ми вла­де­ния­ми про­дол­жа­ли су­ще­ст­во­вать мел­кие кре­сть­ян­ские хо­зяй­ст­ва, часть зе­мель на­хо­ди­лась в соб­ст­вен­но­сти го­су­дар­ст­ва.

Аренд­ные от­но­ше­ния, став­шие в К. в 10–13 вв. по­все­ме­ст­ны­ми (к сер. 11 в. в них бы­ла во­вле­че­на поч­ти по­ло­ви­на сель­ско­го на­се­ле­ния), не впи­сы­ва­лись в об­щин­ные ин­сти­ту­ты де­рев­ни, и по­то­му зна­че­ние по­след­них в сун­ском К. не­ук­лон­но сни­жа­лось.

Про­цесс обез­зе­ме­ли­ва­ния кре­сть­ян­ст­ва сти­му­ли­ро­вал даль­ней­ший рост го­ро­дов и по­вы­ше­ние их ро­ли как тор­го­во-ре­мес­лен­ных цен­тров. До­ля го­ро­жан в на­се­ле­нии стра­ны дос­тиг­ла поч­ти 10%. За пре­де­ла­ми обо­ро­нит. стен круп­ных го­ро­дов фор­ми­ро­ва­лись по­са­ды. Ре­мес­лен­ни­ки на­ча­ли объ­е­ди­нять­ся в кор­по­ра­ции (ту­ань, ши, цзо и др.), схо­жие с ев­роп. це­ха­ми, воз­ник­ли объ­е­ди­не­ния куп­цов. Гор. тор­гов­ля, ло­мая ог­ра­ни­чения, ус­та­нав­ли­вае­мые вла­стя­ми, «вы­плес­ну­лась» на ули­цы, поя­ви­лись т. н. ноч­ные рын­ки, на­ча­ли про­во­дить­ся яр­мар­ки. Вла­сти ми­ри­лись с эти­ми но­вы­ми яв­ле­ния­ми, по­сколь­ку на­ло­го­вые от­чис­ле­ния с тор­гов­ли ста­ли важ­ной стать­ёй до­хо­дов каз­ны. Раз­ви­тие тор­гов­ли по­влек­ло за со­бой из­ме­не­ние фи­нан­со­вой сис­те­мы. В эпо­ху Сун бы­ло от­че­ка­не­но са­мое боль­шое, по срав­не­нию с др. пе­рио­да­ми кит. ис­то­рии, ко­ли­че­ст­во брон­зо­вых мо­нет стан­дарт­но­го об­раз­ца. И всё же пла­тёж­ных средств не хва­та­ло. Что­бы по­крыть их не­дос­та­ток, при рас­чё­тах ста­ли ис­поль­зо­вать­ся че­ки разл. ку­пе­че­ских кор­по­ра­ций, а за­тем ас­сиг­на­ции.

В струк­ту­ре кит. об­ще­ст­ва в кон. 10–13 вв. про­изош­ли не­ко­то­рые из­ме­не­ния. Влия­ние ари­сто­кра­тич. кла­нов и во­ен. вер­хов сни­зи­лось, воз­рос ав­то­ри­тет чи­нов­ничь­е­го со­сло­вия. Пе­ри­од Сун час­то на­зы­ва­ют «зо­ло­тым ве­ком» кит. чи­нов­ни­че­ст­ва: ук­ре­п­ля­лись и рас­ши­ря­лись его при­ви­ле­гии, уве­ли­чи­ва­лось ма­те­ри­аль­ное со­дер­жа­ние. Ря­ды шэнь­ши ста­ли по­пол­нять­ся за счёт чле­нов се­мей зем­ле­вла­дель­цев, вер­хов де­ре­вен­ских об­щин и гор. со­стоя­тель­ных кру­гов, в ре­зуль­та­те че­го эта со­ци­аль­ная ка­те­го­рия пе­ре­ста­ла быть замк­ну­той кас­той.

В сун­скую эпо­ху в К. не бы­ло круп­ных нар. вос­ста­ний. Ан­ти­пра­ви­тельств. вы­сту­п­ле­ния име­ли ме­сто в 993–997 под рук. Ван Сяо­бо, Ли Шу­ня и Чжан Юя, в 1047–48 под рук. Ван Цзе и в 1120–22 под пред­во­ди­тель­ст­вом Фан Ла. Все они бы­ли без осо­бо­го тру­да по­дав­ле­ны вла­стя­ми. В 11 в. от­ме­че­ны не­од­но­крат­ные сол­дат­ские бун­ты.

В эпо­ху Сун в К. бы­ли изо­бре­те­ны ком­пас, по­рох, пуш­ка. Би Шэн соз­дал под­виж­ный шрифт для кни­го­пе­ча­та­ния, поя­ви­лись книж­ная ми­ниа­тю­ра и ас­сиг­на­ции. Бы­ли усо­вер­шен­ст­во­ва­ны про­из-во и тех­ни­ка рос­пи­си фар­фо­ра. Быт гор. на­се­ле­ния К. к 13 в. стал зна­чи­тель­но от­ли­чать­ся от де­ре­вен­ско­го. В сто­ли­цах бы­ли соз­да­ны при­двор­ные ака­де­мии жи­во­пи­си, а в г. Вэнь – так­же му­зей жи­во­пи­си. В 10–13 вв. сфор­ми­ро­ва­лись нор­мы письм. кит. язы­ка (вэнь­янь), от­ли­чав­ше­го­ся от раз­го­вор­но­го. В по­эзии воз­ник осо­бый жанр – «цы».

Ки­тай под вла­стью мон­голь­ских за­во­е­ва­те­лей. Им­пе­рия Юань (1279–1368). В нач. 13 в. в монг. сте­пях сло­жи­лось мощ­ное объ­е­ди­не­ние пле­мён во гла­ве с Тэ­муд­жи­ном (Тэ­муч­жи­ном), при­няв­шим ти­тул Чин­гис­ха­на. С 1211 его вой­ска на­ча­ли со­вер­шать опус­то­ши­тель­ные на­бе­ги на вхо­див­шие в со­став чжур­чжэнь­ской им­пе­рии Цзинь зем­ли Сев. К. Толь­ко в 1213–14 здесь бы­ло раз­ру­ше­но и раз­граб­ле­но ок. 90 го­ро­дов. Их жи­те­ли, как пра­ви­ло, уво­ди­лись в раб­ст­во, а ес­ли ока­зы­ва­ли со­про­тив­ле­ние, – по­го­лов­но ис­треб­ля­лись. Мно­гие монг. вое­на­чаль­ни­ки, по­лу­чив в удел за­воё­ван­ные кит. зем­ли, на­ме­ре­ва­лись пре­вра­тить их в ог­ром­ное па­ст­би­ще, вы­ре­зав всё ме­ст­ное на­се­ле­ние.

В 1215 мон­го­лы взя­ли сто­ли­цу Цзинь г. Чжун­ду (ны­не Пе­кин), по­сле че­го цзинь­ский двор бе­жал в Вэнь. В 1234 Цзинь па­ла, с 1235 монг. вой­ска на­ча­ли втор­гать­ся на тер­ри­то­рию Юж. Сун, в 1254 по­ко­ри­ли Ти­бет, в 1259 – Ко­рё.

При пре­ем­ни­ке Чин­гис­ха­на Угэ­дэе монг. за­вое­ва­те­ли с 1230 ста­ли пы­тать­ся упо­ря­до­чить управ­ле­ние за­воё­ван­ны­ми сев.-кит. зем­ля­ми. По ре­ко­мен­да­ции сво­его со­вет­ни­ка Елюй Чу­цая Угэ­дэй на­чал вво­дить на них кит. сис­те­му управ­ле­ния и при­вле­кать к ра­бо­те кит. чи­нов­ни­ков. В 1233 бы­ла про­ве­де­на пе­ре­пись на­се­ле­ния, по­сле че­го оп­ре­де­ле­ны раз­ме­ры на­ло­го­вых ста­вок. Мон­го­лы по­сте­пен­но вос­при­ни­ма­ли тра­диц. кит. сис­те­му вла­ст­ных ин­сти­ту­тов и хо­зяй­ст­во­ва­ния.

По­сле рас­па­да Монг. им­пе­рии на тер­ри­то­рии Мон­го­лии и Сев. К. воз­ник­ло гос-во Ху­би­лая (всту­пил на хан­ский пре­стол в 1260). В 1264 Ху­би­лай объ­явил сво­ей сто­ли­цей Пе­кин, в 1271 про­воз­гла­сил се­бя ве­ли­ким ха­ном (им­пе­ра­то­ром) монг.-кит. им­пе­рии Юань. В 1276 его вой­ска взя­ли Линь­ань, в 1279 за­верши­ли за­вое­ва­ние им­пе­рии Юж. Сун. За­кре­пив­шись в К., мон­го­лы по­пы­та­лись про­дол­жить за­вое­ва­ния и вторг­лись в Бир­му (на­хо­ди­лась под вла­стью Юань в 1282–1283). Од­на­ко по­пыт­ки вы­са­дить­ся в Япо­нии (1274, 1281) и за­хва­тить о. Ява (1292–93) за­кон­чи­лись пол­ным про­ва­лом.

Ху­би­лай пред­при­нял даль­ней­шие ша­ги по ор­га­ни­за­ции сис­те­мы управ­ле­ния на зем­лях К. Бы­ло раз­ра­бо­та­но за­ко­но­да­тель­ст­во, ос­но­ван­ное в зна­чит. ме­ре на преж­них кит. за­ко­нах. Выс­шим пра­ви­тельств. ор­га­ном им­пе­рии Юань ста­ла Па­ла­та центр. сек­ре­та­риа­та с под­чи­няв­ши­ми­ся ей Ше­стью Ве­дом­ст­ва­ми; бы­ли вос­ста­нов­ле­ны так­же Со­вет по во­ен. де­лам и ряд др. кит. пра­ви­тельств. ор­га­нов. На­зна­че­ние чи­нов­ни­ков в центр. и ме­ст­ные ор­га­ны вла­сти вновь ста­ло про­из­во­дить­ся на ос­но­ве сис­те­мы эк­за­ме­нац. от­бо­ра. Од­на­ко клю­че­вые по­сты в адм. ап­па­ра­те ос­та­ва­лись в ру­ках мон­го­лов или со­сто­яв­ших у них на служ­бе вы­ход­цев из Центр. Азии. Тер­ри­то­рия им­пе­рии бы­ла раз­де­ле­на на 11 про­вин­ций, ко­то­рые, в свою оче­редь, де­ли­лись на об­лас­ти двух разл. ка­те­го­рий, ок­ру­га и уез­ды. Ряд рай­онов в центр. час­ти стра­ны ос­та­вал­ся под не­по­средств. управ­ле­ни­ем ве­ли­ко­го ха­на, а по­гра­нич­ные зем­ли – под управ­ле­ни­ем монг. вое­на­чаль­ни­ков. Монг. гар­ни­зо­ны раз­ме­ща­лись во всех круп­ных го­ро­дах стра­ны.

В юань­ском К. наи­боль­ши­ми пра­ва­ми и при­ви­ле­гия­ми поль­зо­ва­лись мон­го­лы, при­ви­ле­гии пре­дос­тав­ля­лись так­же ино­зем­цам, слу­жив­шим юань­ско­му дво­ру (сэ­му­жень). По­кро­ви­тель­ст­вом вла­стей поль­зо­ва­лось буд­дий­ское и да­ос­ское мо­на­ше­ст­во. Ни­же на со­ци­аль­ной ле­ст­ни­це стоя­ли ки­тай­цы из сев. час­ти стра­ны, ки­да­ни и чжур­чжэ­ни, а ещё ни­же – жи­те­ли тер­ри­то­рий, ра­нее вхо­див­ших в Юж. Сун. Ши­ро­кую про­слой­ку со­став­ля­ли по­лу­за­ви­си­мые (цюй­коу) и ра­бы. Ки­тай­цам, ис­пы­ты­вав­шим всю тя­жесть нац. гнё­та за­вое­ва­те­лей, за­пре­ща­лось иметь ору­жие, обу­чать­ся во­ен. де­лу (кро­ме тех, кто слу­жил в вой­сках), изу­чать иностр. язы­ки, уст­раи­вать мас­со­вые сбо­ри­ща, дер­жать ло­ша­дей и по­яв­лять­ся на ули­це в тём­ное вре­мя су­ток.

Монг. за­вое­ва­ние на­нес­ло тя­же­лей­ший удар по хо­зяй­ст­ву К. Стра­на бы­ла ра­зо­ре­на. Лишь к кон. 13 в., по сви­де­тель­ст­ву М. По­ло, по­се­тив­ше­го в это вре­мя К. и ос­та­вив­ше­го его до­воль­но про­стран­ное опи­са­ние, на­ча­лось ожив­ле­ние ре­мес­лен­но­го про­из-ва, ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась внутр. и внеш­няя тор­гов­ля.

Им­пе­рия Мин (1368–1644). К сер. 14 в. в К. на­ча­ла на­рас­тать вол­на ан­типра­вительств. вы­сту­п­ле­ний. В центр. час­ти стра­ны вспых­ну­ло «крас­ных войск» вос­ста­ние 1351–68, под­го­тов­лен­ное сек­той Бай­лянь­цзяо. Сре­ди дей­ст­во­вав­ших в ни­зовь­ях р. Янц­зы пов­станч. войск ве­ду­щую роль иг­ра­ли от­ря­ды под рук. вы­ход­ца из кре­сть­ян, буд­дий­ско­го мо­на­ха Чжу Юань­чжа­на. В 1356 он за­хва­тил Нан­кин, где сфор­ми­ро­вал но­вое пра­ви­тель­ст­во, а в 1368 был про­воз­гла­шён им­пе­ра­то­ром но­вой ди­на­стии Мин. Гл. за­да­чей мин­ско­го пра­ви­тель­ст­ва бы­ло пол­ное ос­во­бо­ж­де­ние К. от монг. гос­под­ства. Лишь к 1410 Мин уда­лось раз­гро­мить осн. си­лы про­тив­ни­ка и взять под свой кон­троль все кит. зем­ли.

Чжу Юань­чжан ре­фор­ми­ро­вал сис­те­му гос. управ­ле­ния. Функ­ции центр. пра­ви­тель­ст­ва стал вы­пол­нять Внут­ри­двор­цо­вый сек­ре­та­ри­ат (Нэй­гэ), со­став­лен­ный из учё­ных. Ре­фор­мы со­про­во­ж­да­лись ре­прес­сия­ми и каз­ня­ми, в т. ч. пред­ста­ви­те­лей пра­вя­щих вер­хов; бы­ли унич­то­же­ны де­сят­ки ты­сяч лю­дей.

За­ко­но­да­тель­ст­во им­пе­рии Мин – ко­декс «За­ко­ны Ве­ли­кой ди­на­стии Мин» («Да Мин люй») – бы­ло раз­ра­бо­та­но на ос­но­ве тра­диц. норм. За­не­сён­ные в ка­дастр об­ра­ба­ты­вае­мые зем­ли под­раз­де­ля­лись на ка­зён­ные и ча­ст­ные (со­от­но­си­лись в про­пор­ции 1: 7). На ка­зён­ных зем­лях ча­ще все­го ор­га­ни­зо­вы­ва­лись во­ен. по­се­ле­ния. Ча­ст­ные зем­ли мог­ли пе­ре­да­вать­ся по на­след­ст­ву, про­да­вать­ся и по­ку­пать­ся, раз­мер ча­ст­но­го зем­ле­вла­де­ния не ог­ра­ни­чи­вал­ся. Сбор на­ло­гов про­из­во­дил­ся два раза в год – ле­том и осе­нью; с 1371 его кон­тро­ли­ро­ва­ли на­ло­го­вые ста­рос­ты. Кре­сть­я­не, как об­ла­да­те­ли собств. на­де­лов, так и арен­да­то­ры, по­ми­мо вы­пла­ты на­ло­гов, не­сли тру­до­вые по­вин­но­сти в поль­зу каз­ны. В 1577–81 бы­ла про­ве­де­на но­вая пе­ре­пись об­ла­гае­мых зе­мель и ус­та­нов­лен «еди­ный на­лог» на иму­ще­ст­во.

Для за­кре­п­ле­ния в стра­не вла­сти но­вой ди­на­стии Чжу Юань­чжан пе­ре­дал об­шир­ные тер­ри­то­рии в управ­ле­ние сво­им сы­новь­ям, соз­дав сво­его ро­да на­следств. уде­лы. Это име­ло да­ле­ко иду­щие по­след­ст­вия, соз­да­ло поч­ву для спо­ров и во­оруж. кон­флик­тов ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми раз­рас­тав­ше­го­ся кла­на имп. род­ни, ко­то­рые пре­тен­до­ва­ли на на­сле­до­ва­ние уде­лов (в на­ча­ле эпо­хи Мин бы­ло лишь 58 ти­ту­ло­ван­ных ро­ди­чей дво­ра, к кон. 15 в. – 2 тыс., к нач. 16 в. – 80 тыс., к кон­цу прав­ле­ния ди­на­стии – ок. 150–160 тыс.). Удов­ле­тво­рять их пре­тен­зии на зе­мель­ные вла­де­ния пра­ви­тель­ст­ву Мин в даль­ней­шем за­час­тую при­хо­ди­лось за счёт гос. зе­мель­но­го фон­да, в ре­зуль­та­те че­го он су­ще­ст­вен­но со­кра­тил­ся.

На­ли­чие мощ­но­го при­ви­ле­ги­ров. кла­на имп. род­ни, а так­же ка­те­го­рии т. н. за­слу­жен­ных са­нов­ни­ков (гун чэнь) – спе­ци­фич. чер­та со­ци­аль­ной струк­ту­ры Мин, от­ли­чаю­щая эту им­пе­рию от пред­ше­ст­вую­щих кит. дер­жав.

В пе­ри­од Мин про­дол­жал­ся рост го­ро­дов, ук­ре­п­ля­лась их роль как тор­го­во-ре­мес­лен­ных цен­тров. Бы­ст­ро раз­ви­вал­ся Пе­кин, ку­да в 1421 бы­ла пе­ре­не­се­на сто­ли­ца им­пе­рии. Не­ко­то­рые го­ро­да на­ча­ли спе­циа­ли­зи­ро­вать­ся на про­из-ве отд. ви­дов то­ва­ров: Цзин­дэч­жэнь – фар­фо­ра, Суч­жоу и Хан­чжоу – шёл­ка, Нан­кин и Хуч­жоу – ме­тал­лич. из­де­лий. Всё чёт­че обо­зна­ча­лась и хо­зяйств. спе­циа­ли­за­ция разл. рай­онов стра­ны: Шань­дун сла­вил­ся ла­ка­ми, Цзян­си – юве­лир­ны­ми из­де­лия­ми, Юнь­нань – ме­дью и свин­цом. В эпо­ху Мин в К. на­чал ак­тив­но воз­де­лы­вать­ся хло­пок.

Им­пе­рия Мин про­во­ди­ла ак­тив­ную внеш­нюю экс­пан­сию. В 1407 она вме­ша­лась во внутр. борь­бу во Вьет­на­ме, ок­ку­пи­ро­ва­ла его и до 1427 удер­жи­ва­ла под сво­им кон­тро­лем. В 1405–33 в стра­ны Юго-Вост. и Юж. Азии не­од­но­крат­но на­прав­ля­лись гран­ди­оз­ные экс­пе­ди­ции кит. фло­та под рук. Чжэн Хэ с це­лью про­де­мон­ст­ри­ро­вать «бо­гат­ст­во и мощь» К. В 15 в. Мин ве­ла борь­бу на сво­их сев. и сев.-зап. ру­бе­жах про­тив ко­чев­ни­ков. В 1449 ой­рат­ский хан Эсэн раз­бил кит. ар­мию и оса­дил Пе­кин, но не смог взять его и ото­шёл в сте­пи (вой­на с ой­ра­та­ми про­дол­жа­лась до 1488). В 1592–93, 1597–98 Мин по прось­бе кор. вла­сти­те­лей ока­зы­ва­ла им по­мощь в борь­бе про­тив япон. втор­же­ний.

В 1514 к бе­ре­гам К. впер­вые по­до­шли ко­раб­ли из Ев­ро­пы, в 1517 при­бы­ла пор­туг. эс­кад­ра под ко­манд. Ф. д’Анд­раде. Пор­ту­галь­цы по­пы­та­лись до­бить­ся от мин­ско­го дво­ра со­гла­сия на соз­да­ние фак­то­рии на по­бе­ре­жье К., но пе­ре­го­во­ры за­кон­чи­лись без­ре­зуль­тат­но. В свя­зи с по­пыт­ка­ми пор­ту­галь­цев обос­но­вать­ся в К. имп. У-цзун III (1505–21) за­пре­тил ев­ро­пей­цам въезд в К. и за­крыл для них все пор­ты, за ис­клю­че­ни­ем Ао­мы­ня (Ма­као; в 1557 был сдан в арен­ду пор­ту­галь­цам). В кон. 16 – нач. 17 вв. к бе­ре­гам К. не­од­но­крат­но под­хо­ди­ли англ., исп. и ни­дерл. ко­раб­ли, но их ка­пи­та­нам не уда­ва­лось до­го­во­рить­ся об ус­та­нов­ле­нии ре­гу­ляр­ных тор­го­вых и ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний ме­ж­ду Мин и стра­на­ми, ко­то­рые они пред­став­ля­ли. В 1618 в Пе­кин при­бы­ла пер­вая рос. ди­пло­ма­тич. мис­сия во гла­ве с то­боль­ским вое­во­дой И. Пет­ли­ным. В дос­тав­лен­ной им в Мо­ск­ву гра­мо­те кит. дво­ра со­дер­жа­лось пред­ло­же­ние на­ла­дить по­соль­ские свя­зи и тор­гов­лю ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми в при­ня­той в К. фор­ме.

По­сле от­но­си­тель­но­го за­стоя во вре­ме­на монг. вла­ды­че­ст­ва с кон. 14 в. куль­ту­ра К. бы­ст­ро раз­ви­ва­лась. В 1420-х гг. воз­ро­ди­лась Ака­де­мия жи­во­пи­си. При дво­ре ста­ло вы­хо­дить пе­рио­дич. из­да­ние «Ди бао» («Им­пе­ра­тор­ский вест­ник») – про­об­раз га­зе­ты. Бы­ст­ро рас­ши­ря­лось кни­го­из­да­тель­ское де­ло. Бы­ли со­став­ле­ны мно­го­том­ные эн­цик­ло­пе­дии «Юн-лэ да дянь», «Ту шу бянь», «Сюй вэнь сянь тун као», уви­де­ли свет пер­вые сбор­ни­ки на­уч. тру­дов, ат­лас «Гу­ан юй ту» и опи­са­ния ино­зем­ных кра­ёв, со­став­лен­ные уча­ст­ни­ка­ми экс­пе­ди­ций Чжэн Хэ. Кит. лит-ра обо­га­ти­лась ро­ма­на­ми «Трое­цар­ст­вие» Ло Гу­ань­чжу­на, «Реч­ные за­во­ди» Ши Най­а­ня, «Пу­те­ше­ст­вие на За­пад» У Чэнъ­э­ня, «Цве­ты сли­вы в зо­ло­той ва­зе» ав­то­ра под псевд. Лань­линь­ский на­смеш­ник. Ста­ли из­го­тав­ли­вать­ся из­де­лия из пе­ре­го­род­ча­той эма­ли.

Ки­тай под вла­стью ди­на­стии Цин (1644–1912). На­рас­тав­шее с ру­бе­жа 16–17 вв. в свя­зи с пе­ре­рас­пре­де­ле­ни­ем зем­ли ухуд­ше­ние по­ло­же­ния ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния и всё бо­лее оче­вид­ное раз­ло­же­ние пра­вя­щих вер­хов вы­зы­ва­ли серь­ёз­ную оза­бо­чен­ность у не­ко­то­рых пред­ста­ви­те­лей мин­ской эли­ты, на­стаи­вав­ших на про­ве­де­нии ре­форм. С та­ки­ми ини­циа­ти­ва­ми вы­сту­па­ли Ян Тин­хэ в 1522–24, Чжан Цзюй­чжэн в 1572–82, учё­ные Ли Сань­цай и Ян Лянь из ака­де­мии Дун­линь в 1610–20-х гг. Од­на­ко все ре­фор­ма­тор­ские на­чи­на­ния про­ва­ли­лись. С нач. 1620-х гг. в К. уча­сти­лись нар. вос­ста­ния, пе­ре­рос­шие в Кре­сть­ян­скую вой­ну 1628–45. В 1644 вождь пов­стан­цев Ли Цзы­чэн про­воз­гла­сил соз­да­ние гос-ва Да Шунь, а се­бя им­пе­ра­то­ром. В том же го­ду вой­ска Ли Цзы­чэ­на взя­ли Пе­кин, ди­на­стия Мин па­ла.

Часть кит. зна­ти не сми­ри­лась с по­бе­дой пов­стан­цев. Ко­манд. сев.-кит. ар­ми­ей У Сань­гуй за­клю­чил со­юз с мань­чжу­ра­ми и в бит­ве у Шань­хай­гуа­ня в 1644 раз­гро­мил пов­стан­цев. В том же го­ду маньч.-кит. вой­ска за­ня­ли Пе­кин, ко­то­рый был объ­яв­лен сто­ли­цей маньч. ди­на­стии Цин. В 1645–47 цин­ские вой­ска взя­ли под свой кон­троль бо́льшую часть К. к югу от р. Янц­зы, а к 1660, пре­одо­лев упор­ное со­про­тив­ле­ние ар­мии кит. пат­рио­тов во гла­ве с Ли Дин­го, – все юж. и юго-зап. кит. про­вин­ции. Ос­лаб­лен­ные дли­тель­ной вой­ной, мань­чжу­ры пе­ре­да­ли управ­ле­ние ря­дом юж.-кит. тер­ри­то­рий, ко­то­рые бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в кня­же­ст­ва, У Сань­гую и двум др. сво­им кит. сто­рон­ни­кам. По­пыт­ка ли­к­ви­ди­ро­вать эти кня­же­ст­ва при­ве­ла к «вой­не трёх кня­зей» про­тив Цин­ской им­перии (1673–1681), ко­то­рая за­кон­чи­лась по­бе­дой мань­чжу­ров. В 1683 цин­ские вой­ска за­хва­ти­ли о. Тай­вань – по­след­ний оп­лот со­про­тив­ле­ния кит. пат­рио­тов.

В ре­зуль­та­те кре­сть­ян­ской вой­ны и по­сле­дую­ще­го маньч. за­вое­ва­ния К. пе­ре­жил де­мо­гра­фич. и эко­но­мич. ка­та­ст­ро­фу, был от­бро­шен в сво­ём раз­ви­тии на мно­го де­ся­ти­ле­тий на­зад. Его на­се­ле­ние в 1628–83 со­кра­ти­лось со 120–130 до 100 млн. чел. Бы­ли раз­ру­ше­ны и опус­то­ше­ны сот­ни го­ро­дов, ты­ся­чи де­ре­вень, за­бро­ше­ны ог­ром­ные пло­ща­ди па­хот­ных зе­мель, за­мер­ло ре­мес­лен­ное про­из-во. Лишь в кон. 18 в. К. смог пре­взой­ти уро­вень эко­но­мич. раз­ви­тия, дос­тиг­ну­тый на­ка­ну­не маньч. за­вое­ва­ния, чис­лен­ность его на­се­ле­ния воз­рос­ла до 300 млн. чел.

По­ко­рив К., Цин­ская ди­на­стия пе­ре­рас­пре­де­ли­ла зе­мель­ный фонд: зем­ли мин­ской зна­ти и час­ти не­ти­ту­ло­ван­ных кит. зем­ле­вла­дель­цев пе­ре­шли в соб­ст­вен­ность бо­гдо­ха­на и маньч. ари­сто­кра­тии (т. н. зна­мён­но­го со­сло­вия). В им­пе­рии был ус­та­нов­лен дес­по­тич. ре­жим, опи­рав­ший­ся на силь­ную ар­мию и раз­ветв­лён­ный бю­ро­кра­тич. ап­па­рат. Выс­шие ор­га­ны вла­сти и ру­ко­во­дство ар­мии, кос­тяк ко­то­рой со­став­ля­ли т. н. вось­ми­зна­мён­ные вой­ска, на­хо­ди­лись в ру­ках мань­чжур.

Ус­та­но­вив свою власть в Сев. К., Цин пе­ре­шла к за­вое­ва­нию со­пре­дель­ных зе­мель и го­су­дарств. В 1650-х гг. её вой­ска на­ча­ли втор­гать­ся в При­аму­рье, ра­нее ни­ко­му не под­вла­ст­ное, ко­то­рое к это­му вре­ме­ни уже ус­пеш­но ос­ваи­ва­ли рус. пе­ре­се­лен­цы и ка­за­ки. Рос­сия пы­та­лась уре­гу­ли­ро­вать от­но­ше­ния с Цин­ской им­пе­ри­ей. С этой це­лью Пе­кин по­се­ти­ли по­соль­ст­ва Ф. И. Бай­ко­ва (1654–57), И. С. Пер­филь­е­ва и С. Аб­ли­на (1657–1662), Н. Г. Спа­фа­рия (1675–78), но они не при­нес­ли ре­зуль­та­та. Стре­мясь из­бе­жать вой­ны, моск. пра­ви­тель­ст­во со­гла­си­лось под­пи­сать Нер­чин­ский до­го­вор 1689, по ко­то­ро­му ус­ту­пи­ло Цин свои вла­де­ния по пра­во­му бе­ре­гу р. Ар­гунь и на час­ти ле­во­го и пра­во­го бе­ре­гов Аму­ра. Кях­тин­ским до­го­во­ром 1727 бы­ла ус­та­нов­ле­на гра­ни­ца ме­ж­ду Цин и Рос­си­ей в рай­оне за­хва­чен­ной мань­чжу­ра­ми в 1691 Сев. Мон­го­лии [Юж. (Внутр.) Мон­го­лия бы­ла за­воё­ва­на ими в 1636] и под­твер­жде­на не­раз­гра­ни­чен­ность тер­ри­то­рий в ни­зовь­ях Аму­ра и рай­оне Охот­ско­го по­бе­ре­жья.

Важ­ным объ­ек­том цин­ской экс­пан­сии был Ти­бет. В 1720 цин­ские вой­ска ок­ку­пи­ро­ва­ли его юго-вост. часть – Кхам, а в 1724 за­ня­ли сев.-вост. часть – Ам­до. Вос­поль­зо­вав­шись внутр. усо­би­ца­ми в Зап. Ти­бе­те, Цин­ская им­пе­рия в 1728 по­ста­ви­ла этот край под кон­троль сво­их на­ме­ст­ни­ков (при со­хра­не­нии фор­маль­но­го вер­хо­вен­ст­ва да­лай-ла­мы). В 1791–1792 Цин на­нес­ла по­ра­же­ние Не­паль­ско­му ко­ро­лев­ст­ву, сде­лав его сво­им дан­ни­ком. Тем са­мым весь Ти­бет ока­зал­ся под вла­стью бо­гдо­ха­нов.

В 1755–57 Цин по­ко­ри­ла Джун­гар­ское хан­ст­во, а в 1757–59 – Каш­га­рию. Джун­га­рия и Каш­га­рия бы­ли объ­е­ди­не­ны в осо­бый адм. рай­он – Синь­цзян.

С 1760-х гг. экс­пан­сия Цин ак­тив­но раз­ви­ва­лась так­же в юж. на­прав­ле­нии. В 1768–69 им­пе­рия по­пы­та­лась по­ко­рить Бир­му, но до­би­лась лишь то­го, что та при­зна­ла се­бя дан­ни­ком Пе­ки­на. В 1788 во вьетн. Дай­вьет под пред­ло­гом по­дав­ле­ния тэй­шо­нов вос­ста­ния бы­ла на­прав­ле­на 200-ты­сяч­ная цин­ская ар­мия. В нач. 1789 под Тханг­ла­ун­гом (ны­не Ха­ной) она бы­ла на­го­ло­ву раз­би­та вьет­нам­ца­ми, од­на­ко по­сле па­де­ния гос-ва тэй­шо­нов в 1802 Вьет­нам так­же стал вы­пла­чи­вать дань Цин.

По­доб­но ди­на­стии Мин, но­вые пра­ви­те­ли К. про­во­ди­ли ли­нию на его изо­ляцию от внеш­не­го ми­ра. Пор­ту­га­лия, Ни­дер­лан­ды, Фран­ция и Ве­ли­ко­бри­та­ния, пы­тав­шие­ся в 17–18 вв. ус­та­но­вить офиц. от­но­ше­ния с им­пе­ри­ей, не до­би­лись ус­пе­ха. Им бы­ло раз­ре­ше­но лишь тор­го­вать в Гу­ан­чжоу че­рез кит. ком­па­нию «Гун­хан» («Ко­хонг»). С кон. 18 в. зап.-ев­роп. гос-ва, в пер­вую оче­редь Ве­ли­ко­бри­та­ния, уси­ли­ли дав­ле­ние на К., стре­мясь «от­крыть» его лю­бой це­ной. Брит. куп­цы на­ча­ли вво­зить в К. опи­ум, по­лу­чая от его про­да­жи ог­ром­ные до­хо­ды.

С кон. 18 в. внутр. си­туа­ция в Цин­ской им­пе­рии обо­ст­ри­лась. Бю­ро­кра­тич. ап­па­рат, по­гряз­ший в кор­руп­ции и взя­точ­ни­че­ст­ве, де­мон­ст­ри­ро­вал не­спо­соб­ность обес­пе­чить эф­фек­тив­ное управ­ле­ние стра­ной, а ар­мия, ос­на­щён­ная ус­та­рев­шим ору­жи­ем, – обо­ро­ну об­шир­ной им­пе­рии и про­ти­во­дей­ст­вие уг­ро­зам со сто­ро­ны ев­роп. дер­жав. Рос на­ло­го­вый гнёт, шло бы­строе раз­ло­же­ние «зна­мён­но­го со­сло­вия». В раз­ных кон­цах стра­ны про­ис­хо­ди­ли ан­ти­пра­ви­тельств. и ан­ти­мань­чжур­ские вос­ста­ния. Ши­ро­ким раз­ма­хом от­ли­ча­лись Бай­лянь­цзяо вос­ста­ние 1796–1805, ох­ва­тив­шее про­вин­ции Сы­чу­ань, Ху­бэй, Шэнь­си, Хэ­нань и Гань­су, а так­же вос­ста­ние 1813–14 под рук. Ли Вэнь­чэ­на, под­го­тов­лен­ное тай­ной сек­той Тянь­ли («Не­бес­ный ра­зум»), рас­про­стра­нив­шее­ся на про­вин­ции Чжи­ли, Шань­дун и Хэ­нань. В 1830–32 в Гу­ан­ду­не, в 1836–44 в Ху­на­ни, в 1839 в Гуй­чжоу вспы­хи­ва­ли кре­сть­ян­ские вос­ста­ния. В 1826–27 и 1830 име­ли ме­сто ан­ти­мань­чжур­ские вы­сту­п­ле­ния не­ки­тай­ских на­род­но­стей в Синь­цзя­не.

В 1839 ме­ж­ду Цин и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей воз­ник кон­фликт, по­во­дом к ко­то­ро­му по­слу­жи­ли дей­ст­вия упол­но­мо­чен­но­го цин­ско­го пра­ви­тель­ст­ва по борь­бе с тор­гов­лей опиу­мом Линь Цзэ­сюя, за­ста­вив­ше­го брит. куп­цов сдать имев­ший­ся у них опи­ум. В 1840 Ве­ли­ко­бри­та­ния на­ча­ла про­тив Цин т. н. пер­вую «опи­ум­ную вой­ну» (см. Анг­ло-ки­тай­ская вой­на 1840–42) и на­нес­ла ей по­ра­же­ние. По ус­ло­ви­ям Нан­кин­ско­го до­го­во­ра 1842 К. обя­зал­ся от­крыть для брит. тор­гов­ли 5 пор­тов, пе­ре­дать Ве­ли­ко­бри­та­нии в «веч­ное вла­де­ние» о. Сян­ган (Гон­конг), уп­ла­тить кон­три­бу­цию и т. д. По Ху­мэнь­ско­му про­то­ко­лу, под­пи­сан­но­му в 1843, брит. сто­ро­на по­лу­чи­ла в К. пра­во экс­тер­ри­то­ри­аль­но­сти, пра­во на соз­да­ние сеттль­мен­тов, на неё был рас­про­стра­нён прин­цип наи­боль­ше­го бла­го­при­ят­ст­во­ва­ния. В 1844 К. был вы­ну­ж­ден пре­дос­та­вить ана­ло­гич­ные при­ви­ле­гии США (см. Ван­ся­ский до­го­вор 1844) и Фран­ции. За­клю­че­ние этих до­го­во­ров по­ло­жи­ло на­ча­ло пре­вра­ще­нию К. в по­лу­ко­ло­ни­аль­ную стра­ну. В 1851 Пор­ту­га­лия за­хва­ти­ла п-ов Ао­мынь и о. Данц­зы­дао (Тай­па) [в 1864 так­же о. Цзюа­о­дао (Ко­лоа­не)] и объ­я­ви­ла Ао­мынь (Ма­као) не­за­ви­си­мым от К. (в 1887 пра­ви­тель­ст­во К. по до­го­во­ру при­зна­ло за Пор­ту­га­ли­ей пра­во на «веч­ное управ­ле­ние» Ао­мы­нем; в 1928 этот до­го­вор был в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке де­нон­си­ро­ван кит. пра­ви­тель­ст­вом).

По­ра­же­ние в вой­не при­ве­ло к даль­ней­ше­му ухуд­ше­нию внутр. си­туа­ции в им­пе­рии. Рез­ко уве­ли­чи­лись на­ло­ги, пра­ви­тель­ст­во вве­ло но­вые по­бо­ры, стра­ну на­вод­ни­ли иностр. то­ва­ры, что на­нес­ло ущерб ин­те­ре­сам кит. ре­мес­лен­ни­ков. С нач. 1840-х гг. по К. про­ка­ти­лась но­вая вол­на нар. вы­сту­п­ле­ний. В 1850 ре­лиг. сек­та тай­пи­нов во гла­ве с Хун Сю­цюа­нем под­ня­ла в пров. Гу­ан­си вос­ста­ние про­тив маньч. ре­жи­ма (оно ста­ло про­ло­гом к Тай­пин­ско­му вос­ста­нию 1851–1864 ). В 1853 тай­пи­ны ов­ла­де­ли Нан­ки­ном и про­воз­гла­си­ли соз­да­ние собств. гос-ва Тай­пин тянь­го во гла­ве с «не­бес­ным кня­зем» (тянь­ван) Хун Сю­цюа­нем и тре­мя др. князь­я­ми – Ян Сю­ци­ном, Вэй Чанхуэ­ем и Ши Да­ка­ем. Прак­ти­че­ски од­но­вре­мен­но с вос­ста­ни­ем тай­пи­нов вспых­ну­ло ан­ти­мань­чжур­ское Нянь­дан вос­ста­ние 1859–68 (име­ну­ет­ся так­же Нянь­цзюн­ским вос­ста­ни­ем) под рук. Чжан Ло­си­на, ох­ва­тив­шее об­шир­ные рай­оны Сев. К. В Шан­хае в 1853–55 и Фуц­зя­ни в 1853–58 про­изош­ли вос­ста­ния, под­го­тов­лен­ные тай­ным об-вом Сяо­дао («Ма­лые ме­чи»), а в Гу­ан­ду­не в 1854–55 – вы­сту­п­ле­ние, ор­га­ни­зо­ван­ное Тянь­ди («Об-во Не­ба и Зем­ли»). В 1854 на­ча­лось вос­ста­ние на­ро­да мяо под рук. Чжан Сю­эмэя (к 1872 по­дав­лено вла­стя­ми, по­гиб­ло ок. 1 млн. чел.), в 1855 – вос­ста­ние му­суль­ман па­тай в Юнь­на­ни под пред­во­ди­тель­ст­вом Ду Вэнь­сю (Су­лей­ма­на) (см. Юнь­нань­ские вос­ста­ния в Ки­тае 1855–73 и 1915–16). В зап. рай­онах импе­рии (в про­вин­ци­ях Шэнь­си, Гань­су, Синь­цзян) под­ня­лись дун­га­не (хай) и уй­гу­ры (см. Уй­гу­ро-дун­ган­ское вос­ста­ние 1864–77 в Синь­цзя­не).

Вос­поль­зо­вав­шись слож­ной об­ста­нов­кой в К., Ве­ли­ко­бри­та­ния, а за­тем Фран­ция раз­вя­за­ли про­тив не­го вто­рую «опи­ум­ную вой­ну», до­би­ва­ясь ещё боль­ше­го рас­ши­ре­ния при­ви­ле­гий и от­кры­тия но­вых пор­тов (см. Анг­ло-фран­ко-ки­тай­ская вой­на 1856–60). В 1858 пе­ред уг­ро­зой за­хва­та анг­ли­ча­на­ми и фран­цу­за­ми Пе­ки­на цин­ское пра­ви­тель­ст­во ка­пи­ту­ли­ро­ва­ло и под­пи­са­ло Тянь­цзинь­ские до­го­во­ры 1858, по ко­то­рым для иностр. тор­гов­ли от­кры­ва­лись но­вые пор­ты, иностр. су­дам раз­ре­ша­лось пла­ва­ние по р. Ян­цзы, в Пе­ки­не уч­ре­ж­да­лись ди­пло­ма­тич. мис­сии и др. Эти торго­вые льго­ты и пра­ва бы­ли рас­про­стра­не­ны и на Рос­сию (см. Тянь­цзинь­ский трак­тат 1858). По­пыт­ка Цин не до­пус­тить в сто­ли­цу иностр. ди­пло­ма­тов да­ла по­вод Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции во­зоб­но­вить в 1859 во­ен. дей­ст­вия (ино­гда име­ну­ют­ся треть­ей «опи­ум­ной вой­ной»). В 1860 их экс­пе­диц. си­лы за­хва­ти­ли Пе­кин, по­сле че­го цин­ское пра­витель­ст­во бы­ло вы­ну­ж­де­но под­пи­сать Пе­кин­ские анг­ло-ки­тай­ские и фран­ко-ки­тай­ские до­го­во­ры 1860, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­ры­ми обя­за­лось уп­ла­тить кон­три­бу­цию Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции, ус­ту­пить Ве­ли­ко­бри­та­нии часть п-ова Цзю­лун (Ко­улун), от­крыть для иностр. тор­гов­ли г. Тянь­цзинь. Рос.-кит. Пе­кин­ским трак­та­том 1860 был ре­шён во­прос о гра­ни­це ме­ж­ду дву­мя гос-ва­ми на Даль­нем Вос­то­ке (она про­шла по ре­кам Амур и Ус­су­ри че­рез оз. Хан­ко и гор­ные хреб­ты до р. Ту­мынь­цзян).

С нач. 1860-х гг. Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция и США ока­за­ли ак­тив­ную по­мощь цин­ско­му пра­ви­тель­ст­ву в по­дав­ле­нии вос­ста­ния тай­пи­нов и др. нар. вы­сту­п­ле­ний, что по­зво­ли­ло им ещё боль­ше ук­ре­пить и рас­ши­рить свои по­зи­ции в Ки­тае.

Во­ен. по­ра­же­ния, внутр. сму­ты и воз­ник­шая за­ви­си­мость от зап. дер­жав за­ста­ви­ли пра­вя­щие кру­ги Цин вне­сти су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния в свою по­ли­ти­ку. По­сле смер­ти в 1861 бо­гдо­ха­на Ич­жу (Сянь­фэ­на) в Пе­ки­не про­изо­шёл двор­цо­вый пе­ре­во­рот. Ре­аль­ная власть со­сре­до­то­чи­лась в ру­ках Цы­си, вдов­ст­вую­щей им­пе­рат­ри­цы, ма­те­ри бо­гдо­ха­на Цзай­чу­ня (Тун­чжи) (1861–75). Под по­кро­ви­тель­ст­вом Цы­си сто­рон­ни­ки т. н. по­ли­ти­ки са­мо­уси­ле­ния (см. Цзы­цян), та­кие как Цзэн Го­фань, Ли Хун­чжан, Цзо Цзун­тан и др., по­лу­чи­ли воз­мож­ность осу­ще­ст­вить мо­дер­ни­за­цию хо­зяй­ст­ва и гос. ин­сти­ту­тов К. Цин­ское пра­ви­тель­ст­во взя­ло курс на бо­лее тес­ное со­труд­ни­че­ст­во с зап. гос-ва­ми, на за­им­ст­во­ва­ние их во­ен. опы­та и тех­нич. дос­ти­же­ний (по­ли­ти­ка яньу, иу) и соз­да­ние отеч. пром-сти, пре­ж­де все­го во­ен­ной. За счёт средств каз­ны и на­сильств. при­вле­че­ния ка­пи­та­лов кит. тор­гов­цев и зем­ле­вла­дель­цев раз­вер­ну­лось строи­тель­ст­во пред­при­ятий по иностр. об­раз­цу. На­ря­ду с ка­зён­ны­ми за­во­да­ми, осо­бен­но на­чи­ная с 1880-х гг., ста­ли воз­ни­кать ча­ст­ные пред­при­ятия. В ре­зуль­та­те «по­ли­ти­ки са­мо­уси­ле­ния» к кон. 19 в. в К. воз­ник­ло ка­пи­та­ли­стич. пром. про­из-во (оно со­че­та­лось с без­раз­дель­ным гос­под­ством феод. от­но­ше­ний в с. х-ве), раз­вер­нул­ся ак­тив­ный про­цесс фор­ми­ро­ва­ния нац. бур­жуа­зии и ра­бо­че­го клас­са. Од­на­ко гл. це­ли, ко­то­рой был обу­слов­лен курс на «са­мо­уси­ле­ние», – по­вы­ше­ния сво­ей во­ен. мо­щи – К. не дос­тиг.

В 1870–80-х гг. зап. дер­жа­вы про­дол­жа­ли ока­зы­вать дав­ле­ние на Цин­скую им­пе­рию. Со­пер­ни­че­ст­во за влия­ние во Вьет­на­ме при­ве­ло к ки­тай­ско-фран­цуз­ской вой­не 1884–85, ко­то­рая за­кон­чи­лась по­ра­же­ни­ем К. Ещё бо­лее тя­жё­лые по­след­ст­вия для Цин име­ла ки­тай­ско- япон­ская вой­на 1894–95. Про­иг­рав её, кит. пра­ви­тель­ст­во под­пи­са­ло Си­моно­сек­ский до­го­вор 1895, по ус­ло­ви­ям ко­то­ро­го при­зна­ло не­за­ви­си­мость Ко­реи (до это­го но­ми­наль­но она на­хо­ди­лась под су­ве­ре­ни­те­том Цин), пе­ре­да­ло Япо­нии о. Тай­вань, о-ва Пэн­ху­ле­дао (Пес­ка­дор­ские), обя­за­лось вы­пла­тить ог­ром­ную кон­три­бу­цию, от­крыть свою тер­ри­то­рию для бес­пре­пятств. вво­за иностр. то­ва­ров и соз­да­ния иностр. пред­при­ятий.

В 1897–98 ве­ду­щие дер­жа­вы при­сту­пи­ли к раз­де­лу Цин­ской им­пе­рии на сфе­ры влия­ния. Льви­ную до­лю кит. тер­ри­то­рии «за­кре­пи­ла» за со­бой Ве­ли­ко­бри­та­ния. В её сфе­ру, по­ми­мо зап. час­ти Юнь­на­ни, во­шёл поч­ти весь бас­сейн р. Янц­зы и её при­то­ков (про­вин­ции Цзян­су, Ань­хой, Цзян­си, Ху­бэй, Сы­чу­ань), а так­же Чжэц­зян и Ху­нань. Наи­бо­лее проч­ны­ми по­зи­ция­ми анг­ли­ча­не рас­по­ла­га­ли в вост. час­ти Гу­ан­ду­на. Сфе­рой влия­ния Фран­ции ста­ли вост. рай­оны Юнь­на­ни, Гу­ан­си, за­пад Гу­ан­ду­на и о. Хай­нань. Рос­сия за­кре­пи­ла за со­бой Мань­чжу­рию, Гер­ма­ния – Шань­дун, Япо­ния – Фуц­зянь. США в 1899 про­воз­гла­си­ли «От­кры­тых две­рей» док­три­ну, за­ре­зер­ви­ро­вав за со­бой пра­во на не­ог­ра­нич. экс­пан­сию в К. и вы­тес­не­ние кон­ку­рен­тов. Пу­тём пре­дос­тав­ле­ния зай­мов, под­ку­па и шан­та­жа дер­жавы за­хва­ти­ли под ви­дом дли­тель­ной арен­ды Цин­дао, Вэй­хай­вэй, Люй­шунь, Да­лянь, зал. Гу­ан­чжо­увань, зна­чит. тер­ри­то­рии на по­лу­ост­ро­вах Ляо­дун (Ляо­дун­ский) и Цзю­лун (Ко­улун).

Крах по­ли­ти­ки «са­мо­уси­ле­ния», по­ра­же­ние в вой­не с Япо­ни­ей и на­ча­ло тер­ри­то­ри­аль­но­го раз­де­ла К. по­ро­ди­ли в кит. об­ще­ст­ве соз­на­ние нац. ка­та­ст­ро­фы. В 1895–98 ши­ро­кий раз­мах по­лу­чи­ло ли­бе­раль­но-ре­фор­ма­тор­ское дви­же­ние, ру­ко­во­ди­те­ля­ми и идео­ло­га­ми ко­то­ро­го бы­ли Кан Ювэй, Лян Ци­чао, Тань Сы­тун и др. В ию­ле 1898 ре­фор­ма­то­ры бы­ли при­вле­че­ны имп. Цзай Тя­нем (Гу­ан­сю­ем) к гос. управ­ле­нию (см. «Сто дней ре­форм»). Од­на­ко по­пыт­ка про­ве­де­ния ре­форм про­ва­ли­лась. Имп. Цы­си и её сто­рон­ни­ки ор­га­ни­зо­ва­ли гос. пе­ре­во­рот и от­стра­ни­ли ре­фор­ма­то­ров от вла­сти. По­тер­пев по­ра­же­ние, по­след­ние ос­но­ва­ли орг-цию Баоху­ан­хой, объ­я­вив сво­ей це­лью вос­ста­нов­ле­ние на пре­сто­ле Цзай Тя­ня и во­зоб­нов­ле­ние с его по­мо­щью уме­рен­ных ре­форм. Бо­лее ра­ди­каль­ные пре­об­ра­зо­ва­ния для спа­се­ния стра­ны пред­ла­га­ли пред­ста­ви­те­ли за­ро­див­ше­го­ся в 1894 кит. ре­во­люц.-де­мо­кра­тич. дви­же­ния во гла­ве с Сунь Ят­се­ном, соз­дав­шим орг-цию Син­чжун­хой.

В 1898 в про­вин­ци­ях Шань­дун, Чжи­ли и ря­де др. раз­вер­ну­лось дви­же­ние Ихэ­ту­ань (име­ну­ет­ся так­же «Бок­сёр­ским вос­ста­ни­ем»; с 1899 при­об­ре­ло мас­со­вый ха­рак­тер), на­прав­лен­ное про­тив иностр. за­си­лья в К. и в под­держ­ку ди­на­стии Цин. Ихэ­туа­ни под рук. Чжу Хун­дэ­на, Чжан Дэ­чэ­на, Цао Фу­тя­ня и Ли Лай­чжу­на, всту­пив в со­юз с маньч. ре­жи­мом, раз­ру­ша­ли же­лез­ные до­ро­ги, за­во­ды, хри­сти­ан­ские церк­ви, унич­то­жа­ли ев­роп. то­ва­ры и кни­ги, уби­ва­ли ино­стран­цев. Вме­сте с цин­ски­ми вой­ска­ми они оса­ди­ли ди­пло­ма­тич. квар­тал в Пе­ки­не. Дей­ст­вия ихэ­туа­ней да­ли по­вод дер­жа­вам ор­га­ни­зо­вать со­вме­ст­ную ка­ра­тель­ную опе­ра­цию в К. В ре­зуль­та­те ин­тер­вен­ции Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Гер­ма­нии, США, Рос­сии, Япо­нии, Ита­лии и Ав­ст­ро-Венг­рии в 1901 дви­же­ние Ихэ­ту­ань бы­ло по­то­п­ле­но в кро­ви. Дер­жа­вы вы­ну­ди­ли Цин­скую им­пе­рию под­пи­сать «За­клю­чи­тель­ный про­то­кол» 1901, ко­то­рый пре­ду­смат­ри­вал вы­пла­ту ею ги­гант­ской кон­три­бу­ции и воз­мож­ность раз­ме­ще­ния на её тер­ри­то­рии иностр. войск. С под­пи­са­ни­ем «За­клю­чи­тель­но­го про­то­ко­ла» К. окон­ча­тель­но пре­вра­тил­ся в по­лу­ко­ло­нию.

Оче­ред­ное по­ра­же­ние им­пе­рии Цин за­ста­ви­ло её пра­вя­щие кру­ги в 1902 вер­нуть­ся к по­ли­ти­ке уме­рен­ных ре­форм, но они но­си­ли в осн. по­верх­но­ст­ный и по­каз­ной ха­рак­тер, что вы­зы­ва­ло не­до­воль­ст­во как пред­ста­ви­те­лей сфор­миро­вав­ше­го­ся в это вре­мя в К. кон­ституц.- мо­нар­хич. дви­же­ния во гла­ве с Чжан Цзя­нем, так и на­би­рав­ше­го всё боль­ший по­ли­тич. вес ре­во­люц.-де­мо­кра­тич. дви­же­ния. В 1905 под рук. Сунь Ят­се­на и Ху­ан Си­на про­изош­ло слия­ние ре­во­люц. орг-ций в «Объ­е­ди­нён­ный со­юз» (см. Тун­мэнху­эй). Его про­грам­ма пре­ду­смат­ри­ва­ла свер­же­ние маньч. пра­ви­тель­ст­ва, уч­ре­ж­де­ние рес­пуб­ли­ки и по­сте­пен­ную на­цио­на­ли­за­цию зем­ли пу­тём пе­ре­да­чи диф­фе­рен­ци­аль­ной рен­ты гос-ву.

В 1906–08 в К. имел ме­сто ряд ре­во­люц. вы­сту­п­ле­ний, ко­то­рые бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны или про­хо­ди­ли при уча­стии Тун­мэнху­эйя и др. орг-ций. В 1910 по стра­не про­ка­ти­лась се­рия «ри­со­вых бун­тов». В 1911 в Сы­чуа­ни раз­вер­ну­лось дви­же­ние про­тес­та про­тив сдел­ки цин­ско­го пра­ви­тель­ст­ва с кон­сор­циу­мом за­ру­беж­ных бан­ков, по ус­ло­ви­ям ко­то­рой ж.-д. строи­тель­ст­во в К. пе­ре­да­ва­лось в ру­ки иностр. ка­пи­та­ла. В сент. 1911 «дви­же­ние в за­щи­ту же­лез­ных до­рог» пе­ре­рос­ло в ан­ти­пра­ви­тельств. вы­сту­п­ле­ния. Со­бы­тия в Сы­чуа­ни да­ли тол­чок вос­ста­нию в адм. цен­тре пров. Ху­бэй г. Учан (см. Учан­ское вос­ста­ние 1911), уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го объ­я­ви­ли о свер­же­нии ди­на­стии Цин, вве­де­нии рес­пуб­ли­кан­ской фор­мы прав­ле­ния и про­воз­гла­си­ли не­за­ви­си­мость пров. Ху­бэй от Пе­ки­на. Вслед за Ху­бэ­ем на­ча­лись вос­ста­ния в др. рай­онах стра­ны. К кон­цу но­яб. 1911 в 14 из 17 про­вин­ций К. ди­на­стия Цин бы­ла объ­яв­ле­на низ­ло­жен­ной. В дек. 1911 пред­ста­ви­те­ли юж. про­вин­ций К. съе­ха­лись в Нан­кин на со­б­ра­ние по вы­бо­рам врем. пре­зи­ден­та. Эту долж­ность за­нял вер­нув­ший­ся из эмиг­ра­ции Сунь Ят­сен. 1.1.1912 бы­ла про­воз­гла­ше­на Кит. Рес­пуб­ли­ка со сто­ли­цей в Нан­ки­не, со­б­ра­ние пред­ста­ви­те­лей про­вин­ций кон­сти­туи­ро­ва­лось как Нац. со­б­ра­ние.

Цин­ское пра­ви­тель­ст­во с окт. 1911 пред­при­ни­ма­ло по­пыт­ки по­да­вить ре­во­люц. вы­сту­п­ле­ния с по­мо­щью во­ен. си­лы. 2.11.1911 на пост пре­мьер-мин. был на­зна­чен ли­дер во­ен. кру­гов Сев. К. Юань Ши­кай, не­ко­гда при­мы­кав­ший к ре­фор­ма­тор­ско­му дви­же­нию Кан Ювэя. Это на­зна­че­ние вне­сло рас­кол в ла­герь ре­во­лю­цио­не­ров. Ли­бе­ра­лы юж. про­вин­ций со­об­щи­ли Юань Ши­каю о го­тов­но­сти из­брать его гла­вой гос-ва, ес­ли ди­на­стия Цин бу­дет низ­ло­же­на. Опа­са­ясь но­вой во­ен. ин­тер­вен­ции дер­жав, Сунь Ят­сен под дав­ле­ни­ем ли­бе­раль­но­го кры­ла Тун­мэнху­эйя по­шёл на со­гла­ше­ние с Юань Ши­ка­ем. По­сле то­го как 12.2.1912 от име­ни ма­ло­лет­не­го имп. Пу И бы­ло объ­яв­ле­но об от­ре­че­нии ди­на­стии Цин и уп­разд­не­нии мо­нар­хии в К., Сунь Ят­сен по­дал про­ше­ние об от­став­ке с по­ста врем. пре­зи­ден­та. 15.2.1912 нан­кин­ское Нац. со­б­ра­ние из­бра­ло на эту долж­ность Юань Ши­кая. В мар­те 1912 бы­ла при­ня­та врем. кон­сти­ту­ция Кит. Рес­пуб­ли­ки. Со­бы­тия в К. в окт. 1911 – мар­те 1912 по­лу­чи­ли назв. Синь­хай­ской ре­во­лю­ции.

Ки­тай в 1912–49. Фак­тич. ка­пи­ту­ля­ция Юга при­ве­ла к бы­ст­ро­му со­сре­до­то­че­нию всей ре­аль­ной вла­сти в стра­не в ру­ках Юань Ши­кая и сев.-кит. во­ен. кру­гов (см. Бэй­ян­ские ми­ли­та­ри­сты). Юань Ши­кай на­чал го­то­вить­ся к ус­та­нов­ле­нию ре­жи­ма во­ен. дик­та­ту­ры и вы­ну­дил рес­пуб­ли­кан­цев рас­пус­тить б. ч. их ар­мии, со­сто­яв­шей из доб­ро­воль­цев. В этих ус­ло­ви­ях Тун­мэн­ху­эй пе­ре­шёл на ещё бо­лее уме­рен­ные по­зи­ции, в авг. 1912 слив­шись с не­ко­то­ры­ми ли­бе­раль­но-бур­жу­аз­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми в Нац. пар­тию (Го­минь­дан).

В апр. 1913 во­пре­ки во­ле пар­ла­мен­та Юань Ши­кай под­пи­сал с бан­ков­ским кон­сор­циу­мом иностр. дер­жав со­гла­ше­ние о ка­баль­ном «ре­ор­га­ни­зац. зай­ме» в раз­ме­ре 25 млн. ф.ст. и на­чал стя­ги­вать вой­ска в бас­сейн р. Янц­зы для по­дав­ле­ния воз­мож­ных вы­сту­п­ле­ний оп­по­зи­ции. Опа­са­ясь на­зре­вав­ше­го гос. пе­ре­во­ро­та, Сунь Ят­сен при­звал на­се­ле­ние К. ко «вто­рой ре­во­лю­ции». Его под­дер­жал ге­не­ра­ли­тет Юж. К. во гла­ве с Ли Лец­зю­нем и Ху­ан Си­ном. В ию­ле 1913 на­ча­лись столк­но­ве­ния ме­ж­ду вой­ска­ми Юж. и Сев. К. Упор­ные бои раз­вер­ну­лись в Ху­коу, Нан­ки­не и Шан­хае. Став­ка Го­минь­да­на ис­клю­чи­тель­но на ар­мию, внутр. борь­ба в нём, от­сут­ст­вие у южан еди­но­го ко­ман­до­ва­ния и опе­ра­тив­но­го пла­ни­ро­ва­ния обу­сло­ви­ли по­ра­же­ние «вто­рой ре­во­лю­ции».

В но­яб. 1913 дея­тель­ность Го­минь­да­на бы­ла за­пре­ще­на. В нач. 1914 в об­ста­нов­ке тер­ро­ра Юань Ши­кай был из­бран по­сто­ян­ным пре­зи­ден­том Кит. Рес­пуб­ли­ки. Вско­ре по­сле это­го он рас­пус­тил пар­ла­мент и пе­ре­шёл к дик­та­тор­ским ме­то­дам управ­ле­ния.

С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны К. объ­я­вил о ней­тра­ли­те­те, но не смог вос­пре­пят­ст­во­вать рас­про­стра­не­нию во­ен. дей­ст­вий на свою тер­ри­то­рию. Япо­ния, вы­сту­пав­шая на сто­ро­не Ан­тан­ты, в авг. 1914 вы­са­ди­ла вой­ска в Шань­ду­не и в но­яб­ре за­хва­ти­ла все герм. вла­де­ния в К. В янв. 1915 она предъ­я­ви­ла кит. пра­витель­ст­ву уль­ти­ма­тум и «два­дцать од­но тре­бо­ва­ние», что должно было по­ста­вить К. в за­ви­си­мость от Япо­нии. Юань Ши­кай при­нял уль­ти­ма­тум, а за­тем (9.5.1915) и б. ч. тре­бо­ва­ний. В знак про­тес­та про­тив дей­ст­вий Япо­нии и по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­ва в стра­не раз­вер­ну­лось мас­со­вое пат­рио­тич. дви­же­ние. Стре­мясь ук­ре­пить свои по­зи­ции, Юань Ши­кай в дек. 1915 про­воз­гла­сил се­бя им­пе­ра­то­ром. В от­вет на это в Центр. и Юж. К. в дек. 1915 – нач. 1916 вспых­ну­ло воо­руж. вос­ста­ние, ко­то­рое час­то име­ну­ет­ся «треть­ей ре­во­лю­ци­ей». На­ча­ло ей по­ло­жи­ли дей­ст­вия в Юнь­на­ни «са­мо­стоя­тель­ных» (не при­над­ле­жав­ших к бэй­ян­ской груп­пи­ров­ке) ге­не­ра­лов Цай Э и Тан Цзи­яо, объ­я­вив­ших о не­за­ви­си­мо­сти этой про­вин­ции от Пе­ки­на. Они дви­ну­ли вой­ска на се­вер и за­вя­за­ли бои в Сы­чуа­ни и Гуй­чжоу. К маю 1916 «тре­тья ре­во­лю­ция» ох­ва­ти­ла уже 6 про­вин­ций юга стра­ны.

Со смер­тью Юань Ши­кая в ию­не 1916 бое­вые дей­ст­вия пре­кра­ти­лись. Власть в Пе­ки­не ос­та­лась в ру­ках бэй­ян­ской ми­ли­та­ри­ст­ской груп­пи­ров­ки, ли­де­ром ко­то­рой стал за­ни­мав­ший про­япон­ские по­зи­ции Ду­ань Ци­жуй. Од­на­ко са­ма бэй­ян­ская груп­пи­ров­ка рас­па­лась на ряд клик (см. Ки­тай­ские ми­ли­та­ри­ст­ские груп­пи­ров­ки, Ань­хой­ская кли­ка, Фын­тянь­ская кли­ка, Чжи­лий­ская кли­ка), кон­тро­ли­ро­вав­ших об­шир­ные рай­оны и бо­ров­ших­ся ме­ж­ду со­бой за власть. В ию­не – ию­ле 1917 ген. Чжан Сюнь пред­при­нял по­пыт­ку мо­нар­хич. пе­ре­во­ро­та, од­на­ко она про­ва­ли­лась. В авг. 1917 бэй­ян­ское пра­ви­тель­ст­во, рас­счи­ты­вая до­бить­ся воз­вра­ще­ния К. его быв. вла­де­ний в Шань­ду­не, объ­яви­ло вой­ну Гер­ма­нии. Всту­п­ле­ние в вой­ну бы­ло край­не не­по­пу­ляр­но в К. и вы­зва­ло вол­ну про­тес­тов, осо­бен­но в юж. части стра­ны. В Гу­ан­чжоу об­ра­зо­ва­лось вто­рое пра­ви­тель­ст­во К. В сент. 1917 его воз­гла­вил Сунь Ят­сен (ос­та­вал­ся на этом по­сту до мая 1918).

Важ­ной ве­хой в ис­то­рии К. ста­ло «Чет­вёр­то­го мая» дви­же­ние (май – июнь 1919). Оно бы­ло вы­зва­но по­зи­ци­ей дер­жав – уча­ст­ниц Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919–20, от­ка­зав­ших­ся рас­смат­ри­вать тре­бо­ва­ния К. о воз­вра­ще­нии ему кит. тер­ри­то­рии в пров. Шань­дун, кон­тро­ли­ро­вав­шей­ся Гер­ма­ни­ей, и об ан­ну­ли­ро­ва­нии всех прав и при­ви­ле­гий др. гос-в на кит. зем­ле. В со­от­вет­ст­вии со стать­я­ми 156–158 Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 пра­ва и при­ви­ле­гии, ра­нее по­лу­чен­ные Гер­ма­ни­ей по со­гла­ше­нию с К., бы­ли пе­ре­да­ны Япо­нии. Под влия­ни­ем мас­со­вых де­мон­ст­ра­ций и по­ли­тич. за­бас­то­вок в Пе­ки­не, Шан­хае и др. го­ро­дах пе­кин­ское пра­ви­тель­ст­во бы­ло вы­ну­ж­де­но зая­вить о не­при­зна­нии Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра и от­пра­вить в от­став­ку наи­бо­лее оди­оз­ных са­нов­ни­ков, за­ни­мав­ших про­япон­ские по­зи­ции. В от­ли­чие от зап. дер­жав и США пра­ви­тель­ст­во Сов. Рос­сии в об­ра­ще­нии к кит. на­ро­ду и пра­ви­тель­ст­вам Юж. и Сев. К. от 25.7.1919 пред­ло­жи­ло на­чать пе­ре­го­во­ры об ан­ну­ли­ро­ва­нии не­рав­но­прав­ных рос.-кит. до­го­во­ра 1896 и Пе­кин­ско­го про­то­ко­ла 1901, а так­же всех со­гла­ше­ний Рос­сии с Япо­ни­ей в от­но­ше­нии К. с 1907 по 1916.

По­сле по­бе­ды Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917 в Рос­сии зна­чит. раз­ви­тие в К. по­лу­чи­ло ра­бо­чее дви­же­ние, уси­ли­лась про­па­ган­да мар­ксиз­ма, ве­ду­щую роль в ко­то­рой иг­ра­ли Ли Дач­жао, Чэнь Ду­сю, Цюй Цю­бо, Дэн Чжун­ся, Цай Хэ­сэнь, Чжан Тай­лэй и др. На съез­де пред­ста­ви­те­лей мар­кси­ст­ских групп, со­сто­яв­шем­ся 23–31.7.1921 в Шан­хае и Цзян­си­не, бы­ла об­ра­зо­ва­на Ком­му­ни­сти­че­ская партия Ки­тая (КПК), а её сек­ре­та­рём из­бран Чэнь Ду­сю.

В нач. 1920-х гг. по­ли­тич. де­зин­те­грация К. уси­ли­лась. Сев. (пе­кин­ское) пра­ви­тель­ст­во, но­ми­наль­но на­де­лён­ное функ­ция­ми центр. вла­сти, в за­ви­си­мо­сти от со­от­но­ше­ния в нём по­ли­тич. сил кон­тро­ли­ро­ва­лось то про­япон­ской кли­кой Чжан Цзо­ли­ня, то груп­пи­ров­кой У Пэй­фу, ори­ен­ти­ро­вав­шей­ся на Ве­ли­ко­бри­та­нию и США. Усо­би­цы ме­ст­ных ми­ли­та­ри­стов ещё боль­ше ос­лож­ня­ли об­ста­нов­ку. Юж. (гу­ан­чжоу­ское) пра­ви­тель­ст­во объ­е­ди­ня­ло раз­но­род­ные по­ли­тич. си­лы, в т. ч. в не­го вхо­ди­ли чле­ны об­ще­на­цио­наль­но­го пар­ла­мен­та, ра­зо­гнан­но­го в 1914 Юань Ши­ка­ем. В апр. 1921 гу­ан­чжоу­ский пар­ла­мент из­брал Сунь Ят­се­на врем. пре­зи­ден­том Кит. Рес­пуб­ли­ки.

В янв. 1924 в Гу­ан­чжоу со­сто­ял­ся 1-й съезд Го­минь­да­на, в ко­то­ром при­ня­ли уча­стие пред­ста­ви­те­ли КПК. Съезд офи­ци­аль­но офор­мил соз­да­ние еди­но­го нац. фрон­та на ос­но­ве по­ли­тич. бло­ка этих двух пар­тий. Это ре­ше­ние зна­чи­тель­но ук­ре­пи­ло по­зи­ции юж. пра­ви­тель­ст­ва, ко­то­рое от­ны­не ста­ло вы­сту­пать в ро­ли ли­де­ра в борь­бе за един­ст­во и не­за­ви­си­мость К. Это­му спо­соб­ст­во­ва­ло и ус­та­нов­ле­ние пра­ви­тель­ст­вом Юж. К. дру­жеств. от­но­ше­ний с пра­ви­тель­ст­вом СССР. По прось­бе Сунь Ят­се­на Сов. Со­юз на­пра­вил в Гу­ан­чжоу по­ли­тич. и во­ен. со­вет­ни­ков (М. М. Бо­ро­дин, В. К. Блюхер и др.), ору­жие, а так­же ока­зал ак­тив­ную по­мощь в соз­да­нии Нац.-ре­во­люц. ар­мии (НРА). Осе­нью 1924 был по­дав­лен мя­теж, це­лью ко­то­ро­го яв­ля­лось свер­же­ние гу­ан­чжоу­ско­го пра­ви­тель­ст­ва.

В ус­ло­ви­ях рос­та по­ли­тич. ав­то­ри­те­та гу­ан­чжоу­ско­го пра­ви­тель­ст­ва пе­кин­ские пра­вя­щие кру­ги бы­ли вы­ну­ж­де­ны вне­сти оп­ре­де­лён­ные кор­рек­ти­вы в свою по­ли­ти­ку. Они со­гла­си­лись под­пи­сать с сов. пра­ви­тель­ст­вом Со­гла­ше­ние об об­щих прин­ци­пах для уре­гу­ли­ро­ва­ния во­про­сов ме­ж­ду СССР и К. (в нём СССР под­твер­дил свой от­каз от всех рос. при­ви­ле­гий в К.; под­пи­са­но 31.5.1924) и ус­та­но­вить с ним ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния. Вслед за этим они при­гла­си­ли Сунь Ят­се­на на пе­ре­го­во­ры по объ­е­ди­не­нию К. Он при­нял пред­ло­же­ние, но в до­ро­ге за­бо­лел и 12.3.1925 скон­чал­ся в Пе­ки­не.

В Шан­хае 30.5.1925 брит. по­ли­ция от­кры­ла огонь по уча­ст­ни­кам кит. пат­рио­тич. де­мон­ст­ра­ции. Это вы­зва­ло взрыв не­го­до­ва­ния в К. Во мно­гих го­ро­дах стра­ны про­шли по­ли­тич. ма­ни­фе­ста­ции и стач­ки (см. «Три­дца­то­го мая» дви­же­ние). Эти со­бы­тия по­ло­жи­ли на­ча­ло ан­ти­им­пе­риа­ли­стич. бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тич. Ре­во­лю­ции 1925–27 в Ки­тае. 1.7.1925 гу­ан­чжоу­ское пра­ви­тель­ст­во объ­я­ви­ло се­бя Нац. пра­ви­тель­ст­вом К. К нач. 1926 НРА ус­та­но­ви­ла ре­во­люц. власть в про­вин­ци­ях Гу­ан­си, Гуй­чжоу и юж. час­ти пров. Ху­нань. В ию­ле 1926 она на­ча­ла Се­вер­ный по­ход 1926–27 в це­лях обес­пе­че­ния по­бе­ды ре­во­лю­ции во всём К. К кон. 1926 НРА ос­во­бо­ди­ла про­вин­ции Ху­нань, Ху­бэй, Цзян­си, Фу­ц­зянь, что по­зво­ли­ло Нац. пра­ви­тель­ст­ву К. и ЦИК Го­минь­да­на пе­ре­ехать из Гу­ан­чжоу в г. Учан (ны­не Ухань). В мар­те 1927 вос­став­шие шан­хай­ские ра­бо­чие ос­во­бо­ди­ли Шан­хай. Вско­ре был ос­во­бо­ж­дён Нан­кин (по­сле че­го 24.3.1927 под­верг­ся мас­си­ров. об­стре­лу брит. и амер. эс­кадр). Ак­тив­ную роль в Сев. по­хо­де иг­ра­ли кит. ком­му­ни­сты, а так­же сов. во­ен. со­вет­ни­ки.

Ши­ро­кий раз­мах ре­во­люц. дви­же­ния и опас­ность ин­тер­вен­ции зап. дер­жав вы­зва­ли от­ход от ре­во­лю­ции кит. нац. бур­жуа­зии. 12.4.1927 пра­вое кры­ло Го­минь­да­на, воз­глав­ляе­мое глав­но­ко­манд. НРА Чан Кай­ши, ор­га­ни­зо­ва­ло в Шан­хае и Нан­ки­не пе­ре­во­ро­ты и за­хва­ти­ло там власть. Вско­ре пра­вые го­минь­данов­цы со­вер­ши­ли пе­ре­во­рот в Гу­ан­чжоу. 18.4.1927 Чан Кай­ши сфор­ми­ро­вал в Нан­ки­не из сво­их сто­рон­ни­ков но­вое Нац. пра­ви­тель­ст­во как про­ти­во­вес ле­во­го­минь­да­нов­ско­му пра­ви­тель­ст­ву в Уха­ни. В из­ме­нив­шей­ся об­ста­нов­ке ухань­ское пра­ви­тель­ст­во так­же ста­ло кло­нить­ся впра­во. 15.7.1927 ухань­ский ЦИК Го­минь­да­на во гла­ве с Ван Цзин­вэ­ем от­ка­зал­ся от по­ли­тич. бло­ка с КПК и че­рез не­ко­то­рое вре­мя пе­ре­шёл на сто­ро­ну Чан Кай­ши. КПК бы­ла объ­яв­ле­на вне за­ко­на, проф­сою­зы и кре­сть­ян­ские сою­зы рас­пу­ще­ны, в стра­не раз­вер­нул­ся «бе­лый тер­рор» (в хо­де го­минь­да­нов­ских ре­прес­сий с апр. 1927 по июль 1928 в К. бы­ло уби­то 337 тыс. ре­во­лю­цио­не­ров).

По­сле за­хва­та вла­сти Чан Кай­ши КПК взя­ла курс на воо­руж. борь­бу с го­минь­да­нов­ским ре­жи­мом. 1.8.1927 в Нань­ча­не бы­ло под­ня­то вос­ста­ние и сфор­ми­ро­ва­на Крас­ная ар­мия (см. Нань­чан­ское вос­ста­ние 1927). Её кос­тяк со­ста­ви­ли вой­ска, при­ни­мав­шие уча­стие в Сев. по­хо­де и на­хо­див­шие­ся под ко­манд. ком­му­ни­стов Е Ти­на, Чжу Дэ, Хэ Лу­на и др. В кон­це ав­гу­ста – сент. 1927 в про­вин­ци­ях Ху­нань, Цзян­си, Гу­ан­дун, Ху­бэй под рук. КПК про­изош­ли «осен­не­го уро­жая» вос­ста­ния. В окт. 1927 Крас­ная ар­мия ов­ла­де­ла уезд­ны­ми го­ро­да­ми Хай­фын и Лу­фын в пров. Гу­ан­дун, где в на­ча­ле но­яб. 1927 бы­ла об­ра­зо­ва­на Хай­лу­фын­ская сов. рес­пуб­ли­ка – пер­вый очаг вла­сти со­ве­тов в К. (см. Хай­лу­фын­ская ре­во­лю­ци­он­ная ба­за). В ночь с 10 на 11 дек. 1927 в Гу­ан­чжоу гу­ан­дун­ский к-т КПК во гла­ве с Чжан Тай­лэ­ем под­нял вос­ста­ние [см. Гу­ан­чжоу­ское (Кан­тон­ское) вос­ста­ние 1927] и ор­га­ни­зо­вал ком­му­ну. Не­смот­ря на по­ра­же­ние боль­шин­ст­ва вос­ста­ний, ру­ко­во­дство КПК ут­вер­ди­лось во мне­нии, что не­об­хо­ди­мо про­дол­жать ли­нию на ук­ре­п­ле­ние воо­руж. сил пар­тии и фор­ми­ро­ва­ние со­ве­тов в разл. рай­онах стра­ны. Опи­ра­ясь на час­ти Крас­ной ар­мии, в 1928–30 КПК соз­да­ла на тер­ри­то­рии 11 про­вин­ций, гл. обр. Юж. и Центр. К., 15 сов. рай­онов.

В апр. 1928 Чан Кай­ши объ­я­вил о про­дол­же­нии Сев. по­хо­да. 5.6.1928 его вой­ска за­ня­ли Пе­кин, власть в К. пе­ре­шла к нан­кин­ско­му пра­ви­тель­ст­ву (в ию­ле 1928 при­зна­но США, а за­тем пра­ви­тель­ст­ва­ми др. зап. го­су­дарств). Ут­вер­див­шись в Пе­ки­не, Го­минь­дан объ­я­вил о вве­де­нии с 1.1.1929 «пе­рио­да опе­ки», во вре­мя ко­то­ро­го ему пре­дос­тав­ля­лось ис­клю­чит. пра­во фор­ми­ро­вать пра­ви­тель­ст­во, центр. и ме­ст­ные ор­га­ны вла­сти, ог­ра­ни­чи­ва­лись по­ли­тич. пра­ва и сво­бо­ды на­се­ле­ния К. Эко­но­мич. и внеш­няя по­ли­ти­ка го­минь­да­нов­ско­го пра­ви­тель­ст­ва спо­соб­ст­во­ва­ла даль­ней­ше­му уси­ле­нию в К. по­зи­ций и влия­ния ве­ду­щих ка­пи­та­ли­стич. дер­жав, пре­ж­де все­го США.

Под­стре­кае­мое Япо­ни­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и США, нан­кин­ское пра­ви­тель­ст­во по­ве­ло от­кры­то вра­ж­деб­ную по­ли­ти­ку по от­но­ше­нию к СССР. Го­минь­да­нов­ские вой­ска под ко­манд. маньч. ген. Чжан Сю­эля­на совм. с от­ря­да­ми рус. бе­ло­эмиг­ран­тов на­ча­ли на­па­дать на сов. тер­ри­то­рию. 10–11.7.1929 кит. вла­сти за­хва­ти­ли Ки­тай­ско-Вос­точ­ную же­лез­ную до­ро­гу (КВЖД; см. Со­вет­ско-ки­тай­ский во­ору­жён­ный кон­фликт 1929), ко­то­рая по сов.-кит. со­гла­ше­нию 1924 совм. управ­ля­лась СССР и К., аре­сто­ва­ли ты­ся­чи сов. гра­ж­дан. 17.7.1929 СССР объ­я­вил о раз­ры­ве ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний с К. Сов. Осо­бая Даль­не­во­сточ­ная ар­мия да­ла от­пор вы­лаз­кам го­минь­да­нов­цев. От­бро­сив вой­ска Го­минь­да­на, вторг­шие­ся на сов. тер­ри­то­рию 17.11.1929, она раз­гро­ми­ла их на кит. тер­ри­то­рии. 22.12.1929 в Ха­ба­ров­ске под­пи­сан сов.-кит. про­то­кол о вос­ста­нов­ле­нии на КВЖД и на сов.-кит. гра­ни­це по­ло­же­ния, пре­ду­смот­рен­но­го сов.-кит. со­гла­ше­ни­ем 1924. Ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния ме­ж­ду СССР и К. бы­ли вос­ста­нов­ле­ны лишь в дек. 1932.

С но­яб. 1930 по осень 1932 го­минь­да­нов­ские вла­сти пред­при­ня­ли 4 по­хо­да про­тив сов. рай­онов (под­роб­нее см. в ст. Гра­ж­дан­ская вой­на в Ки­тае 1927–37), но все они за­кон­чи­лись по­ра­же­ни­ем войск Чан Кай­ши. По­бе­ды кит. Крас­ной ар­мии спо­соб­ст­во­ва­ли рас­ши­ре­нию тер­ри­то­рии сов. рай­онов. К кон. 1931 круп­ней­ши­ми из них бы­ли: Цен­траль­ный (Юго-Вост. Цзян­си и Зап. Фуц­зянь), Ху­бэй – Хэ­нань – Ань­хой­ский, Ху­нань – Ху­бэй­ский, Цзян­си – Фуц­зянь – Чжэц­зян­ский, Цзян­си – Ху­нань – Ху­бэй­ский, Цзян­си – Ху­нань­ский. 7–24.11.1931 в г. Жуй­цзинь (пров. Цзян­си) со­сто­ял­ся 1-й Все­ки­тай­ский съезд пред­ста­ви­те­лей сов. рай­онов К. Съезд при­нял про­ек­ты кон­сти­ту­ции Кит. сов. рес­пуб­ли­ки (КСР), зе­мель­но­го за­ко­на, за­ко­нов о тру­де, об эко­но­мич. по­ли­ти­ке, ре­ше­ния «О Крас­ной ар­мии», по нац. во­про­су и др. Бы­ли из­бра­ны ЦИК КСР и Врем. центр. пра­ви­тель­ст­во, ко­то­рые воз­гла­вил Мао Цзэ­дун.

Япо­ния, дав­но вы­на­ши­вав­шая пла­ны ус­та­нов­ле­ния сво­его гос­под­ства в Азии, 18.9.1931 при­сту­пи­ла к опе­ра­ции по за­хва­ту Сев.-Вост. К. и к нач. 1932 ок­купи­ро­ва­ла его. 28.1.1932 япон. вой­ска раз­вер­ну­ли во­ен. дей­ст­вия с це­лью за­хва­та Шан­хая, од­на­ко по­лу­чи­ли от­пор со сто­ро­ны пат­рио­ти­че­ски на­стро­ен­ной го­минь­да­нов­ской 19-й ар­мии, под­дер­жан­ной всем на­се­ле­ни­ем го­ро­да. В 1933 япон. вой­ска ок­ку­пи­ро­ва­ли пров. Жэ­хэ и вторг­лись в пров. Хэ­бэй. Осе­нью 1932 Япо­ния под­пи­са­ла до­го­вор с соз­дан­ным ею в Мань­чжу­рии ма­рио­не­точ­ным гос-вом Мань­чжоу-го, чем за­кре­пи­ла свой кон­троль над этим рай­оном К. В мар­те 1934 япон. вла­сти про­воз­гла­си­ли Пу И имп. Мань­чжоу-го.

С ус­та­нов­ле­ни­ем япон. гос­под­ства в Сев.-Вост. К. уча­сти­лись ан­ти­со­вет­ские про­во­ка­ции на даль­не­во­сточ­ных гра­ни­цах СССР и на КВЖД. Во из­бе­жа­ние воз­ник­но­ве­ния круп­но­го во­ен. кон­флик­та по­сле дли­тель­ных сов.-япон. пе­ре­го­во­ров сов. пра­ви­тель­ст­во 23.3.1935 бы­ло вы­ну­ж­де­но под­пи­сать со­гла­ше­ние об ус­туп­ке Мань­чжоу-го прав СССР в от­но­ше­нии КВЖД.

В ус­ло­ви­ях япон. ок­ку­па­ции час­ти стра­ны пра­ви­тель­ст­во Чан Кай­ши упор­но про­дол­жа­ло рас­смат­ри­вать КПК в ка­че­ст­ве сво­его гл. про­тив­ни­ка. Осенью 1933, мо­би­ли­зо­вав поч­ти мил­ли­он­ную ар­мию, Чан Кай­ши на­чал 5-й по­ход про­тив сов. рай­онов стра­ны. Го­минь­да­ну уда­лось до­бить­ся ус­пе­ха. Крас­ная ар­мия, по­нёс­шая зна­чит. по­те­ри, бы­ла вы­ну­ж­де­на от­вес­ти свои гл. си­лы из Юго-Вос­точ­но­го в Сев.- Зап. К. (см. Се­ве­ро-за­пад­ный по­ход 1934– 1936). В окт. 1935 под кон­тро­лем Крас­ной ар­мии здесь был об­ра­зо­ван сов. По­гра­нич­ный рай­он Шэнь­си – Гань­су – Нин­ся.

В мае – ию­не 1935 япон. пра­вя­щие кру­ги на­вя­за­ли нан­кин­ско­му пра­ви­тель­ст­ву сек­рет­ное со­гла­ше­ние, по ко­то­ро­му Го­минь­дан фак­ти­че­ски при­зна­вал тер­ри­то­ри­аль­ные за­хва­ты Япо­нии в Сев. К. (см. Хэ-Умэд­зу со­гла­ше­ние 1935). В но­яб­ре то­го же го­да япон. ок­ку­пан­ты об­ра­зо­ва­ли в г. Тун­чжоу т. н. Во­сточ­но- Хэ­бэй­ское ав­то­ном­ное ан­ти­ком­му­ни­стич. пра­ви­тель­ст­во. Ка­пи­ту­лянт­ская по­зи­ция Чан Кай­ши вы­зва­ла ши­ро­кую вол­ну про­тес­тов в К. 9.12.1935 в Пе­ки­не про­шла мощ­ная ан­ти­пра­ви­тельств. и ан­ти­япон­ская пат­рио­тич. де­мон­ст­ра­ция под ло­зун­га­ми нац. не­за­ви­си­мо­сти и пре­кра­ще­ния гражд. вой­ны. Тре­бо­ва­ния де­мон­ст­ран­тов по­лу­чи­ли под­держ­ку со сто­ро­ны час­ти ар­мей­ских кру­гов (см. «Де­вя­то­го де­каб­ря» дви­же­ние). В кон. 1936 Го­минь­дан был вы­нуж­ден пре­кра­тить во­ен. дей­ст­вия про­тив Крас­ной ар­мии К. Со сво­ей сто­роны КПК, ру­ко­во­дству­ясь ре­ше­ния­ми 7-го кон­грес­са Ко­мин­тер­на, вы­ска­за­лась за соз­да­ние еди­но­го ан­ти­япон­ско­го нац. фрон­та и об­ра­ти­лась к Го­минь­да­ну с при­зы­вом объ­е­ди­нить си­лы в борь­бе про­тив япон. аг­рес­сии.

Спро­во­ци­ро­вав 7.7.1937 ин­ци­дент у мо­с­та Лу­го­уцяо близ Пе­ки­на, Япо­ния при­сту­пи­ла к осу­ще­ст­в­ле­нию пла­на ок­ку­па­ции все­го К. В ию­ле – дек. 1937 япон. ар­мия за­хва­ти­ла об­шир­ные рай­оны и та­кие круп­ные го­рода, как Пе­кин, Тянь­цзинь, Шан­хай, Нан­кин; к кон. 1938 она взя­ла под свой кон­троль наи­бо­лее раз­ви­тые в пром. от­но­ше­нии рай­оны Сев., Центр. и Юж. К. В этих ус­ло­ви­ях ру­ко­во­дство Го­минь­да­на зая­ви­ло 23.9.1937 о го­тов­но­сти к со­труд­ни­че­ст­ву с КПК. По со­гла­ше­нию сто­рон ре­во­люц. ба­за Шэнь­си – Гань­су – Нин­ся бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на в Осо­бый р-н Кит. Рес­пуб­ли­ки с со­хра­не­ни­ем в нём де­мо­кра­тич. сис­те­мы вла­сти, а на­хо­див­шие­ся здесь час­ти Крас­ной ар­мии К. – в 8-ю по­ле­вую ар­мию К. На­ча­лась На­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ная вой­на в Ки­тае про­тив япон­ских за­хват­чи­ков 1937–45.

С са­мо­го на­ча­ла япон. аг­рес­сии СССР ока­зы­вал по­мощь бо­рю­ще­му­ся К. 21.8.1937 был за­клю­чён сов.-кит. до­го­вор о не­на­па­де­нии. Сов. пра­ви­тель­ст­во пре­дос­та­ви­ло К. зай­мы на об­щую сум­му 250 млн. долл. для за­куп­ки ору­жия и во­ен. ма­те­риа­лов, на­пра­ви­ло в стра­ну бо­лее 3,5 тыс. сов. во­ен. спе­циа­ли­стов, в т. ч. лёт­чи­ков. В те­че­ние всей вой­ны сов. пра­ви­тель­ст­во дер­жа­ло на Даль­нем Вос­то­ке круп­ную во­ен. груп­пи­ров­ку, что ско­вы­ва­ло япон. воо­руж. си­лы и су­ще­ст­вен­но об­лег­ча­ло борь­бу кит. на­ро­да.

В пе­ри­од Нац.-ос­во­бо­дит. вой­ны про­тив япон. за­хват­чи­ков К. не пред­став­лял со­бой еди­но­го це­ло­го. Он со­сто­ял из не­ок­ку­пи­ров. зо­ны (юго-зап. и сев.-зап. про­вин­ции), в ко­то­рой на­хо­ди­лась врем. сто­ли­ца К. – Чун­цин, ок­ку­пи­ро­ван­ной зо­ны (сев., вост., центр. и юж. про­вин­ции), ко­то­рая но­ми­наль­но под­чи­ня­лась ма­рио­не­точ­но­му пра­ви­тель­ст­ву Ван Цзин­вэя (соз­да­но япон­ца­ми 30.3.1940 в Нан­ки­не), и ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онов Ки­тая, кон­тро­ли­ро­вав­ших­ся 8-й по­ле­вой ар­ми­ей (отд. рай­оны про­вин­ций Шэнь­си, Гань­су, Нин­ся, Ча­хар, Суй­юань, Хэ­бэй, Шань­дун, Хэ­нань в Сев. К.) и Но­вой 4-й ар­ми­ей (бас­сейн р. Янц­зы в Центр. К.), ко­то­рой так­же ру­ко­во­ди­ла КПК. С вес­ны 1939 по ме­ре обо­ст­ре­ния от­но­ше­ний ме­ж­ду КПК и Го­минь­да­ном вой­ска по­след­не­го на­ча­ли бло­ки­ро­вать По­гра­нич­ный рай­он Шэнь­си – Гань­су – Нин­ся, где в г. Янь­ань на­хо­дил­ся ЦК КПК и от­ку­да осу­ще­ст­в­ля­лось во­ен.-по­ли­тич. ру­ко­во­дство ос­во­бо­ж­дён­ны­ми рай­она­ми К. С кон. 1940 япон. ко­ман­до­ва­ние ак­ти­ви­зи­ро­ва­ло на­сту­пат. опе­ра­ции про­тив ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онов, что по­ста­ви­ло 8-ю по­ле­вую и Но­вую 4-ю ар­мии в тя­жё­лое по­ло­же­ние. Лишь в авг. 1943 они смог­ли пе­рей­ти в контр­на­сту­п­ле­ние. К апр. 1945 в К. на­счи­ты­ва­лось 19 ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онов с на­се­ле­ни­ем св. 95 млн. чел. В этой об­ста­нов­ке 23.4–11.6.1945 в Янь­а­ни про­шёл 7-й съезд КПК. На нём бы­ло за­кре­п­ле­но ли­дер­ст­во Мао Цзэ­ду­на в пар­тии, а в ус­тав КПК вне­сён пункт об ут­вер­жде­нии «идей Мао Цзэ­ду­на» в ка­че­ст­ве ру­ко­во­дя­щей идео­ло­гии.

По­сле Крым­ской (Ял­тин­ской) кон­фе­рен­ции 1945, на ко­то­рой СССР взял на се­бя обя­за­тель­ст­во всту­пить в вой­ну про­тив Япо­нии, 30.6.1945 в Мо­ск­ве на­ча­лись пе­ре­го­во­ры ме­ж­ду пра­ви­тель­ства­ми Сов. Сою­за и К. Они за­вер­ши­лись под­пи­са­ни­ем 14.8.1945 До­го­во­ра о друж­бе и сою­зе, по ко­то­ро­му сто­ро­ны взя­ли на се­бя обя­за­тель­ст­ва ока­зы­вать друг дру­гу во­ен. и иную по­мощь в вой­не про­тив Япо­нии. Всту­п­ле­ние 9.8.1945 час­тей сов. Крас­ной Ар­мии и войск Монг. Нар. Рес­пуб­ли­ки на тер­ри­то­рию Сев.- Вост. К. и Внутр. Мон­го­лии и раз­гром ими Кван­тун­ской ар­мии име­ли ре­шаю­щее зна­че­ние для па­де­ния япон. ок­ку­пац. ре­жи­ма в К. 2.9.1945 Япо­ния под­пи­са­ла Акт о ка­пи­ту­ля­ции. Во­ен. раз­гром Япо­нии зна­ме­но­вал на­ча­ло но­во­го эта­па ос­во­бо­дит. борь­бы кит. на­ро­да.

С сент. 1945 го­минь­да­нов­ское ру­ко­вод­ство на­ча­ло спеш­но пе­ре­бра­сы­вать свои во­ин­ские час­ти для за­ня­тия круп­ных го­ро­дов, ра­нее ок­ку­пи­ро­ван­ных япон. вой­ска­ми. Под пред­ло­гом обес­пе­че­ния ка­пи­ту­ля­ции япон. ко­ман­до­ва­ния в важ­ней­шие пор­ты К. бы­ли вве­де­ны во­ен.-мор. си­лы США, в ря­де пунк­тов К. вы­са­же­ны возд. и мор. де­сан­ты амер. ар­мии. Кон­тин­гент ар­мии США на тер­ри­то­рии К. к дек. 1945 дос­тиг 113 тыс. чел. Ва­шинг­тон ока­зы­вал пря­мую во­ен. по­мощь Го­минь­да­ну, по­став­ляя ему тан­ки, са­мо­лё­ты, бое­вые ко­раб­ли, др. ви­ды воо­ру­же­ний. Амер. ин­ст­рук­то­ры к ию­лю 1946 ре­ор­га­ни­зо­ва­ли и обу­чи­ли 45 го­минь­да­нов­ских ди­ви­зий.

Стре­мясь мир­ным спо­со­бом ре­шить во­про­сы по­сле­во­ен­но­го уст­рой­ст­ва К., КПК вы­дви­ну­ла пред­ло­же­ния о соз­да­нии в К. де­мо­кра­тич. коа­лиц. пра­ви­тель­ст­ва и про­ве­де­нии де­мо­кра­тич. пре­об­ра­зо­ва­ний. 28.8–10.10.1945 в Чун­ци­не со­стоя­лись пе­ре­го­во­ры ме­ж­ду КПК и Го­минь­да­ном, ко­то­рые за­вер­ши­лись при­ня­ти­ем ком­про­мисс­но­го со­гла­ше­ния о со­зы­ве По­ли­тич. кон­суль­та­тив­ной кон­фе­рен­ции (ПКК) для ре­ше­ния во­про­са о де­мо­кра­тич. пе­ре­уст­рой­ст­ве К. Од­на­ко вы­пол­не­ние это­го со­гла­ше­ния бы­ло со­рва­но – уже 13.10.1945 пра­ви­тель­ст­во Чан Кай­ши раз­вер­ну­ло на­сту­п­ле­ние на ос­во­бо­ж­дён­ные рай­оны. Обо­ст­ре­ние об­ста­нов­ки в К. по­бу­ди­ло пра­ви­тель­ст­во СССР до­бить­ся при­ня­тия на со­сто­яв­шем­ся в Мо­ск­ве 16–26.12.1945 со­ве­ща­нии ми­ни­ст­ров иностр. дел СССР, США и Ве­ли­ко­бри­та­нии ре­ше­ния, в ко­то­ром ука­зы­ва­лось на не­об­хо­ди­мость мир­но­го объ­е­ди­не­ния К. и пре­кра­ще­ния гражд. вой­ны. При этом бы­ла дос­тиг­ну­та до­го­во­рён­ность о «же­ла­тель­но­сти вы­во­да из К. сов. и амер. воо­руж. сил в воз­мож­но крат­чай­ший срок».

Пред­ста­ви­те­ли Го­минь­да­на и КПК 10.1.1946 под­пи­са­ли со­гла­ше­ние о пре­кра­ще­нии во­ен. дей­ст­вий. В тот же день в Чун­ци­не от­кры­лась ПКК, ко­то­рая при­ня­ла ре­ше­ния о ре­ор­га­ни­за­ции го­минь­да­нов­ско­го од­но­пар­тий­но­го пра­ви­тель­ст­ва в коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во, о со­зы­ве Нац. со­б­ра­ния, о пе­ре­смот­ре кон­сти­ту­ции К. и др. Но вы­пол­не­ние со­гла­со­ван­ных ре­ше­ний бы­ло вновь со­рва­но. В мар­те 1946 пле­нум ЦИК Го­минь­да­на зая­вил об от­кло­не­нии дос­тиг­ну­тых до­го­во­рён­но­стей, а в ию­не 1946 на­хо­див­шие­ся в его под­чи­не­нии вой­ска раз­вер­ну­ли но­вое на­сту­п­ле­ние на ос­во­бо­ж­дён­ные рай­оны, что да­ло тол­чок На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной вой­не в Ки­тае 1946–49.

В борь­бе про­тив КПК Чан Кай­ши поль­зо­вал­ся ак­тив­ной под­держ­кой США. 4.11.1946 в Нан­ки­не был под­пи­сан амер.- кит. до­го­вор о друж­бе, тор­гов­ле и на­вига­ции (см. Аме­ри­ка­но-ки­тай­ский до­го­вор 1946). По его ус­ло­ви­ям (а так­же в со­от­вет­ст­вии с до­пол­нив­ши­ми его впо­след­ст­вии мно­го­числ. со­гла­ше­ния­ми) Ва­шинг­тон пре­дос­та­вил Го­минь­да­ну во­ен. по­мощь в раз­ме­ре 6 млрд. долл., по­лу­чив в об­мен на это воз­мож­ность в зна­чит. ме­ре кон­тро­ли­ро­вать по­ли­тич. жизнь, эко­но­ми­ку и фи­нан­сы Ки­тая.

С ию­ля 1946 На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ная ар­мия Ки­тая (НОАК), сфор­ми­ро­ван­ная из час­тей 8-й и Но­вой 4-й ар­мий, а так­же Объ­е­ди­нён­ной де­мо­кра­тич. ар­мии Сев.-Вост. К., ве­ла упор­ные обо­ро­нит. бои. В ию­ле 1947 она пе­ре­шла в контр­на­сту­п­ле­ние и к осе­ни 1948 пол­но­стью ос­во­бо­ди­ла Сев.-Вост. К., по­сле че­го на­ча­ла круп­ные опе­ра­ции в Сев. и Центр. К. В кон. 1948 НОАК вы­шла к р. Янц­зы, в янв. 1949 ос­во­бо­ди­ла Тянь­цзинь и Пе­кин, в ап­ре­ле – Нан­кин, а в мае – Шан­хай и Ухань. Ус­пеш­ное на­сту­п­ле­ние НОАК пол­но­стью дез­ор­га­ни­зо­ва­ло фронт и тыл го­минь­да­нов­ских войск.

Стре­мясь из­бе­жать пол­но­го во­ен. раз­гро­ма, Чан Кай­ши 1.1.1949 пред­ло­жил КПК на­чать пе­ре­го­во­ры. 1–15.3.1949 в Пе­ки­не де­ле­га­ции Го­минь­да­на и КПК вы­ра­бо­та­ли про­ект со­гла­ше­ния о внутр. ми­ре. Од­на­ко го­минь­да­нов­ское пра­ви­тель­ст­во от­ка­за­лось его под­пи­сать. 21.4.1949 НОАК во­зоб­но­ви­ла на­сту­п­ле­ние и к осе­ни 1949 ос­во­бо­ди­ла всю тер­ри­то­рию Сев.-Зап. и Центр. К., а так­же зна­чит. часть Юж. и Юго-Зап. К. К кон. 1949 был ос­во­бо­ж­дён весь кон­ти­нен­таль­ный К. Чан Кай­ши и ок. 2 млн. его сто­рон­ни­ков бе­жа­ли на Тай­вань.

Ки­тай в 1949–76. В Пе­ки­не 21–30.9.1949 со­стоя­лась 1-я сес­сия Нар. по­ли­тич. кон­суль­та­тив­но­го со­ве­та К. (НПКСК) – выс­ше­го ор­га­на Еди­но­го на­род­но-де­мо­кра­тич. фрон­та, ру­ко­во­ди­мо­го КПК, ко­то­рая сфор­ми­ро­ва­ла центр. ор­га­ны вла­сти и ут­вер­ди­ла Об­щую про­грам­му НПКСК. 1.10.1949 бы­ло тор­же­ст­вен­но про­воз­гла­ше­но об­ра­зо­ва­ние Кит. Нар. Рес­пуб­ли­ки (КНР). СССР пер­вым при­знал КНР (2.10.1949), его при­ме­ру по­сле­до­ва­ли вост.-ев­роп. стра­ны нар. де­мо­кра­тии и Монг. Нар. Рес­пуб­ли­ка. В на­ча­ле янв. 1950 ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с КНР ус­та­но­ви­ли Ве­ли­ко­бри­та­ния, Сканд. стра­ны, Аф­га­ни­стан, Из­ра­иль, Швей­ца­рия и Ин­дия.

Вра­ж­деб­ную по­зи­цию в от­но­ше­нии КНР за­ня­ло пра­ви­тель­ст­во США. Оно про­дол­жа­ло ока­зы­вать под­держ­ку пра­ви­тель­ст­ву Кит. Рес­пуб­ли­ки во гла­ве с Чан Кай­ши (1.3.1950 из­бран пре­зи­ден­том Кит. Рес­пуб­ли­ки), под вла­стью ко­то­ро­го к сер. 1950 ос­та­ва­лись о. Тай­вань, о-ва Пэн­ху­ле­дао и ряд др. Пра­ви­тель­ст­во Чан Кай­ши вклю­ча­ло пред­ста­ви­те­лей всех кит. про­вин­ций, от­ка­зы­ва­лось от при­зна­ния КНР, вы­сту­па­ло с пре­тен­зи­ей на еди­но­лич­ное пред­ста­ви­тель­ст­во все­го К., про­воз­гла­шая важ­ней­шей це­лью воз­врат под свой кон­троль всей кит. тер­ри­то­рии. В кон. 1949 Ва­шинг­тон за­пре­тил амер. фир­мам тор­го­вые опе­ра­ции с КНР. Под дав­ле­ни­ем США в янв. 1950 боль­шин­ст­во чле­нов ООН от­кло­ни­ло вне­сён­ную СССР ре­зо­лю­цию об ан­ну­ли­ро­ва­нии пол­но­мо­чий в ООН де­ле­га­ции Кит. Рес­пуб­ли­ки (чл. ООН с 24.10.1945) и пре­дос­тав­ле­нии КНР её за­кон­ных прав (с но­яб. 1950 де­ле­га­ция пра­ви­тель­ст­ва КНР ста­ла при­сут­ст­во­вать в ООН в ка­че­ст­ве на­блю­да­те­ля). Со сво­ей сто­ро­ны пра­ви­тель­ст­во КНР от­ка­зы­ва­лось при­знать ле­ги­тим­ность тай­вань­ско­го пра­ви­тель­ст­ва, объ­я­ви­ло под­кон­троль­ные Чан Кай­ши тер­ри­то­рии со­став­ной ча­стью еди­но­го кит. гос-ва, под­ле­жа­щей ос­во­бо­ж­де­нию от гос­под­ствую­ще­го на них «ан­ти­на­род­но­го ре­жи­ма».

По­сле про­воз­гла­ше­ния КНР её пра­ви­тель­ст­во при­сту­пи­ло к ук­ре­п­ле­нию сво­их по­зи­ций в цен­тре и на мес­тах, про­во­дя бес­по­щад­ное по­дав­ле­ние про­ти­во­сто­яв­ших ей со­ци­аль­но-по­ли­тич. сил. Важ­ной за­да­чей в ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онах ста­ла экс­про­приа­ция круп­но­го (бю­ро­кра­тич.) ка­пи­та­ла. В нач. 1950 на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны св. 2800 пред­при­ятий пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей и до­бы­ваю­щей пром-сти, а так­же бо­лее 2400 бан­ков­ских пред­при­ятий. Они со­ста­ви­ли важ­ную часть гос. сек­то­ра эко­но­ми­ки КНР. Но­вое пра­ви­тель­ст­во ан­ну­ли­ро­ва­ло все до­го­во­ры, за­кре­п­ляв­шие осо­бые пра­ва иностр. дер­жав на тер­ри­то­рии К., взя­ло в свои ру­ки та­мо­жен­ные ор­га­ны, управ­ле­ние внеш­ней тор­гов­лей и ва­лют­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние.

В Мо­ск­ве 14.2.1950 был под­пи­сан сов.- кит. до­го­вор о друж­бе, сою­зе и вза­им­ной по­мо­щи и ряд др. со­гла­ше­ний, в т. ч. о пре­дос­тав­ле­нии Сов. Сою­зом на льгот­ных ус­ло­ви­ях (1% го­до­вых) дол­го­сроч­но­го кре­ди­та КНР в раз­ме­ре 300 млн. долл. для оп­ла­ты сов. по­ста­вок обо­ру­до­ва­ния и ма­те­риа­лов. СССР зая­вил о го­тов­но­сти ока­зать КНР по­мощь в строи­тель­ст­ве и ре­кон­ст­рук­ции 50 круп­ных пром. объ­ек­тов, по­став­лять не­об­хо­ди­мые пром. то­ва­ры, го­рю­чее и сы­рьё (к 1952 на до­лю СССР при­хо­ди­лось бо­лее по­ло­ви­ны все­го внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та КНР). Од­но­вре­мен­но бы­ли под­пи­са­ны со­гла­ше­ния о пе­ре­да­че Сов. Сою­зом КНР всех сво­их прав по со­вме­ст­но­му управ­ле­нию Кит. Чан­чунь­ской ж. д., о вы­во­де сов. войск с тер­ри­то­рии совм. ис­поль­зуе­мой во­ен.-мор. ба­зы Люй­шунь (Порт-Ар­тур; окон­ча­тель­но вы­ве­де­ны 26.5.1955) и др. пунк­тов.

С на­ча­лом Ко­рей­ской вой­ны 1950–53 ру­ко­во­дство КНР, учи­ты­вая не­од­но­крат­ные прось­бы о по­мо­щи Ким Ир Се­на, при­ня­ло ре­ше­ние о на­прав­ле­нии на Ко­рей­ский п-ов кит. доб­ро­воль­цев. С 25.10.1950 они при­ни­ма­ли ак­тив­ное уча­стие в бое­вых дей­ст­ви­ях (1.2.1951 Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея ООН под дав­ле­ни­ем США ква­ли­фи­ци­ро­ва­ла дей­ст­вия КНР как аг­рес­сию; по­те­ри КНР в Кор. вой­не со­ста­ви­ли ок. 500 тыс. чел.). В хо­де вой­ны США вве­ли в Тай­вань­ский прол. свой 7-й флот в це­лях пре­дот­вра­ще­ния воз­мож­ной вы­сад­ки час­тей НОАК на о. Тай­вань. В окт. 1950 кит. вой­ска всту­пи­ли на тер­ри­то­рию Ти­бе­та, про­воз­гла­сив­ше­го 4.11.1949 свою не­за­ви­си­мость. Вслед за этим они во­шли в Каш­мир и взя­ли под свой кон­троль рай­он Ак­сай Чин (Ак­сай­чин) и ряд др. тер­ри­то­рий об­щей пл. 12 тыс. км2, что при­ве­ло к ос­лож­не­нию кит.-инд. от­но­ше­ний. 23.5.1951 меж­ду пра­ви­тель­ст­ва­ми Ти­бе­та и КНР бы­ло под­пи­са­но Со­гла­ше­ние о ме­ро­прия­ти­ях по мир­но­му ос­во­бо­ж­де­нию Ти­бе­та, ко­то­рое пре­дос­та­ви­ло по­след­не­му пра­во на нац. ав­то­но­мию в со­ста­ве КНР.

Ре­шить про­бле­му пре­одо­ле­ния по­сле­во­ен­ной эко­но­мич. раз­ру­хи и пе­ре­хо­да к по­строе­нию со­циа­лиз­ма ру­ко­во­дство КНР рас­счи­ты­ва­ло пу­тём фор­си­ро­ван­но­го про­ве­де­ния аг­рар­ной ре­фор­мы (на­ча­та в кон. 1951), упо­ря­до­че­ния пром.- тор­го­во­го сек­то­ра и со­кра­ще­ния рас­хо­дов на со­дер­жа­ние гос. ап­па­ра­та, а так­же пре­се­че­ния зло­упот­реб­ле­ний в адм. ор­га­нах и эко­но­ми­ке. В 1952 про­ве­де­ны мас­со­вые по­ли­тич. кам­па­нии про­тив «трёх зол» и «пя­ти зол», в хо­де ко­то­рых бы­ли ре­прес­си­ро­ва­ны св. 2 млн. чел.

К кон. 1952 за­кон­чил­ся вос­ста­но­вит. пе­ри­од в нар. хо­зяй­ст­ве КНР. Во мно­го­ук­лад­ной эко­но­ми­ке К. за­мет­но ук­ре­пи­лось влия­ние гос. сек­то­ра, до­ля ча­стно­ка­пи­та­ли­стич. сек­то­ра со­кра­ти­лась с 48,7% в 1949 до 30,7% в 1952; соз­да­на еди­ная мно­го­от­рас­ле­вая сис­те­ма гос. тор­гов­ли.

К вес­не 1953 в осн. за­вер­ши­лась аг­рар­ная ре­фор­ма (за ис­клю­че­ни­ем не­ко­то­рых рай­онов про­жи­ва­ния нац. мень­шинств; в Ти­бе­те на­ча­ла про­во­дить­ся с 1960). Ок. 300 млн. без­зе­мель­ных и ма­ло­зе­мель­ных кре­сть­ян без­воз­мезд­но по­лу­чи­ли поч­ти 47 млн. га об­ра­ба­ты­вае­мой зем­ли, ра­нее при­над­ле­жав­шей по­ме­щи­кам. В аг­рар­ном сек­то­ре ста­ли вво­дить­ся про­стей­шие ви­ды про­из­водств. коо­пе­ра­ции. К кон. 1952 бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны 8 млн. групп взаи­мо­по­мо­щи, объ­е­ди­нив­ших ок. 40% кре­сть­ян­ских хо­зяйств.

Од­но­вре­мен­но с ли­к­ви­да­ци­ей по­ме­щичь­е­го зем­ле­вла­де­ния про­во­ди­лись др. со­ци­аль­ные пре­об­ра­зо­ва­ния. Но­вый за­кон о бра­ке от 1.5.1950 за­кре­пил ра­вен­ст­во жен­щин и муж­чин в се­мей­но-брач­ных от­но­ше­ни­ях. Бы­ло при­ня­то по­ста­нов­ле­ние о ре­фор­ме сис­те­мы нар. об­ра­зо­ва­ния, на­прав­лен­ное на де­мо­кра­ти­за­цию школ и ву­зов, ли­к­ви­да­цию не­гра­мот­но­сти, соз­да­ние бла­го­при­ят­ных ус­ло­вий для под­го­тов­ки спе­циа­ли­стов из чис­ла ра­бо­чих и кре­сть­ян. Всту­пи­ло в си­лу но­вое тру­до­вое за­ко­но­да­тель­ст­во, ко­то­рое оп­ре­де­ли­ло пра­во­вое по­ло­же­ние и функ­ции проф­сою­зов, пра­ви­ла тру­до­во­го стра­хо­ва­ния на круп­ных и сред­них пред­при­яти­ях, ме­ры по борь­бе с без­ра­бо­тицей.

Су­ще­ст­вен­ные пре­об­ра­зо­ва­ния про­во­ди­лись и пра­ви­тель­ст­вом Чан Кай­ши на Тай­ва­не. В 1949–53 там бы­ла про­ве­де­на в три эта­па зе­мель­ная ре­фор­ма: сни­же­на аренд­ная пла­та за зем­лю, в соб­ст­вен­ность кре­сть­я­нам пе­ре­да­на за не­зна­чит. пла­ту часть гос. зе­мель и про­ве­де­на час­тич­ная на­цио­на­ли­за­ция круп­ной зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти (быв. зем­ле­вла­дель­цы по­лу­чи­ли в ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции па­ке­ты ак­ций соз­да­вае­мых на ост­ро­ве но­вых пром. пред­при­ятий). Аг­рар­ная ре­фор­ма и ши­ро­кая по­мощь США обес­пе­чи­ли бы­ст­рый подъ­ём эко­но­ми­ки Тай­ва­ня (по­лу­чил назв. «тай­вань­ско­го эко­но­мич. чу­да»), что спо­соб­ст­во­ва­ло ук­ре­п­ле­нию на ост­ро­ве по­ли­тич. по­зи­ций Го­минь­да­на.

В кон­це 1953 ЦК КПК при­нял про­грамм­ный до­ку­мент «Бо­роть­ся за мо­би­ли­за­цию всех сил для пре­вра­ще­ния на­шей стра­ны в ве­ли­кое со­циа­ли­сти­че­ское го­су­дар­ст­во», оп­ре­де­ляв­ший ге­не­раль­ную ли­нию пар­тии на пе­ре­ход­ный пе­ри­од и прин­ци­пы со­циа­ли­стич. строи­тель­ст­ва в КНР, ори­ен­ти­ро­ван­ные на сов. мо­дель. Пер­во­оче­ред­ной за­да­чей объ­яв­ля­лась ин­ду­ст­риа­ли­за­ция стра­ны. На её ре­ше­ние был на­прав­лен пер­вый 5-лет­ний план (1953–57), раз­ра­бо­тан­ный при уча­стии сов. спе­циа­ли­стов. Им пре­ду­смат­ри­ва­лось уве­ли­че­ние по срав­не­нию с уров­нем 1952 ва­ло­вой про­дук­ции пром-сти (не счи­тая кус­тар­ной) на 98,3%, с. х-ва – на 23,3%. При этом гос. пром. сек­тор (осо­бен­но тя­жё­лая пром-сть) дол­жен был раз­ви­вать­ся бо­лее вы­со­ки­ми тем­па­ми. На­ме­ча­лось скон­цен­три­ро­вать осн. уси­лия на раз­ви­тии та­ких важ­ней­ших от­рас­лей, как ме­тал­лур­гия, элек­тро­энер­ге­ти­ка, ав­то­мо­би­ле­строе­ние, воз­вес­ти 694 круп­ных пром. объ­ек­та, глав­ны­ми из ко­то­рых бы­ли 156 пред­при­ятий, со­ору­жав­ших­ся при со­дей­ст­вии СССР. Ин­ду­ст­риа­ли­за­цию рес­пуб­ли­ки и со­циа­ли­стич. пре­об­ра­зо­ва­ния, в т. ч. в аг­рар­ном сек­то­ре, пред­по­ла­га­лось за­вер­шить к 1967.

В ию­не 1954 в КНР бы­ла про­ве­де­на адм.-терр. ре­фор­ма. Воз­ник­шее в хо­де Нар.-ос­во­бо­дит. вой­ны 1946–49 де­ле­ние К. на ре­гио­ны (Сев. К., Сев.-Вост. К., Сев.-Зап. К., Вост. К., Юго-Зап. К.; вся пол­но­та вла­сти в них фак­ти­че­ски при­над­ле­жа­ла ар­мей­ско­му ко­ман­до­ва­нию, дей­ст­во­вав­ше­му под рук. Во­ен. со­ве­та ЦК КПК) за­ме­не­но раз­де­ле­ни­ем на про­вин­ции и ав­то­ном­ные об­лас­ти. В 1955 в свя­зи с де­лом «Гао Га­на – Жао Шу­ши» (см. в ст. Гао Ган) уп­разд­не­ны так­же ре­гио­наль­ные бю­ро ЦК КПК. Эти ме­ры пре­сле­до­ва­ли цель ис­клю­чить воз­мож­ность про­яв­ле­ния се­па­ра­ти­ст­ских тен­ден­ций в рес­пуб­ли­ке и оп­по­зи­ции ме­ст­ных парт. ли­де­ров кур­су центр. ру­ко­вод­ства КПК.

На 1-й сес­сии Все­ки­тай­ско­го со­б­ра­ния нар. пред­ста­ви­те­лей (ВСНП) 20.9.1954 бы­ла при­ня­та кон­сти­ту­ция КНР, про­воз­гла­сив­шая К. гос-вом нар. де­мо­кра­тии, ру­ко­во­ди­мым ра­бо­чим клас­сом и ос­но­ван­ным на сою­зе ра­бо­чих и кре­сть­ян. Бы­ли из­бра­ны Пред. КНР (этот пост за­нял Мао Цзэ­дун) и его за­мес­ти­те­ли, По­сто­ян­ный к-т ВСНП (ПК ВСНП), ут­вер­ждён со­став Гос. со­ве­та (пра­ви­тель­ст­ва) КНР, его пре­мье­ром на­зна­чен Чжоу Энь­лай. Кон­сти­ту­ция за­кре­пи­ла курс на даль­ней­шее раз­ви­тие от­но­ше­ний друж­бы и со­труд­ни­че­ст­ва КНР с СССР и стра­на­ми нар. де­мо­кра­тии.

В про­цес­се вы­пол­не­ния 1-го пя­ти­лет­не­го пла­на СССР пре­дос­та­вил КНР но­вые кре­ди­ты и по­ста­вил обо­ру­до­ва­ние на сум­му 3 млрд. руб. для строи­тель­ст­ва и ре­кон­ст­рук­ции наи­бо­лее круп­ных пром. объ­ек­тов, в т. ч. Ань­шань­ско­го, Ухань­ско­го, Бао­тоу­ско­го ме­тал­лур­гич. ком­би­на­тов, Чан­чунь­ско­го ав­то­мо­биль­но­го и Ло­ян­ско­го трак­тор­но­го за­во­дов, Тай­юань­ско­го и Шэнь­ян­ско­го за­во­дов тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния. СССР ока­зал со­дей­ст­вие КНР в соз­да­нии обо­рон­ной пром-сти. В К. бы­ли на­прав­ле­ны ты­сячи сов. спе­циа­ли­стов, пре­дос­тав­ле­на об­шир­ная на­уч.-тех­нич. до­ку­мен­та­ция. В ву­зах и на пред­при­яти­ях СССР по­лу­чи­ли под­го­тов­ку ты­ся­чи кит. спе­циа­ли­стов и ра­бо­чих (в 1957 в 24 сов. ву­зах обу­ча­лись св. 6 тыс. гра­ж­дан КНР). Свой вклад в ин­ду­ст­риа­ли­за­цию КНР вне­сли ГДР, Поль­ша, Че­хо­сло­ва­кия, Венг­рия, Ру­мы­ния и Бол­га­рия, по­ста­вив­шие обо­ру­до­ва­ние бо­лее чем для 100 пром. объ­ек­тов.

В 1953–56 объ­ём ва­ло­вой про­дук­ции пром-сти КНР еже­год­но уве­ли­чи­вал­ся в сред­нем на 19,6%, с. х-ва – на 4,8%. В дек. 1953 ЦК КПК по­ста­вил за­да­чу объ­е­ди­нить к 1957 в с.-х. про­из­водств. коо­пе­ра­ти­вы по­лу­со­циа­ли­стич. ти­па 20% кре­сть­ян. Од­на­ко по на­стоя­тель­ной ре­ко­мен­да­ции Мао Цзэ­ду­на (июль 1955) и в со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ни­ем 6-го рас­ши­рен­но­го пле­ну­ма ЦК КПК 7-го со­зы­ва (10.10.1955) в це­лях пре­дот­вра­ще­ния воз­мож­но­сти рес­тав­ра­ции в аг­рар­ном сек­то­ре преж­них по­ряд­ков про­цесс коо­пе­ри­ро­ва­ния кре­сть­ян (час­то с обоб­ще­ст­в­ле­ни­ем зем­ли и ору­дий про­из-ва) был фор­си­ро­ван, и к кон. 1956 в коо­пе­ра­ти­вы бы­ло во­вле­че­но 96,3% кре­сть­ян­ских хо­зяйств, в т. ч. 87,8% – в коо­пе­ра­ти­вы выс­ше­го ти­па. Коо­пе­ри­ро­ва­ние де­рев­ни, на ко­то­рое пер­во­на­чаль­но от­во­ди­лось 18 лет, бы­ло прак­ти­че­ски за­вер­ше­но. Оно но­си­ло при­ну­дит. ха­рак­тер, вы­зы­ва­ло не­до­воль­ст­во зна­чит. час­ти кит. кре­сть­ян­ст­ва, ко­то­рое ещё боль­ше уси­ли­лось под влия­ни­ем не­уро­жа­ев в ря­де рай­онов стра­ны, обу­слов­лен­ных сти­хий­ны­ми бед­ст­вия­ми. Про­ве­де­ние ус­ко­рен­ной коо­пе­ра­ции дик­то­ва­лось так­же не­об­хо­ди­мо­стью мо­би­ли­за­ции на ну­ж­ды ин­ду­ст­риа­ли­за­ции фи­нан­со­вых средств аг­рар­но­го сек­то­ра и уве­ли­че­ния по­ста­вок то­вар­но­го зер­на и сы­рья для лёг­кой пром-сти в це­лях пре­одо­ле­ния на­пря­жён­но­го по­ло­же­ния, воз­ник­ше­го к сер. 1950-х гг. в КНР в сфе­ре снаб­же­ния на­се­ле­ния го­ро­дов про­до­воль­ст­ви­ем и то­ва­ра­ми пер­вой не­об­хо­ди­мо­сти, и не­до­пу­ще­ния на­рас­та­ния ак­ций про­тес­та в разл. рай­онах рес­пуб­ли­ки.

К кон. 1956 99% ча­ст­но­ка­пи­та­ли­стич. про­мыш­лен­ных и 82,2% тор­го­вых пред­при­ятий пре­об­ра­зо­ва­ны в сме­шан­ные, на­хо­див­шие­ся под управ­ле­ни­ем гос-ва. В коо­пе­ра­ти­вы бы­ли объ­е­ди­не­ны 91,7% ре­мес­лен­ни­ков и кус­та­рей. Гос­под­ствую­щи­ми в нар. хо­зяй­ст­ве ста­ли две фор­мы соб­ст­вен­но­сти – все­на­род­ная и кол­лек­тив­ная соб­ст­вен­ность тру­дя­щих­ся.

Оп­ре­де­лён­ные ус­пе­хи в со­циа­ли­стич. строи­тель­ст­ве по­бу­ди­ли ру­ко­во­дство КНР по ини­циа­ти­ве Чжоу Энь­лая с нач. 1956 нес­коль­ко смяг­чить по­ли­ти­ку в от­но­ше­нии ин­тел­ли­ген­ции и при­гла­сить её к от­кры­той дис­кус­сии под вы­дви­ну­тым Мао Цзэ­ду­ном ло­зун­гом «Пусть цве­тут сто цве­тов, пусть со­пер­ни­ча­ют сто школ». В апр. 1956 на рас­ши­рен­ном за­се­да­нии По­лит­бю­ро ЦК КПК Мао Цзэ­дун вы­сту­пил с ре­чью «О де­ся­ти важ­ней­ших взаи­мо­от­но­ше­ни­ях», в ко­то­рой обоб­щил опыт строи­тель­ст­ва со­циа­лиз­ма в К. и по­пы­тал­ся оп­ре­де­лить путь даль­ней­ше­го со­циа­ли­стич. строи­тель­ст­ва, со­от­вет­ст­вую­щий спе­ци­фич. ус­ло­ви­ям стра­ны.

В сент. 1956 со­стоя­лась 1-я сес­сия 8-го съез­да КПК. К это­му вре­ме­ни пар­тия на­счи­ты­ва­ла в сво­их ря­дах 10,73 млн. чле­нов. На ней до­ми­ни­ро­ва­ли сто­рон­ни­ки ори­ен­та­ции на сов. мо­дель раз­ви­тия. Съезд под­твер­дил курс на ук­ре­п­ле­ние друж­бы и со­труд­ни­че­ст­ва КНР с СССР и др. со­циали­стич. стра­на­ми, в т. ч. в борь­бе за мир­ное со­су­ще­ст­во­ва­ние гос-в с разл. со­ци­аль­ным стро­ем. В при­ня­тых съез­дом пред­ло­же­ни­ях по 2-му пя­ти­лет­не­му пла­ну раз­ви­тия нар. хо­зяй­ст­ва (1958–62) на­ме­ча­лось уве­ли­чить пром. про­из-во вдвое по срав­не­нию с за­да­ния­ми 1-й пя­ти­лет­ки, до­бить­ся рос­та нац. до­хо­да на 50%, уве­ли­че­ния сбо­ра про­до­вольств. куль­тур со 176 млн. до 240 млн. т. Пред­по­ла­га­лось по-преж­не­му кон­цен­три­ро­вать осн. уси­лия на пре­иму­ществ. раз­ви­тии тя­жё­лой пром-сти при не­ко­то­ром уве­ли­че­нии до­ли ка­пи­та­ло­вло­же­ний в лёг­кую пром-сть. Бы­ло под­чёрк­ну­то, что в КНР бу­дут со­хра­не­ны в раз­ме­рах, до­пус­кае­мых гос. пла­ном, еди­но­лич­ные хо­зяй­ст­ва в аг­рар­ном сек­то­ре и пром-сти как до­пол­не­ние к гос. и кол­лек­тив­ной фор­мам соб­ст­вен­но­сти.

Зна­чит. влия­ние на ра­бо­ту 8-го съез­да КПК ока­за­ли ре­ше­ния 20-го съез­да КПСС, со­сто­яв­ше­го­ся в февр. 1956. Съезд при­звал ук­ре­п­лять де­мо­кра­тию и за­кон­ность, зая­вил о не­до­пус­ти­мо­сти куль­та лич­но­сти, ука­зал на не­об­хо­ди­мость со­вер­шен­ст­во­ва­ния пра­во­вой ба­зы КНР и стро­го­го со­блю­де­ния со­циа­ли­стич. за­кон­но­сти. В при­ня­том съез­дом ус­та­ве пар­тии го­во­ри­лось: «КПК в сво­ей дея­тель­но­сти ру­ко­во­дству­ет­ся мар­ксиз­мом- ле­ни­низ­мом. Толь­ко мар­ксизм-ле­ни­низм пра­виль­но объ­яс­ня­ет за­ко­но­мер­но­сти раз­ви­тия об­ще­ст­ва, пра­виль­но ука­зы­ва­ет пу­ти по­строе­ния со­циа­лиз­ма и ком­му­низ­ма». Тем са­мым пе­ре­сма­т­ри­ва­лось ре­ше­ние 7-го съез­да (1945) о том, что КПК в сво­ей дея­тель­но­сти долж­на ру­ко­вод­ство­вать­ся «идея­ми Mao Цзэ­ду­на». В ус­тав вклю­че­но по­ло­же­ние о воз­мож­но­сти вве­де­ния по­ста поч. пред. ЦК КПК, что бы­ло свя­за­но с за­яв­ле­ни­ем Мао Цзэ­ду­на, вновь из­бран­но­го ру­ко­во­ди­те­лем пар­тии, о его го­тов­но­сти в под­хо­дя­щий мо­мент ос­та­вить пост парт. ли­де­ра. Об­ра­зо­ван По­сто­ян­ный к-т По­лит­бю­ро ЦК КПК, на пост ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря из­бран Дэн Сяо­пин.

Вен­гер­ское вос­ста­ние 1956 и по­ли­тич. кри­зис в Поль­ше в окт. 1956 спо­соб­ст­во­ва­ли ук­ре­п­ле­нию в ру­ко­во­дстве КПК и КНР по­зи­ций сто­рон­ни­ков от­ка­за от сов. мо­де­ли раз­ви­тия. На 2-м пле­ну­ме ЦК КПК 8-го со­зы­ва 15.11.1956 Мао Цзэ­дун вы­сту­пил с кри­ти­кой по­ли­ти­ки «дес­та­ли­ни­за­ции», про­во­ди­мой в СССР. 27.2.1957 в сво­ей ре­чи «О пра­виль­ном раз­ре­ше­нии про­ти­во­ре­чий внут­ри на­ро­да» он вы­дви­нул те­зис о со­хра­няю­щих­ся в ус­ло­ви­ях со­циа­лиз­ма клас­со­вых про­ти­во­ре­чи­ях, пре­ж­де все­го ме­ж­ду на­ро­дом и «вра­га­ми на­ро­да», и при­звал к об­ще­на­род­но­му об­су­ж­де­нию это­го во­про­са. Од­на­ко на­чав­шая­ся дис­кус­сия не­ожи­дан­но для парт. и гос. ру­ко­во­дства КНР при­об­ре­ла ост­рый ха­рак­тер и вы­ли­лась в ию­не 1956 в ря­де уни­вер­си­те­тов в сту­денч. бес­по­ряд­ки. В сент. 1956 в КНР име­ли ме­сто за­бас­тов­ки и вол­не­ния на пред­при­яти­ях, пре­кра­ти­ли за­ня­тия уча­щие­ся школ и сту­ден­ты в 11 про­вин­ци­ях и 2 го­ро­дах центр. под­чи­не­ния, об­ра­тив­шие­ся с пе­ти­ция­ми к гос. и парт. ру­ко­во­дству. В ус­ло­ви­ях дес­та­би­ли­за­ции внут­ри­по­ли­тич. об­ста­нов­ки дис­кус­сия по во­про­су о про­ти­во­ре­чи­ях, как и ра­нее на­ча­тая дис­кус­сия с ин­тел­ли­ген­ци­ей, бы­ли свёр­ну­ты. Ру­ко­во­дство КПК на­ча­ло по­ли­тич. кам­па­нию про­тив «пра­вых», про­дол­жав­шую­ся до вес­ны 1958, в хо­де ко­то­рой по­ли­тич. оп­по­зи­ция бы­ла по­дав­ле­на. По­сле ви­зи­та в Сов. Со­юз в но­яб. 1957 на празд­но­ва­ние 40-ле­тия Окт. ре­во­лю­ции 1917 парт.-пра­ви­тельств. де­ле­га­ции КНР во гла­ве с Мао Цзэ­ду­ном раз­но­гла­сия ме­ж­ду КПК и КПСС ещё боль­ше обо­стри­лись. «Ле­вое» кры­ло КПК ста­ло от­кры­то вы­ра­жать со­мне­ния в це­ле­со­об­раз­но­сти раз­ви­тия пар­ла­мен­та­риз­ма и де­мо­кра­тии в ус­ло­ви­ях со­циа­ли­стич. го­су­дар­ст­вен­но­сти, про­ве­де­ния по­ли­ти­ки мир­но­го со­су­ще­ст­во­ва­ния, борь­бы за пре­дот­вра­ще­ние ядер­ной вой­ны и др.

Ус­пеш­ное вы­пол­не­ние за­да­ний 1-й пя­ти­лет­ки ук­ре­пи­ло убе­ж­дён­ность Мао Цзэ­ду­на и ря­да гос. и парт. ру­ко­во­ди­те­лей КНР в том, что, дви­га­ясь по спе­ци­фич. «кит. пу­ти» и ис­поль­зуя ко­манд­ные ме­то­ды, мож­но в пре­дель­но сжа­тые сро­ки за­вер­шить по­строе­ние со­циа­лиз­ма в стра­не. Под ло­зун­гом «три го­да упор­но­го тру­да – де­сять ты­сяч лет сча­стья» в КНР раз­вер­ну­лось дви­же­ние за «боль­шой ска­чок» в пром-сти и за соз­да­ние «на­род­ных ком­мун» в де­рев­не. С по­мощью по­ли­ти­ки «боль­шо­го скач­ка» при опо­ре на «нар. ком­му­ну», ко­торая бы­ла объ­яв­ле­на осн. ячей­кой со­циа­ли­стич. и ком­му­ни­стич. об­ще­ст­ва, пла­ни­ро­ва­лось в те­че­ние не­сколь­ких лет по­стро­ить в КНР раз­ви­тое со­циа­ли­стич. и да­же ком­му­ни­стич. об­ще­ст­во, обо­гнать СССР и вы­вес­ти К. в раз­ряд ве­ду­щих ин­ду­ст­ри­аль­ных дер­жав ми­ра. Эта по­ли­ти­ка по­лу­чи­ла назв. «кур­са трёх крас­ных зна­мён» (под «зна­мё­на­ми» по­ни­ма­лись но­вая ге­не­раль­ная ли­ния КПК на по­строе­ние со­циа­лиз­ма, «боль­шой ска­чок» и «нар. ком­му­ны»).

В мар­те 1958 Мао Цзэ­дун под­верг кри­ти­ке Чжоу Энь­лая и Чэнь Юня, об­ви­нив их в «про­ти­во­дей­ст­вии фор­си­ро­ва­нию тем­пов раз­ви­тия эко­но­ми­ки». В мае 1958 на 2-й сес­сии 8-го съез­да КПК бы­ла ут­вер­жде­на но­вая по­ли­тич. ус­та­нов­ка, вы­ра­жав­шая­ся в пред­ло­жен­ной Мао Цзэ­ду­ном фор­му­ле «на­пря­гая все си­лы, стре­мясь впе­рёд, стро­ить со­циа­лизм по прин­ци­пу: боль­ше, бы­ст­рее, луч­ше, эко­ном­нее». Ру­ко­во­дству­ясь ре­ше­ния­ми КПК, Гос­план КНР в ию­не – ию­ле 1958 раз­ра­бо­тал но­вый ва­ри­ант 2-го пя­ти­лет­не­го пла­на, ко­то­рый пре­ду­смат­ри­вал уве­ли­че­ние про­из-ва пром. про­дук­ции в 6,5 раза, а сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ной – в 2,5 ра­за по срав­не­нию с 1958. Под ло­зун­гом «сталь ре­ша­ет всё» бы­ло ре­ше­но уже в 1958 уд­во­ить её вы­плав­ку, до­ве­дя до 8–12 млн. т в год, а к 1962 еже­год­но про­из­во­дить 60–80 млн. т с це­лью дог­нать и пе­ре­гнать по это­му по­ка­за­те­лю Ве­ли­ко­бри­та­нию. В КНР на­ча­лась «бит­ва за сталь» – по­все­ме­ст­ное со­ору­же­ние кус­тар­ных «до­мен­ных пе­чей», ва­гра­нок. Ана­ло­гич­ный ло­зунг был вы­дви­нут и в с. х-ве – «зер­но ре­ша­ет всё», в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым пла­ни­ро­ва­лось мак­си­мум в те­че­ние 3–5 лет вый­ти на уро­вень по­ка­за­те­лей рос­та зер­но­во­го про­из-ва, ко­то­рые ра­нее на­ме­ча­лось дос­тиг­нуть лишь к кон. 1960-х гг. В те­че­ние не­сколь­ких ме­ся­цев 1958 740 тыс. коо­пе­ра­ти­вов пре­об­ра­зо­ва­ны поч­ти в 26 тыс. «нар. ком­мун», ко­то­рые объ­е­ди­ня­ли св. 99% кре­сть­ян­ских дво­ров. Ка­ж­дая ком­му­на по пло­ща­ди об­ра­ба­ты­вае­мой зем­ли и чис­лу ра­бо­чих рук в 20–30 раз пре­вос­хо­ди­ла преж­ние коо­пе­ра­ти­вы. Зем­ля и все сред­ст­ва про­из-ва коо­пе­ра­ти­вов, а так­же при­уса­деб­ные уча­ст­ки кре­сть­ян, их до­маш­ний скот, пти­ца, фрук­то­вые де­ре­вья, по­су­да и ут­варь пе­ре­шли в соб­ст­вен­ность ком­мун. Вме­сто рас­пре­де­ле­ния по тру­до­дням вво­ди­лось «бес­плат­ное рас­пре­де­ле­ние про­до­воль­ст­вия», без учё­та ко­ли­че­ст­ва и ка­че­ст­ва тру­да. В свя­зи с ли­к­ви­да­ци­ей лич­но­го хо­зяй­ст­ва кре­сть­ян и вве­де­ни­ем бес­плат­но­го пи­та­ния в сто­ло­вых «нар. ком­мун» бы­ли за­кры­ты рын­ки в де­рев­нях и го­ро­дах. Од­но­вре­мен­но ста­ли про­во­дить­ся мас­со­вые мо­би­ли­за­ции на­се­ле­ния на ра­бо­ты по раз­ви­тию транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры стра­ны и др. «об­ществ. ра­бо­ты».

Пе­ре­ход к по­ли­ти­ке «боль­шо­го скач­ка» вы­звал дез­ор­га­ни­за­цию нар. хо­зяй­ст­ва КНР. От­вле­че­ние мил­лио­нов кре­сть­ян (по кит. оцен­кам, до 90 млн. чел.) на вы­плав­ку ста­ли, до­бы­чу кус­тар­ным спо­со­бом уг­ля, на ир­ри­гац., ка­пи­таль­ное и до­рож­ное строи­тель­ст­во на­нес­ло серь­ёз­ный ущерб с. х-ву. Бо­га­тый уро­жай 1958 был уб­ран не пол­но­стью. Рез­ко уве­ли­чи­лось на­се­ле­ние го­ро­дов (со 100 млн. до 130 млн. чел.). Это, в свою оче­редь, при­ве­ло к уве­ли­че­нию спро­са на про­дук­ты пи­та­ния в го­ро­дах и к прак­тич. ис­то­ще­нию про­до­вольств. ре­зер­вов. Уже ре­зуль­та­ты 1958, пер­во­го го­да «боль­шо­го скач­ка», сви­де­тель­ст­во­ва­ли о про­ва­ле по­ли­ти­ки ус­ко­рен­ной ин­ду­ст­риа­ли­за­ции. Сре­ди на­се­ле­ния КНР на­рас­та­ло не­до­воль­ст­во, име­ли ме­сто слу­чаи от­кры­то­го не­по­ви­но­ве­ния вла­стям. Од­на­ко ру­ко­во­дство КНР про­дол­жа­ло при­дер­жи­вать­ся «кур­са трёх крас­ных зна­мён», вне­ся в не­го на ря­де пле­ну­мов ЦК КПК в окт. 1958 – апр. 1959 не­ко­то­рые кор­рек­ти­вы. В ча­ст­но­сти, бы­ли нес­коль­ко сни­же­ны пла­но­вые за­да­ния и тем­пы фор­ми­ро­ва­ния «нар. ком­мун». 27.4.1959 на 1-й сес­сии ВСНП 2-го со­зы­ва Мао Цзэ­дун сло­жил с се­бя обя­зан­но­сти Пред. КНР, зая­вив о на­ме­ре­нии це­ли­ком со­сре­до­то­чить­ся на парт. ра­бо­те. На пост гла­вы гос-ва был из­бран Лю Шао­ци.

В ус­ло­ви­ях «боль­шо­го скач­ка» бо­лее ра­ди­каль­ным стал и внеш­не­по­ли­тич. курс ру­ко­во­дства КНР. С 23.8.1958 НОАК на­ча­ла про­из­во­дить арт. об­стре­лы при­бреж­ных ост­ро­вов Цзинь­мынь­дао (Ку­эмой) и Мац­зу­дао в Тай­вань­ском прол., на ко­то­рых бы­ла скон­цен­три­ро­ва­на 100-ты­сяч­ная груп­пи­ров­ка го­минь­да­нов­ских войск (пер­вую по­пыт­ку ов­ла­деть эти­ми ост­ро­ва­ми НОАК пред­при­ня­ла в сент. 1954). Эта ак­ция рез­ко обо­ст­ри­ла по­ло­же­ние на Даль­нем Вос­то­ке. США, за­клю­чив­шие 2.12.1954 с пра­ви­тель­ст­вом Чан Кай­ши до­го­вор о со­вме­ст­ной обо­ро­не Тай­ва­ня, при­ве­ли в пол­ную бое­вую го­тов­ность 7-й флот, со­еди­не­ния ВВС в бас­сей­не Ти­хо­го ок. и на­ча­ли пе­ре­бро­ску войск в рай­он Тай­вань­ско­го прол. Дей­ст­вия КНР не по­лу­чи­ли под­держ­ки со сто­ро­ны сов. ру­ко­во­дства. Пра­ви­тель­ст­во СССР ре­ши­тель­но вы­ска­за­лось за мир­ное уре­гу­ли­ро­ва­ние тай­вань­ско­го кри­зи­са. По­зи­ция Мо­ск­вы и от­каз бли­жай­ших со­юз­ни­ков США в ре­гио­не, в т. ч. Ве­ли­ко­бри­та­нии, под­дер­жать пла­ны на­не­се­ния во­ен. уда­ра по КНР по­зво­ли­ли пре­дот­вра­тить воз­ник­но­ве­ние круп­но­го воо­руж. кон­флик­та. 5.10.1958 НОАК вре­мен­но пре­кра­ти­ла об­стре­лы ост­ро­вов Цзинь­мынь­дао (Ку­эмой) и Ма­ц­зу­дао (впо­след­ст­вии они бы­ли во­зоб­нов­ле­ны и про­из­во­ди­лись по не­чёт­ным дням вплоть до 31.12.1979).

С окт. 1958 обо­ст­ри­лись от­но­ше­ния КНР с Ин­ди­ей, что бы­ло вы­зва­но строи­тель­ст­вом кит. сто­ро­ной стра­те­ги­че­ски важ­но­го шос­се в под­кон­троль­ном ей рай­оне Каш­ми­ра. По­сле по­дав­ле­ния кит. вла­стя­ми вспых­нув­ше­го в Ти­бе­те в мар­те 1959 вос­ста­ния ме­ст­но­го на­се­ле­ния и бег­ст­ва за ру­беж да­лай-ла­мы на­пря­жён­ность на кит.-инд. гра­ни­це пе­ре­рос­ла в воо­руж. столк­но­ве­ния (про­дол­жа­лись до кон. 1962), в ре­зуль­та­те ко­то­рых тер­ри­то­рия, кон­тро­ли­руе­мая КНР в Каш­ми­ре, зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лась.

Из­ме­не­ния во внеш­ней по­ли­ти­ке КНР по­бу­ди­ли пра­ви­тель­ст­во СССР пе­ре­смот­реть свою по­зи­цию в во­про­се о со­дей­ст­вии Пе­ки­ну в соз­да­нии но­вей­ших ви­дов воо­ру­же­ний. 20.6.1959 оно де­нон­си­ро­ва­ло до­го­вор от 15.10.1957 о со­дей­ст­вии в раз­ра­бот­ке КНР соб­ст­вен­но­го ядер­но­го ору­жия.

На­рас­та­ние не­до­ве­рия к по­ли­ти­ке «боль­шо­го скач­ка» и в це­лом к кур­су по­ли­тич. ру­ко­во­дства КНР яр­ко про­яви­лось на 8-м пле­ну­ме ЦК КПК 8-го со­зы­ва в г. Лу­шань в ию­ле – авг. 1959. С кри­ти­кой «кур­са трёх крас­ных зна­мён» вы­сту­пи­ли мин. обо­ро­ны мар­шал Пэн Дэху­ай, зам. мин. ин. дел Чжан Вэнь­тянь, зам. мин. обо­ро­ны, нач. ген­шта­ба НОАК Ху­ан Кэ­чэн, сек­ре­тарь парт­ко­ма пров. Ху­нань Чжоу Ся­оч­жоу и др. Пэн Дэху­ай и его сто­рон­ни­ки по­тре­бо­ва­ли, по су­ще­ст­ву, воз­вра­та к ли­нии 8-го съез­да пар­тии. Они оха­рак­те­ри­зо­ва­ли «боль­шой ска­чок» и «ком­му­ни­за­цию» как «мел­ко­бур­жу­аз­ный фа­на­тизм». Пэн Дэху­ай по­ста­вил во­прос о не­до­пус­ти­мо­сти под­ме­ны эко­но­мич. ра­бо­ты иг­рой в по­ли­тич. ло­зун­ги и ука­зал на на­ру­ше­ние прин­ци­па кол­ле­ги­аль­но­сти при при­ня­тии ре­ше­ний, на фор­ми­ро­ва­ние в КПК куль­та лич­но­сти Мао Цзэ­ду­на. В сво­ём пись­ме Мао Цзэ­ду­ну он вы­ра­зил со­мне­ние в со­стоя­тель­но­сти ус­та­нов­ки «по­ли­ти­ка – ко­манд­ная си­ла», зая­вив, что она «не мо­жет от­ме­нить эко­но­мич. за­ко­нов и тем бо­лее не мо­жет за­ме­нить кон­крет­ные ме­ро­прия­тия в хо­зяйств. ра­бо­те». Мао Цзэ­дун рас­це­нил это пись­мо как вы­зов, бро­шен­ный лич­но ему и ру­ко­во­дству ЦК КПК. Он об­ви­нил Пэн Дэху­ая в «пра­вом ук­ло­низ­ме» и «ко­вар­ных на­ме­ре­ни­ях» за­хва­тить ру­ко­во­д­ство пар­ти­ей. По на­стоя­нию Мао Цзэ­ду­на пле­нум при­нял «Ре­ше­ние об ан­ти­пар­тий­ной груп­пи­ров­ке, воз­глав­ляе­мой тов. Пэн Дэхуа­ем» и до­ку­мент под назв. «Бо­роть­ся про­тив пра­во­го оп­пор­ту­низ­ма, в за­щи­ту ге­не­раль­ной ли­нии пар­тии». Все «оп­по­зи­цио­не­ры» бы­ли сня­ты со сво­их долж­но­стей, мин. обо­ро­ны на­зна­чен мар­шал Линь Бяо, в НОАК на­ча­лись «чи­ст­ки» ко­манд­но­го со­ста­ва от «пра­вых ук­ло­ни­стов», пре­ж­де все­го тех, кто сим­па­ти­зи­ро­вал СССР.

В ста­тье, по­свя­щён­ной 90-ле­тию со дня ро­ж­де­ния В. И. Ле­ни­на, Мао Цзэ­дун 16.4.1960 под­верг кри­ти­ке «ре­ви­зио­ни­ст­ские тен­ден­ции» в по­ли­ти­ке КПСС и ру­ко­во­дства СССР. В КНР раз­вер­ну­лась ан­ти­со­вет­ская кам­па­ния. Од­но­вре­мен­но кит. ру­ко­во­дство вы­дви­ну­ло пре­тен­зии на часть тер­ри­то­рии СССР на Даль­нем Вос­то­ке и в Центр. Азии. С 1960 на сов.- кит. гра­ни­це уча­сти­лись её на­ру­ше­ния с кит. сто­ро­ны (в 1963 за­фик­си­ро­ва­но св. 4 тыс. та­ких на­ру­ше­ний, в них при­ня­ли уча­стие бо­лее 100 тыс. чел.). В ус­ло­ви­ях обо­ст­ре­ния сов.-кит. от­но­ше­ний, со­про­во­ж­дав­ше­го­ся так­же не­со­блю­де­ни­ем кит. сто­ро­ной ус­ло­вий дву­сто­рон­них эко­но­мич. до­го­во­ров (это от­час­ти бы­ло вы­зва­но и на­рас­та­ни­ем хао­са в нар. хо­зяй­ст­ве КНР в ре­зуль­та­те по­ли­ти­ки «боль­шо­го скач­ка»), пра­ви­тель­ст­во СССР при­ня­ло ре­ше­ние об от­зы­ве на ро­ди­ну 1290 сов. спе­циа­ли­стов, ра­бо­тав­ших на 250 объ­ек­тах КНР (вы­еха­ли из К. 28.7–1.9.1960). Бы­ли рас­торг­ну­ты 341 со­гла­ше­ние о со­труд­ни­че­ст­ве двух стран и до­пол­не­ния к этим со­гла­ше­ни­ям, фак­ти­че­ски пол­но­стью свёр­ну­ты на­уч.-тех­нич., куль­тур­ные и пр. кон­так­ты. В ито­ге удель­ный вес СССР во внеш­ней тор­гов­ле КНР со­кра­тил­ся с 50% в 1959 до 7% в 1965.

В 1960 по­ли­ти­ка «боль­шо­го скач­ка» по­ста­ви­ла кит. эко­но­ми­ку на грань кра­ха. Со­кра­ти­лось пром. про­из-во, воз­ник­ли серь­ёз­ные труд­но­сти в обес­пе­че­нии на­се­ле­ния все­ми ви­да­ми то­ва­ров, пре­ж­де все­го про­до­воль­ст­вен­ных. Уро­жай­ность зер­но­вых сни­зи­лась до уров­ня 1951. В стра­не на­чал­ся го­лод, унёс­ший жиз­ни, по разл. оцен­кам, от 10–14 до 30 млн. чел. Ру­ко­во­дство КНР бы­ло вы­ну­ж­де­но пе­ре­смот­реть эко­но­мич. стра­те­гию.

В янв. 1961 ЦК КПК при­нял по­ста­нов­ле­ние о про­ве­де­нии кур­са на «уре­гули­ро­ва­ние, ук­ре­п­ле­ние, по­пол­не­ние и по­вы­ше­ние» нар. хо­зяй­ст­ва. Бы­ли со­кра­ще­ны объ­ё­мы ка­пи­таль­но­го строи­тель­ст­ва и рас­хо­ды на не­го (с 30 млрд. до 6 млрд. юа­ней), пре­кра­ще­но со­ору­же­ние мел­ких пред­при­ятий кус­тар­но­го ти­па, мн. за­во­ды за­кры­ты ли­бо пе­ре­про­фи­ли­ро­ва­ны на вы­пуск с.-х. тех­ни­ки и ин­вен­та­ря, а так­же то­ва­ров по­все­днев­но­го спро­са. Вы­сво­бо­див­ших­ся в пром-сти ра­бо­чих в адм. по­ряд­ке пе­ре­се­ли­ли в де­рев­ни (в 1961–1963 из го­ро­дов вы­се­ле­но св. 20 млн. чел.). На­ча­лась кам­па­ния за по­вы­ше­ние ка­че­ст­ва про­дук­ции и сни­же­ние её се­бе­стои­мо­сти. Был час­тич­но вос­ста­нов­лен прин­цип ма­те­ри­аль­ной за­ин­те­ре­со­ван­но­сти и оп­ла­ты по тру­ду, вновь ста­ло прак­ти­ко­вать­ся пре­ми­ро­ва­ние, воз­ро­ж­да­лась сис­те­ма нор­ми­ро­ва­ния тру­да.

Зна­чи­тель­ной ре­ор­га­ни­за­ции под­верг­лись «нар. ком­му­ны». Ос­нов­ной про­из­водств. и хоз­рас­чёт­ной еди­ни­цей в них ста­ли бри­га­ды в со­ста­ве 10–30 дво­ров. Отд. кре­сть­ян­ский двор нёс те­перь са­мо­сто­ят. от­вет­ст­вен­ность за вы­пол­не­ние за­кре­п­лён­но­го за ним про­из­водств. за­да­ния. Кре­сть­я­нам воз­вра­ще­ны при­уса­деб­ные уча­ст­ки и до­маш­нее иму­ще­ст­во, им раз­ре­ши­ли дер­жать сви­ней и пти­цу, были ли­к­ви­ди­ро­ва­ны об­ществ. сто­ло­вые, вновь от­кры­ты рын­ки. Раз­вер­ну­лась ра­бо­та по на­ла­жи­ва­нию спе­циа­ли­за­ции и коо­пе­ри­ро­ва­ния про­из-ва, ожив­ле­нию то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний.

Це­ной гро­мад­ных уси­лий ру­ко­во­дству КНР в 1962 уда­лось пре­дот­вра­тить даль­ней­ший спад про­из-ва, улуч­шить про­до­вольств. по­ло­же­ние в стра­не. В КНР на­ча­лась реа­би­ли­та­ция кад­ро­вых ра­бот­ни­ков и чле­нов КПК, под­верг­ших­ся пре­сле­до­ва­ни­ям в пред­ше­ст­вую­щие го­ды по об­ви­не­нию в «пра­вом ук­ло­не» (бы­ли пе­ре­смот­ре­ны «де­ла» 3,6 млн. чел.).

Од­на­ко обо­ст­ре­ние внутр. раз­но­гла­сий в КПК по­бу­ди­ло Мао Цзэ­ду­на на­чать но­вую по­ли­тич. кам­па­нию под ло­зун­гом борь­бы про­тив «ре­ви­зио­низ­ма внут­ри пар­тии», за пре­дот­вра­ще­ние уг­ро­зы ка­пи­та­ли­стич. рес­тав­ра­ции и «вос­пи­та­ние ре­во­лю­ци­он­ных на­след­ни­ков». Про­ве­де­ние этой кам­па­нии (во­шла в ис­то­рию под на­зва­ния­ми кам­па­нии за «со­циа­ли­стич. вос­пи­та­ние» или «че­ты­рёх чис­ток») одоб­ре­но 20.5.1963 ре­ше­ни­ем ЦК КПК. В хо­де неё Мао Цзэ­дун рас­счи­ты­вал на­нес­ти удар по «ре­ви­зио­ни­стам» в выс­шем эше­ло­не гос. и парт. ру­ко­во­дства – ли­цам, «стоя­щим у вла­сти и иду­щим по ка­пи­та­ли­стич. пу­ти». Од­на­ко Лю Шао­ци и его сто­рон­ни­кам уда­лось на­пра­вить кам­па­нию в рус­ло борь­бы за по­вы­ше­ние дис­ци­п­ли­ны и от­вет­ст­вен­но­сти парт. ап­па­ра­та в по­все­днев­ной ра­бо­те и за уси­ле­ние влия­ния КПК на се­ле.

На 1-й сес­сии ВСНП 3-го со­зы­ва 21.12.1964 Мао Цзэ­дун вы­ра­зил не­удо­воль­ст­вие хо­дом кам­па­нии за «со­циа­ли­стич. вос­пи­та­ние». 13.7.1965 по его ини­циа­ти­ве был об­ра­зо­ван спец. К-т по во­про­сам куль­тур­ной ре­во­лю­ции, в ко­то­рый во­шли ли­ца, тес­но свя­зан­ные с Мао, – его быв. сек­ре­тарь Чэнь Бо­да, же­на Цзян Цин и др.; со­вет­ни­ком груп­пы на­зна­чен Кан Шэн. В нач. 1966 во вре­мя на­хо­ж­де­ния Лю Шао­ци с офиц. ви­зи­том за ру­бе­жом от долж­но­стей был от­стра­нён ряд его еди­но­мыш­лен­ни­ков. 16.5.1966 в цир­ку­ляр­ном пись­ме ЦК КПК бы­ло объ­яв­ле­но о не­об­ходи­мо­сти про­ве­де­ния в КНР «ве­ли­кой про­ле­тар­ской куль­тур­ной ре­во­лю­ции» («куль­тур­ная ре­во­лю­ция» 1966–76), на­прав­лен­ной на унич­то­же­ние «ос­тат­ков бур­жуа­зии и феод. клас­са в пар­тии, пра­ви­тель­ст­ве и ар­мии». В дей­ст­ви­тель­но­сти речь шла о том, что­бы от­стра­нить от вла­сти сто­рон­ни­ков ре­ше­ний 8-го съез­да КПК, на­вя­зать пар­тии и стра­не схе­му раз­ви­тия в ду­хе ле­вац­ких кон­цеп­ций, сде­лать не­пре­ре­кае­мым ав­то­ри­тет Мао Цзэ­ду­на в во­про­сах гос. и парт. строи­тель­ст­ва, идео­ло­гии.

Внутр. борь­ба в КНР раз­во­ра­чи­ва­лась на фо­не всё бо­лее обо­ст­ряв­ших­ся про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду ру­ко­во­дством КПК и КПСС. 21.2.1963 ЦК КПСС об­ра­тил­ся с пись­мом к ЦК КПК, в ко­то­ром пред­ло­жил про­вес­ти пе­ре­го­во­ры ме­ж­ду пар­тия­ми в це­лях пре­одо­ле­ния рас­хо­ж­де­ний и улуч­ше­ния дву­сто­рон­них от­ноше­ний. В от­вет­ном пись­ме ЦК КПК от 14.6.1963 в 25 пунк­тах из­ла­гал­ся осо­бый взгляд кит. ком­му­ни­стов на ге­не­раль­ную ли­нию ми­ро­во­го ком­му­ни­стич. дви­же­ния. В нём под­чёр­ки­ва­лась не­об­хо­ди­мость от­ка­за ком­му­ни­стов от по­ли­ти­ки мир­но­го со­су­ще­ст­во­ва­ния, ука­зы­ва­лось на не­при­ем­ле­мость пар­ла­мент­ско­го пу­ти к со­циа­лиз­му, на оши­боч­ность те­зи­са об от­ми­ра­нии клас­со­вой борь­бы при со­циа­лиз­ме и др. Пе­ре­го­во­ры в Мо­ск­ве 5–20.7.1963 парт. де­ле­га­ций КПСС и КПК в це­лях сбли­же­ния по­зи­ций не да­ли ре­зуль­та­та и бы­ли пре­рва­ны по ини­циа­ти­ве кит. сто­ро­ны, по­сле че­го ЦК КПСС в от­кры­том пись­ме ква­ли­фи­ци­ро­вал по­зи­цию КПК как чу­ж­дую мар­ксиз­му-ле­ни­низ­му. В от­вет 14.7.1964 ру­ко­во­дство КПК опуб­ли­ко­ва­ло за­яв­ле­ние «О псев­до­ком­му­низ­ме Хру­щё­ва и ис­то­ри­че­ских уро­ках для ми­ра». Об­ви­нив СССР и КПСС в ре­визио­низ­ме, ру­ко­во­дство КПК про­воз­гла­си­ло КНР «цен­тром ми­ро­вой ре­во­лю­ции», вы­сту­пив тем са­мым от­кры­то с пре­тен­зи­ей на ли­дер­ст­во в ме­ж­ду­нар. ком­му­ни­стич. и нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­нии. Пе­кин стал уси­лен­но про­па­ган­ди­ро­вать ло­зунг ис­кусств. «ус­ко­ре­ния» ре­во­люц. про­цес­са в стра­нах Азии, Аф­ри­ки и Лат. Аме­ри­ки и «на­род­ных войн ки­тай­ско­го ти­па». По­сле ис­пы­та­ния 16.10.1964 атом­ной бом­бы соб­ст­вен­но­го про­из-ва ру­ко­во­дство КНР ещё боль­ше дис­тан­ци­ро­ва­лось от Сов. Сою­за. Без­ре­зуль­тат­но за­кон­чи­лись на­чав­шие­ся в 1964 по пред­ло­же­нию сов. пра­ви­тель­ст­ва дву­сто­рон­ние кон­суль­та­ции по во­про­су об уточ­не­нии ли­нии отд. уча­ст­ков сов.-кит. гра­ни­цы (бы­ли пре­рва­ны кит. сто­ро­ной). Не по­лу­чи­ла от­кли­ка кит. ру­ко­во­дства в 1965 и ини­циа­ти­ва пра­ви­тель­ст­ва СССР про­вес­ти об­су­ж­де­ние во­про­сов нор­ма­ли­за­ции дву­сто­рон­них от­но­ше­ний и до­стичь до­го­во­рён­но­сти о со­вме­ст­ном от­по­ре аг­рес­сии США во Вьет­на­ме.

В ка­че­ст­ве гл. удар­ной си­лы «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» Мао Цзэ­дун рас­счи­ты­вал ис­поль­зо­вать «ре­во­лю­ци­он­ных на­след­ни­ков» – по­ли­ти­че­ски не­зре­лую мо­ло­дёжь, пре­ж­де все­го сту­ден­тов, уча­щих­ся, мо­ло­дых ра­бо­чих и слу­жа­щих, из ко­то­рых с на­ча­ла ле­та 1966 ста­ли фор­ми­ро­вать­ся спец. от­ря­ды хун­вей­би­нов («крас­ных ох­ран­ни­ков»), а позд­нее цзао­фа­ней («бун­тов­щи­ков»). 8.8.1966 ЦК КПК, уси­лен­ный на 11-м пле­ну­ме 8-го со­зы­ва (со­сто­ял­ся 1–12.8.1966) сто­рон­ни­ка­ми Мао Цзэ­ду­на, одоб­рил курс на про­ве­де­ние «куль­тур­ной ре­во­лю­ции». 18.8.1966 Мао Цзэ­дун и Линь Бяо на мас­со­вом ми­тин­ге в Пе­ки­не при­зва­ли хун­вей­би­нов пе­рей­ти к ак­тив­ным дей­ст­ви­ям.

Ру­ко­во­дству­ясь ди­рек­ти­вой Мао Цзэ­ду­на «Огонь по шта­бам», хун­вей­би­ны на­ча­ли от­стра­нять от ра­бо­ты, а за­тем ссы­лать на «тру­до­вое пе­ре­вос­пи­та­ние» в де­рев­ню или за­клю­чать под до­маш­ний арест от­ветств. парт. ра­бот­ни­ков, гос. слу­жа­щих, пред­ста­ви­те­лей ин­тел­ли­ген­ции. Сре­ди под­верг­ших­ся пре­сле­до­ва­ни­ям – Лю Шао­ци (умер в за­клю­че­нии), Дэн Сяо­пин, 60 из 73 чле­нов ЦК КПК 8-го со­зы­ва, 60 из 115 чле­нов ПК ВСНП 3-го со­зы­ва, боль­шин­ст­во ру­ково­ди­те­лей центр. ве­домств, ме­ст­ных парт. ко­ми­те­тов и ор­га­нов вла­сти. Парт. ко­ми­те­ты и вы­бор­ные ор­га­ны вла­сти в про­вин­ци­ях и уез­дах бы­ли раз­гром­ле­ны. Пре­кра­ти­ли свою дея­тель­ность проф­сою­зы, ком­со­мол, все об­ществ. ор­га­ни­за­ции, бы­ли за­кры­ты сот­ни центр. и ме­ст­ных га­зет и жур­на­лов, шко­лы и выс­шие учеб­ные за­ве­де­ния, биб­лио­те­ки, му­зеи, те­ат­ры. Толь­ко за авг. – сент. 1966 хун­вей­би­на­ми бы­ли из­гна­ны из го­ро­дов бо­лее 397 тыс. чел., в од­ном Пе­ки­не уби­ты 1722 чел. и кон­фи­ско­ва­но иму­ще­ст­во поч­ти 37 тыс. се­мей. Жерт­ва­ми пре­сле­до­ва­ний ста­ли бо­лее 2600 дея­те­лей куль­ту­ры. Уш­ли из жиз­ни из­вест­ные пи­са­те­ли Лао Шэ и Чжао Шу­ли. В 17 про­вин­ци­ях и го­ро­дах центр. под­чи­не­ния, по офиц. кит. дан­ным, пре­сле­до­ва­ни­ям под­верг­лись св. 142 тыс. ра­бот­ни­ков сфе­ры об­ра­зо­ва­ния, 53 тыс. учё­ных, ин­же­не­ров и кон­ст­рук­то­ров. В Пе­кин­ском ун-те бы­ли до­ве­де­ны до са­мо­убий­ст­ва или по­гиб­ли от из­де­ва­тельств св. 60 пре­по­да­ва­те­лей, со­труд­ни­ков и сту­ден­тов.

Не­по­пра­ви­мый ущерб был на­не­сён куль­тур­но-ис­то­рич. дос­тоя­нию К. В авг. – сент. 1966 хун­вей­би­ны раз­ру­ши­ли 4922 из 6843 ис­то­рич. и куль­тур­ных па­мят­ни­ков Пе­ки­на. Все­го за го­ды «куль­турной ре­во­лю­ции» в КНР бы­ло унич­то­же­но св. 6 тыс. ар­хит. па­мят­ни­ков, 2,357 млн. ис­то­рич. книг, 185 тыс. кар­тин и свит­ков с кал­ли­гра­фи­ей, 538 еди­ниц др. куль­тур­ных цен­но­стей, раз­би­то бо­лее 1 тыс. стел, имев­ших ис­то­рич. цен­ность.

Бес­чин­ст­ва хун­вей­би­нов на­толк­ну­лись в ря­де мест на ак­тив­ное со­про­тив­ле­ние со сто­ро­ны на­се­ле­ния и парт. ор­га­ни­за­ций КПК. В янв. 1967 в Шан­хае на­ча­лись столк­но­ве­ния ме­ж­ду хун­вей­би­на­ми и от­ря­да­ми са­мо­обо­ро­ны, сфор­ми­ро­ван­ны­ми ме­ст­ны­ми ком­му­ни­ста­ми. По пред­при­яти­ям КНР про­ка­ти­лась вол­на за­бас­то­вок про­тес­та, гро­зив­шая при­вес­ти к дез­ор­га­ни­за­ции про­из-ва. 17.1.1967 Мао Цзэ­дун от­дал рас­по­ря­же­ние ко­ман­до­ва­нию НОАК вме­шать­ся в про­ис­хо­дя­щее на сто­ро­не «ре­во­люц. сил». Од­на­ко эф­фект от во­вле­че­ния ар­мии в по­ли­тич. борь­бу ока­зал­ся пря­мо про­ти­во­по­лож­ным. Ар­мей­ское ко­ман­до­ва­ние на мес­тах взя­ло под жё­ст­кий кон­троль хун­вей­би­нов и вме­сте с пред­ста­ви­те­ля­ми «уме­рен­но­го» кры­ла пар­тии за­ня­ло ру­ко­во­дя­щие по­зи­ции в соз­дан­ных на мес­тах «рев­ко­мах». Ле­том 1967 ре­гу­ляр­ные час­ти НОАК пре­сек­ли по­пыт­ки «ле­вых» за­хва­тить власть в юж. рай­онах КНР.

Под дав­ле­ни­ем во­ен­ных, в т. ч. мар­ша­лов Чжу Дэ, Е Цзянь­и­на, Хэ Лу­на, Чэнь И, Сюй Сянц­зя­ня и др., 18.8.1967 на рас­ши­рен­ном за­се­да­нии Во­ен. со­ве­та ЦК КПК Мао Цзэ­дун, Линь Бяо и Цзян Цин при­зна­ли не­об­хо­ди­мость из­бе­гать край­но­стей в про­ве­де­нии «куль­тур­ной ре­во­лю­ции». В сент. 1967 на­ча­лось вос­ста­нов­ле­ние парт. ор­га­ни­за­ций и ор­га­нов управ­ле­ния (по­след­ние фор­ми­ро­ва­лись из пред­ста­ви­те­лей ар­мии, пар­тии и об­ще­ст­вен­но­сти). 14.10.1967 от­да­но рас­по­ря­же­ние о не­мед­лен­ном во­зоб­нов­ле­нии за­ня­тий в шко­лах и ву­зах и ра­бо­ты уч­ре­ж­де­ний куль­ту­ры. 22.12.1968 Мао Цзэ­дун при­звал мо­ло­дёжь от­пра­вить­ся в де­рев­ню, что­бы по­учить­ся тру­ду у кре­сть­ян. По­сле это­го в от­да­лён­ные рай­оны К. бы­ло «ко­ман­ди­ро­ва­но» на «пе­ре­вос­пи­та­ние» св. 10 млн. мо­ло­дых лю­дей, что по­зво­ли­ло пе­ре­вес­ти «куль­тур­ную ре­во­лю­цию» в бо­лее спо­кой­ное рус­ло.

Про­шед­ший в апр. 1969 9-й съезд КПК одоб­рил курс на про­ве­де­ние «куль­тур­ной ре­во­лю­ции». В осн. док­ла­де, с ко­то­рым вы­сту­пил Линь Бяо, вся ис­то­рия КПК бы­ла пред­став­ле­на как борь­ба Мао Цзэ­ду­на про­тив разл. «ук­ло­ни­стов». Съезд одоб­рил курс на «не­пре­рыв­ную ре­во­лю­цию» и на под­го­тов­ку к вой­не, а так­же при­нял но­вый ус­тав КПК, от­ме­нив­ший ре­ше­ния 8-го съез­да и вновь про­воз­гла­сив­ший идео­ло­гич. ос­но­вой пар­тии «идеи Мао Цзэ­ду­на». В ус­та­ве со­дер­жа­лось так­же по­ло­же­ние о на­зна­че­нии Линь Бяо «пре­ем­ни­ком» Мао Цзэ­ду­на. В из­бран­ном на съез­де но­вом со­ста­ве ЦК КПК и в По­лит­бю­ро до­ми­ни­рую­щие по­зи­ции за­ня­ли пред­ста­ви­те­ли ар­мей­ских кру­гов.

В ус­ло­ви­ях «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» в КНР ещё боль­ше уси­ли­лась ан­ти­со­вет­ская про­па­ган­да и ста­ли пред­при­ни­мать­ся от­кро­вен­но вра­ж­деб­ные дей­ст­вия в от­но­ше­нии СССР, его ди­пло­ма­тич. пред­ста­ви­тельств в КНР, а так­же сов. па­ро­хо­дов, по­ез­дов, са­мо­лё­тов на кит. тер­ри­то­рии. Это вы­ну­ди­ло пра­ви­тель­ст­во СССР в 1966 ото­звать сво­его по­сла из Пе­ки­на (но­вый по­сол на­зна­чен толь­ко в окт. 1970). Зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лись мас­шта­бы на­ру­ше­ний сов.-кит. гра­ни­цы. В мар­те 1969 кит. вой­ска вторг­лись в по­гра­нич­ные рай­оны СССР на Даль­нем Вос­то­ке, а в ав­гу­сте – в Центр. Азии. В обо­их слу­ча­ях они по­лу­чи­ли ре­ши­тель­ный от­пор.

По ини­циа­ти­ве сов. пра­ви­тель­ст­ва 11.9.1969 со­стоя­лась встре­ча глав пра­ви­тельств СССР и КНР и вслед за этим 20.10.1969 в Пе­ки­не на­ча­лись пе­ре­го­во­ры по по­гра­нич­ным во­про­сам. Од­на­ко пред­ло­же­ния сов. сто­ро­ны по по­гра­нич­но­му уре­гу­ли­ро­ва­нию и за­клю­че­нию до­го­во­ров о не­на­па­де­нии (8.7.1970, 14.6.1973) и не­при­ме­не­нии си­лы или уг­ро­зы си­лой (15.1.1971) бы­ли от­кло­не­ны кит. ру­ко­вод­ством. В ка­че­ст­ве не­пре­мен­но­го пер­во­го ша­га к за­клю­че­нию со­гла­ше­ний Пе­кин по­тре­бо­вал под­пи­са­ния до­го­во­ра о ста­тус-кво на гра­ни­це, в ос­но­ву ко­то­ро­го по­ло­жил тер­ри­то­ри­аль­ные при­тя­за­ния к СССР в ви­де кон­цеп­ции «спор­ных рай­онов», что, в свою оче­редь, бы­ло от­верг­ну­то сов. сто­ро­ной.

В пе­ри­од «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» зна­чи­тель­но уси­ли­лось вме­ша­тель­ст­во КНР во внутр. де­ла стран «третье­го ми­ра», что при­ве­ло к обо­ст­ре­нию от­но­ше­ний со мно­ги­ми из них, вплоть до раз­ры­ва ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний (Ин­до­не­зия, Га­на, Ту­нис и др.), и к поч­ти пол­ной ме­ж­ду­нар. изо­ля­ции Ки­тая.

По­сле 9-го съез­да в ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния эко­но­мич. труд­но­стей и уси­ли­ваю­щей­ся ме­ж­ду­нар. изо­ля­ции КНР в КПК обо­ст­ри­лась внутр. борь­ба по клю­че­вым во­про­сам внутр. и внеш­ней по­ли­ти­ки. К ле­ту 1969 в пар­тии фак­ти­че­ски сфор­ми­ро­ва­лись две но­вые груп­пи­ров­ки. «Праг­ма­ти­ки» во гла­ве с Чжоу Энь­ла­ем, под­дер­жан­ные ча­стью во­ен­ных, на­стаи­ва­ли на реа­би­ли­та­ции парт. дея­те­лей, под­верг­ших­ся пре­сле­до­ва­ни­ям в хо­де «куль­тур­ной ре­во­лю­ции», ско­рей­шем вос­ста­нов­ле­нии парт. ор­га­ни­за­ций, по­вы­ше­нии вни­ма­ния к раз­ви­тию эко­но­ми­ки и при­ме­не­нии бо­лее ра­цио­наль­ных ме­то­дов управ­ле­ния нар. хо­зяй­ст­вом. В про­ти­во­вес им «ле­вые», воз­глав­ляе­мые Линь Бяо и так­же под­дер­жан­ные во­ен­ны­ми, про­па­ган­ди­ро­ва­ли воз­врат к по­ли­ти­ке «боль­шо­го скач­ка», но на этот раз под ру­ко­вод­ст­вом ар­мии и на ба­зе ор­га­ни­за­ции на­се­ле­ния стра­ны по во­ен. об­раз­цу. Вес­ной – ле­том 1970 сто­рон­ни­ки Линь Бяо вы­сту­пи­ли про­тив пред­ло­жен­но­го Мао Цзэ­ду­ном из­ме­не­ния кон­сти­ту­ции КНР, в ча­ст­но­сти про­тив уп­разд­не­ния по­ста Пред. КНР. Не су­мев за­вое­вать проч­ных по­зи­ций в вос­ста­нав­ли­вае­мых про­винц. ко­ми­те­тах КПК, с дек. 1970 Линь Бяо и его сто­рон­ни­ки, со­глас­но офиц. кит. вер­сии, на­ча­ли го­то­вить гос. пе­ре­во­рот с це­лью за­хва­та вла­сти и фи­зич. унич­то­же­ния Мао Цзэ­ду­на. Од­на­ко в сент. 1971 за­го­вор был рас­крыт. По со­общениям кит. властей, Линь Бяо, его же­на и сын 13.9.1971 при по­пыт­ке бег­ст­ва по­гиб­ли в авиа­ка­та­ст­ро­фе на тер­ри­то­рии Монг. Нар. Рес­пуб­лики. Вслед за этим про­шла «чи­ст­ка» в НОАК, в хо­де ко­то­рой бы­ли ре­прес­си­ро­ва­ны де­сят­ки ты­сяч офи­це­ров. За ра­бо­ту Во­ен. со­ве­та ЦК КПК с окт. 1971 стал от­ве­чать мар­шал Е Цзянь­ин. В стра­не бы­ла раз­вёр­ну­та кам­па­ния по «кри­ти­ке Линь Бяо». Влия­ние во­ен­ных в гос. и парт. ор­га­нах зна­чи­тель­но сни­зи­лось.

С раз­гро­мом «груп­пы Линь Бяо» в КПК вы­кри­стал­ли­зо­ва­лась но­вая «ле­вая» груп­пи­ров­ка, объ­е­ди­няв­шая в осн. вы­дви­жен­цев «куль­тур­ной ре­во­лю­ции», ко­то­рую воз­гла­ви­ла Цзян Цин. «Ле­вые» ак­тив­но под­дер­жа­ли на­чав­шее­ся с вес­ны 1972 вос­ста­нов­ле­ние ком­со­мо­ла, проф­со­ю­зов и ря­да др. об­ществ. ор­га­ни­за­ций, рас­счи­ты­вая сде­лать их сво­ей опо­рой. Осе­нью 1972 с одоб­ре­ния Мао Цзэ­ду­на они раз­вер­ну­ли но­вую об­ще­на­цио­наль­ную по­ли­ти­ко-идео­ло­гич. кам­па­нию «кри­ти­ки Линь Бяо и Кон­фу­ция», ко­то­рая в ре­аль­но­сти бы­ла на­прав­ле­на про­тив парт. «праг­ма­ти­ков», пре­ж­де все­го Чжоу Энь­лая, а с мар­та 1973 так­же про­тив реа­би­ли­ти­ро­ван­но­го и вос­ста­нов­лен­но­го в долж­но­сти зам. пре­мье­ра Гос. сове­та КНР Дэн Сяо­пи­на. Не­удо­воль­ст­вие «ле­вых» вы­зы­ва­ли и про­ис­хо­див­шие серь­ёз­ные из­ме­не­ния во внеш­ней по­ли­ти­ке КНР, ко­то­рые они так­же от­но­си­ли на счёт «контр­ре­во­лю­ци­он­но­го кур­са» парт. «праг­ма­ти­ков».

Обо­ст­ре­ние от­но­ше­ний с СССР и на­рас­таю­щая ме­ж­ду­нар. изо­ля­ция по­бу­ди­ли кит. ру­ко­во­дство с ле­та 1969 пред­при­нять ша­ги по нор­ма­ли­за­ции от­но­ше­ний с ря­дом со­циа­ли­стич. гос-в, имев­ших раз­но­гла­сия с Сов. Сою­зом, в ча­ст­но­сти с Юго­сла­ви­ей (до это­го она под­вер­га­лась ост­рой кри­ти­ке со сто­ро­ны КПК) и Ру­мы­ни­ей. Од­но­вре­мен­но на­ча­лись амер.- кит. кон­суль­та­ции по во­про­су о раз­ви­тии дву­сто­рон­них от­но­ше­ний, в хо­де ко­то­рых кит. ру­ко­во­дство зая­ви­ло о го­тов­но­сти впредь ру­ко­во­дство­вать­ся в сво­их дей­ст­ви­ях на ми­ро­вой аре­не прин­ци­пом мир­но­го со­су­ще­ст­во­ва­ния, Ус­та­вом ООН и др. об­ще­при­ня­ты­ми ме­ж­ду­нар. нор­ма­ми, а амер. сто­ро­на со­гла­си­лась при­знать за КНР пра­во на пред­ста­ви­тель­ст­во все­го К. на ме­ж­ду­нар. аре­не. 25.10.1971 го­минь­да­нов­ская Кит. Рес­пуб­ли­ка бы­ла ис­клю­че­на из ООН, её ме­сто за­ня­ла КНР. В февр. 1972 КНР по­се­тил пре­зи­дент США Р. Ник­сон; по ито­гам его пе­ре­го­во­ров с Мао Цзэ­ду­ном и Чжоу Энь­ла­ем бы­ло опуб­ли­ко­ва­но со­вме­ст­ное ком­мю­ни­ке, в ко­то­ром сто­ро­ны зая­ви­ли о на­ме­ре­нии нор­ма­ли­зо­вать от­но­ше­ния (в 1973 США и КНР об­ме­ня­лись груп­па­ми свя­зи, ко­то­рые фак­ти­че­ски име­ли пра­ва по­сольств). По­сле ви­зи­та Ник­со­на ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с КНР в 1972–73 ус­та­но­ви­ли Япо­ния, Ка­на­да и боль­шин­ст­во стран Зап. Ев­ро­пы. КНР вос­ста­нови­ла так­же ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с гос-ва­ми, с ко­то­ры­ми ра­зо­рва­ла их на­ка­ну­не и в хо­де «куль­тур­ной ре­во­лю­ции». Зап.- ев­роп. стра­ны, США и Япо­ния ста­ли с нач. 1970-х гг. глав­ны­ми внеш­не­эко­но­мич. парт­нё­ра­ми КНР. Со­труд­ни­че­ст­во с ни­ми кит. ру­ко­во­дство рас­смат­ри­ва­ло в ка­че­ст­ве важ­ней­ше­го фак­то­ра мо­дер­ни­за­ции нац. эко­но­ми­ки и воо­руж. сил. Идео­ло­гич. обос­но­ва­ние но­вый внеш­не­по­ли­тич. курс КНР по­лу­чил в сфор­му­ли­ро­ван­ной ру­ко­во­дством КПК т. н. кон­цеп­ции трёх ми­ров, со­глас­но ко­то­рой «им­пе­риа­ли­стич. сверх­дер­жа­вы» СССР и США об­ра­зу­ют «пер­вый мир», раз­ви­тые гос-ва Ев­ро­пы и Азии – «вто­рой», а раз­ви­ваю­щие­ся стра­ны, к ко­то­рым от­но­сит­ся и К., – «тре­тий». Кит. ру­ко­вод­ство за­яв­ля­ло, что для про­ти­водей­ст­вия ге­ге­мо­ни­ст­ским уст­рем­ле­ни­ям сверх­дер­жав, пре­ж­де все­го СССР, не­об­хо­дим «еди­ный фронт» «вто­ро­го» и «третье­го» ми­ров. Для его соз­да­ния КНР го­то­ва со­труд­ни­чать со все­ми стра­на­ми «третье­го ми­ра», не­за­ви­си­мо от их по­ли­тич. уст­рой­ст­ва, и рас­ши­рять от­но­ше­ния с гос-ва­ми «вто­ро­го ми­ра».

Со­зван­ный в авг. 1973 10-й съезд КПК еди­но­душ­но осу­дил Линь Бяо, при­звал про­дол­жать его кри­ти­ку и при­знал пра­виль­ной ли­нию «куль­тур­ной ре­во­лю­ции». Де­ле­га­ты съез­да под­дер­жа­ли те­зис Мао Цзэ­ду­на о «про­дол­же­нии ре­во­лю­ции в ус­ло­ви­ях дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та». На съез­де «ле­вые» до­би­лись зна­чит. ус­пе­ха: зам. пред. ЦК КПК (и тем са­мым «пре­ем­ни­ком» Мао Цзэ­ду­на) был из­бран ру­ко­во­ди­тель шан­хай­ских цзао­фа­ней Ван Хун­вэнь. С это­го мо­мен­та в По­лит­бю­ро ЦК КПК, как при­ня­то счи­тать, окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­ва­лась «че­ты­рёх» груп­па (Цзян Цин, Чжан Чун­цяо, Яо Вэнь­юань, Ван Хун­вэнь), взяв­шая курс на за­хват ру­ко­во­дства пар­ти­ей.

В янв. 1975 по­сле 10-лет­не­го пе­ре­ры­ва бы­ло со­зва­но ВСНП. Нар. пред­ста­ви­те­ли при­ня­ли но­вую кон­сти­ту­цию КНР, в текст ко­то­рой бы­ло вклю­че­но боль­шин­ст­во по­ли­тич. ус­та­но­вок на­чаль­но­го пе­рио­да «куль­тур­ной ре­во­лю­ции». Ре­ше­ни­ем ВСНП был уп­разд­нён пост Пред. КНР и сфор­ми­ро­ва­ны выс­шие ор­га­ны гос. вла­сти. Пред. ПК ВСНП был из­бран мар­шал Чжу Дэ, в со­став пра­ви­тель­ст­ва во­шёл ряд сто­рон­ни­ков Цзян Цин (Кан Шэн, У Дэ и др.).

По­сле съез­да Цзян Цин и др. «ле­вые» пред­при­ня­ли по­пыт­ку до­бить­ся даль­ней­ше­го уп­ро­че­ния сво­их по­зи­ций. По со­гла­со­ва­нию с Мао Цзэ­ду­ном они раз­вер­ну­ли кам­па­нию за «изу­че­ние тео­рии дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та», в хо­де ко­то­рой рас­пре­де­ле­ние по тру­ду, пра­во на при­уса­деб­ные уча­ст­ки, то­вар­но-де­неж­ные от­но­ше­ния бы­ли объ­яв­ле­ны «бур­жу­аз­ны­ми» и под­ле­жа­щи­ми ог­ра­ни­че­нию. От­кры­той кри­ти­ке под­верг­лись Чжоу Энь­лай, Дэн Сяо­пин, Чэнь Юнь и др., ко­то­рым ин­кри­ми­ни­ро­ва­лось стрем­ле­ние вер­нуть К. на ка­пи­та­ли­стич. путь раз­ви­тия. Уси­ле­ние влия­ния «ле­вых», про­па­ган­ди­ро­вав­ших вве­де­ние урав­ни­лов­ки и воз­врат к по­ли­тич. ме­то­дам ру­ко­вод­ства эко­но­ми­кой, вы­зва­ло не­га­тив­ную ре­ак­цию в кит. об­ще­ст­ве. В апр. 1976, во вре­мя це­ре­мо­нии, по­свя­щён­ной па­мя­ти Чжоу Энь­лая (скон­чал­ся 8.1.1976), на гл. пло­ща­ди Пе­ки­на – Тянь­ань­мынь про­изош­ли мас­со­вые вы­сту­п­ле­ния, уча­ст­ни­ки ко­то­рых осу­ди­ли дея­тель­ность Цзян Цин и её сто­рон­ни­ков и по­тре­бо­ва­ли их от­став­ки (см. Тянь­ань­мынь­ские со­бы­тия 1976 и 1989). Вы­сту­п­ле­ние «оп­по­зи­цио­не­ров» груп­па «че­ты­рёх» ис­поль­зо­ва­ла в сво­их ин­те­ре­сах. По ука­за­нию Мао Цзэ­ду­на по­сле тянь­ань­мынь­ских со­бы­тий Дэн Сяо­пин был снят со всех по­стов, пре­мье­ром Гос. со­ве­та ут­вер­ждён мин. об­ществ. безо­пас­но­сти Хуа Го­фэн.

Ки­тай во 2-й пол. 1970-х – нач. 1990-х гг. 9.9.1976 скон­чал­ся Мао Цзэ­дун. Это со­бы­тие ста­ло важ­ным ру­бе­жом в раз­ви­тии КНР. Влия­ние «ле­вых», поль­зо­вав­ших­ся его по­кро­ви­тель­ст­вом, на­ча­ло бы­ст­ро сни­жать­ся. 7.10.1976 По­лит­бю­ро ЦК КПК из­бра­ло но­вым пред. ЦК КПК Хуа Го­фэ­на, в тот же день Цзян Цин и её сто­рон­ни­ки бы­ли аре­сто­ва­ны (осу­ж­де­ны в 1981). Опи­ра­ясь на ор­га­ны об­ществ. безо­пас­но­сти и ар­мию, но­вое ру­ко­во­дство бы­ст­ро сло­ми­ло со­про­тив­ле­ние «ле­вых» в цен­тре и на мес­тах. На про­шед­шем 12–18.8.1977 вне­оче­ред­ном, 11-м съез­де КПК пред­ста­ви­те­ли «ле­вых» бы­ли офи­ци­аль­но ис­клю­че­ны из всех парт. ор­га­нов. Съезд из­брал од­ним из за­мес­ти­те­лей пред. ЦК КПК реа­би­ли­ти­ро­ван­но­го не­за­дол­го до это­го Дэн Сяо­пи­на. Бы­ло объ­яв­ле­но о за­вер­ше­нии «куль­тур­ной ре­во­лю­ции», при­нят но­вый ус­тав пар­тии, вос­про­из­во­див­ший осн. по­ло­же­ния ус­та­ва 1956 и ори­ен­ти­ро­вав­ший на раз­ви­тие прин­ци­па кол­лек­тив­но­го ру­ко­во­дства, ук­ре­п­ле­ние парт. дис­ци­п­ли­ны и внут­ри­пар­тий­но­го кон­тро­ля.

Про­шед­шая в февр. – мар­те 1978 1-я сес­сия ВСНП 5-го со­зы­ва под­дер­жа­ла пер­со­наль­ные из­ме­не­ния в со­ста­ве парт. и гос. ру­ко­во­дства КНР и ут­вер­ди­ла Хуа Го­фэ­на в долж­но­сти премье­ра Гос. со­ве­та. 5.3.1978 ВСНП одоб­ри­ло «но­вую кон­сти­ту­цию на но­вую де­ка­ду раз­ви­тия», при­ня­ло ре­ше­ние о воз­ло­же­нии обя­зан­но­стей Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го НОАК на Хуа Го­фэ­на, из­бра­ло пред. ПК ВСНП Е Цзянь­и­на (вме­сто Чжу Дэ, умер­ше­го 6.7.1976). Сес­сия ВСНП вы­ска­за­лась в под­держ­ку кур­са по на­ве­дению по­ряд­ка в эко­но­ми­ке, за пе­ре­вод все­го хо­зяй­ст­ва на рель­сы пла­но­мер­но­го, про­пор­цио­наль­но­го и ус­ко­рен­но­го раз­ви­тия. Подъ­ём эко­но­ми­ки оп­ре­де­лял­ся в ка­че­ст­ве пер­во­оче­ред­ной за­да­чи, по­сколь­ку в ре­зуль­та­те «куль­тур­ной ре­волю­ции» нар. хо­зяй­ст­во КНР при­шло в пол­ный упа­док. Рез­ко со­кра­ти­лись вы­плав­ка ста­ли, до­бы­ча уг­ля, вы­ра­бот­ка элек­тро­энер­гии. Упал и без то­го не­вы­со­кий жиз­нен­ный уро­вень гор. на­се­ле­ния. От го­ло­да в стра­не сис­те­ма­ти­че­ски стра­да­ли жи­те­ли сель­ских рай­онов, со­став­ляв­шие 3/4 нас. стра­ны, по про­из-ву пром. то­ва­ров и про­до­воль­ст­вия на ду­шу на­се­ле­ния КНР ока­за­лась на по­след­них мес­тах в ми­ре.

На про­шед­шем в дек. 1978 3-м пле­ну­ме ЦК КПК 11-го со­зы­ва бы­ла одоб­ре­на ли­ния на ко­рен­ное пре­об­ра­зо­ва­ние эко­но­ми­ки КНР, в ос­но­ву ко­то­рой был по­ло­жен ло­зунг об осу­ще­ст­в­ле­нии к 2000 «че­ты­рёх мо­дер­ни­за­ций» (пром-сти, с. х-ва, обо­ро­ны, нау­ки и тех­ни­ки), при­зван­ных обес­пе­чить бы­строе по­сту­па­тель­ное раз­ви­тие стра­ны и ук­ре­п­ле­ние её обо­рон­но­го по­тен­циа­ла. С этой це­лью пла­ни­ро­ва­лось пре­ж­де все­го ре­фор­ми­ро­вать сис­те­му хо­зяйств. управ­ле­ния, пе­ре­смот­реть от­но­ше­ние к на­уч.-тех­нич. ин­тел­ли­ген­ции, ши­ро­ко от­крыть КНР внеш­не­му ми­ру в це­лях при­вле­че­ния иностр. ин­ве­сти­ций, соз­да­ния сов­ме­ст­ных пред­при­ятий, ос­на­ще­ния кит. за­во­дов и фаб­рик совр. обо­ру­до­ва­ни­ем и вне­дре­ния но­вей­ших тех­но­ло­гий. Зна­чит. вни­ма­ние пред­по­ла­га­лось уде­лить обес­пе­че­нию сба­лан­си­ро­ван­но­го раз­ви­тия с. х-ва и пром-сти, тя­жё­лой и лёг­кой пром-сти, подъ­ё­му про­из-ва на мес­тах. На­ря­ду с на­ве­де­ни­ем по­ряд­ка в управ­ле­нии эко­но­ми­кой пле­нум ЦК КПК при­звал по­сте­пен­но вво­дить прин­цип ма­те­ри­аль­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ра­бот­ни­ков, пре­дос­тав­лять гос. пред­при­яти­ям б ́oльшую са­мо­стоя­тель­ность в при­ня­тии ре­ше­ний, раз­ви­вать ча­ст­ную ини­циа­ти­ву в аг­рар­ном сек­то­ре в ви­де се­мей­но­го под­ря­да. При осу­ще­ст­в­ле­нии всех этих ме­ро­прия­тий, как бы­ло под­чёрк­ну­то Дэн Сяо­пи­ном на со­сто­яв­шем­ся в нач. 1979 со­ве­ща­нии по идей­но-по­ли­тич. ра­бо­те, пла­ни­ро­ва­лось при­дер­жи­вать­ся «че­ты­рёх ос­но­во­по­ла­гаю­щих прин­ци­пов» (со­хра­не­ние со­циа­ли­стич. пу­ти раз­ви­тия, осу­ще­ст­в­ле­ние дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та, ук­ре­п­ле­ние ру­ко­во­дя­щей ро­ли КПК и твёр­дое сле­дова­ние «мар­ксиз­му-ле­ни­низ­му и иде­ям Мао Цзэ­ду­на»).

Пер­вые ша­ги по ре­фор­ми­ро­ва­нию бы­ли сде­ла­ны в 1979. Од­на­ко воз­мож­но­сти обес­пе­че­ния эко­но­мич. рос­та пу­тём ис­поль­зо­ва­ния адм. мер и на­ве­де­ния эле­мен­тар­но­го по­ряд­ка в дея­тель­но­сти хо­зяй­ст­вую­щих субъ­ек­тов очень бы­ст­ро ис­чер­па­ли се­бя. Эко­но­ми­ка КНР столк­ну­лась с не­хват­кой то­п­ли­ва, элек­тро­энер­гии, сы­рья, транс­порт­ны­ми про­бле­ма­ми, а так­же с со­про­тив­ле­ни­ем кур­су ре­форм со сто­ро­ны час­ти парт. ру­ко­во­ди­те­лей и функ­цио­не­ров, тре­бо­вав­ших не­укос­ни­тель­но сле­до­вать «иде­ям Мао Цзэ­ду­на» и ква­ли­фи­ци­ро­вав­ших на­ме­чен­ные пре­об­ра­зо­ва­ния как «пра­вый ук­лон». В свя­зи с этим ру­ко­во­дство КНР при­ня­ло ре­ше­ние о врем. при­ос­та­нов­ке ре­форм и про­ве­де­нии в те­че­ние трёх лет (до 1982) кур­са на «уре­гу­ли­ро­ва­ние нар. хо­зяй­ст­ва». Это ре­ше­ние бы­ло одоб­ре­но в мар­те 1979 2-й сес­си­ей ВСНП 5-го со­зы­ва.

В по­сле­дую­щие го­ды в ру­ко­во­дстве КПК раз­вер­ну­лась ост­рая борь­ба, ко­то­рая за­вер­ши­лась по­бе­дой сто­рон­ни­ков кур­са ре­форм. На 5-м пле­ну­ме ЦК КПК 11-го со­зы­ва 23–29.2.1980 из со­ста­ва По­сто­ян­но­го к-та По­лит­бю­ро ЦК КПК бы­ли ис­клю­че­ны 4 ста­рых спод­виж­ни­ка Мао Цзэ­ду­на (Ван Дун­син, Чэнь Си­лянь, У Дэ, Цзи Дэн­куй) и вклю­че­ны сто­рон­ни­ки Дэн Сяо­пи­на, в т. ч. Чжао Цзы­ян и Ху Яо­бан. По­след­ний был из­бран ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём вос­соз­дан­но­го сек­ре­та­риа­та ЦК КПК. На 3-й сес­сии ВСНП 5-го со­зы­ва (30.8–10.9.1980) Хуа Го­фэн, об­ви­нён­ный в по­го­не за ду­ты­ми по­ка­за­те­ля­ми и по­пыт­ке осу­ще­ствить «но­вый боль­шой ска­чок», сло­жил с се­бя обя­зан­но­сти пре­мье­ра Гос. со­ве­та (этот пост за­нял Чжао Цзы­ян), а на 6-м пле­ну­ме ЦК КПК 11-го со­зы­ва (27–29.6.1981) он по­дал так­же в от­став­ку с по­стов пред. ЦК КПК и пред. Во­ен. со­ве­та ЦК КПК. На эти долж­но­сти бы­ли на­зна­че­ны со­от­вет­ст­вен­но Ху Яо­бан и Дэн Сяо­пин.

Ук­ре­п­ле­ние в парт. и гос. ру­ко­во­дстве по­зи­ций сто­рон­ни­ков мо­дер­ни­за­ции по­зво­ли­ло на 12-м съез­де КПК, про­шед­шем 1–11.9.1982, дать ре­аль­ный старт ре­фор­мам. Съезд одоб­рил про­ект но­во­го ус­та­ва пар­тии и уп­разд­нил пост пред. ЦК КПК; ру­ко­во­дство пар­ти­ей бы­ло воз­ло­же­но на ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК КПК, в этой долж­но­сти де­ле­га­ты ут­вер­ди­ли Ху Яо­ба­на. В сво­ём от­чёт­ном док­ла­де он сфор­му­ли­ро­вал ге­не­раль­ную за­да­чу КПК на пе­ри­од до 2000: «По­сте­пен­но осу­ще­ст­вить мо­дер­ни­за­цию пром-сти, с. х-ва, нац. обо­ро­ны, нау­ки и тех­ни­ки и пре­вра­тить стра­ну в со­циа­ли­стич. гос-во с вы­со­ко­раз­ви­ты­ми куль­ту­рой и де­мо­кра­ти­ей». Гл. це­лью про­воз­гла­ша­лось 4-крат­ное уве­ли­че­ние до кон­ца сто­ле­тия го­до­во­го про­из-ва пром. и с.-х. про­дук­ции. Под­чёр­ки­ва­лась ве­ду­щая роль гос. сек­то­ра эко­но­ми­ки, при­ори­тет пла­но­во­го хо­зяй­ст­ва, а ры­ноч­но­му ре­гу­ли­ро­ва­нию от­во­ди­лась вспо­мо­гат. роль. Подъ­ём про­из-ва дол­жен был обес­пе­чить по­этап­ный рост бла­го­сос­тоя­ния на­се­ле­ния КНР. Дэн Сяо­пин по­ла­гал, что для по­вы­ше­ния жиз­нен­но­го уров­ня жи­те­лей К. по­тре­бу­ет­ся не ме­нее 70 лет: в 1980-х гг. бу­дет дос­тиг­нут уро­вень «вэнь бао» («обес­пе­че­ние одеж­дой и пи­щей»), к кон. 1990-х гг. – уро­вень «сяо кан» («скром­ный дос­та­ток») и лишь к 2050 – уро­вень за­жи­точ­но­сти. При этом на пу­ти к ре­ше­нию про­бле­мы подъ­ё­ма бла­го­состоя­ния на­се­ле­ния Дэн Сяо­пин, а вслед за ним и др. ру­ко­во­ди­те­ли КНР ре­ши­тель­но по­ры­ва­ли с урав­ни­лов­кой про­шлых лет и про­воз­гла­ша­ли прин­цип: «Пусть сна­ча­ла обо­га­тит­ся часть лю­дей, часть ре­гио­нов, что­бы за­тем при­вес­ти весь на­род к изо­би­лию».

На 5-й сес­сии ВСНП 5-го со­зы­ва, со­сто­яв­шей­ся по­сле 12-го съез­да КПК, бы­ла ут­вер­жде­на но­вая Кон­сти­ту­ция КНР (26.11.1982), а на 1-й сес­сии ВСНП 6-го со­зы­ва 18.6.1983 вос­ста­нов­лен пост Пред. КНР, ко­то­рый за­нял быв. зам. премье­ра Гос. со­ве­та Ли Сянь­нянь.

В це­лях вы­пол­не­ния ре­ше­ний 12-го съез­да КПК уже в 1982 бы­ли пол­но­стью от­ме­не­ны по­ли­тич. ог­ра­ни­че­ния се­мей­но­го под­ря­да в с. х-ве. В окт. 1983 ЦК КПК и Гос. со­вет об­на­ро­до­ва­ли со­вме­ст­ное «Рас­по­ря­же­ние о вы­де­ле­нии ор­га­нов вла­сти из струк­ту­ры на­род­ных ком­мун и уч­ре­ж­де­нии во­ло­ст­ных ад­ми­ни­ст­ра­тив­ных ор­га­нов». К кон. 1984 фор­ми­ро­ва­ние но­вых ор­га­нов вла­сти на се­ле бы­ло прак­ти­че­ски пол­но­стью за­вер­ше­но. Воз­ник­ло св. 91 тыс. во­ло­ст­ных (по­сел­ко­вых) пра­ви­тельств, 926 тыс. ко­ми­те­тов сель­ских жи­те­лей. Сис­те­ма «нар. ком­мун» пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние.

Бла­го­да­ря ли­к­ви­да­ции «нар. ком­мун» и за­ме­не её сис­те­мой се­мей­но­го под­ря­да (в 1984 его срок был про­длён с 3–5 до 15 лет) и еди­ной кол­лек­тив­ной соб­ст­вен­но­стью на зем­лю кит. кре­сть­ян­ст­во (на тот мо­мент ок. 800 млн. чел.) по­лу­чи­ло воз­мож­ность сво­бод­но за­ни­мать­ся с.-х. тру­дом. В це­лях до­пол­нит. сти­му­ли­ро­ва­ния раз­ви­тия аг­рар­но­го сек­то­ра пра­ви­тель­ст­во КНР в це­лом от­ме­ни­ло сис­те­му гос. за­го­то­вок, ос­во­бо­ди­ло це­ны на боль­шин­ст­во ви­дов с.-х. про­дук­ции. Все эти ме­ры да­ли бы­ст­рый ре­зуль­тат. Уже в 1984 про­из-во зер­но­вых в К. уве­ли­чилось на 5,2%, со­ста­вив 407,3 млн. т. Сред­не­ду­ше­вое про­из-во зер­но­вых дос­тиг­ло поч­ти 400 кг в год, что по­зво­ли­ло снять про­бле­му обес­пе­че­ния на­се­ле­ния осн. ви­да­ми про­до­воль­ст­вия. В КНР за всё вре­мя её су­ще­ст­во­ва­ния впер­вые воз­ник­ла си­туа­ция, ко­гда пред­ло­же­ние зер­на и хлоп­ка пре­вы­си­ло внутр. спрос, воз­ник­ли из­лиш­ки то­вар­ной про­дук­ции.

Од­на­ко в сфе­ре пром. про­из-ва су­ще­ст­вен­ных сдви­гов в 1982–85 не про­изош­ло. На­толк­ну­лась на труд­но­сти так­же ре­фор­ма сис­те­мы цен, по­сколь­ку ка­са­лась лишь уз­ко­го сег­мен­та – про­дук­ции с. х-ва и ус­луг транс­пор­та. Про­бук­сов­ка ре­фор­мы в пром-сти ста­ла при­чи­ной при­ня­тия в окт. 1984 3-м пле­ну­мом ЦК КПК 12-го со­зы­ва «По­ста­нов­ле­ния о ре­фор­ме эко­но­мич. сис­те­мы» и ре­ше­ний по эко­но­мич. во­про­сам, сфор­му­ли­ро­ван­ных в мар­те 1985 на 3-й сес­сии ВСНП 6-го со­зы­ва. Ру­ко­во­дство КНР взя­ло курс на за­ме­ну «око­сте­нев­ше­го ме­ха­низ­ма ко­манд­но-цен­тра­ли­зо­ван­ной эко­но­ми­ки» «жиз­не­спо­соб­ной сис­те­мой со­циа­ли­стич. то­вар­но­го хо­зяй­ст­ва». Этот курс пред­по­ла­гал: 1) пре­вра­ще­ние ни­зо­вых субъ­ек­тов эко­но­мич. дея­тель­но­сти (в пер­вую оче­редь кре­сть­ян­ских хо­зяйств и гос. пром. пред­при­ятий) в са­мо­сто­ят. то­ва­ро­про­из­во­ди­те­лей и пе­ре­вод их на са­мо­оку­пае­мость; 2) соз­да­ние (при со­хра­не­нии пла­но­вых на­чал) раз­ви­той ры­ноч­ной сис­те­мы, вклю­чаю­щей рын­ки то­ва­ров, ка­пи­та­лов, ра­бо­чей си­лы, а так­же пра­во от­но­си­тель­но сво­бод­но­го поль­зо­ва­ния зем­лёй; 3) фор­ми­ро­ва­ние аде­к­ват­ной ры­ноч­ным ин­сти­ту­там сис­те­мы мак­ро­эко­но­мич. кон­тро­ля и ре­гу­ли­ро­ва­ния, в т. ч. соз­да­ние совр. на­ло­го­вой, бюд­жет­ной и бан­ков­ской сис­тем. В со­от­вет­ст­вии с прин­ци­пом «чжуа да фан сяо» («дер­жать в ру­ках круп­ные пред­при­ятия, от­пус­тить мел­кие») бы­ло ре­ше­но пре­дос­та­вить мн. гос. пред­при­яти­ям пра­во из­ме­нить не толь­ко ме­ха­низм хо­зяй­ст­во­ва­ния, но и фор­му соб­ст­вен­но­сти, что по­зво­ля­ло гос-ву со­сре­до­то­чить си­лы на мо­дер­ни­за­ции и по­вы­ше­нии эф­фек­тив­но­сти клю­че­вых для эко­но­ми­ки КНР пред­при­ятий.

Важ­ное зна­че­ние в рам­ках эко­но­мич. ре­фор­мы от­во­ди­лось соз­да­нию «спец. эко­но­мич. зон» (на­ча­ли фор­ми­ро­вать­ся с 1979), от­кры­тых для ме­ж­ду­нар. тор­гов­ли. Пер­во­на­чаль­но ими бы­ли объ­яв­ле­ны го­ро­да Шэнь­чжэнь, Чжу­хай, Ся­мынь и Шань­тоу. В даль­ней­шем 14 при­мор­ских го­ро­дов, 4 райо­на в усть­ях рек Янц­зы и Чжуз­цян, юго-вост. часть пров. Фуц­зянь, ре­ги­он, при­ле­гаю­щий к зал. Бо­хай­вань, и о. Хай­нань по­лу­чили ста­тус «от­кры­тых эко­но­мич. зон». Всем этим го­ро­дам и ре­гио­нам пре­дос­тав­ля­лись разл. ин­ве­стиц. и на­ло­го­вые льго­ты, при­зван­ные обес­пе­чить при­вле­че­ние иностр. ка­пи­та­ла, а вме­сте с ним вне­дре­ние но­вей­ших тех­но­ло­гий и ме­то­дов управ­ле­ния про­из­вод­ст­вом.

Про­ве­де­ние эко­но­мич. ре­фор­мы по­тре­бо­ва­ло серь­ёз­ной кад­ро­вой пе­ре­строй­ки КПК, по­сколь­ку часть чле­нов пар­тии не под­дер­жи­ва­ла но­вый курс ру­ко­во­дства, за­ни­ма­ла пас­сив­ные по­зи­ции ли­бо не име­ла ква­ли­фи­ка­ции, не­об­хо­ди­мой для ра­бо­ты в но­вых ус­ло­ви­ях. В этой си­туа­ции 2-й пле­нум ЦК КПК 12-го со­зы­ва в окт. 1983 при­нял ре­ше­ние «об упо­ря­до­че­нии» пар­тии – омо­ло­же­нии её ру­ко­во­дя­ще­го зве­на, очи­ще­нии парт. ря­дов от пас­сив­ных и чу­ж­дых эле­мен­тов, идео­ло­гич. вос­пи­та­нии.

В со­от­вет­ст­вии с ус­та­нов­лен­ны­ми нор­ма­ми ро­та­ции к кон. 1984 ок. 900 тыс., к кон. 1986 – 1,37 млн. кад­ро­вых ра­бот­ни­ков с до­ре­во­люц. парт. ста­жем бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны от ру­ко­во­дя­щих гос. и парт. долж­но­стей, что прак­ти­че­ски уст­ра­ни­ло ра­нее су­ще­ст­во­вав­шую сис­те­му по­жиз­нен­но­го на­зна­че­ния. На 4-м пле­ну­ме ЦК КПК 12-го со­зы­ва в сент. 1985 в от­став­ку бы­ли от­прав­ле­ны ве­те­ра­ны ре­во­люц. дви­же­ния, вхо­див­шие в со­став ЦК КПК и др. ор­га­нов, – 131 чел., в т. ч. Е Цзянь­ин, Дэн Ин­чао, Не Жун­чжэнь. В ре­зуль­та­те это­го ЦК КПК об­но­вил­ся на 20%, По­лит­бю­ро ЦК КПК – на 40%.

Ре­ши­тель­ная борь­ба бы­ла раз­вёр­ну­та про­тив про­явив­ших­ся в ус­ло­ви­ях пе­ре­хо­да к но­вым ме­то­дам хо­зяй­ст­во­ва­ния не­га­тив­ных яв­ле­ний сре­ди чле­нов пар­тии (по­го­ня за на­жи­вой, хо­зяйств. пре­сту­п­ле­ния, кор­руп­ция, на­ру­ше­ния парт. дис­ци­п­ли­ны и за­ко­нов стра­ны). В 1982–1986 Ко­мис­сия ЦК КПК по про­вер­ке дис­ци­п­ли­ны рас­смот­ре­ла 76613 дел и ис­клю­чи­ла из пар­тии за разл. на­ру­ше­ния 15598 чел. Рост не­га­тив­ных яв­ле­ний ру­ко­во­дство КПК рас­смат­ри­ва­ло не толь­ко как ре­зуль­тат эко­но­мич. пре­об­ра­зо­ва­ний, но и как след­ст­вие рас­ши­ре­ния кон­так­тов с ка­пи­та­ли­стич. стра­на­ми. По­это­му, вы­сту­пая за эко­но­мич. ли­бе­ра­ли­за­цию, оно од­но­вре­мен­но взя­ло курс на борь­бу с бур­жу­аз­ным влия­ни­ем в идео­ло­гич. и куль­тур­ной сфе­рах, ве­ду­щим к «ду­хов­но­му за­гряз­не­нию» КНР.

Наи­бо­лее опас­ной счи­та­лась «тен­ден­ция к бур­жу­аз­ной ли­бе­ра­ли­за­ции» в по­ли­тич. сфе­ре. Ре­ши­тель­ным про­тив­ни­ком ка­ких бы то ни бы­ло ус­ту­пок «бур­жу­аз­ной де­мо­кра­тии» был Дэн Сяо­пин, счи­тав­ший не­при­ем­ле­мы­ми для КНР прин­ци­пы мно­го­пар­тий­но­сти и раз­де­ле­ния пред­ста­вит., ис­пол­нит. и су­деб­ной вла­стей в том ви­де, в ка­ком они су­ще­ст­ву­ют на За­па­де, и тре­бо­вав­ший не­укос­ни­тель­но­го со­блю­де­ния «че­ты­рёх ос­но­во­по­ла­гаю­щих прин­ци­пов», сфор­му­ли­ро­ван­ных в 1979. В то же вре­мя Ху Яобан и Чжао Цзы­ян, учи­ты­вая на­строе­ния в сре­де кит. мо­ло­дё­жи, с кон. 1970-х гг. не­од­но­крат­но об­ра­щав­шей­ся к парт. и гос. ру­ко­во­дству с при­зы­ва­ми о рас­ши­ре­нии гражд. прав, про­яв­ля­ли го­тов­ность к оп­ре­де­лён­ной де­мо­кра­ти­за­ции по­ли­тич. сис­те­мы КНР. Раз­вер­нув­шая­ся с ле­та 1986 дис­кус­сия о по­ли­тич. ре­фор­ме ста­ра­ния­ми про­тив­ни­ков «бур­жу­аз­ной ли­бе­ра­ли­за­ции» бы­ла све­де­на к во­про­су о пре­одо­ле­нии чрез­мер­ной цен­тра­ли­за­ции вла­сти, ре­ор­га­ни­за­ции управ­ленч. ап­па­ра­та и со­вер­шен­ст­во­ва­нии сис­те­мы под­го­тов­ки кад­ро­вых ра­бот­ни­ков. Не был ре­шён и во­прос о вос­ста­нов­ле­нии не во­шед­ше­го в Кон­сти­ту­цию 1982 пунк­та о пра­ве кит. гра­ж­дан на за­бас­тов­ку.

Фак­ти­че­ский от­каз гос. и парт. ру­ко­вод­ства КНР от де­мо­кра­ти­за­ции по­ли­тич. жиз­ни стал при­чи­ной мас­со­вых вы­сту­п­ле­ний сту­ден­тов и мо­ло­дё­жи в Шан­хае 20–22.12.1986 и в 20 др. го­ро­дах; в ря­де мест сту­ден­тов под­дер­жа­ли ра­бо­чие. В це­лях пре­се­че­ния но­вых вы­сту­п­ле­ний мо­ло­дё­жи вла­сти КНР 25.12.1986 при­ня­ли «По­ло­же­ния об улич­ных ше­ст­ви­ях и де­мон­ст­ра­ци­ях», неск. де­сят­ков ты­сяч уча­ст­ни­ков вы­сту­п­ле­ний на­прав­ле­ны на ис­пра­вит. ра­бо­ты. На со­сто­яв­шем­ся 16.1.1987 за­се­да­нии По­лит­бю­ро ЦК КПК от­вет­ст­вен­ность за сту­денч. вол­не­ния бы­ла воз­ло­же­на на Ху Яо­ба­на, об­ви­нён­но­го в «край­не мяг­ком от­но­ше­нии к бур­жу­аз­ной ли­бе­ра­ли­за­ции», «на­ру­ше­нии прин­ци­па кол­лек­тив­но­го ру­ко­во­дства», «пре­неб­ре­же­нии парт. ре­ко­мен­да­ция­ми» и пр. Ху Яо­бан был вы­ну­ж­ден ос­та­вить пост ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК КПК, ко­то­рый за­нял Чжао Цзы­ян. Парт. ру­ко­во­дство сфор­ми­ро­ва­ло спец. груп­пу по борь­бе с «бур­жу­аз­ной ли­бе­ра­ли­за­ци­ей».

Со­сто­яв­ший­ся 25.10–1.11.1987 13-й съезд КПК под­вёл ито­ги раз­ви­тия КНР с 1982. Съезд от­ме­тил, что про­шед­шее пя­ти­ле­тие бы­ло «пе­рио­дом наи­бо­лее бы­ст­ро­го рос­та эко­но­мич. мо­щи стра­ны со вре­ме­ни об­ра­зо­ва­ния КНР». Сред­не­го­до­вой при­рост ВНП со­ста­вил 11,1%, умень­ши­лись дис­про­пор­ции в нар. хо­зяй­ст­ве, прак­ти­че­ски всё на­се­ле­ние бы­ло обес­пе­че­но пи­та­ни­ем и оде­ж­дой. В про­ти­во­вес бы­то­вав­ше­му ра­нее в КПК пред­став­ле­нию о воз­мож­но­сти бы­ст­ро­го по­строе­ния со­циа­лиз­ма съезд за­клю­чил, что пе­ри­од со­циа­ли­стич. строи­тель­ст­ва в КНР бу­дет про­дол­жать­ся ок. 100 лет, в те­че­ние это­го вре­ме­ни пред­сто­ит ре­шить неск. взаи­мо­свя­зан­ных за­дач: все­мер­но раз­ви­вать то­вар­ное про­из-во, пе­ре­стро­ить про­из­водств. от­но­ше­ния, зна­чи­тель­но по­вы­сить про­из­во­ди­тель­ность тру­да и осу­ще­ст­вить про­грам­му «че­ты­рёх мо­дер­ни­за­ций». Вы­пол­не­ние этих за­дач не­воз­мож­но без глу­бо­кой ре­фор­мы эко­но­мич. сис­те­мы, вклю­чаю­щей в се­бя пе­ре­строй­ку сис­тем пла­ни­ро­ва­ния и мак­ро­эко­но­мич. ре­гу­ли­ро­ва­ния, ин­ве­стиц. и фи­нан­со­вой по­ли­ти­ки, а так­же соз­да­ние со­циа­ли­стич. рын­ка. Съезд ут­вер­дил в долж­но­сти ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК КПК Чжао Цзыя­на.

Про­шед­шая 25.3–13.4.1988 1-я сес­сия ВСНП 7-го со­зы­ва при­ня­ла 11 за­ко­нов и по­ста­нов­ле­ний, на­прав­лен­ных на раз­ви­тие и уг­луб­ле­ние эко­но­мич. ре­фор­мы. Был одоб­рен За­кон о пром. пред­при­ятии об­ще­на­род­ной соб­ст­вен­но­сти, ко­то­рый пре­дос­та­вил пред­при­яти­ям гос. сек­то­ра пра­ва хо­зяйств. са­мо­стоя­тель­но­сти. Сес­сия при­ня­ла по­прав­ки к двум стать­ям Кон­сти­ту­ции КНР, ко­то­рые пре­ду­смат­ри­ва­ли воз­мож­ность пе­ре­да­чи гра­ж­да­нам прав на поль­зо­ва­ние зем­лёй и уза­ко­ни­ли су­ще­ст­во­ва­ние ча­ст­ных пред­при­ятий. Пред. КНР был из­бран ве­те­ран пар­тии Ян Шан­кунь, пред. ПК ВСНП – Вань Ли, премье­ром Гос. со­ве­та – Ли Пэн.

Во 2-й пол. 1980-х гг. КНР столк­ну­лась с про­бле­мой ин­фля­ции (на нач. 1988 со­став­ля­ла 18,5%), ко­то­рая бы­ла во мно­гом вы­зва­на ошиб­ка­ми в эмис­си­он­ной по­ли­ти­ке (в 1979–87 объ­ём де­нег, на­хо­див­ших­ся в об­ра­ще­нии, уве­ли­чил­ся в 7 раз). Ин­фля­ция рез­ко уси­ли­лась по­сле при­ня­тия в на­ча­ле ле­та 1988 ре­ше­ния о все­объ­ем­лю­щей ре­фор­ме цен и по­вы­ше­нии в круп­ных го­ро­дах цен на мя­со, яй­ца, са­хар, ово­щи, та­бак и спирт­ные на­пит­ки. Это, в свою оче­редь, вы­звало па­ни­ку сре­ди на­се­ле­ния, мас­со­вое изъ­я­тие бан­ков­ских вкла­дов и скуп­ку про­дук­тов и то­ва­ров пер­вой не­об­хо­ди­мо­сти. Уже к ию­лю 1988 уро­вень ин­фля­ции в КНР дос­тиг 40%. Рост до­ро­го­виз­ны и обес­це­ни­ва­ние де­нег про­ис­хо­ди­ли на фо­не не­уро­жая (сбор зер­но­вых в 1988 со­ста­вил 394 млн. т). Бы­строе сни­же­ние жиз­нен­но­го уров­ня вы­зва­ло ак­ции про­тес­та со сто­ро­ны на­се­ле­ния стра­ны. В 1988 в КНР про­шло ок. 200 за­бас­то­вок под эко­но­мич. ло­зун­га­ми с чис­лом уча­ст­ни­ков св. 200 тыс. чел.

Воз­ник­шие эко­но­мич. слож­но­сти и не­до­воль­ст­во на­се­ле­ния ста­ли при­чи­ной при­ня­тия 3-м пле­ну­мом ЦК КПК 13-го со­зы­ва в сент. 1988 ре­ше­ния о пе­ре­но­се ре­фор­мы цен на 1991 и про­воз­гла­ше­ния оче­ред­но­го пе­рио­да «уре­гу­ли­ро­ва­ния нар. хо­зяй­ст­ва». В мар­те – апр. 1989 на 2-й сес­сии ВСНП 7-го со­зы­ва бы­ла одоб­ре­на гос. про­грам­ма эко­но­мии. Од­на­ко эти ме­ры не сня­ли на­пря­жён­но­сти в кит. об­ще­ст­ве.

Ско­ро­по­стиж­ная кон­чи­на быв. ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК КПК Ху Яо­ба­на (умер 15.4.1988), счи­тав­ше­го­ся сто­рон­ни­ком де­мо­кра­ти­за­ции по­ли­тич. сис­те­мы КНР, по­слу­жи­ла по­во­дом для за­бас­то­вок и вол­не­ний во мно­гих го­ро­дах стра­ны (сре­ди на­се­ле­ния хо­ди­ли упор­ные слу­хи, что на­хо­див­ший­ся в опа­ле быв. ру­ко­во­ди­тель пар­тии стал жерт­вой по­ли­тич. ре­прес­сий). Осо­бую ак­тив­ность про­яви­ло пе­кин­ское сту­ден­че­ст­во. 16.4.1989 груп­па сту­ден­тов про­ве­ла на пло­ща­ди Тянь­ань­мынь ак­цию в па­мять о Ху Яо­ба­не. Пуб­ли­ка­ция на сле­дую­щий день в центр. ор­га­не КПК газ. «Жэнь­минь жи­бао» фо­то­ре­пор­та­жа об этой ак­ции бы­ла вос­при­ня­та мо­ло­дё­жью и на­се­ле­ни­ем Пе­ки­на как одоб­ре­ние ру­ко­во­дством пар­тии этих дей­ст­вий. В го­ро­де на­ча­лись ма­ни­фе­ста­ции, в ко­то­рых в об­щей слож­но­сти при­ня­ли уча­стие до 2 млн. чел. На пл. Тянь- ань­мынь про­хо­дил не­пре­рыв­ный ми­тинг, уча­ст­ни­ка­ми ко­то­ро­го бы­ла со­ору­же­на 10-мет­ро­вая ста­туя «Бо­ги­ни Де­мо­кра­тии», внеш­не на­по­ми­нав­шая амер. «Ста­тую Сво­бо­ды». Ещё боль­ше обод­ри­ло уча­ст­ни­ков ак­ций про­зву­чав­шее во 2-й де­ка­де мая 1989 за­яв­ле­ние ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК КПК Чжао Цзыя­на о том, что кон­сер­ва­тив­ная тен­ден­ция про­ти­во­дей­ст­вия ре­фор­мам и рас­ши­ре­нию свя­зей КНР с внеш­ним ми­ром так же опас­на, как «бур­жу­аз­ная ли­бе­ра­ли­за­ция», и тре­бу­ет не ме­нее ре­ши­тель­но­го от­по­ра.

За­яв­ле­ние Чжао Цзыя­на сви­де­тель­ст­во­ва­ло об обо­ст­ре­нии борь­бы в парт. и гос. ру­ко­во­дстве КНР как по во­про­су о ре­фор­ме по­ли­тич. сис­те­мы стра­ны, так и по во­про­су о пу­тях ста­би­ли­за­ции об­ста­нов­ки в стра­не. В от­ли­чие от Чжао Цзыя­на и ря­да его сто­рон­ни­ков, на­стаи­вав­ших на по­ис­ках ком­про­мис­са с уча­ст­ни­ка­ми мас­со­вых ак­ций и мир­ном вы­хо­де из кри­зи­са, груп­па во гла­ве с Дэн Сяо­пи­ном, Ли Пэ­ном и Ян Шан­ку­нем на­стаи­ва­ла на ис­поль­зо­ва­нии в борь­бе с оп­по­зиц. дви­же­ни­ем си­ло­вых ме­то­дов, под­чёр­ки­вая, что без­дей­ст­вие вла­сти бу­дет иметь след­ст­ви­ем «мир­ное пе­ре­ро­ж­де­ние со­циа­лиз­ма» в КНР, как это уже име­ет ме­сто в СССР и стра­нах Вост. Ев­ро­пы. Сто­рон­ни­ки жё­ст­ких ме­то­дов взя­ли верх в ру­ко­во­дстве КНР. 20.5.1989 в ря­де рай­онов Пе­ки­на бы­ло вве­де­но во­ен. по­ло­же­ние, к го­ро­ду на­ча­ли стя­ги­вать­ся во­ин­ские час­ти, ко­то­рым 3.6.1989 дан при­каз по­да­вить «контр­ре­во­лю­ци­он­ный мя­теж». В ночь на 4.6.1989 под­раз­де­ле­ния НОАК всту­пи­ли на пл. Тянь­ань­мынь. По оцен­кам за­ру­беж­ных экс­пер­тов, в хо­де по­дав­ле­ния вы­сту­п­ле­ний оп­по­зи­ции в Пе­ки­не и др. кит. го­ро­дах в мае – ию­не 1989 по­гиб­ли ок. 5 тыс. чел., по­лу­чи­ли ра­не­ния св. 30 тыс. чел. Вла­сти аре­сто­ва­ли боль­шое чис­ло уча­ст­ни­ков дви­же­ния, наи­бо­лее ак­тив­ным из них вы­не­се­ны смерт­ные при­го­во­ры. Во­ен. по­ло­же­ние в Пе­ки­не со­хра­ня­лось до 10.1.1990.

Со­зван­ный 23–24.6.1989 4-й пле­нум ЦК КПК 13-го со­зы­ва рас­смот­рел док­лад Ли Пэ­на «Об ошиб­ках тов. Чжао Цзыя­на во вре­мя ан­ти­пар­тий­ных и ан­ти­со­циа­ли­сти­че­ских вол­не­ний и бес­по­ряд­ков». Пле­нум ос­во­бо­дил Чжао Цзыя­на от обя­зан­но­стей ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК КПК (вплоть до сво­ей смер­ти 17.1.2005 Чжао Цзы­ян на­хо­дил­ся под до­маш­ним аре­стом) и из­брал на этот пост сек­ре­та­ря гор­ко­ма КПК Шан­хая Цзян Цзэ­ми­ня.

Но­вое парт. ру­ко­во­дство пред­при­ня­ло ша­ги по ук­ре­п­ле­нию по­шат­нув­ше­го­ся ав­то­ри­те­та КПК и ис­ко­ре­не­нию не­га­тив­ных яв­ле­ний в пар­тии, ко­то­рые мог­ли дать по­вод для кри­ти­ки в её ад­рес и по­ста­вить под сом­не­ние по­ли­тич. ли­дер­ст­во ком­му­ни­стов в кит. об­ще­ст­ве. «По­ста­нов­ле­ни­ем о ско­рей­шем ре­ше­нии ря­да про­блем, яв­ляю­щих­ся пред­ме­том все­об­щей оза­бо­чен­но­сти» ЦК КПК ка­те­го­ри­че­ски за­пре­тил род­ст­вен­ни­кам вы­со­ко­по­став­лен­ных гос. и парт. дея­те­лей за­ни­мать­ся ком­мерч. дея­тель­но­стью, от­ме­нил «спец. снаб­же­ние» не­ко­то­ры­ми ви­да­ми про­дук­тов пред­ста­ви­те­лей ру­ко­во­дя­ще­го зве­на, ус­та­но­вил стро­гий кон­троль за ис­поль­зо­ва­ни­ем ими ав­то­транс­пор­та, за­пре­тил ру­ко­во­ди­те­лям строи­тель­ст­во жи­лья, обу­ст­рой­ст­во квар­тир, ор­га­ни­за­цию бан­ке­тов и пре­под­не­се­ние по­дар­ков за ка­зён­ный счёт и мн. др. Бы­ли зна­чи­тель­но уже­сто­че­ны ме­ры по борь­бе с кор­руп­ци­ей (к кон. 1992 рас­смот­ре­но 214 тыс. дел о взят­ках и хи­ще­ни­ях, осу­ж­де­ны 95 тыс. чел.), ак­ти­ви­зи­ро­ва­на ра­бо­та по вос­пи­та­нию пат­рио­тиз­ма, кол­лек­ти­виз­ма, ук­ре­п­ле­нию парт. и тру­до­вой дис­ци­п­ли­ны и ис­пол­не­нию за­ко­нов.

На 5-м пле­ну­ме ЦК КПК 13-го со­зы­ва 6–9.9.1989 Дэн Сяо­пин по его прось­бе был ос­во­бо­ж­дён от обя­зан­но­стей пред. Во­ен. со­ве­та ЦК КПК (тем не ме­нее вплоть до сво­ей кон­чи­ны 19.2.1997 он ос­та­вал­ся са­мым влия­тель­ным ли­цом в КНР). Ру­ко­во­дство Во­ен. со­ве­том бы­ло воз­ло­же­но на Цзян Цзэ­ми­ня, ко­то­ро­го 27.3.1993 из­бра­ли так­же Пред. КНР, – тем са­мым в его ру­ках скон­цен­три­ро­ва­лись три выс­шие парт. и гос. долж­но­сти.

По­сле смер­ти Мао Цзэ­ду­на и окон­ча­ния «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» важ­ное ме­сто во внеш­ней по­ли­ти­ке КНР по-преж­не­му за­ни­мал тай­вань­ский во­прос. С ус­та­нов­ле­ни­ем 1.1.1979 пол­но­мас­штаб­ных ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний с КНР ад­ми­нист­ра­ция США ото­зва­ла сво­его по­сла с Тай­ва­ня, од­на­ко со­хра­ни­ла с го­минь­да­нов­ским ре­жи­мом «осо­бые» от­но­ше­ния, как в об­лас­ти эко­но­мич. и куль­тур­но­го со­труд­ни­че­ст­ва, так и в обо­рон­ных во­про­сах, что бы­ло за­кре­п­ле­но спец. за­ко­ном, при­ня­тым Кон­грес­сом США в 1979. Пра­ви­тель­ст­во КНР не смог­ло до­бить­ся от Ва­шинг­то­на со­гла­сия на со­дей­ст­вие вос­со­еди­не­нию К. на ус­ло­ви­ях пре­до­став­ле­ния Тай­ва­ню ав­то­но­мии. Ад­ми­ни­ст­ра­ция США вы­ра­зи­ла лишь го­тов­ность со­кра­тить по­став­ки воо­ру­же­ний на Тай­вань, что бы­ло под­чёрк­ну­то в со­вме­ст­ном амер.-кит. ком­мю­ни­ке, опуб­ли­ко­ван­ном 17.8.1982 (уже в 1983 в на­ру­ше­ние взя­тых на се­бя обя­за­тельств США про­да­ли Тай­ва­ню 66 но­вей­ших бое­вых са­мо­лё­тов). Од­на­ко оп­ре­де­лён­ная ли­бе­ра­ли­за­ция по­ряд­ков на Тай­ва­не по­сле смер­ти Чан Кай­ши (5.4.1975) да­ва­ла ру­ко­во­дст­ву КНР на­де­ж­ду на вос­ста­нов­ле­ние един­ст­ва К. 3.7.1987 на ост­ро­ве бы­ло от­ме­не­но со­хра­няв­шее­ся в те­че­ние 38 лет во­ен. по­ло­же­ние, 22.1.1989 офи­ци­аль­но раз­ре­ше­на дея­тель­ность по­ли­тич. пар­тий, оп­по­зи­ци­он­ных Го­минь­да­ну. Пе­ре­строй­ка эко­но­мич. сис­те­мы КНР, в свою оче­редь, под­тал­ки­ва­ла тай­вань­ское пра­ви­тель­ст­во к ус­та­нов­ле­нию кон­так­тов с Пе­ки­ном. 13-й съезд Го­минь­да­на (7–13.7.1988) ре­ко­мен­до­вал изу­чить воз­мож­ность раз­ви­тия от­но­ше­ний с ма­те­ри­ко­вым К. 30.4.1991 тай­вань­ский «пре­зи­дент» Ли Дэн­хуэй зая­вил о же­ла­нии свое­го пра­ви­тель­ст­ва нор­ма­ли­зо­вать от­но­ше­ния с КНР, ука­зав на то, что «ком­му­ни­стич. вос­ста­ние на кон­ти­нен­те мож­но счи­тать за­вер­шив­шим­ся». 17.12.1991 тай­вань­ские вла­сти сня­ли за­прет на тор­гов­лю с КНР и по­езд­ки жи­те­лей ост­ро­ва на ма­те­рик. В 1992 ме­ж­ду Пе­ки­ном и Тай­бэ­ем на­ча­лись пе­ре­го­во­ры о мир­ном вос­со­еди­не­нии. 14.12.1993 пра­ви­тель­ст­во КНР со сво­ей сто­ро­ны от­мени­ло за­прет на тор­гов­лю с Тай­ва­нем. Тай­вань­ские фир­мы и бан­ки на­ча­ли ак­тив­но вкла­ды­вать ка­пи­та­лы в разл. от­рас­ли пром-сти КНР.

Курс на эко­но­мич. пе­ре­строй­ку, при­вле­че­ние иностр. ин­ве­сти­ций и об­нов­ле­ние тех­но­ло­гич. ба­зы пром-сти сти­му­ли­ро­вал даль­ней­шее сбли­же­ние КНР с ве­ду­щи­ми ка­пи­та­ли­стич. стра­на­ми. 3.4.1978 за­клю­чён до­го­вор о тор­гов­ле ме­жду КНР и ЕЭС, а в хо­де офиц. ви­зи­та в К. пре­зи­ден­та США Р. Рей­га­на 26.4–1.5.1984 – со­гла­ше­ние о раз­ви­тии дву­сто­рон­не­го эко­но­мич. со­труд­ни­че­ст­ва, в т. ч. в во­про­сах ядер­ной энер­ге­ти­ки. Ана­ло­гич­ные со­гла­ше­ния бы­ли под­пи­са­ны кит. ру­ко­во­дством в 1985 с ве­ду­щи­ми зап.- ев­роп. гос-ва­ми. МВФ пре­дос­та­вил КНР зна­чит. сред­ст­ва на раз­ви­тие и мо­дер­ни­за­цию пром-сти.

Ук­ре­п­ле­ние ме­ж­ду­нар. по­зи­ций КНР и уг­луб­ле­ние её эко­но­мич. и по­ли­тич. со­труд­ни­че­ст­ва со стра­на­ми За­па­да спо­соб­ст­во­ва­ли ус­ко­ре­нию ре­ше­ния во­про­са о судь­бе Сян­га­на (Гон­кон­га) и Ао­мы­ня (Ма­као). 26.9.1984 Ве­ли­ко­бри­та­ния и КНР па­ра­фи­ро­ва­ли со­гла­ше­ние, со­глас­но ко­то­ро­му Сян­ган по ис­те­че­нии в 1997 сро­ка дей­ст­вия брит.-кит. до­го­во­ра об арен­де дол­жен быть воз­вра­щён в со­став К. на пра­вах осо­бо­го адм. рай­она с со­хра­не­ни­ем в нём в те­че­ние 50 лет ра­нее су­ще­ст­во­вав­ших по­ряд­ков. 13.4.1987 на ана­ло­гич­ных ус­ло­ви­ях под­пи­са­но со­гла­ше­ние с Пор­ту­га­ли­ей о воз­вра­ще­нии КНР Ао­мы­ня в 1999.

Важ­ное зна­че­ние Пе­кин при­да­вал ук­ре­п­ле­нию сво­их по­зи­ций в Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ском ре­гио­не. 12.8.1978 под­пи­сан кит.-япон. до­го­вор о ми­ре и друж­бе, в сент. 1992 нор­ма­ли­зо­ва­ны от­но­ше­ния ме­ж­ду КНР и Республикой Корея. К. под­держал идею соз­да­ния ней­траль­ной зо­ны в Юго-Вост. Азии, в 1991 всту­пил в АТЭС .

В то же вре­мя рез­ко обо­ст­ри­лись от­но­ше­ния КНР с Вьет­на­мом, по­ли­ти­ка ко­то­ро­го и тес­ное со­труд­ни­че­ст­во с Сов. Сою­зом (в 1978 под­пи­сан сов.-вьетн. до­го­вор о друж­бе и со­труд­ни­че­ст­ве) вос­при­ни­ма­лись кит. ру­ко­во­дством как уг­ро­за его безо­пас­но­сти и влия­нию в Ин­до­ки­тае. Вы­сыл­ка в 1978 из Вьет­на­ма в К. 240 тыс. эт­нич. ки­тай­цев, ак­тив­ное уча­стие вьетн. ар­мии в свер­же­нии в Кам­бод­же в нач. 1979 ре­жи­ма Пол По­та, поль­зо­вав­ше­го­ся под­держ­кой кит. ру­ко­во­дства, а так­же кит.-вьетн. тер­ри­то­ри­аль­ные спо­ры, в т. ч. о гос. при­над­леж­но­сти ост­ро­вов Спрат­ли (вьетн. Чы­онг­ша, кит. Нань­ша­цюнь­дао, Ту­ань­ша), Па­ра­сель­ских (вьетн. Хо­анг­ша, кит. Си­ша­цюнь­дао), Пра­тас (вьетн. Донг­ша, кит. Дун­ша­цюнь­дао) и бан­ки Мак­лс­филд (вьетн. – Жонк­ша, кит. – Чжун­ша­цюнь­дао) в юго-зап. час­ти Юж­но-Ки­тай­ско­го м., да­ли по­вод КНР для про­веде­ния «ог­ра­ни­чен­ной вос­пи­тат. во­ен. ак­ции» про­тив Вьет­на­ма. За­ру­чив­шись обе­ща­ни­ем амер. ад­ми­ни­ст­ра­ции не вме­ши­вать­ся в кон­фликт (в хо­де ви­зи­та Дэн Сяо­пи­на в кон. ян­ва­ря – нач. фев­ра­ля 1979 в Ва­шинг­тон), кит. ру­ко­во­дство 17.2.1979 от­да­ло при­каз о втор­же­нии в сев. рай­оны Вьет­на­ма. В хо­де упор­ных бо­ёв НОАК за­хва­ти­ла вьетн. го­ро­да Лао­кай, Као­банг, Ланг­шон и др. По­сле объ­яв­ле­ния вьетн. пра­ви­тель­ст­вом 5.3.1979 все­об­щей мо­би­ли­за­ции кит. ко­ман­до­ва­ние на­ча­ло вы­вод сво­их войск с вьетн. тер­ри­то­рии (за­вершил­ся 16.3.1979). На­чав­шие­ся 18.4.1979 пе­ре­го­во­ры сто­рон за­кон­чи­лись без­ре­зуль­тат­но. В по­сле­дую­щие го­ды ин­ци­ден­ты на кит.- вьетн. гра­ни­це про­дол­жа­лись. Осо­бен­но обо­ст­ри­лось со­пер­ни­че­ст­во за спор­ные ост­ро­ва в Юж­но-Ки­тай­ском м., в рай­оне ко­то­рых во 2-й пол. 1980-х гг. об­на­ру­же­ны круп­ней­шие в Азии ме­сто­ро­ж­де­ния уг­ле­во­до­ро­дов. 14.3.1988 име­ло ме­сто бое­вое столк­но­ве­ние кит. и вьетн. во­ен. су­дов у о-вов Спрат­ли. Лишь с сент. 1991 в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду КНР и Вьет­на­мом на­ме­ти­лась тен­ден­ция к нор­ма­ли­за­ции, хо­тя про­бле­ма спор­ных тер­ри­то­рий ос­та­лась не­ре­шён­ной. В 1995 сто­ро­ны на­ча­ли пе­ре­го­во­ры о со­вме­ст­ном ос­вое­нии ре­сур­сов спор­ных ар­хи­пе­ла­гов.

Слож­ны­ми ос­та­ва­лись от­но­ше­ния КНР с Ин­ди­ей. В дек. 1986 ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми про­изо­шёл воо­руж. по­гра­нич­ный кон­фликт, вы­зван­ный при­да­ни­ем со­юз­ной тер­ри­то­рии Ару­на­чал-Пра­деш, на часть ко­то­рой КНР предъ­яв­ля­ла тер­ри­то­ри­аль­ные пре­тен­зии, ста­ту­са шта­та в со­ста­ве Ин­дии. На­пря­жён­ность в кит.-инд. от­но­ше­ни­ях на­ча­ла сни­жать­ся лишь по­сле под­пи­са­ния 7.9.1993 Пе­ки­ном и Де­ли до­го­во­ра о со­кра­ще­нии войск в при­гра­нич­ных рай­онах.

Вплоть до нач. 1980-х гг. ру­ко­вод­ство КНР про­дол­жа­ло курс на про­ти­во­дей­ст­вие «ге­ге­мо­ни­ст­ским уст­рем­ле­ни­ям» СССР. 3.4.1979 оно ре­ши­ло не про­дле­вать сов.-кит. до­го­вор о друж­бе, сою­зе и вза­им­ной по­мо­щи от 1950. В дек. 1979 в свя­зи с вве­де­ни­ем сов. войск в Аф­га­ни­стан Пе­кин пре­рвал на не­оп­ре­де­лён­ное вре­мя кон­суль­та­ции с сов. пра­ви­тель­ст­вом о нор­ма­ли­за­ции от­но­ше­ний, а в 1980 вслед за США и зап. дер­жа­ва­ми бой­ко­ти­ро­вал Олим­пий­ские иг­ры в Мо­ск­ве. На­чав­ший­ся в окт. 1982 но­вый ра­унд сов.-кит. пе­ре­го­во­ров за­кон­чил­ся без­ре­зуль­тат­но. Не при­нес­ли по­ло­жи­тель­ных ито­гов и пе­ре­го­во­ры в 1983–84. Кит. сто­ро­на тре­бо­ва­ла со­кра­ще­ния сов. при­сут­ст­вия в Ин­до­ки­тае, Аф­га­ни­ста­не, Мон­го­лии, а так­же при­ня­тия за ос­но­ву сво­ей кон­цеп­ции оп­ре­де­ле­ния ли­нии про­хо­ж­де­ния сов.-кит. гра­ни­цы на её спор­ных уча­ст­ках.

Сдвиг в раз­ви­тии диа­ло­га ме­ж­ду Пе­ки­ном и Мо­ск­вой обо­зна­чил­ся лишь по­сле из­бра­ния ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём ЦК КПСС М. С. Гор­ба­чё­ва, ко­то­рый за­явил о го­тов­но­сти к по­ис­ку ком­про­мис­са с КНР. В мар­те 1985 СССР по­се­ти­ла де­ле­га­ция ВСНП, Ли Пэн встре­тил­ся с Гор­ба­чё­вым. 10.7.1985 под­пи­са­но дву­сто­рон­нее тор­го­вое со­гла­ше­ние сро­ком на 5 лет, 6.6.1986 за­клю­че­но со­гла­ше­ние о соз­да­нии се­ти кон­суль­ских уч­ре­ж­де­ний на тер­ри­то­рии обе­их стран. Офиц. ви­зит Гор­ба­чё­ва в КНР 15–18.5.1989 зна­ме­но­вал окон­ча­тель­ный по­во­рот к нор­ма­ли­за­ции сов.-кит. от­но­ше­ний. За­ин­те­ре­со­ван­ность кит. сто­ро­ны в раз­ви­тии диа­ло­га с Мо­ск­вой уси­ли­лась по­сле вве­де­ния в ию­не 1989 США и зап.-ев­роп. гос-ва­ми эко­но­мич. санк­ций в от­но­ше­нии КНР в свя­зи с тянь­ань­мынь­ски­ми со­бы­тия­ми (от­ме­не­ны ев­роп. стра­на­ми 22.10.1990) и упор­ной по­ста­нов­кой ими в даль­ней­шем во­про­са о пра­вах че­ло­ве­ка в К. (раз­ви­тие гражд. прав, по­ло­же­ние в Ти­бет­ском и Синь­цзян-Уй­гур­ском ав­то­ном­ных рай­онах). Сов.-кит. сбли­же­нию спо­соб­ст­во­ва­ло так­же ох­ла­ж­де­ние кит.-амер. от­но­ше­ний, вы­зван­ное всё бо­лее яв­но про­яв­ляв­шим­ся не­же­ла­ни­ем США со­дей­ст­во­вать ре­ше­нию тай­вань­ской про­бле­мы. По­сле рас­па­да СССР «во­ен. уг­ро­за с се­ве­ра», по мне­нию кит. ру­ко­водства, ис­чез­ла, Рос­сия пе­ре­ста­ла вос­при­ни­мать­ся как по­тен­ци­аль­ный во­ен. про­тив­ник. РФ и КНР дос­тиг­ли до­го­во­рён­но­стей по по­гра­нич­но­му во­про­су (16.5.1991; 3.9.1994), за­клю­чив ряд со­гла­ше­ний, по­зво­лив­ших окон­ча­тель­но ус­та­но­вить, юри­ди­че­ски офор­мить и де­мар­ки­ро­вать рос.-кит. гра­ни­цу бо­лее чем на 98% её про­тя­жён­но­сти. В хо­де со­сто­яв­ше­го­ся 2–6.9.1994 офиц. ви­зи­та в Рос­сию Цзян Цзэ­ми­ня по ре­зуль­та­там его пе­ре­го­во­ров с пре­зи­ден­том РФ Б. Н. Ель­ци­ным бы­ло под­пи­са­но со­гла­ше­ние о прин­ци­пах рос.-кит. от­но­ше­ний и кон­ст­рук­тив­ном парт­нёр­ст­ве двух стран.

ПК ВСНП 29.12.1991 одоб­рил при­со­еди­не­ние КНР к До­го­во­ру о не­рас­про­стра­не­нии ядер­но­го ору­жия. 29.7.1996 кит. пра­ви­тель­ст­во объ­я­ви­ло о пре­кра­ще­нии ис­пы­та­ний ядер­ных взрыв­ных уст­ройств.

Ки­тай с нач. 1990-х гг. На 14-м съез­де КПК (12–18.10.1992), по­ла­гая, что по­след­ст­вия тянь­ань­мынь­ских со­бы­тий пре­одо­ле­ны, Дэн Сяо­пин вы­ска­зал­ся за во­зоб­нов­ле­ние и ак­ти­ви­за­цию эко­но­мич. ре­форм. Ре­ше­ни­ем 1-й сес­сии ВСНП 8-го со­зы­ва (15–31.3.1993) по­ня­тие «пла­но­вое хо­зяй­ст­во» в Кон­сти­ту­ции КНР бы­ло за­ме­не­но тер­ми­ном «со­циа­ли­стич. ры­ноч­ное хо­зяй­ст­во». 3-й пле­нум ЦК КПК 14-го со­зы­ва (11–14.11.1993) ут­вер­дил про­грам­му даль­ней­ше­го раз­ви­тия ре­форм и по­строе­ния в КНР к 2000 но­вой со­циа­ли­стич. эко­но­мич. сис­те­мы. Од­но­вре­мен­но бы­ла по­став­ле­на за­да­ча про­вес­ти ре­фор­му от­но­ше­ний соб­ст­вен­но­сти, сис­те­мы на­ло­го­об­ло­же­ния, бан­ков­ской дея­тель­но­сти и др., а так­же соз­дать со­от­вет­ст­вую­щую тре­бо­ва­ни­ям рын­ка сис­те­му со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния. Про­шед­шая 5–17.3.1996 4-я сес­сия ВСНП 8-го со­зы­ва ут­вер­ди­ла «Де­вя­тый пя­ти­лет­ний план эко­но­ми­че­ско­го и со­ци­аль­но­го раз­ви­тия КНР [на 1996–2000] и пер­спек­тив­ную про­грам­му до 2010», ко­то­ры­ми пре­ду­смат­ри­вал­ся пе­ре­ход от экс­тен­сив­но­го спо­со­ба про­из-ва к ин­тен­сив­но­му, про­ве­де­ние глу­бо­кой на­уч.-тех­нич. ре­кон­ст­рук­ции нар. хо­зяй­ст­ва, раз­ви­тие ре­сур­сос­бе­ре­гаю­ще­го нау­ко-, тех­ни­ко- и ка­пи­та­ло­ём­ко­го про­из-ва. 15-й съезд КПК (12–18.9.1997) одоб­рил про­грам­му по­этап­ной при­ва­ти­за­ции гос. пред­при­ятий, имев­ших вы­со­кую за­дол­жен­ность. Эта про­грам­ма бы­ла под­твер­жде­на 4-й сес­си­ей ВСНП 9-го со­зы­ва (5–15.3.2001), ут­вер­див­шей так­же план раз­ви­тия нар. хо­зяй­ст­ва КНР на 10-ю пя­ти­лет­ку (2001–05).

Окон­ча­тель­ный пе­ре­ход в 1993 к ры­ноч­ным ус­ло­ви­ям ве­де­ния хо­зяй­ст­ва вы­сво­бо­дил ко­лос­саль­ный за­ряд со­зи­да­тель­ной энер­гии кит. об­ще­ст­ва. По­сле­до­ва­тель­ное про­ве­де­ние по­ли­ти­ки «мо­дер­ни­за­ции, ре­форм и от­кры­то­сти» обес­пе­чи­ло вы­дви­же­ние КНР на по­зи­ции од­но­го из ли­де­ров гло­баль­ной эко­но­ми­ки и тор­гов­ли, об­ре­те­ние ею ста­ту­са «все­мир­ной фаб­ри­ки». В 2001 КНР при­ня­та в ВТО. К 2007 она вы­шла на 1-е ме­сто в ми­ре по аб­со­лют­ным по­ка­за­те­лям про­из-ва цвет­ных ме­тал­лов, уг­ля, це­мен­та, хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней, те­ле­ви­зо­ров, мо­то­цик­лов, ве­ло­си­пе­дов и др. ви­дов про­дук­ции, на 2-е ме­сто – по про­из-ву са­ха­ра, на 3-е место – по про­из-ву ав­то­мо­би­лей, на 4-е ме­сто – по вы­ра­бот­ке элек­тро­энер­гии, на 5-е ме­сто – по до­бы­че неф­ти. В 2007 объ­ём ВВП КНР пре­вы­сил уро­вень 1978 в 15 раз (в со­пос­та­ви­мых це­нах). По это­му по­ка­за­те­лю (3,44 трлн. долл., 2007) КНР за­ня­ла 4-е ме­сто [по па­ри­тету по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти (6,99 трлн. долл.) – 2-е ме­сто], по раз­ме­рам внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та (2,125 трлн. долл.) – 3-е ме­сто, по зо­ло­то­ва­лют­ным ре­зер­вам (1,68 трлн. долл. и 19290 тыс. трой­ских ун­ций зо­ло­та; март 2008) – 1-е ме­сто в ми­ре.

В стра­не сфор­ми­ро­ва­лась сме­шан­ная эко­но­ми­ка с при­мер­но рав­ны­ми до­ля­ми гос., ча­ст­но­го [вклю­чая ок. 300 тыс. пред­при­ятий с иностр. ка­пи­та­лом (2007); сум­ма ис­поль­зо­ван­ных К. пря­мых иностр. ка­пи­та­ло­вло­же­ний за го­ды ре­форм со­ста­ви­ла св. 750 млрд. долл.; в К. был пе­ре­ве­дён ряд про­из­водств из стран Зап. Ев­ро­пы, Сев. Аме­ри­ки и Япо­нии] и т. н. ак­цио­нер­но-пае­во­го сек­то­ров. КНР уда­лось су­ще­ст­вен­но со­кра­тить от­ста­ва­ние сво­его тех­но­ло­гич. раз­ви­тия от ве­ду­щих стран по ря­ду клю­че­вых от­рас­лей, в т. ч. в атом­ной энер­ге­ти­ке, био-, ком­пь­ю­тер­ных и ин­фор­мац. тех­но­ло­ги­ях, а так­же в кос­мич. пром-сти (о по­след­нем сви­де­тель­ст­ву­ют ус­пеш­ный за­пуск в 2003 пи­ло­ти­руе­мо­го кос­мич. ко­раб­ля, вы­ве­де­ние на око­ло­зем­ную ор­би­ту в 2004 10 ис­кусств. спут­ни­ков Зем­ли, в 2005 за­пуск но­во­го пи­ло­ти­руе­мо­го ко­раб­ля «Шэнь­чжоу-6» с 2 кос­мо­нав­та­ми на бор­ту, а в 2007 вы­ход кит. кос­мо­нав­та в от­кры­тый кос­мос в хо­де по­лё­та «Шэнь­чжоу-7»). Тем­пы рос­та вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей эко­но­ми­ки КНР в нач. 21 в. дос­тиг­ли 27% в год (при об­щем эко­но­мич. рос­те св. 10%).

С нач. 21 в. ру­ко­во­дство КНР взя­ло курс на соз­да­ние круп­ных ТНК с кит. ка­пи­та­лом и про­дви­же­ние на ми­ро­вой ры­нок про­дук­ции кит. ма­рок. Неф­те­хи­мич. кор­по­ра­ция «PetroChina» и Тор­го­во-пром. банк К. к 2008 во­шли в чис­ло круп­ней­ших ком­па­ний ми­ра. Кит. ка­пи­тал стал пред­при­ни­мать ак­тив­ные по­пыт­ки про­ник­но­ве­ния в эко­но­ми­ку ве­ду­щих ин­ду­ст­ри­аль­ных дер­жав.

Од­на­ко, не­смот­ря на впе­чат­ляю­щие ус­пе­хи раз­ви­тия, эко­но­мич. по­ка­за­те­ли КНР в пе­ре­счё­те на ду­шу на­се­ле­ния ос­та­ют­ся до­воль­но низ­ки­ми (по сред­не­ду­ше­вым раз­ме­рам ВВП КНР за­ни­ма­ет лишь 109–110-е ме­сто, по ин­дек­су че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия – 81-е ме­сто в ми­ре), что по­зво­ля­ет от­но­сить её к раз­виваю­щим­ся стра­нам. Со­вер­шён­ный К. в по­след­ние де­ся­ти­ле­тия эко­но­мич. ры­вок при­вёл к воз­ник­но­ве­нию ря­да внутр. про­блем и про­ти­во­ре­чий. Уси­лил­ся раз­рыв ме­ж­ду пе­ре­до­вы­ми при­мор­ски­ми ре­гио­на­ми и срав­ни­тель­но от­ста­лы­ми внутр. рай­она­ми КНР. Уве­ли­чи­лась раз­ни­ца в уров­не до­хо­дов разл. ка­те­го­рий на­се­ле­ния, а так­же в уров­не и ка­че­стве жиз­ни гор. и сель­ско­го на­се­ле­ния (ср. до­хо­ды го­ро­жан в 2007 со­ста­ви­ли 1900 долл., сель­ских жи­те­лей – 570 долл. в год). Зна­чит. ост­ро­ту при­об­ре­ла про­бле­ма за­ня­то­сти на­се­ле­ния (по офиц. дан­ным, уро­вень без­ра­бо­ти­цы со­став­ля­ет не­мно­гим бо­лее 4%; по не­офиц. оцен­кам, от 100 до 150 млн. чел. не име­ют по­сто­ян­но­го мес­та ра­бо­ты ли­бо за­ня­ты час­тич­но). Бы­ст­рая ур­ба­ни­за­ция (с сер. 1990-х гг. в го­ро­да пе­ре­се­ли­лись св. 200 млн. чел.) соз­да­ла зна­чит. слож­но­сти с раз­ви­ти­ем гор. ин­фра­струк­ту­ры, обес­пе­че­ни­ем на­се­ле­ния го­ро­дов жиль­ём и пить­е­вой во­дой (на 2000, по офиц. дан­ным, де­фи­цит во­ды ис­пы­ты­ва­ли прак­ти­че­ски все кит. го­ро­да, в т. ч. Пе­кин). Сла­бый кон­троль за ох­ра­ной ок­ру­жаю­щей сре­ды обу­сло­вил воз­ник­но­ве­ние серь­ёз­ных эко­ло­гич. про­блем, что бы­ло кон­ста­ти­ро­ва­но в док­ла­де пра­ви­тель­ст­ва КНР от 5.6.2001. К. стал круп­ней­шим по­сле США за­гряз­ни­те­лем ми­ро­вой ат­мо­сфе­ры и гид­ро­сфе­ры, а по тем­пам эро­зии поч­вы вы­шел на 1-е ме­сто в ми­ре.

Кар­ди­наль­ная пе­ре­строй­ка эко­но­мич. сис­те­мы соз­да­ла пред­по­сыл­ки для ре­ше­ния во­про­са о вы­ве­де­нии ка­че­ст­ва жиз­ни на­се­ле­ния стра­ны на уро­вень «сяо кан». Од­на­ко к 2000, как пер­во­на­чаль­но пла­ни­ро­ва­лось, эта цель не бы­ла дос­тиг­ну­та (ре­ше­ние за­да­чи от­не­се­но на 2020). Уро­вень жиз­ни и со­ци­аль­ная за­щи­щён­ность, осо­бен­но сель­ско­го на­се­ле­ния КНР, ос­та­ют­ся край­не низ­ки­ми, часть на­се­ления внутр. рай­онов КНР про­дол­жа­ет жить в ни­ще­те, ок. 52 млн. чел. в воз­рас­те от 15 до 49 лет не­гра­мот­ны.

С нач. 1990-х гг. ост­ры­ми со­ци­аль­ны­ми про­бле­ма­ми в КНР, на­ря­ду с кор­руп­ци­ей и рос­том пре­ступ­но­сти, ста­ли нар­ко­ма­ния и уси­ле­ние влия­ния но­вых псев­до­ре­лиг. дви­же­ний (в ча­ст­но­сти, сек­ты Фа­лунь­гун), что сви­де­тель­ст­ву­ет о серь­ёз­ном ду­хов­ном кри­зи­се, ко­то­рый в но­вых ус­ло­ви­ях пе­ре­жи­ва­ет кит. об­ще­ст­во. Зна­чи­тель­но уси­ли­лись се­па­ра­ти­ст­ские тен­ден­ции в Ти­бет­ском и Синь­цзян-Уй­гур­ском ав­то­ном­ных рай­онах. От­но­си­тель­но но­вым для КНР яв­ле­ни­ем ста­ли мас­со­вые про­тес­ты ра­бо­чих, осо­бен­но в де­прес­сив­ных сев.-вост. рай­онах стра­ны.

Решая эти про­бле­мы, ру­ко­вод­ство КНР при­дер­жи­ва­ет­ся тра­ди­ци­он­но жё­ст­ких ме­то­дов. К. ли­ди­ру­ет по чис­лу смерт­ных при­го­во­ров (св. 7 тыс. в год), вы­но­си­мых за кор­руп­цию и др. тяж­кие уго­лов­ные пре­сту­п­ле­ния. 23.7.1999 кит. вла­сти за­пре­ти­ли сек­ту Фа­лунь­гун, в апр. 2000 при­го­во­ри­ли св. 300 её ру­ко­во­ди­те­лей к разл. сро­кам тю­рем­но­го за­клю­че­ния, а ок. 5 тыс. ак­тив­ных чле­нов на­пра­ви­ли на «ис­пра­ви­тель­ные ра­бо­ты». В февр. 1997 си­ла­ми НОАК и об­ществ. безо­пас­но­сти бы­ли по­дав­ле­ны вы­сту­п­ле­ния уй­гу­ров, а вес­ной 2008 – жи­те­лей Ти­бе­та. Вла­сти не до­пус­ка­ют соз­да­ния оп­по­зиц. пар­тий, жё­ст­ко кон­тро­ли­ру­ют сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции, вклю­чая Ин­тер­нет.

В то же вре­мя в ус­ло­ви­ях глу­бо­кой эко­но­мич. пе­ре­строй­ки про­изош­ли оп­ре­де­лён­ные из­ме­не­ния идео­ло­гич. и ор­га­ни­зац. ос­нов КПК. 16-й съезд пар­тии, со­сто­яв­ший­ся 8–14.11.2002, внёс в ус­тав по­ло­же­ние, со­глас­но ко­то­ро­му КПК пред­став­ля­ет не клас­сы, а разл. слои кит. об­ще­ст­ва: «пе­ре­до­вые про­из­во­дит. си­лы», «пе­ре­до­вую куль­ту­ру» и «по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во на­ро­да». В пар­тию бы­ло раз­ре­ше­но всту­пать пред­ста­ви­те­лям пред­при­ни­ма­тель­ских кру­гов. Съезд окон­ча­тель­но за­кре­пил про­це­ду­ру пла­но­мер­ной сме­ны по­ко­ле­ний в ру­ко­во­дя­щих ор­га­нах КНР. В со­от­вет­ст­вии с ней Цзян Цзэ­минь по­дал в от­став­ку с по­ста ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК КПК, на эту долж­ность был из­бран Ху Цзинь­тао (15.3.2003 он из­бран так­же Пред. КНР, а в сент. 2004 пред. Во­ен. со­ве­та ЦК КПК). 16.3.2003 ВСНП из­бра­ло на пост пре­мье­ра Гос. со­ве­та КНР ещё од­но­го пред­ста­ви­те­ля но­во­го по­ко­ле­ния ру­ко­во­ди­те­лей – Вэнь Цзя­бао, от­пра­вив в от­став­ку Чжу Жунц­зи, за­ни­мав­ше­го этот пост с мар­та 1998.

На 17-м съез­де КПК в окт. 2007 но­вое ру­ко­во­дство под­твер­ди­ло курс на про­ве­де­ние ком­плекс­ной мо­дер­ни­за­ции стра­ны, ко­рен­ное улуч­ше­ние ка­че­ст­ва жиз­ни на­се­ле­ния, соз­да­ние ме­ж­ду­нар. ус­ло­вий, бла­го­при­ят­ст­вую­щих раз­ви­тию К., и его ак­тив­ную ин­те­гра­цию в ми­ро­вое хо­зяй­ст­во. Ху Цзинь­тао вы­сту­пил с иде­ей раз­ра­бот­ки «кон­цеп­ции на­уч. раз­ви­тия» КНР, ос­но­ван­ной на реа­ли­стич. ана­ли­зе си­туа­ции в стра­не и за её пре­де­ла­ми, оп­ти­маль­ном вы­бо­ре ме­ж­ду «вы­иг­ры­ша­ми» и «по­те­ря­ми» по­ли­ти­ки мо­дер­ни­за­ции, а так­же на пра­виль­ном со­еди­не­нии кит. тра­ди­ций с но­вей­ши­ми дос­ти­же­ния­ми за­ру­беж­ной нау­ки, тех­ни­ки и куль­ту­ры. Эта кон­цеп­ция, по мне­нию кит. ру­ко­во­дства, при­зва­на соз­дать тео­ре­тич. ос­но­ву для эф­фек­тив­но­го пре­одо­ле­ния воз­ник­ших про­ти­во­ре­чий и труд­но­стей, дать чле­нам пар­тии и на­се­ле­нию стра­ны пра­виль­ные идео­ло­гич. ори­ен­ти­ры, снять опа­се­ния ме­ж­ду­нар. со­об­ще­ст­ва от­но­си­тель­но воз­мож­но­сти про­яв­ле­ния в пер­спек­ти­ве кит. ге­ге­мо­низ­ма, обес­пе­чить мир­ное объ­е­ди­не­ние К. и ус­та­нов­ле­ние им гар­мо­нич­ных от­но­ше­ний со все­ми стра­на­ми.

Центр. ме­сто во внеш­ней по­ли­ти­ке КНР с сер. 1990-х гг. по-преж­не­му за­ни­ма­ла про­бле­ма вос­со­еди­не­ния стра­ны. По­сле воз­вра­ще­ния в со­став К. Сян­га­на и Аомы­ня един­ст­вен­ной тер­ри­то­ри­ей, на ко­то­рую не рас­про­стра­ня­ет­ся дей­ст­вие за­ко­нов КНР, ос­та­ёт­ся Тай­вань. Про­во­див­шие­ся с нач. 1990-х гг. пере­го­во­ры меж­ду пра­ви­тель­ст­вом КНР и ру­ко­во­д­ством Тай­ва­ня спо­соб­ст­во­ва­ли ожив­ле­нию от­но­ше­ний ме­ж­ду ост­ро­вом и ма­те­ри­ко­вым К., од­на­ко не при­нес­ли сколь­ко-ни­будь за­мет­но­го про­грес­са в во­про­се о вос­со­еди­не­нии. Про­ве­де­ние на Тай­ва­не 23.3.1996 пер­вых пря­мых пре­зи­дент­ских вы­бо­ров бы­ло вос­при­ня­то Пе­ки­ном как по­пыт­ка уг­лу­бить рас­кол стра­ны. Стре­мясь ока­зать дав­ле­ние на Тай­бэй и не до­пус­тить про­ве­де­ния вы­бо­ров, 12–20.3.1996 КНР про­ве­ла ши­ро­ко­мас­штаб­ные во­ен. уче­ния у бе­ре­гов Тай­ва­ня. В от­вет на эти дей­ствия США вве­ли в Тай­вань­ский прол. авиа­нос­ное со­еди­не­ние 7-го фло­та, что соз­да­ло в ре­гио­не на­пря­жён­ную об­ста­нов­ку. По­сле за­яв­ле­ния пре­зи­ден­та Кит. Рес­пуб­ли­ки Ли Дэн­хуэя в те­ле­ви­зи­он­ном ин­тер­вью 11.7.1999 о том, что Тай­вань и КНР – «две стра­ны по обе сто­ро­ны Тай­вань­ско­го про­ли­ва», Пе­кин пре­рвал пе­ре­го­во­ры с Тай­бэ­ем. По­бе­да на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах на Тай­ва­не 18.3.2000 кан­ди­да­та от Де­мо­кра­тич. про­грес­сив­ной пар­тии, вы­сту­паю­щей про­тив объ­еди­не­ния Кит. Рес­пуб­ли­ки с КНР, Чэнь Шуй­бяня ещё боль­ше обо­ст­ри­ла от­но­ше­ния ме­ж­ду сто­ро­на­ми. На про­хо­див­шей од­но­вре­мен­но с вы­бо­ра­ми на Тай­ва­не 4-й сес­сии ВСНП 9-го со­зы­ва пре­мьер Гос. со­ве­та КНР Чжу Жунц­зи, ка­са­ясь тай­вань­ско­го во­про­са, не ис­клю­чил воз­мож­но­сти при­ме­не­ния КНР во­ен. си­лы для вос­со­еди­не­ния стра­ны. 14.3.2005 4-я сес­сия ВСНП 10-го со­зы­ва одоб­ри­ла за­кон «О про­ти­во­дей­ст­вии рас­ко­лу стра­ны», ко­то­рым пре­дос­та­ви­ло ру­ко­во­д­ст­ву КНР пра­во при­ме­нить «не­мир­ные или же дру­гие не­об­хо­ди­мые ме­ры для за­щиты сво­его су­ве­ре­ни­те­та и тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти» в слу­чае по­пыт­ки «под­рыв­ных эле­мен­тов, вы­сту­паю­щих за "не­за­ви­си­мость Тай­ва­ня"», от­де­лить ост­ров «от Ро­ди­ны», а так­же в слу­чае «важ­ных из­ме­не­ний, ко­то­рые мо­гут при­вес­ти к от­де­ле­нию Тай­ва­ня от стра­ны, или же ес­ли все воз­мож­но­сти для мир­но­го объ­е­ди­не­ния бу­дут ис­чер­па­ны». При­ня­тие это­го за­ко­на вы­зва­ло ост­рую ре­ак­цию как на Тай­ва­не, так и в США. Тай­вань­ское ру­ко­во­дство при­гро­зи­ло Пе­ки­ну свёр­ты­ва­ни­ем эко­но­мич. кон­так­тов, а амер. ад­ми­ни­ст­ра­ция, ру­ко­во­дст­ву­ясь за­ко­ном об от­но­ше­ни­ях с Тай­ва­нем, до­би­лась в 2005 от Япо­нии со­гла­сия на вклю­че­ние Тай­ва­ня в сфе­ру об­щих амер.-япон. стра­те­гич. и обо­рон­ных ин­те­ре­сов. В от­вет на эти дей­ст­вия Вэнь Цзя­бао при­звал Япо­нию и США воз­дер­жать­ся от ка­ко­го бы то ни бы­ло вме­ша­тель­ст­ва в тай­вань­ский во­прос, яв­ляю­щий­ся внутр. де­лом К., а Ху Цзинь­тао под­черк­нул не­об­хо­ди­мость рас­ши­ре­ния мер по под­го­тов­ке к за­щи­те тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти К. Обо­рон­ный бюд­жет КНР в 2005 был уве­ли­чен на 12,6% (в 2002 – на 17,6%).

Про­бле­ма Тай­ва­ня и по­ста­нов­ка ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей США во­про­са о со­блю­де­нии прав че­ло­ве­ка в КНР (в т. ч. в хо­де офиц. ви­зи­та Цзян Цзэ­ми­ня в Ва­шинг­тон 26.10 – 3.11.1997 и от­вет­но­го ви­зи­та Б. Клин­то­на в Пе­кин 25.6–3.7.1998) зна­чи­тель­но ос­лож­ни­ли фон ди­на­мич­но раз­ви­вав­ших­ся в 1990-х – нач. 2000-х гг. амер.-кит. эко­но­мич. от­но­ше­ний. Вы­сту­п­ле­ние пред­ста­ви­те­ля КНР в Со­ве­те Без­о­пас­но­сти ООН в мар­те 1999 про­тив во­ен. ре­ше­ния про­бле­мы Ко­со­во, бом­бар­ди­ров­ка са­мо­лё­та­ми нато 7.5.1999 по­соль­ст­ва КНР в Бел­гра­де (по­гиб­ли 3 со­труд­ни­ка, св. 20 по­лу­чи­ли ра­не­ния), ин­ци­дент с за­дер­жа­ни­ем КНР амер. са­мо­лё­та-раз­вед­чи­ка, осу­ж­де­ние К. во­ен. опе­ра­ции коа­лиц. сил во гла­ве с США про­тив Ира­ка в 2003 и раз­но­гла­сия по ря­ду др. во­про­сов зна­ме­но­ва­ли из­ме­не­ние ха­рак­те­ра от­но­ше­ний ме­ж­ду Пе­ки­ном и Ва­шинг­то­ном. Но­вый ме­ж­ду­нар. эко­но­мич. ста­тус КНР по­зво­лил ей бо­лее ак­тив­но вклю­чить­ся в ре­ше­ние ре­гио­наль­ных и гло­баль­ных про­блем, за­ни­мая са­мо­сто­ят. по­ли­тич. по­зи­цию.

В нач. 21 в. ру­ко­во­дство КНР пред­при­ня­ло даль­ней­шие ша­ги по нор­ма­ли­за­ции от­но­ше­ний с Ин­ди­ей. В 2005 кит. и инд. ру­ко­во­дство со­гла­со­ва­ли прин­ци­пы раз­ре­ше­ния по­гра­нич­ных и тер­ри­то­ри­аль­ных раз­но­гла­сий и про­ве­де­ния диа­ло­га по про­бле­мам безо­пас­но­сти и внеш­ней по­ли­ти­ки, вклю­чая во­про­сы гра­ниц и ядер­ные про­грам­мы.

Со 2-й пол. 1990-х гг. ди­на­мич­но раз­ви­ва­лись эко­но­мич. от­но­ше­ния КНР с Вьет­на­мом. В це­лях уре­гу­ли­ро­ва­ния тер­ри­то­ри­аль­ных спо­ров сто­ро­ны за­клю­чи­ли дву­сто­рон­ние со­гла­ше­ния о су­хо­пут­ной гра­ни­це, де­ли­ми­та­ции вод­ных тер­ри­то­рий в зал. Бак­бо (Тон­кин­ском) (2000) и ряд др., ос­та­вив, од­на­ко, от­кры­тым во­прос о гос. при­над­леж­но­сти Па­ра­сель­ских о-вов и о-вов Спрат­ли. На­пря­жён­ность кит.-вьетн. от­но­ше­ний в этом во­про­се уда­лось на вре­мя сни­зить бла­го­да­ря под­пи­са­нию в 2002 Дек­ла­ра­ции о взаи­мо­дей­ст­вии сто­рон в Юж­но-Ки­тай­ском мо­ре. Од­на­ко с 2007 тер­ри­то­ри­аль­ный спор ме­ж­ду КНР и Вьет­на­мом рез­ко обо­ст­рил­ся. Под­пи­са­ние Вьет­на­мом со­гла­ше­ний о до­бы­че неф­ти и га­за с зап. стра­на­ми и Япо­ни­ей и со­об­ще­ние вьетн. пра­ви­тель­ст­ва о на­ме­ре­нии про­ло­жить по дну Юж­но-Ки­тай­ско­го м. га­зо­про­вод от о-вов Спрат­ли до сво­ей тер­ри­то­рии вы­зва­ло рез­кий про­тест КНР, ко­то­рая рас­це­ни­ла эти дей­ст­вия как по­ся­га­тель­ст­во на свою тер­ри­то­ри­аль­ную це­ло­ст­ность. В ию­ле 2007 кит. сто­ро­же­вое суд­но под­верг­ло об­стре­лу вьетн. ры­ба­ков в рай­оне о-вов Спрат­ли, а в но­ябре пра­ви­тель­ст­во КНР объ­я­ви­ло о со­з­да­нии но­вой адм. еди­ни­цы в со­ста­ве пров. Хай­нань – окр. Сан­ша (пл. св. 2,5 млн. км2), вклю­чаю­ще­го о-ва Спрат­ли и Па­ра­сель­ские о-ва. Дей­ст­вия КНР вы­зва­ли ак­ции про­тес­та во Вьет­на­ме и соз­да­ли серь­ёз­ную на­пря­жён­ность в кит.-вьетн. от­но­ше­ни­ях, ко­то­рая ещё боль­ше уси­ли­лась по­сле сде­лан­но­го К. в ию­ле 2008 пре­дос­те­ре­же­ния в ад­рес амер. неф­те­до­бы­ваю­щей ком­па­нии «Exxon Mobil Corp.» в свя­зи с раз­ви­ти­ем ею со­труд­ни­че­ст­ва с Вьет­на­мом в об­лас­ти раз­вед­ки и раз­ра­бот­ки ме­сто­ро­ж­де­ний уг­ле­во­до­ро­дов в Юж­но-Ки­тай­ском мо­ре.

Рос.-кит. от­но­ше­ния по­сле 1994 при­об­ре­ли ус­той­чи­вую ди­на­ми­ку и раз­ви­ва­ют­ся в ду­хе кон­ст­рук­тив­но­го парт­нёр­ства, взаи­мо­дей­ст­вия и все­сто­рон­ней вза­им­ной под­держ­ки в ре­ше­нии клю­че­вых ме­ж­ду­нар. про­блем. Это­му во мно­гом спо­соб­ст­ву­ет яс­ная по­зи­ция РФ по тай­вань­ско­му и ти­бет­ско­му во­про­сам. Рос. пра­ви­тель­ст­во не­од­но­крат­но за­яв­ля­ло, что ру­ко­во­дству­ет­ся в сво­ей по­ли­ти­ке по­ло­же­ни­ем, со­глас­но ко­то­ро­му су­ще­ст­ву­ет толь­ко один К., пра­ви­тель­ст­во КНР яв­ля­ет­ся един­ст­вен­ным за­кон­ным кит. пра­ви­тель­ст­вом, пред­став­ля­ет весь К., а Тай­вань – не­отъ­ем­ле­мая часть К. Та­кой же не­отъ­ем­ле­мой ча­стью К. яв­ля­ет­ся и Ти­бет.

В апр. 1996 в Шан­хае, а за­тем в апр. 1997 в Мо­ск­ве КНР под­пи­са­ла с РФ, Ка­зах­ста­ном, Кир­ги­зи­ей и Тад­жи­ки­ста­ном со­гла­ше­ния об ук­ре­п­ле­нии мер до­ве­рия в во­ен. об­лас­ти и о вза­им­ном со­кра­ще­нии воо­руж. сил в рай­оне быв. сов.-кит. гра­ни­цы в це­лях пре­вра­ще­ния её в по­ло­су ми­ра, безо­пас­но­сти и доб­росо­сед­ст­ва. В 2001 К. ак­тив­но под­дер­жал идею соз­да­ния на ба­зе «Шан­хай­ской пя­тёр­ки» Шан­хай­ской ор­га­ни­за­ции со­труд­ни­че­ст­ва (ШОС), при­зван­ной стать важ­ным фак­то­ром под­дер­жа­ния ми­ра, безо­пас­но­сти и ста­биль­но­сти в ре­гио­не, раз­ви­тия все­сто­рон­не­го ре­гио­наль­но­го со­труд­ни­че­ст­ва и од­ним из опор­ных эле­мен­тов бу­ду­щей кон­ст­рук­ции мно­го­по­ляр­но­го ми­ра, на­ме­чен­ной со­вме­ст­ной рос.-кит. дек­ла­ра­ци­ей 1997 о мно­го­по­люс­ном ми­ро­уст­рой­ст­ве и соз­да­нии но­во­го ме­ж­ду­нар. по­ряд­ка.

С под­пи­са­ни­ем 16.7.2001 В. В. Пу­ти­ным и Цзян Цзэ­ми­нем До­го­во­ра о доб­ро­со­сед­ст­ве, друж­бе и со­труд­ни­че­ст­ве на­чал­ся но­вый этап раз­ви­тия рос.-кит. от­но­ше­ний, ха­рак­те­ри­зую­щий­ся пе­ре­хо­дом от кон­ст­рук­тив­но­го к стра­те­гич. парт­нёр­ст­ву и взаи­мо­дей­ст­вию. 14.10.2004 сто­ро­ны ут­вер­ди­ли План дей­ст­вий на 2005–08 по реа­ли­за­ции по­ло­же­ний это­го до­го­во­ра, а 1.7.2005 под­пи­са­ли Со­вме­ст­ную дек­ла­ра­цию о ме­ж­ду­нар. по­ряд­ке в 21 в. С за­клю­че­ни­ем 14.10.2004 До­пол­нит. про­то­ко­ла-опи­са­ния рос.-кит. гос. гра­ни­цы на её Вост. час­ти (всту­пил в си­лу 14.10.2008) по­гра­нич­ный во­прос в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми был пол­но­стью за­крыт.

В рам­ках реа­ли­за­ции До­го­во­ра о доб­ро­со­сед­ст­ве, друж­бе и со­труд­ни­че­ст­ве про­во­дят­ся ре­гу­ляр­ные встре­чи глав гос-в РФ и КНР (офиц. ви­зи­ты, дву­сто­рон­ние кон­так­ты в рам­ках сам­ми­тов ШОС и АТЭС, «на по­лях» сам­ми­тов «вось­мёр­ки»). Важ­ным эле­мен­том дву­сто­рон­них от­но­ше­ний и прак­тич. со­труд­ни­че­ст­ва во всех сфе­рах яв­ля­ет­ся дей­ст­вую­щий с 1996 ме­ха­низм ре­гу­ляр­ных (еже­год­ных) встреч глав пра­ви­тельств двух стран, в рам­ках ко­то­ро­го дей­ст­ву­ет ок. 40 ко­мис­сий, под­ко­мис­сий и ра­бо­чих групп. Ме­ж­ду Пра­ви­тель­ст­вом РФ и Гос. со­ве­том КНР ус­та­нов­лена «го­ря­чая» ли­ния те­ле­фон­ной свя­зи. Еже­год­но со­вер­шен­ст­ву­ет­ся до­го­вор­ная ба­за дву­сто­рон­них от­но­ше­ний. Все­го на меж­го­су­дарств. и меж­пра­ви­тельств. уров­не РФ и КНР под­пи­са­но ок. 400 до­го­во­ров и со­гла­ше­ний, ко­то­рые ох­ва­ты­ва­ют прак­ти­че­ски все об­лас­ти дву­сто­рон­не­го со­труд­ни­че­ст­ва.

Вы­со­кой ди­на­ми­кой в 21 в. ха­рак­те­ри­зу­ет­ся раз­ви­тие рос.-кит. эко­но­мич. от­но­ше­ний. В 2007 Рос­сия за­ня­ла 7-е ме­сто сре­ди внеш­не­тор­го­вых парт­нё­ров КНР. То­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми со­ста­вил 48,16 млрд. долл. (до­ля РФ в об­щем то­ва­ро­обо­ро­те КНР – 2,2%). В со­от­вет­ст­вии с при­ня­той в 2005 про­грам­мой раз­ви­тия рос.-кит. тор­го­во-эко­но­мич. со­труд­ни­че­ст­ва на 2006–10 на­ме­ча­ет­ся, что в бли­жай­шие го­ды то­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду РФ и КНР дос­тиг­нет 60–80 млрд. долл., а так­же зна­чи­тель­но уве­ли­чит­ся объ­ём вза­им­ных ин­ве­сти­ций. Осн. стать­я­ми рос. экс­пор­та в К. яв­ля­ют­ся: нефть и неф­те­про­дук­ты, дре­ве­си­на и из­де­лия из неё, про­дук­ция хи­мич. пром-сти и удоб­ре­ния, про­дук­ция с. х-ва, ме­тал­лы и из­де­лия из них. В кит. им­пор­те в Рос­сию пре­об­ла­да­ют из­де­лия лёг­кой, пре­ж­де все­го тек­стиль­ной, пром-сти, элек­тро­ни­ка и ма­ши­но­тех­нич. про­дук­ция, пром. то­ва­ры, в т. ч. про­дук­ция чёр­ной ме­тал­лур­гии. С рос. уча­сти­ем в кит. пров. Цзян­су со­ору­жает­ся АЭС «Тянь­вань». В 2008 начаты дву­сто­рон­ние кон­суль­та­ции по энер­ге­тич. воп­ро­сам. Раз­ви­ва­ет­ся рос.-кит. во­ен.-тех­нич. со­труд­ни­че­ст­во. В окт. 2008 в хо­де 13-й ре­гу­ляр­ной встре­чи глав пра­ви­тельств РФ и КНР в Мо­ск­ве бы­ли под­пи­са­ны Со­гла­ше­ния о прин­ци­пах строи­тель­ст­ва и экс­плуа­та­ции неф­те­про­во­да «Ско­во­ро­ди­но – гра­ни­ца с КНР», Ме­мо­ран­дум о взаи­мо­по­ни­ма­нии по со­труд­ни­че­ст­ву в неф­тя­ной сфе­ре, Со­гла­ше­ние о соз­да­нии сою­за стра­те­гич. со­труд­ни­че­ст­ва по на­но­тех­но­ло­ги­ям, дос­тиг­нут ряд до­го­во­рён­но­стей о со­вме­ст­ном фи­нан­си­ро­ва­нии рос.-кит. про­ек­тов и др. Сто­ро­ны вы­ра­зи­ли го­тов­ность рас­смот­реть воз­мож­ность объ­е­ди­не­ния уси­лий двух стран в це­лях борь­бы с ми­ро­вым фи­нан­со­во-эко­но­мич. кри­зи­сом. 15.11.2008 ут­верж­дён План дей­ст­вий на 2009–12 по реа­ли­за­ции по­ло­же­ний До­го­во­ра о доб­ро­со­сед­ст­ве, друж­бе и со­труд­ни­че­ст­ве.

Ис­торические источники:

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Пэн Дэху­ай. Ме­муа­ры мар­ша­ла. М., 1988;

Цзян­го илай Мао Цзэ­дун вэнь­гао. Пе­кин, 1992–1998. Т. 6–13;

Бо Ибо. Жо­гань чжун­да цзю­эцэ ю шиц­зянь дэ хуй­гу. Пе­кин, 1993. Т. 1–2;

Мао­мао. Мой отец Дэн Сяо­пин. М., 1995;

Мао­мао. Мой отец Дэн Сяо­пин в го­ды «куль­тур­ной ре­во­лю­ции». М., 2003;

Мао Цзэ­дун. Ав­то­био­гра­фия, сти­хи. М., 2008.

Дополнительная литература:

Morse H.B. The international relations of the Chinese empire. L. a. o., 1910–1918. Vol. 1–3;

Ян Чжиц­зю. Суй, Тан удай ши ган яо. Шан­хай, 1955;

Фань Вэнь­лань. Чжун­го тун­ши цзянь­бянь. Пе­кин, 1958. Т. 2;

Очер­ки ис­то­рии Ки­тая. С древ­но­сти до «опи­ум­ных войн» / Под ред. Шан Юэ. М., 1959;

Но­вая ис­то­рия Ки­тая. М., 1972;

Ис­то­рия Ки­тая с древ­ней­ших вре­мен до на­ших дней. М., 1974;

MacFarquhar R. The hundred flowers cam­paign and the Chinese intellectuals. N. Y., 1974;

idem. The origins of the cultural revolution. N. Y., 1974–1997. Vol. 1–3;

Смо­лин Г.Я. Ан­ти­фео­даль­ные вос­ста­ния в Ки­тае вто­рой по­ло­ви­ны X – пер­вой чет­вер­ти XII в. М., 1974;

Sheridan J.E. China in disintegration. The Republican era in Chinese history, 1912–1949. N. Y., 1975;

Chi Hsi-sheng. Warlord politics in China, 1916–1928. Stanford, 1976;

The Cam­bridge history of China / Ed. D. C. Twitchett, J. K. Fairbank. Camb.; N. Y., 1978–[2002]–. Vol. [1, 3, 6–15]–;

Крю­ков М.В., Соф­ро­нов М.В., Че­бок­са­ров Н.Н. Древ­ние ки­тай­цы: про­бле­мы эт­но­ге­не­за. М., 1978;

Судь­бы куль­ту­ры КНР (1949–1974). М., 1978;

Крю­ков М.В., Ма­ля­вин В.В., Соф­ро­нов М.В. Ки­тай­ский эт­нос на по­ро­ге сред­них ве­ков. М., 1979;

Крю­ков М.В., Ма­ля­вин В.В., Соф­ро­нов М.В. Ки­тай­ский эт­нос в сред­ние ве­ка. М., 1984;

Сту­жи­на Э.П. Ки­тай­ский го­род в XI– XIII вв. М., 1979;

Roberson J.R. China from Manchu to Mao. (1699–1976). N. Y., 1980;

Древ­ние ки­тай­цы в эпо­ху цен­тра­ли­зо­ван­ных им­пе­рий. М., 1983;

Но­вей­шая ис­то­рия Ки­тая. [1917–1949]. М., 1983–1984. [T. 1–2];

Вос­точ­ный Тур­ке­стан и Сред­няя Азия. Ис­то­рия. Куль­ту­ра. Свя­зи / Под ред. Б. А. Лит­вин­ско­го. М., 1984;

Гон­ча­ров С.Н. Ки­тай­ская сред­не­ве­ко­вая ди­пло­ма­тия. М., 1986;

Вель­гус В.А. Сред­не­ве­ко­вый Ки­тай. М., 1987;

Эти­ка и ри­ту­ал в тра­ди­ци­он­ном Ки­тае / Под ред. Л. С. Ва­силь­е­ва и др. М., 1988;

Чжан Сю­ань. Синь Чжун­го сы­ши­нянь янь­цзю. Пе­кин, 1989;

Крат­кая ис­то­рия КПК (1921–1991) / Под ред. Ху Шэн. Пе­кин, 1993;

Gernet J. Die chinesische Welt. Die Geschichte Chinas von den Anfän­gen bis zur Jetztzeit. Fr./M., 1994;

Ма­ля­вин В.В. Ки­тай в XVI–XVII вв.: тра­ди­ция и куль­ту­ра. М., 1995;

Ис­то­рия Вос­то­ка: В 6 т. М., 1995–2006–. Т. 1–5–;

Schmidt-Glintzer H. Das alte China. Von den Anfängen bis zum 19. Jahrhundert. Münch., 1995;

Ba­uer E. Die unberechenbare Weltmacht. China nach Deng Xiaoping. B., 1995;

Тих­вин­ский С.Л. Путь Ки­тая к объ­еди­не­нию и не­за­ви­си­мо­сти. 1898–1949. М., 1996;

Али­мов И.А., Ер­ма­ков М.Е., Мар­ты­нов А.С. Сре­дин­ное го­су­дар­ст­во: вве­де­ние в тра­ди­ци­он­ную куль­ту­ру Ки­тая. М., 1998;

Granet M. Chinese ci­vi­lization. L., 1998;

Чэнь Мин­сянь. Синь Чжун­го уши нянь. Пе­кин, 1999;

Пан Сун, Чэнь Шу. Чжунхуа жэнь­минь гун­хэ­го цзянь­ши. Шан­хай, 1999;

Цю­со Чжун­го – «Вэнь­гэ» цянь ши­нянь­ши. Пе­кин, 1999. Т. 1–2;

Democrati­za­tion in Taiwan / Hrsg. S. Tsang u. a. Ba­sing­stoke, 1999;

Ло Пин­хань. Нун­цунь жэнь­минь гун­шэ ши. Пе­кин, 2003;

Де­о­пик Д.В., Лап­тев С. В. Куль­ту­ра Лян­чжу и про­бле­мы ар­хео­ло­гии се­вер­ной час­ти про­то-юго-вос­точ­ной Азии. М., 2005;

Не­пом­нин О.Е. Ис­то­рия Ки­тая. Эпо­ха Цин. ХVII – на­ча­ло ХХ в. М., 2005;

Шорт Ф. Мао Цзэ­дун. М., 2005;

Лап­тев С.В. Пре­дыс­то­рия и ис­то­рия на­ро­дов Вьет: ар­хео­ло­гия Ниж­не­го Янц­зы и Юго-Вос­точ­но­го Ки­тая пе­рио­да от ран­не­го не­оли­та до ран­не­го же­лез­но­го ве­ка. М., 2006–2007. Т. 1–3;

Усов В.Н. Ис­то­рия КНР. М., 2006. Т. 1–2;

Ис­то­рия Древ­не­го Вос­то­ка / Под ред. В. И. Ку­зи­щи­на. М., 2007;

Пан­цов А. Мао Цзэ­дун. М., 2007.

Авторы статьи: С. Р. Ку­че­ра, А. А. Бок­ща­нин, О.Е. Не­пом­нин, В.Н. Усов, В.Я. Пор­тя­ков, О.В. Виш­лёв, Е. Н. Сам­бу­ро­ва.

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