КИТАКЮСЮ

КИТАКЮСЮ - го­род в Япо­нии , в пре­фек­ту­ре Фу­куо­ка.

Население 982,7 тысяч человек (2008 год). Расположен на севере острова Кюсю, в устье реки Мурасаки. Важный транспортный узел. Через Китакюсю проходит линия «Токайдо - Санъё» (Токио - Фукуока) высокоскоростная железная дорога «Синкансен» (станция Кокура). Скоростной автострадой «Кюсю» связан с г. Кагосима; первым в мире подводным железнодорожным тоннелем (1941 год), двухъярусным подводным автомобильным тоннелем (1958 год) и подвесным мостом (1973 год) - с г. Симоносеки (остров Хонсю).

Порт на южном берегу пролива Каммон, один из крупнейших в Японии. Грузооборот 109,7 миллионов тонн (внутренний каботаж 77,9 миллионов тонн, внешнеторговые грузы 31,8 миллионов тонн) и 468,9 тысяч контейнеров ДФЭ (2006). В 2006 году ввезено 24,5 миллионов тонн внешнеторговых грузов (в том числе уголь 35,2%, железная руда 32,9%), отправлено 7,3 миллиона тонн (в том числе сталь 31,4%, химикаты 11,1%, кокс 9,5%).

Контейнерные терминалы Хибики (2004; глубоководный) и Тагиноура. Паромное сообщение с городами Симоносеки, Мацуяма, Токусима, Кобе, Осака, Токио, портами Ульсан и Пусан (Южная Корея). Международный аэропорт «Син-Китакюсю» (2006 год; построен на искусственном острове в акватории залива Суо-Нада Внутреннего Японского моря). Городская монорельсовая дорога (1985 год).

Образован в 1963 году путём слияния промышленных центров Явата, Тобата, Кокура и двух внешнеторговых портов - Вакамацу и Модзи. Сохранились: замок Кокура (1602 год; после пожара 1865 года полностью отреставрирован в 1990 году) с парком в традиционном японском стиле, синтоистский храм Мёкэн, буд­дий­ский - Фукусю.

Международный центр исследований развития Восточной Азии (1989 год). Научно-исследовательский парк Китакюсю (1996 год; центры разработок 9 НИИ, 4 университета, в том числе британского Кранфилдского университета). Международный центр разработки полупроводников (2000 год). Открытая лаборатория информационных технологий Национального института информационных и коммуникационных технологий.

Университет Китакюсю (1946 год), университеты (негосударственные): международный Кюсю, Кюсю-Кёрицу, питания и социального обеспечения, женский Кюсю, женский Сэйнан (Юго-Западный), производственной медицины. Технологический институт Кюсю (1907 год); кампусы других вузов Японии. Учебный центр японского агентства международного сотрудничества. Центр современного искусства (1997 год).

Музеи: городской художественный, истории железных дорог, естествознания и истории человека, охраны окружающей среды, водной экологии, мемориальные - писателей Мори Огаи и Мацумото Сэйтё. Тематический парк «Мир космоса» (1990 год). Ежегодный праздник Кокура Гион.

Близ города - «квазинациональный парк» Хираодай с известняковыми пещерами; горячие источники (Кавати и др.).

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