КИСТЯКОВСКИЙ БОГДАН (ФЕДОР) АЛЕКСАНДРОВИЧ

Российский правовед, философ, социолог, профессор, один из идеологов украинского национального возрождения.

Происхождение и начальное образование.

Род Кистяковских происходит из крестьян. Прадед Богдана Александровича Емельян Васильевич Кистяковский был крепостным графа И.А. Безбородко (основателя Нежинского лицея), в 1808 г. отпущенным на волю. Б.А. Кистяковский был вторым сыном в семье известного профессора уголовного права в университете Св. Владимира в Киеве, деятеля украинского национального движения Александра Федоровича (1833-1885) и его жены Александры Ивановны (урожденной Михель). Родители решили назвать сына Богданом, однако православный священник отказался крестить ребенка, поэтому крещен он был как Федор, что в переводе с греческого «богом данный». Всю жизнь его звали Богданом, а Федором он числился в официальных документах.

Первоначальное образование Кистяковский получил дома. Затем он поступил во 2-й класс киевской гимназии, но в седьмом классе был исключен из нее за участие в ученическом кружке, в котором читали украинскую зарубежную литературу. С большим трудом матери (отец к тому моменту уже умер) удалось устроить его в Черниговскую гимназию.

Учеба в Киевском университете.

Осенью 1888 г. Кистяковский поступил в Киевский университет на историко-философский факультет. Сильнее всего интересовала его тогда история России и Украины. Его целью было посвятить себя научным занятиям под руководством Б.В. Антоновича, который был его родственником по матери. В студенческие годы интерес Кистяковского к украинскому вопросу возрос. В августе 1888 г. он вместе с другими студентами отправился в Галицию, во Львов с целью установления связи с тамошними деятелями, и прежде всего с М.П. Драгомановым, который в тот момент находился в Софии. Во Львове Кистяковский близко познакомился с Иваном Франко и Михаилом Павликом. Однако вскоре он был арестован австрийской полицией за участие в студенческом движении. Около трех месяцев провел в тюрьме и был освобожден за отсутствием состава преступления. В результате этого дела Кистяковскому был запрещен въезд в Австрию вплоть до 1904 г., когда он был уже известным ученым. В России этот инцидент тоже не прошел для него бесследно: его исключили из университета.

Учеба в Харьковском и Дерптском университетах.

В начале 1890 г. Кистяковский выехал в Харьков для поступления в университет. Благодаря помощи некоторых профессоров, учеников и друзей покойного отца он был принят на историко-философский факультет, где продолжил изучение русской и украинской истории под руководством профессора Д.Й. Багалея. Через некоторое время был исключен и из Харьковского университета как неблагонадежный.

Завершить образование Кистяковскому в России так и не удалось. После Харькова он некоторое время проучился на юридическом факультете в Дерптском университете, но в 1892 г. был исключен и оттуда. В период обучения в Дерпте Кистяковский увлекся марксизмом, за пропаганду которого вновь был арестован, после чего год прожил под надзором полиции в Либаве.

Учеба заграницей и увлечение марксизмом.

Затем учился в Берлине, где пробыл до 1897 г. обучаясь на философском факультете и изучая право и философию. Весной 1897 г. он переехал в Париж. Проработав несколько месяцев в Национальной библиотеке, он на летний семестр отправился в Страсбургский университет. В 1899 г. в Берлине защитил диссертацию на немецком языке «Общество и индивид». Диссертацию «Социальные науки и право» защитил незадолго до революции в Харькове, предварительно в 1916 г. издав по этой теме книгу.

Ко времени первого пребывания Кистяковского в Германии относится и начало его сотрудничества в толстых российских журналах. Первые его статьи появились в 1897 г. в марксистском «Новом слове», издававшемся в Петербурге под редакцией П.Б. Струве.

Летом 1899 г. Кистяковский женился на Марии Вильямовне (урожденной Беренштам), дочери известного педагога и общественного деятеля, члена «Старой громады», и осенью того же года поселился в Петербурге. У Кистяковских было два сына: Георгий (Джордж) (1900-1982) - ученый-химик, профессор Гарвардского университета, советник президента США Эйзенхауэра по вопросам национальной политики в области науки и техники, участник создания американской атомной бомбы; и Александр (1904-1983), остался в Советской России и тоже сделал научную карьеру – был профессором, доктором биологических наук.

В сентябре 1900 г. жена Богдана Александровича была арестована за марксистскую пропаганду и выслана из Петербурга. Ей было запрещено проживание в столицах и в Киеве. Поэтому Кистяковские поселились под Киевом в Боярце и провели там зиму 1900-1901 гг. В марте 1901 г. Кистяковский снова отправился в Германию для продолжения своих научных занятий. Весною 1902 г. П.Б. Струве начал издавать журнал «Освобождение», в котором Кистяковский также принял участие. Осенью 1902 г. он вернулся в Россию. Сначала он поехал на Полтавщину, а затем в Вологду, где находилась в ссылке его жена.

Весной 1903 г. Кистяковский отправился в Германию, работал в Национальной библиотеке в Берлине, а зиму опять провел в Вологде. С этого времени до начала Первой мировой войны он каждый год бывал за границей, главным образом в Берлине, и проводил там по несколько месяцев за научной работой. В 1904 г. благодаря амнистии, М.В. Кистяковская получила право выехать из Вологды. Кистяковские поселились в Киеве и провели там зиму 1904-1905 гг.

Революцию 1905 г. и Манифест 17 октября Кистяковский встретил в Гейдельберге и, как и многие, воспринял его как конституцию. Весной 1906 г. он вернулся в Россию. В этот период им был опубликован ряд статей по государственному праву в еженедельниках, редактируемых П.Б. Струве, в «Полярной звезде» и «Свободе и культуре», в журнале «Право», «Московском Еженедельнике».

Университетская карьера.

С 1906 г. Кистяковский преподавал государственное и административное право в Московском коммерческом институте, с 1909 г. приват-доцент Московского университета, в 1911 г. в связи с протестом против ущемления автономии университета перешел в Ярославский Демидовский лицей. В 1912 г. было восстановлено «Московское Юридическое общество», и Кистяковский стал редактором журнала организации «Юридический вестник», оставаясь им до 1917 г.

С 1917 г. профессор юридического факультета Киевского университета. Когда в 1918 г. в Киеве был основан Украинский государственный университет, он был избран в него профессором по кафедре государственного права (одновременно с этим он оставался профессором в университете св. Владимира). Он был и деканом юридического факультета Украинского университета. Как профессор и декан неоднократно выступал в защиту университета.

С 1919 г. академик Украинской академии наук. Он сыграл значительную роль в ее организации и отстаивании прав на существование. Позднее Кистяковский переехал в центр Белого движения Екатеринодар, где скончался от паралича сердца 16 апреля 1920 г.

Кистяковский изучал историю распространения конституционных идей и конституционного движения в России; собирал материалы по истории украинского движения и по истории революционной России.

Сочинения:

Государственное право (общее и русское). М., 1908.

Страницы прошлого. К истории конституционного движения в России: По поводукниги: В.Я. Богучарский. Из истории политической борьбы в в 70-х и 80-х гг. XIX века. Партия «Народной воли», ее происхождение, судьбы и гибель. М., 1912.

Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права. М., 1916.