КИССИНДЖЕР ГЕНРИ АЛЬФРЕД

КИССИНДЖЕР ГЕНРИ АЛЬФРЕД - государственный деятель США, дипломат, политолог.

Из еврейской учительской семьи. В 1938 году с родителями эмигрировал в США, в 1943 году получил американское гражданство. С 1943 года на службе в армии, в 1945-1946 годах сотрудник контрразведки в американской зоне оккупации Германии.

В 1947-1954 годах студент, затем аспирант, в 1954-1971 годах преподаватель Гар­вард­ско­го университета .Занимался изучением проблем внешней политики и роли фактора ядерных вооружений. В 1957-1960 годах директор Гарвардского центра международных отношений, в 1958-1971 годах директор Гарвардской программы оборонных исследований. Одновременно являлся консультантом Ведомства по вооружениям Объединённого комитета начальников штабов армии США, Совета национальной безопасности США и Агентства по контролю над вооружениями и вопросам разоружения.

С 1961 года привлекался к работе в качестве советника администраций Дж. Ф. Кен­не­ди и Л. Б. Джон­со­на. В 1969-1975 годах в ад­ми­ни­ст­ра­ци­ях Р. Ник­со­на и Дж. Р. Фор­да занимал должности помощника президента США по вопросам безопасности, в 1973-1977 годах - госсекретаря. Один из авторов американской стратегической доктрины «гибкого реагирования», выступал за ослабление напряжённости в отношениях между Западом и Востоком, за установление эффективного контроля над ядерными вооружениями.

Внёс значительный вклад в заключение Четырёхстороннего соглашения по Западному Берлину 1971 года, советско-американских договоров об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) и систем противоракетной обороны (оба 1972 год), Парижских соглашений 1973 года о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (за что удостоен Нобелевской премии мира 1973 года), а также в урегулировании ара­бо-из­ра­иль­ско­го во­енного кон­флик­та 1973 года. Активно добивался улучшения американо-китайских отношений, предлагая использовать КНР в качестве противовеса СССР.

Оставив в 1977 году пост госсекретаря, преподавал в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. В 1982 году основал консалтинговую фирму «Kissinger Associates Inc.», занявшуюся аналитическими разработками и подготовкой экспертных оценок по заказам крупных фирм и правительственных учреждений США и других государств.

В качестве эксперта администраций Р. Рейгана и Дж. Г. У. Буша продолжал оказывать влияние на формирование внешнеполитического курса США. В 1984-1990 годах член Президентского совета по международным делам. После распада социалистического лагеря настойчиво выступал за дальнейшее укрепление НАТО и повышение роли США в мировой политике. В ходе президентских выборов в США 2000 года являлся советником Дж. Г. Буша.

В ноябре 2002 года назначен руководителем комиссии по расследованию террористических актов 11.09.2001 года, однако вскоре подал в отставку с этого поста, ссылаясь на то, что работа в комиссии может нанести ущерб деловым отношениям его фирмы с правительствами и фирмами стран Ближнего и Среднего Востока.

Сочинения:

Ядер­ное ору­жие и внеш­няя по­ли­ти­ка. М., 1959

American foreign policy. 3rd ed. N. Y., 1977

Го­ды в Бе­лом до­ме. М., 1980

Пе­ре­лом­ные го­ды. М., 1980

For the record: selected sta­tements, 1977–1980. Boston, 1981

Die sechs Säu­len der Weltordnung. B., 1992

Ди­пло­ма­тия. М., 1997

Нуж­на ли Аме­ри­ке внеш­няя по­ли­ти­ка? К ди­пло­ма­тии для XXI в. М., 2002.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)