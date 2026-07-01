КИШОН ЭФРАИМ

КИШОН ЭФРАИМ (настоящее имя и фамилия Фе­ренц Хоф­ман) - израильский писатель, журналист, драматург, сценарист и режиссёр.

В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­н ы бежал из нацистского концлагеря. В 1944 году написал свой первый роман (на венгерском языке), который впоследствии переработал в сатирическую антиутопию «Козлы отпущения» («Саир, ле-азазель», 1998 год, русский перевод 2002 год). В 1945-1948 годах учился в Будапеште в Академии Художеств (отделение живописи и скульптуры) и в университете (отделение истории искусств).

Дебютировал в печати как автор юмористических рассказов на венгерском языке, писал под псевдонимом Киш Хонт в сатирический журнал «Ludas Matyi». В 1949 году эмигрировал в Израиль, печатался в газете на венгерском языке «Üj Kelet»; работал в кибуце, изучал иврит. Вёл юмористическую колонку в газетах «Омер» (с 1951 года), «Маарив» (1952-1981 годы). К cepедине 1950-х годов Кишон стал самым популярным юмористом Израиля.

В период Шестидневной войны (1967 год) успехом пользовались его сборники на иврите «Простите, что победили» («Слиха ше-ницхану», 1967 год) и «Горе победителям» («Ой ла-менацхим», 1969 год). С середины 1980-х годов Кишон жил попеременно в Израиле и в Швейцарии, начал писать на немецком языке. Проза Кишона отображает противоречия политической и общественной жизни Израиля, проблемы ре­пат­ри­ан­тов , ментальность разных этнических и социальных групп; высмеивает бездушие бюрократии и демагогию политиков [роман «Лиса в курятнике» («Ха-шуаль бэ-лул ха-тарнеголэт», 1972 год; в первом издании под названием «Эйн-Каммоним» («Нет нам подобных», 1955 год), русский перевод 1975, 2002 годы].

Многие рассказы Кишона посвящены бытовой и семейной тематике. Каламбуры и неологизмы Кишона вошли в повседневную речь израильтян. Среди других произведений: пьесы [«Его слава шествует перед ним» («Шмо холех лефанав», 1953 год), «Брачный контракт» («Ха-ктубба», 1961 год) и др.], книги для детей и подростков. Кишон выступил также как кинорежиссёр, снявший по собственным сценариям популярные израильские комедии: «Саллах Шаббати» (1964 год), «Канал Блаумильха» (1969 год), «Полицейский Азулай» (1970 год), «Лиса в курятнике» (1978 год; по одноимённому роману). Книги Кишона переведены на многие языки мира; первый сборник на русском языке издан в 1973 году (Тель-Авив). Государственная премия Израиля (2002 год).

Сочинения:

«Су­ще­ст­ву­ет ли ти­пич­но из­ра­иль­ский юмор» и дру­гие юмо­ри­сти­че­ские рас­ска­зы / Сост. и пер. Г. Рас­ки­на. Хай­фа, 2001

Се­мей­ная кни­га. Рас­ска­зы / Пер. М. Бе­лень­ко­го. М., 2002

Это мы – из­ра­иль­тя­не. Рас­ска­зы о се­бе, ев­ре­ях и рус­ских / Пре­дисл., пер. и прим. А. Крю­ко­ва. М., 2008.

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