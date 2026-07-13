КИШФАЛУДИ-ШТРОБЛЬ ЖИГМОНД

КИШФАЛУДИ-ШТРОБЛЬ ЖИГМОНД - венгерский скульптор.

Почетный член Академии Художеств СССР (1958 год). Учился в училищах прикладного искусства в Будапеште (1901-1904 годы) и Вене (1904-1905 годы), в Училище натурного рисунка в Будапеште (1905-1908 годы). В 1912-1914 годах посетил Италию, Германию и Францию (в Париже занимался в академии Р. Жюлиана). Участвовал в 1-й ми­ро­вой вой­не . По­сле вой­ны по­бы­вал так­же в Ве­ли­ко­бри­та­нии и СССР.

Ис­пы­тав влия­ния французского и бельгийского реа­лиз­ма, им­прес­сио­ни­стического стиля О. Родена, Кишфалуди-Штробль оставался приверженцем классической традиции. Его искусство отличают чеканность форм, певучесть линий силуэтов, продуманность поз и жестов фигур. Среди ранних работ - композиция «Финал» (1911 год, Венгерский национальный музей, Будапешт), группа из трёх женских обнажённых фигур, данных в необычном пространственно-ритмическом расположении.

К классическим ан­тич­ным образцам восходит статуя «Стрелок из лука» (1918-1927 годы; одна из реплик - Эрмитаж, Санкт-Петербург). В 1920-1930-е годы скульптор много работал над созданием порт­ре­тов ; одним из лучших стал бюст Б. Шоу (бронза, 1932 год, Венгерская национальная галерея, Будапешт), выразительно выявляющий характер писателя, его острый и язвительный ум, ироническое отношение к собеседнику.

Главное создание Кишфалуди-Штробля в области монументальной скульптуры - монумент Освобождения (бронза, гранит, 1946-1947 годы) на горе Геллерт в Будапеште, широко развёрнутый в пространстве архитектурно-пластический ансамбль. Главенствующая в нём фигура женщины с пальмовой ветвью в руках, чётко вырисовывающаяся на фоне неба, стала символом Будапешта. Кишфалуди-Штробль преподавал в Академии изящных искусств в Будапеште (1924-1960 годы). После его смерти в г. Залаэгерсег, при местном музее, была создана мемориально-художественная галерея мастера.

Сочинения:

Emberek és szobrok. Bdpst, 1969.

Иллюстрация:

Ж. Киш­фа­лу­ди-Штробль. Порт­рет пи­са­те­ля Б. Шоу. Брон­за. 1932. Вен­гер­ская на­цио­наль­ная га­ле­рея (Бу­да­пешт). Архив БРЭ.

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