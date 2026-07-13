КИШФАЛУДИ-ШТРОБЛЬ ЖИГМОНД
КИШФАЛУДИ-ШТРОБЛЬ ЖИГМОНД - венгерский скульптор.
Почетный член Академии Художеств СССР (1958 год). Учился в училищах прикладного искусства в Будапеште (1901-1904 годы) и Вене (1904-1905 годы), в Училище натурного рисунка в Будапеште (1905-1908 годы). В 1912-1914 годах посетил Италию, Германию и Францию (в Париже занимался в академии Р. Жюлиана). Участвовал в 1-й мировой войне. После войны побывал также в Великобритании и СССР.
Испытав влияния французского и бельгийского реализма, импрессионистического стиля О. Родена, Кишфалуди-Штробль оставался приверженцем классической традиции. Его искусство отличают чеканность форм, певучесть линий силуэтов, продуманность поз и жестов фигур. Среди ранних работ - композиция «Финал» (1911 год, Венгерский национальный музей, Будапешт), группа из трёх женских обнажённых фигур, данных в необычном пространственно-ритмическом расположении.
К классическим античным образцам восходит статуя «Стрелок из лука» (1918-1927 годы; одна из реплик - Эрмитаж, Санкт-Петербург). В 1920-1930-е годы скульптор много работал над созданием портретов; одним из лучших стал бюст Б. Шоу (бронза, 1932 год, Венгерская национальная галерея, Будапешт), выразительно выявляющий характер писателя, его острый и язвительный ум, ироническое отношение к собеседнику.
Главное создание Кишфалуди-Штробля в области монументальной скульптуры - монумент Освобождения (бронза, гранит, 1946-1947 годы) на горе Геллерт в Будапеште, широко развёрнутый в пространстве архитектурно-пластический ансамбль. Главенствующая в нём фигура женщины с пальмовой ветвью в руках, чётко вырисовывающаяся на фоне неба, стала символом Будапешта. Кишфалуди-Штробль преподавал в Академии изящных искусств в Будапеште (1924-1960 годы). После его смерти в г. Залаэгерсег, при местном музее, была создана мемориально-художественная галерея мастера.
Сочинения:
Emberek és szobrok. Bdpst, 1969.
Иллюстрация:
Ж. Кишфалуди-Штробль. Портрет писателя Б. Шоу. Бронза. 1932. Венгерская национальная галерея (Будапешт). Архив БРЭ.