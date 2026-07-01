КИШ ЭГОН ЭРВИН

КИШ ЭГОН ЭРВИН - немецкий публицист , писатель.

Родился в еврейской семье торговца сукном. Окончил реальное училище, был вольнослушателем Пражского немецкого университета. Деятельность репортёра начал в пражской прессе (1904-1913 годы). В составе австро-венгерской армии участвовал в 1-й мировой войне. Командир Красной гвардии в Вене (1918 год), член КП Австрии (с 1919 года), Германии (с 1925 года). В 1920-1933 годах жил в Берлине, работал журналистом; посетил многие страны. В 1933 году эмигрировал во Францию, позднее в Мексику; вёл активную антифашистскую деятельность. В 1946 году вернулся в Чехословакию.

Киш - представитель пражской немецкой словесности. Известность Кишу принесла его публицистика, отличающаяся высокими художественными достоинствами и большим разнообразием жанров: фельетоны, политические эссе, ме­муа­ры , путевые заметки, культурно-исторические очерки и др.

Первые книги репортажей Киша рассказывают о жизни пражских низов: «Из пражских переулков и ночей» («Aus Prager Gassen und Nächten», 1912 год), «Приключения в Праге» («Die Abenteuer in Prag», 1920 год). Документализм и натуралистичность свойственны дневниковым очеркам о войне «Солдат в пражском корпусе» («Soldat im Prager Korps», 1922 год; изданы в 1930 году под названием «Запиши это, Киш!», «Schreib das auf, Kisch!»).

В книге «Неистовый репортёр» («Der rasende Reporter», 1925 год, русский перевод 1926 год) и автобиографических очерках «Ярмарка сенсаций» («Marktplatz der Sensationen», 1942 год) Киш обосновывал тезис о моральной ответственности журналиста перед обществом. Истории еврейского народа посвящены очерки «Рассказы о семи гетто» («Geschichten aus sieben Chettos», 1934 год, русский перевод 1937 год).

Большинство книг Киша создано по впечатлениям от путешествий, в том числе по СССР [книги очерков «Цари, попы, большевики» («Zaren, Popen, Bolschewiken», 1927 год), «Изменившаяся Азия» («Asien gründlich verändert», 1932 год, русский перевод 1934 год)]. Разоблачениями политических и экономических махинаций в разных странах мира стали исполненные сарказма книги Киша: «Американский рай» («Paradies Amerika», 1930 год, в русском переводе «Эгон Эрвин Киш имеет честь представить вам американский рай», 1931 год), «Потаённый Китай» («China geheim», 1933 год, в русском переводе «Разоблачённый Китай», 1934 год), «Вход воспрещён» («Eintritt verboten», 1934 год), «Открытия в Мексике» («Entdeckungen in Mexiko», 1945 год).

Сочинения:

Го­ды и лю­ди. Из­бран­ные рас­ска­зы и очер­ки. М., 1936

Очер­ки. 2-е изд. М., 1955

При­клю­че­ния на пя­ти кон­ти­нен­тах. М., 1985.

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