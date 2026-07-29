КИРШНЕР КРИСТИНА ЭЛИЗАБЕТ ФЕРНАНДЕС

Киршнер (исп. Kirchner), Кристина Элизабет Фернандес (род. 19.02.1953, Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) — аргентинский политический и государственный деятель. Жена Н. Киршнера .

После окончания Национального университета в Ла-Плате вместе с мужем работала адвокатом в провинции Санта-Крус. В 1989 — депутат Законодательного собрания провинции Санта-Крус. В 1995—2007 несколько раз избиралась депутатом Национального конгресса Аргентины. С 2007 — президент Аргентины. На этом посту сменила своего мужа Н. Киршнера. Продолжила политику Н. Киршнера по расширению участия государства в экономическом развитии страны. Деприватизировала ряд компаний (авиационная, нефтяная). Во внешней политике выступала за создание Союза Южноамериканских Наций (УНАСУР), за укрепление и развитие MEPVOCYP (Общий рынок Южной Америки).