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КИРОВСКИЙ КРАЙ
КИРОВСКИЙ КРАЙ - административно-территориальная единица на востоке Европейской части РСФСР.
Образован 07.12.1934 года из восточной части Горьковского края (смотрите в статье Нижегородский край), включая Удмуртскую АССР, а также Боткинский и Сарапульский районы Свердловской области. Центр - г. Киров. Площадь 144,3 тысяч км2. Население 3,317 тысяч человек (1933 год). Делился на 81 район. Кировский край 05.12.1936 года преобразован в Кировскую область в связи с выделением из его состава Удмуртской АССР.
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