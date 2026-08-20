КИРОВСКИЙ КРАЙ

КИРОВСКИЙ КРАЙ - административно-территориальная единица на востоке Европейской части РСФСР .

Об­ра­зо­ван 07.12.1934 года из восточной час­ти Горь­ков­ско­го края (смотрите в статье Ни­же­го­род­ский край ), включая Удмуртскую АССР, а также Боткинский и Сарапульский районы Свердловской области. Центр - г. Киров. Площадь 144,3 тысяч км2. Население 3,317 тысяч человек (1933 год). Делился на 81 район. Кировский край 05.12.1936 года преобразован в Ки­ров­скую об­ласть в свя­зи с вы­де­ле­ни­ем из его со­ста­ва Удмуртской АССР.

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