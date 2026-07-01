КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Федерации .

Расположена на востоке Европейской части России. Входит в Приволжский федеральный округ. Площадь 120,4 тысяч км2. Население 1413,3 тысяч человек (2008 год; 1886 тысяч человек в 1959 году; 1693 тысячи человек в 1989 году). Административный центр - город Киров. Административно-территориальное деление: 39 районов, 18 городов, 42 посёлка городского типа.

Древнейшее заселение территории Кировской области, как и большей части севера Европейской России, происходило в послеледниковый период. Освоению Камско-Вятского междуречья в мезолите (VIII-VI-е тысячелетия до нашей эры) способствовало наличие месторождений кремня на Вятке; археологические памятники Кировской области выделяют в локальную группу, отражающую традиции уральской и волго-окской мезолитических общностей. В не­оли­те усложняется ход этнокультурных процессов. Памятники V-го - начала III-го тысячелетия до нашей эры отражают взаимодействие волго-камской культуры (с гребенчатой керамикой), балахнинской культуры (с характерной для неё гребенчато-ямочной керамикой) и на­коль­ча­той ке­ра­ми­ки куль­ту­ры .

Памятники начальной поры эпохи раннего металла (III-е тысячелетие до нашей эры) на территории Кировской области принадлежат двум традициям. Первая представлена новоильинской и юртикской культурами местных охотников и рыболовов (их соотносят с предками поволжских финнов и пермских народов). Ко второй относятся фатьяновская и балановская культуры, представляющие восточную ветвь шнуровой керамики культурно-исторической общности, носителей которой соотносят с северными группами западной ветви индоевропейцев. С ними связывают распространение животноводства и металлургии меди, базировавшейся на месторождениях медистых песчаников бассейна Вятки и Нижнего Прикамья.

В начале позднего бронзового века (рубеж III-го и II-го - 1-я треть II-го тысячелетия до нашей эры) фиксируется проникновение на территорию Кировской области носителей абашевской культуры (вероятно, ещё одной из групп индоевропейцев), сейминско-турбинской культуры (связана истоками с районами Саяно-Алтая) и чирковской культуры (сложилась на Средней Волге на базе волосовской и балановской культур). Памятники конца бронзового века тяготеют к кругу андроноидных культур (смотри в статье Андроновская культура). Их относили к разным культурам: мак­ла­ше­ев­ской , при­ка­зан­ской , буй­ской (мал­мыж­ской), луговской; в современной историографии единого мнения о составе и характере этих общностей по-прежнему нет.

В IX/VIII века до нашей эры на основе сложного переплетения традиций и влияний бронзового века в Волга-Камье формируется ананьинская культура (область). В её рамках выделяется вятский вариант, памятники которого (как и на Ветлуге) характеризуются своеобразной гребенчато-шнуровой керамикой; их определяют даже в особую культуру в пределах ананьинской области. С III века до нашей эры на Каме и Вятке им на смену приходит пьяноборская культура (общность). Памятники бассейна Вятки принадлежат к её худяковскому варианту (культуре), позднейшие из них (III-V века нашей эры) относят к азелинской культуре или рассматривают как азелинский этап худяковской культуры.

Около IV века на Вятке и в ряде других районов Прикамья появляются богатые воинские захоронения, связываемые с переселениями небольших военизированных группировок, происхождение которых во многом неясно, или с процессами формирования местных элит под инокультурным воздействием. Здесь же, как и в более восточном и северном районах, появляются курганные могильники круга Тураево и Харино, отражающие миграции групп степного и лесостепного населения в эпоху Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов .

Под влиянием этих процессов на базе худяковского населения формируется еманаевская культура, в которую ряд исследователей объединяют памятники VI-IX веков от бассейна Средней Вятки (начиная от низовий реки Чепца) до левобережья Средней Ветлуги. На этой основе развивается кочергинская культура IX/X - XIII века. Некоторые исследователи связывают эти памятники с группами марийцев, другие - с западной и южной группами удмуртов (калмез, завятской, или арской, группой и др.).

С конца XII века на Вятке (в основном на правобережье Средней Вятки) появились первые русские поселенцы, основавшие несколько крепостей и осваивавшие окрестные территории. После мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия левобережье Нижней Камы и, вероятно, часть южных земель современной Кировской области вошли как часть Арской даруги в состав Золотой Орды, позднее - в Казанское ханство. В конце XIV - конце XV века основная территория современной Кировской области составляла Вятскую землю. В 1489 году Вятская земля вошла в состав Русского государства, что способствовало появлению новых групп русских переселенцев. Среди наиболее древних городов региона - Вятка (Хлынов, ныне Киров), Котельнич (1459 год), Орлов (1459 год), Слободской (1489 год), Шестаков (1546 год). В XVI веке регион являлся крупнейшим производителем зерна, развивались экономические связи с Москвой, Нижним Новгородом, Двинской землёй, Вологдой, Приуральем. После взятия Казани войсками ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го в 1552 году русское население осваивало низовье Вятки и правобережье Камы, строились города-крепости: Уржум (1554 год), Царёвосанчурск, Малмыж и Яранск (все 1584 года). В правление Бориса Фёдоровича Годунова территория современной Кировской области стала местом политической ссылки. В Смутное время вятский полк входил во Второе ополчение 1611-1612 годов. В XVII веке в Хлынове и Котельниче стали проводиться крупные ярмарки.

Кировская область образована 05.12.1936 года, в её состав вошли 52 района. В 1937 году в Удмуртскую АССР переданы Вотский, Каракулинский, Киясовский и Сарапульский районы. На территории Кировской области с 1938 года действовал Вятский исправительно-трудовой лагерь (Вятлаг). В 1941 году в Кировскую область вошли Лальский, Опаринский и Подосиновский районы Архангельской области.

В Великую Отечественную вой­ну Кировская область - важный тыловой центр, сюда было эвакуировано 117 предприятий из западных регионов страны, 9 наркоматов, главков и управлений, 8 научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтов. В 1960 году Шарангский район Кировской области передан в состав Горьковской области. В послевоенный период развивались топливная, машиностроительная, станкостроительная, кожевенно-обувная, меховая, лесная отрасли промышленности, производство электрической и тепловой энергии, шин, минеральных удобрений, лабораторных и измерительных приборов, фанеры и бумаги, строительных материалов.

Иллюстрация:

Фото Л. К. Масиель-Санчес. Ре­ка Вят­ка в сред­нем те­че­нии близ го­ро­да Сло­бод­ской. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)