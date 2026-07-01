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КИРКИСАНИ АЮУ ЮСУФ ЯКУБ
КИРКИСАНИ АЮУ ЮСУФ ЯКУБ - караимский богослов, экзегет, философ.
Писал на арабском языке. Из его сочинений почти полностью сохранились «Книга огней и сторожевых башен» («Китаб аль-анвар ва-ль-маракиб») - комментарий к законодательным частям Пятикнижия, содержащий кодификацию религиозного закона караимов, и «Книга садов и лугов» («Китаб ар-рияд ва-ль-хадаик») - комментарий к незаконодательным частям Пятикнижия (обе закончены до 938 года).
Был хорошо знаком с еврейской, арабской и христианской религиозной и философской литературой. Считал христианство одной из сект иудаизма. В полемике с раввинистами (приверженцами Талмуда) опирался на рационалистические доводы.
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