КИРКИСАНИ АЮУ ЮСУФ ЯКУБ

КИРКИСАНИ АЮУ ЮСУФ ЯКУБ - ка­ра­им­ский бо­го­слов, эк­зе­гет, фи­ло­соф.

Писал на арабском языке. Из его сочинений почти полностью сохранились «Книга огней и сторожевых башен» («Китаб аль-анвар ва-ль-маракиб») - комментарий к законодательным частям Пятикнижия, содержащий кодификацию религиозного закона ка­раи­мов , и «Кни­га са­дов и лу­гов» («Ки­таб ар-ри­яд ва-ль-ха­да­ик») - ком­мен­та­рий к не­за­ко­но­да­тель­ным час­тям Пя­ти­кни­жия (обе за­кон­че­ны до 938 года).

Был хорошо знаком с еврейской, арабской и христианской религиозной и философской литературой. Счи­тал хри­сти­ан­ст­во од­ной из сект иуда­из­ма . В по­ле­ми­ке с рав­ви­ни­ста­ми (при­вер­жен­ца­ми Тал­му­да) опи­рал­ся на ра­цио­на­ли­стические до­во­ды.

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