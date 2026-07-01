КИРИЛЛОВА Екатерина Николаевна

Родилась в 1970 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1993 г.

Кандидатская диссертация : Ремесленные уставы средневековой Франции и методика их количественного анализа (МГУ, 2000).

Докторская диссертация: Ремесленные торговые корпорации в раннее новое время (по материалам Реймса) (ИВИ РАН, 2009)

Доцент кафедры истории средних веков (2010-2014), ведущий научный сотрудник Лаборатории по изучению стран Причерноморья и Византии в средние века исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,

Ведущий научный сотрудник Отдела западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени, учёный секретарь Института всеобщей истории РАН

Член редколлегии журнала «Средневековый город».

Область интересов : История ремесленных и торговых корпораций во Франции в Средние века – раннее Новое время, социально-экон. история, источниковедение, количественные методы.

Сочинения: История о не-гендерном конфликте (реймсские колпачники в 1576-1581 гг.) // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. № 7. М., 2004;

Представления о прошлом в ремесленных уставах // Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала нового времени. М., 2003;

Практика создания регламентов ремесленных и торговых корпораций в Реймсе (XVI–XVII вв.) // Средние века. Вып. 64. М., 2003;

Структура ремесленных уставов по «Книге ремёсел» Этьена Буало // Средние века. Вып. 60. М., 1997.

Возраст – величина относительная: люди разного возраста в «Книге ремесел» Парижа // Журнал "Диалог со временем", № 49, 2014. С. 268-280

Неквалифицированный труд в мануфактурную эпоху // Новая и новейшая история, № 5, 2014 с. 29-36.

«Пошлины» и «обычаи»: о термине «кутюмы» в парижской «Книге ремёсел» // Средние века, том 74, № 1-2, 2013. С. 199-235

Сила и магия чисел // Журнал "Диалог со временем", № 45, 2013. С. 387-392 Портные и портнихи в Реймсе XVIII в. // Журнал Адам и Ева, № 18, 2010. С. 157-176.

Ремесленные и торговые корпорации в раннее Новое время. Реймс, XVI-XVIII вв. LAP Saarbrücken, 2011. - 375 с.