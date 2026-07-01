КИРАКОС ГАНДЗАКЕЦИ

КИРАКОС ГАНДЗАКЕЦИ - армянский историограф и церковный деятель.

По­лу­чил ре­лигиозное об­ра­зо­ва­ние в шко­ле вар­да­пе­та Ва­на­ка­на в селе Нор-Ге­тик. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в цер­ков­ной и по­ли­тической жиз­ни Ве­ли­кой Ар­ме­нии и Ки­ли­кий­ско­го ар­мян­ско­го цар­ст­ва . В по­сла­нии, со­став­лен­ном по прось­бе ка­то­ли­ко­са Кон­стан­ти­на в свя­зи с по­сла­ни­ем па­пы Рим­ско­го Ин­но­кен­тия IV , отстаивал традиционное армянское вероисповедание. Очевидно, выполнял поручения киликийского царя Хетума I (1226-1270 годы).

Участник собраний представителей армянской знати и церковных иерархов в селе Варденис (область Арагацотн), которые созывал Хетум I для получения сведений о событиях политической и религиозной жизни Великой Армении и Киликии, а также других регионов, населённых армянами. После смерти вар­да­пе­та Ва­на­ка­на (1251 год) возглавил школу Нор-Гетика, в 1260 году освободил жителей Гетика от обязательной подати в пользу Эчмиадзинского католикосата. В 1268-1269 годах жил в Сисе, позднее, видимо, вернулся в Гетик.

Автор сочинения «История Армении», являющегося ценным источником по социально-политической, военной, экономической и культурной истории Киликийского армянского царства, в особенности периода монгольского владычества. Книга состоит из двух частей: первая часть представляет собой краткий конспект трудов армянских и иноземных историков, посвящённых событиям IV - 1-й четверти XIII века; во второй части описываются события 2-й и 3-й четверти XIII века, современником и участником которых был сам автор.

В труде содержатся также сведения о Грузии, Алуанке, Монголии и других странах, вовлечённых в орбиту монгольских завоеваний. Сочинение Киракоса Гандзакеци высоко ценилось современниками (Вардан Аревелци, Мхитар Айриванеци), к нему, возможно, обращался персидский историк Рашид ад-Дин. Сохранилось 47 рукописей текста Киракоса Гандзакеци (31 хранится в институте рукописей Матенадаран, остальные - в Вене, Париже, Лондоне, Стамбуле, Санкт-Петербурге). Впервые «История Армении» Киракоса Гандзакеци была издана в Москве в 1858 году, затем в 1865 году - в Венеции и в 1909 году - в Тифлисе.

Сочинения:

Ис­то­рия Ар­ме­нии / Под­гот. тек­ста К. Ме­лик-Оганд­жа­ня­на. Ер., 1961 (на арм. яз.);

Ис­то­рия Ар­ме­нии / Вступ. ст., пер. и ком­мент. Л. Хан­ла­рян. М., 1976.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)