КИРАКОС ГАНДЗАКЕЦИ
КИРАКОС ГАНДЗАКЕЦИ - армянский историограф и церковный деятель.
Получил религиозное образование в школе вардапета Ванакана в селе Нор-Гетик. Принимал активное участие в церковной и политической жизни Великой Армении и Киликийского армянского царства. В послании, составленном по просьбе католикоса Константина в связи с посланием папы Римского Иннокентия IV, отстаивал традиционное армянское вероисповедание. Очевидно, выполнял поручения киликийского царя Хетума I (1226-1270 годы).
Участник собраний представителей армянской знати и церковных иерархов в селе Варденис (область Арагацотн), которые созывал Хетум I для получения сведений о событиях политической и религиозной жизни Великой Армении и Киликии, а также других регионов, населённых армянами. После смерти вардапета Ванакана (1251 год) возглавил школу Нор-Гетика, в 1260 году освободил жителей Гетика от обязательной подати в пользу Эчмиадзинского католикосата. В 1268-1269 годах жил в Сисе, позднее, видимо, вернулся в Гетик.
Автор сочинения «История Армении», являющегося ценным источником по социально-политической, военной, экономической и культурной истории Киликийского армянского царства, в особенности периода монгольского владычества. Книга состоит из двух частей: первая часть представляет собой краткий конспект трудов армянских и иноземных историков, посвящённых событиям IV - 1-й четверти XIII века; во второй части описываются события 2-й и 3-й четверти XIII века, современником и участником которых был сам автор.
В труде содержатся также сведения о Грузии, Алуанке, Монголии и других странах, вовлечённых в орбиту монгольских завоеваний. Сочинение Киракоса Гандзакеци высоко ценилось современниками (Вардан Аревелци, Мхитар Айриванеци), к нему, возможно, обращался персидский историк Рашид ад-Дин. Сохранилось 47 рукописей текста Киракоса Гандзакеци (31 хранится в институте рукописей Матенадаран, остальные - в Вене, Париже, Лондоне, Стамбуле, Санкт-Петербурге). Впервые «История Армении» Киракоса Гандзакеци была издана в Москве в 1858 году, затем в 1865 году - в Венеции и в 1909 году - в Тифлисе.
Сочинения:
История Армении / Подгот. текста К. Мелик-Оганджаняна. Ер., 1961 (на арм. яз.);
История Армении / Вступ. ст., пер. и коммент. Л. Ханларян. М., 1976.