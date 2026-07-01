КИПРИАН

КИПРИАН - ми­тро­по­лит Ки­ев­ский и всея Ру­си, книж­ник.

Про­ис­хо­дил, по всей ви­ди­мо­сти, из знат­ной се­мьи: во­прос о его род­ст­ве с Гри­го­ри­ем Цамб­ла­ком и, соответственно, принадлежности Киприана к этой болгаро-византийской фамилии является дискуссионным. Вероятно, ещё в молодости Киприан принял постриг - очевидно, в Келифаревском монастыре у Феодосия Тырновского, где познакомился с будущим патриархом Евфимием Тырновским и другими приверженцами исихазма. Получил хорошее славянское и греческое образование.

Отправился в Константинополь, где сблизился с патриархом Филофеем Коккином (1353-1354, 1364-1376 годы), затем некоторое время провёл на Афоне. Считается, что Киприану адресовано послание Евфимия Тырновского к «Киприану, иноку Святой горы». Вернувшись в Константинополь, стал келейником патриарха Константинопольского. В качестве доверенного лица патриарха Филофея Коккина Киприан выполнил ряд ответственных дипломатических поручений. Около 1373 года послан патриархом в Великое княжество Ли­тов­ское (ВКЛ ) и Московское великое княжество , чтобы проверить обвинения, выдвинутые литовским князем Ольгердом против митрополита Алексия, и примирить главу Русской церкви с тверским и литовским князьями. Во время этой миссии Киприан познакомился в Москве и сблизился с Сергием Радонежским и его племянником, игуменом Симонова монастыря Феодором.

В конце 1375 года при поддержке Ольгерда Киприан был поставлен в митрополиты литовской части Киевской кафедры с условием объединить под своей властью после смерти митрополита Алексия всю Киевскую митрополию. Это беспрецедентное поставление при живом предшественнике вызвало резко отрицательную реакцию в Москве. После приезда в Киев (июнь 1376 года) Киприан безуспешно попытался распространить свою юрисдикцию на Новгород. Во время пребывания в ВКЛ Киприан привёл в порядок хозяйственные дела западной части митрополии (пришедшие в упадок, поскольку митрополит Алексий из-за противодействия Ольгерда не мог контролировать там ситуацию) и вернул Киевской митрополии ряд утраченных владений.

После смерти в 1378 году митрополита Алексия Киприан попытался приехать в Москву, хотя его отказался принять великий князь московский Дмитрий Иванович, видевший в Киприане литовского ставленника. Вероятно, при этом Киприан рассчитывал на поддержку Сергия Радонежского, Феодора Симоновского и других влиятельных представителей монашества. По пути он был схвачен вместе со свитой, заключён под арест и с бесчестием выдворен за московско-литовскую границу. В 1378-1389 годах Киприан был вынужден бороться за киевский митрополичий престол с претендентами, выдвигавшимися московской великокняжеской властью и поддерживаемыми в Константинополе - Митяем (Михаилом), Пименом, Дионисием Суздальским. С этим связаны его поездки в византийскую столицу зимой 1378/1379 года (по пути в последний раз побывал на родине в Болгарии) и в 1386-1387 годах. Собор 1380 года в Константинополе под председательством патриарха Нила лишил Киприана кафедры, однако он не подчинился этому решению и продолжил борьбу.

По­сле Ку­ли­ков­ской бит­вы 1380 года великий князь московский Дмитрий Иванович примирился с Киприаном, и он весной 1381 года прибыл в Москву в качестве митрополита Киевского и всея Руси. Во время Тохтамыша набега 1382 года Киприан нашёл убежище в Твери, у великого князя тверского Михаила Александровича, и вернулся в Москву лишь в октябре того же года. Вероятно, он не исключал возможности передачи ханом Тохтамышем ярлыка на великое княжение Владимирское тверскому князю и хотел в безопасности дождаться решения вопроса, чем навлёк на себя гнев великий князя московского и был вновь изгнан в ВКЛ. Согласно московский-литовский договору 1383 года, обе стороны должны были добиться низложения прежних митрополитов - Пимена и Киприана - и поставить нового общего (Дионисия Суздальского).

От очередного лишения кафедры Киприана спасла переориентация великого князя литовского Ягайло на династический союз с Польшей, заключённый в 1386 году. В феврале 1389 года церковный собор под председательством патриарха Константинопольского Антония восстановил Киприана в сане митрополита Киевского и всея Руси, и в марте 1390 года по приглашению великого князя московского Василия I Дмитриевича Киприан приехал в Москву, которая с этого времени стала основным местом его пребывания (только в 1396 году и 1404 году он на длительный срок выезжал в ВКЛ).

В последний период пребывания на кафедре Киприан сохранял хорошие отношения со всеми светскими правителями, на владения которых распространялась его митрополичья власть, и упрочил свой авторитет. В 1396 году Киприан совместно с польским королём Владиславом II Ягелло (Ягайло) и великим князем литовским Витовтом обратился к патриарху Константинопольскому Антонию с предложением созвать в Киеве Вселенский собор для обсуждения возможности заключения церковной унии между католической и православной церквами, которую Киприан в соответствии с византийской традицией рассматривал как восстановление церковного единства, утраченного после разделения церквей 1054 года, однако Вселенский собор не состоялся. Киприану удалось добиться ликвидации в Польше отдельной Галицкой митрополии (конец 1390-х годов) и восстановить тем самым единство Киевской митрополии. Он вернул в митрополичий диоцез городецко-нижегородскую часть Суздальско-Нижегородской архиепископии.

Киприан безуспешно пытался добиться от Новгорода признания традиционной для митрополитов практики апелляционного суда, упразднённой де-факто после смерти митрополита Алексия. В декабре 1402 года и в июне 1404 года Киприан заключил соглашения с великим князем московским Василием I Дмитриевичем. Первое из них подтверждало княжеские уставы X-XII века и другие документы, защищавшие привилегии РПЦ, второе зафиксировало административный, налоговый и судебный статус населения в вотчинах митрополии на землях Великого княжества Владимирского, условия и порядок военной службы митрополичьих бояр и слуг, нормы сборов с причта и пр.

На протяжении всего своего пребывания на Киевской митрополичьей кафедре Киприан сохранял тесные связи с Константинопольским патриархатом (при этом отношения Киприана с конкретными патриархами различались) и выступал как защитник интересов Византии. Он сумел добиться сохранения практики поминания византийских императоров в церковных «многолетиях», на отмене которой настаивал Василий I Дмитриевич. В 1398 году по совету Киприана в ответ на просьбу патриарха Константинопольского Матфея и византийского императора Мануила II Палеолога о финансовой помощи, вызванную осадой столицы Византии турецкими войсками, русские князья послали в Константинополь 20 тысяч рублей. В 1400 году патриарх Матфей в условиях продолжающейся турецкой осады Константинополя прислал к Киприану новую грамоту с просьбой о денежной помощи Византии, в которой назвал митрополита «человеком, любящим ромеев».

Киприан - автор посланий (три послания преподобному Сергию Радонежскому и Феодору Симоновскому и др.) и грамот церковно-хозяйственного и церковно-правового содержания. Им составлены одна из редакций Жития митрополита Петра (возможно, также «Похвальное слово митрополиту Петру»), Служба митрополиту Петру. Киприану приписывается также повесть-памфлет о его сопернике митрополите Михаиле (Митяе) в составе Рогожского летописца. В этих произведениях Киприан стремится объяснить свои действия и оправдать их. Киприан выступил также как составитель или переводчик преимущественно богослужебных текстов (в частности принадлежащих перу патриарха Филофея). Сохранилась рукопись сочинений Иоанна Лествичника («Лествица»), собственноручно переписанная Киприаном в Константинополе в 1387 году.

Возможно, Киприан участвовал в московском летописании конца XIV - начала XV века. Сочинения Киприана, а также его деятельность как переводчика и переписчика свидетельствуют о приверженности исихастскому учению и о стремлении к религиозному (в том числе богословскому) просвещению русской паствы.

В окружении Киприана около 1396 года составлен «Список русских городов, ближних и дальних» - наиболее полный перечень городов на территории Киевской митрополии в то время. Судя по этому «Списку...», во 2-й половине 1390-х годов, после турецкого завоевания Болгарии, Киприан претендовал (по крайней мере теоретически) на подчинение Киевской митрополии Видинской епархии и митрополий на территории Молдавского княжества, подвластных ранее Тырновскому патриархату. С деятельностью канцелярии Киприана связано, по всей видимости, и появление на Руси древнейшего письмовника - сборника литературных образцов посланий к духовным и светским лицам.

С дея­тель­но­стью Киприана в зна­чительной ме­ре свя­зан на­чаль­ный этап «вто­ро­го юж­но­сла­вян­ско­го влия­ния» - рас­про­стра­не­ние на Ру­си Ие­ру­са­лим­ско­го бо­го­слу­жеб­но­го ус­та­ва и переводов библейских и богослужебных книг и аскетических сочинений, выполненных в XIV веке южнославянскими (в первую очередь болгарскими) книжниками в Тырнове и на Афоне. В деле обновления и унификации богослужения на территории Киевской митрополии Киприан не пользовался административными методами, прибегая к поучениям и рекомендациям, отразившимся в его грамотах в Новгород и Псков.

Перед кончиной Киприан продиктовал «прощальную» грамоту, ставшую образцом для аналогичных сочинений последующих русских митрополитов. Канонизирован РПЦ. Дни памяти Киприана отмечаются 16(29) сентября, 27 мая (9 июня) (перенесение мощей). Вероятно, в середине XVI века было написано краткое житие Киприана. Изображения Киприана в качестве святого известны с 1-й половины XVII века (например, в росписях церкви Ризоположения в Московском Кремле).

Сочинения:

По­сла­ния все­рос­сий­ско­го ми­тро­по­ли­та Ки­приа­на, до­се­ле еще не из­дан­ные // Пра­во­слав­ный со­бе­сед­ник. 1860. Ч. 2.

Иллюстрация:

«Встре­ча Дмит­рия Ива­но­ви­ча с мит­ро­по­ли­том Кип­риа­ном в Мо­ск­ве». Ми­ни­а­тю­ра из Ли­це­во­го ле­то­пис­но­го сво­да. 2-я пол. 16 в. Рос­сий­ская на­цио­наль­ная биб­лио­те­ка (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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