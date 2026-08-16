КИПРЕНСКИЙ ОРЕСТ АДАМОВИЧ

КИПРЕНСКИЙ ОРЕСТ АДАМОВИЧ - российский живописец и график .

Внебрачный сын помещика А. С. Дьяконова и крепостной; приёмный сын А. К. Швальбе (в 1788 году вместе с приёмными родителями получил вольную). Воспитанник петербургской Академии Художеств (с 1788 года), где учился у Г. И. Угрюмова и Г. Ф. Дуайена (до 1803 года). В 1805 году Кипренский получил золотую медаль за картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле» (ГРМ); до 1809 года состоял пенсионером при Академии Художеств.

Удостоен званий академика (1812 год) и профессора (1831 год) петербургской Академии Художеств. Жил в Санкт-Петербурге (до 1809 года, в 1812-1816 и 1823-1828 годах), Москве (1809-1911 годы), Твери (1811-1812 годы), а также в Италии (в Риме и Неаполе, 1816-1822, 1828-1836 годы); путешествовал по Швейцарии (1816 год), Франции и Германии (1822-1823 годы).

Кипренский - один из крупнейших русских порт­ре­ти­стов первой трети XIX века, представитель романтизма. Среди ранних работ, разнообразных по творческим исканиям, выделяются портрет А. К. Швальбе (1804 год, ГРМ) и «Автопортрет с кистями за ухом» (около 1808-1809 годы, ГТГ), в которых образы властного старика и вдохновенного юноши созданы живописными средствами, навеянными картинами Рембрандта и других старых мастеров. В портретах А. А. Челищева (около 1809 года или 1810-1811 годы, ГТГ), Е.В. Давыдова (1809 год, ГРМ) Кипренский, выделяя лица светом на тёмном фоне, используя контрасты пятен насыщенного цвета, достигает особой эмоциональности в раскрытии психологического состояния модели.

Индивидуальный характер и строй чувств изображаемых подчёркнуты и в парных портретах четы Ростопчиных (1809 год, ГТГ), в которых созерцательному настроению Ростопчиной противопоставлены энергия и темперамент её супруга. Непредвзятое, чуждое сословным предрассудкам отношение к человеку знаменуют рисунки Кипренского этих лет («Слепой музыкант», итальянский карандаш, 1809 год, ГРМ).

В Санкт-Петербурге Кипренский создаёт ряд графических портретов, в которых участники военных событий 1812 года и духовно близкие художнику люди запечатлены то в порывисто-беглом наброске (портрет Е. И. Чаплица, итальянский карандаш, 1813 год, ГТГ), то в тщательно отделанном рисунке, подцвеченном нежными тонами пастели (портрет Н. В. Кочубей, итальянский карандаш, пастель, 1813 год, Всероссийский музей А. С. Пушкина, Санкт-Петербург). Эти портреты фиксируют едва уловимые оттенки настроения, движения чувств, и вместе с тем многие из них проникнуты духом героической самоотверженности.

Круг портретируемых у Кипренского включает преимущественно людей искусства; он исполнил графические портреты поэтов И. А. Крылова («И. А. Крылов среди деятелей русского искусства», начало 1810-х годов, ГИМ, и 1816 год, ГТГ), К. Н. Батюшкова (1815 год, ИРЛИ, Санкт-Петербург), И. В. Гёте (1823 год, во время пребывания Кипренского в Мариенбаде), А. Мицкевича (1824-1825 годы, ГТГ), К. Ф. Рылеева (1820-е годы, Всероссийский музей А. С. Пушкина), П. А. Вяземского (1835 год, там же), архитектора Дж. Кваренги (1814 год, ГРМ, ГТГ), актрисы Е. С. Семёновой (1815 год, Всероссийский музей А. С. Пушкина) и др. Работал также в техниках офорта (портреты актёра И. А. Дмитревского, 1814 год; пианиста Дж. Филда, около 1814 года) и ли­то­гра­фии .

Первая поездка в Италию пробуждает у Кипренского тяготение к чёткости, определённости формы, к обобщённости характеристик (портрет А. М. Голицына, около 1823 года, ГТГ). Он обращается к манере письма, близкой живописи позд­не­го клас­си­циз­ма . В 1827 году соз­да­ёт по­этич­ный порт­рет А. С. Пуш­ки­на (ГТГ), в котором воплотились высокие представления художника о творческой личности. Однако в произведениях Кипренского всё больше проявляется сухость формы либо внешняя красивость.

В поздних портретах, созданных в Италии, Кипренский делает попытки раскрыть более разносторонне психологическое состояние людей через их взаимное общение (групповой портрет «Читатели газет в Неаполе», 1831 год, ГТГ), но нередко приходит к внешней описательности и умозрительности решений («М. А. Потоцкая, сестра её С. А. Шувалова и "эфиопянка"», около 1835 года, Киевский музей русского искусства).

Иллюстрация:

О. А. Ки­прен­ский. По­рт­рет Е. И. Чап­ли­ца. Италь­ян­ский ка­ран­даш. 1813. Треть­яков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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