КИПЧАКИ (КЫПЧАКИ)

Кипчаки (кыпчаки) — союз (объединение) тюркоязычных племен, игравший значительную роль в истории ряда регионов Евразии в IX—XIV вв.

В источниках фигурируют также под названиями «куны», «куманы», «половцы», причем среди исследователей нет единого мнения, являются ли эти термины синонимами или обозначают разные народы. В настоящее время их принято относить к разным группам К., кочевавших в разных регионах Евразии и, соответственно, оказывавших влияние на политическое развитие различных государств. Различные группы К. заселили обширные территории современного Казахстана, Урал и Поволжье, прикаспийские степи, а также степи Вост. Европы от Дона до Дуная. При этом за всю политическую историю К. никогда не имели единого и централизованного государства, нет сведений о наличии у них аппарата управления, налоговой системы и пр. Лишь время от времени отдельным наиболее энергичным вождям удавалось объединять ряд родов и племен под своей властью. Такая верховная власть (в отличие от главенства над конкретным родом или племенем) не была наследственной, и подобные объединения чаще всего распадались после смерти своих основателей.

Первоначально К. (под названием сиров) входили в состав тюркских государств (Тюркский и Уйгурский каганаты), однако после их падения, с середины IX в. фигурируют уже под названием К. В IX—XI вв. они вошли в состав государства кимаков, затем разгромили их и захватили их владения. Многочисленные объединения К. (в особенности являвшиеся на тот момент одним из их подразделений канглы) оказались в подданстве Хорезм-шахов, которые с середины XII в. стали брать в жены дочерей кипчакских вождей. Это обусловило рост влияния К. в политической жизни Хорезма. Конница К. составляла основу хорезмской армии, а эмиры кипчакского происхождения становились не только военачальниками, но и наместниками областей.

Куны впервые упоминаются также в середине IX в., когда они после разгрома Уйгурского каганата оказались в Монголии и признали зависимость от К. Однако при неясных обстоятельствах они в X в. были вытеснены своими сюзеренами из Монголии и расселились в Волго-Уральском регионе.

Сары(шары)-К., более известные как половцы, упоминаются в русских летописях с 1055 и до начала XIII в. играют важную роль в политике Древней Руси и соседних государств — Болгарии, Венгрии, Византийской империи , совершая на них набеги или же выступая в качестве союзников в междоусобных войнах и набегах на соседей. Централизованной власти они не имели, но в разное время упоминаются объединения «донских», «днепровских», «дунайских», «крымских», «предкавказских» и др. Их правители в русских летописях именуются «князьями», хотя в исследовательской литературе распространено титулование «хан». Наиболее известными правителями сары-К. являлись Асень (ум. 1082), Тугоркан (ум. 1096), Шарукан (ум. 1107), Кончак (ум. ок. 1203).

В 1220—1240-е половцев разгромили монголы. Они были вытеснены из степей и вынуждены искать убежища на территории Болгарии и Венгрии, где были больше известны под названием куманов. Кипчакские предводители даже породнились с местными правящими династиями и продолжали играть важную роль в политической жизни этих государств. К. по происхождению были три болгарских царя из династии Тертер (1280—1323, с перерывами). Венгерский король Владислав (Ласло) IV (1290—1301) вошел в историю под прозвищем Кун, поскольку являлся К. по матери и старался опираться на ее сородичей в борьбе с венгерскими магнатами.

Большое количество К., попавших в плен к монголам, было продано в страны Ближнего Востока, большей частью в Египет, где они составили значительную часть местных воинов-рабов — мамлюков . В середине XIII в. мамлюки свергли египетских султанов Айюбидов и стали возводить на престол собственных султанов из «династии» ал-Бахри (1260—1382), правители которой в основном были кипчакского происхождения.

Несмотря на то что К. в результате монгольских завоеваний утратили политическое лидерство в степях Евразии, их влияние сохранялось в языковой и этнической сфере, а также в исторической памяти кочевников. Одним из широко распространенных в источниках названий территории Джучи улуса (Золотой Орды), перешедшим и на само государство, было «Дешт-и Кипчак» (Кипчакская степь).

Род К. имеется в родоплеменном составе современных тюркских народов — в частности, башкир и казахов.

Лит.: Ахинжанов С. М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. Алматы, 1995; Голубовский П. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южно-русских степей IX—XIII вв. Киев, 1884; Кляшторный С. Г., Султанов Т. И. Государства и народы Евразийских степей. От древности к Новому времени. СПб., 2009; Плетнева С. А. Половцы. М., 1990; Расовский Д. А. Половцы. Черные клобуки. Печенеги, торки и берендеи на Руси и в Венгрии (работы разных лет). М., 2012; Тюркские кочевники Евразии (кимаки, кипчаки, половцы). Казань, 2013; Vásáry I. Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1183—1365. Cambridge, 2005.