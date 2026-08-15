КИОДО ЦУСИН

КИОДО ЦУСИН - крупнейшее в Японии независимое информационное агентство.

Представляет собой кооперативное объединение ведущих японских га­зет и телерадиовещательной корпорации NHK. Основано 01.11.1945 года в Токио после закрытия агентства Домэй цусин. Распространяет информацию собственных корреспондентов о событиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также международную информацию иностранных агентств.

Имеет соглашения об обмене информацией с ИТАР-ТАСС, Ассошиэйтед пресс, Юнайтед пресс интернашенал, Рейтер, Би-Би-Си, CNN, CBS, «Уолл-стрит джорнал», «Нью-Йорк таймс» , «Japan Times» и др. С 1961 года член Организации Азиатско-тихоокеанских информационных агентств. В 1982 году в Нью-Йорке открылся международный маркетинговый отдел Киодо Цусин - «Kyodo News International».

Передаёт новости на японском и китайском языках; новости на английском языке распространяются отделением Киодо Цусин - «Kyodo World Service». Персонал Киодо Цусин насчитывает свыше 2 тысяч человек. В Японии агентство предоставляет новостную информацию и фотоматериалы 60 газетам и 135 радио- и телестудиям. Ежедневно Киодо Цусин распространяет около 200 фотоматериалов о политике, бизнесе, стихийных бедствиях, преступности, спорте, развлечениях, поп-культуре. На территории Японии действуют свыше 50 бюро Киодо Цусин. Имеет представительство в Москве.

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