КИНЗА

Кинза (Кадеш-на-Оронте) — название древнего города-крепости в Сирии, на р. Оронт; археологические развалины в 24 км от современного города Хомс.

Исторически известен произошедшим при нем сражением (одном из самых крупных в Древнем мире) между хеттскими войсками Муваталли II (ок. 15—19 тыс. человек) и египетской армией Рамсеса II (ок. 15—10 тыс. человек) в мае 1286 (1275) до н. э.

Город занимал стратегическое положение, будучи ключевым пунктом на пути с севера во внутреннюю Сирию (Келесирию). Начиная с Тутмоса III, К. неоднократно становился целью сирийских походов египтян и переходил из-под митаннийского (до середины XV в. до н. э.) или хеттского контроля (середина XIV в. — 1290-е до н. э.) под египетский (середина XV — середина XIV в. до н. э., с 1290-х до н. э.) и обратно.

В начале правления Рамсеса II (ок. 1290/1279 до н. э.) город вновь перешел под хеттский контроль, что привело к очередному обострению хетто-египетских отношений, кульминацией которого стала битва при К. Рамсес планировал взять К., двигаясь с основными силами с юга вдоль р. Оронт (эль-Аси), а вспомогательный отряд неарин должен был двигаться с северо-запада от моря вдоль р. Элевтерос (эль-Кабир). Достигнув переправы через Оронт у г. Шабтуна в 11 км от К., Рамсес был дезинформирован подосланными противником кочевниками-шасу, которые сообщили, что хеттские войска находятся в Халапе в 200 км от К., тогда как в действительности Муваталли разбил свой лагерь к северо-востоку от К. Рамсес начал с головным отрядом Амона разбивать лагерь к северо-западу от К., в то время как его войска растянулись, и следовавший за отрядом Амона отряд Ра был разбит выступившими из засады хеттскими колесницами (2,5 тыс. колесниц). Атаки хеттов на египетский лагерь захлебнулись благодаря подходу подкреплений — неарин с северо-запада и, в конце битвы, отряда Птаха с юга. Хеттская пехота во главе с Муваталли не принимала участия в битве, оставаясь на восточном берегу Оронта, непреодолимого для переправы в этом месте, как и не успевший прийти с юга египетский отряд Сутеха. На исходе 2-го дня битвы, когда все египетские отряды воссоединились, Муваталли позволил Рамсесу отступить в Египет, а сам подчинил часть Сирии до г. Упи (оазис Дамаска). Битва была описана в египетских источниках как победа Рамсеса (а в хеттских почти не упоминается из-за последующего захвата власти Хаттусили III, не желавшего прославлять достижения своих ближайших предшественников), но фактически внутренняя Сирия неоднократно переходила из рук в руки до подписания в 1270 (1259) до н. э. Хетто-египетского мирного договора между Хаттусили III и Рамсесом II, закрепившего хеттские завоевания в Сирии. Хотя этот хетто-египетский договор относят к последствиям битвы при К., сама битва и судьба К. не обсуждаются в тексте документа.

Лит.: Breasted J. H. The Battle of Kadesh: A Study in the Earliest Known Military Strategy. Chicago, 1903; Kitchen K. A. Pharaoh Triumphant: The Life and Times of Ramesses II. Warminster, 1982; Стучевский И. А. Рамсес II и Херихор: Из истории Древнего Египта эпохи Рамессидов. М., 1984; Santosuoso A. Kadesh Revisited: Reconstructing the Battle Between the Egyptians and the Hittites // The Journal of Military History. 1996. Vol. 60/3. P. 423—444.