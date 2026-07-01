КИНГСТОН

КИНГСТОН - сто­ли­ца Ямай­ки.

Население 578,8 тысяч человек (2008 год), в пределах городской агломерации Большой Кингстон - 941 тысяча человек. Расположен на юго-востоке острова Ямайка, на берегу Карибского моря, в удобной бухте. От моря защищён узким песчаным полуостровом Палисейдос. Морской порт (вывоз преимущественно рома, сахара, этанола, кофе, бананов). Общий грузооборот около 18 миллионов тонн; действуют два контейнерных терминала - северный и южный, всего 2,2 миллиона контейнеров ДФЭ (2007 год; активно ведётся строительство новых причалов и расширение других портовых коммуникаций для увеличения оборота контейнеров до 3,2 миллионов к концу 2008 года). В порту действует свободная экономическая зона (создана в 1976 году). Международный аэропорт Норман-Манли (на полуострове Палисейдос; 1,73 миллионов пассажиров в 2007 году). Ежегодно в августе - октябре на Кингстон обрушиваются ураганы (один из сильнейших - ураган Гилберт, 1988 год).

Основан в 1693 году жителями г. Порт-Ройал, разрушенного землетрясением в 1692 году. В 1703 году пострадал от пожара. С начала XVIII века экономический центр, главный порт Ямайки. С 1872 года столица Ямайки. После сильного землетрясения 1907 года фактически отстроен заново. С 1962 года столица независимой Ямайки.

В центре Кингстона - современные здания; на востоке - крепость Рокфорт (конец XVII века, перестроена в 1865 году). Церковь Сент-Томас (основана до 1699 года, вновь отстроена после 1907 года), здание парламента (XVIII век). С середины XX века сооружаются многоэтажные здания. Среди научных учреждений - Институт Ямайки (1879 год), в его составе: музеи - народный (1961 год), морской (1977 год), геологический, зоологический, естествознания и др.; институты - планирования (1955 год), питания (1967 год); научно-исследовательский совет Ямайки (1960 год). Технологический университет (1958 год; современное название и статус с 1995 года), Карибский морской институт (1980 год; учебный и научно-исследовательский), Институт управления (1994 год; учебный и научно-исследовательский), Институт искусств Боба Марли. В пригороде Мона (в 15 км от Кингстона) расположен кампус Университета Вест-Индии (1948 год; статус университета с 1962 года). Национальная библиотека (1979 год). Военный музей (1971 год), Национальная галерея (1974 год), Музей Боба Марли. Ботанический сад.

В Кингстоне проходили Игры стран Содружества (1966 год), матчи Кубка мира по крикету (2007 год). Футбольный клуб «Харбор Вью» (стадион «Харбор Вью», 7 тысяч мест) - чемпион Ямайки (2000, 2007 годы), обладатель Кубка Ямайки (1994, 1998, 2001, 2002 годы), победитель клубного чемпионата Карибских островов (2004 год). На стадионе «Индепенденс Парк» (35 тысяч мест) проводит матчи сборная Ямайки по футболу.

Кингстон Крупнейший экономический и деловой центр страны. Большая часть работающих занята в сфере услуг (туризм и гостиничный бизнес, банковское дело, логистические услуги и др.). Кингстон - один из главных туристических центров Карибского бассейна (свыше 65% - туристы из США); гостиничное хозяйство представлено в том числе отелями ведущих мировых сетей. Кингстон - крупный финансовый центр Ямайки; здесь расположены National Commercial Bank Jamaica Limited, филиалы и представительства крупных иностранных банков - Royal Bank of Canada, Scotia Bank, Citibank Jamaica, First Global Bank Limited (FGB) и др. В Кингстоне находится штаб-квартира «Jamaica Producers Group Company» - крупнейшего производителя бананов в стране, а также штаб-квартиры других крупных компаний (в том числе «Petroleum Corporation of Jamaica», «Port Authority of Jamaica»).

Важное значение имеет промышленное производство, в котором выделяются нефтехимическая, пищевая и текстильная отрасли. В Кингстоне находится единственный в стране НПЗ (принадлежит компаниям «Petroleum Corporation of Jamaica» и «Petróleos de Venezuela, S. А.»; мощность 35 тысяч баррелей/сутки, нефть поступает преимущественно из Венесуэлы и Мексики). Действуют два завода компании «Petrojam Ethanol Limited» по производству этанола из сахарного тростника (общий объём производства около 220 миллионов л в год); строится (2008 год) третий завод (проектная мощность 225 миллионов л этанола в год). Предприятия по производству пива (компания «Desnoes & Geddes Limited» - в том числе известный сорт Red Stripe; «Big City Brewing» - сорт Real Rock, и др.), сигар («Royal Jamaica Cigars», «Barrington House Ltd.» и др.), рома, по переработке кофе («Wallenford Coffee Company» выпускает самый известный сорт Jamaica Blue Mountain Wallenford). Кустарное изготовление сувениров, также мебели и предметов интерьера. Кингстон - один из крупнейших в регионе центров нелегального производства наркотиков (марихуана, кокаин, героин).

Иллюстрация:

Кинг­стон. Па­но­ра­ма го­ро­да. Архив БРЭ.

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