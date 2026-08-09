КИНДА

Кинда (араб. Бану Кинда) — племенной союз и созданное им раннегосударственное образование в древней Аравии .

Первоначальная зона расселения К. — запад Хадрамаута. В начале V в., признавая верховенство Химйара, они подчинили племена Неджда , Ямамы и Бахрейна и достигли наивысшего могущества под предводительством Худжра (425—458), прозванного «Пожирателем горьких трав» (Акил ал-мурар), и его внука аль-Хариса (489—529), при котором их пределы достигали границ Византии и Ирана: ему даже удалось временно занять Хиру на Евфрате. Мощь царских К. (Киндат ал-мулук) подорвали междоусобные войны и поражения от Лахмидов, в битве с которыми погиб аль-Харис. Его внук Имру аль-Кайс (прозванный «Блуждающим царем» — ал-Малик ад-диллил), вошедший в историю арабской литературы как величайший доисламский поэт, длительное время скитался по Зап. Азии в поисках возможных союзников и покровителей для возвращения утраченного престола (по преданию, посетил Константинополь и просил о поддержке Юстиниана I, но скончался на обратном пути). Невзирая на примитивный характер властных институтов К., ряд исследователей (прежде всего, советских) рассматривали их царство как одного из предшественников Халифата, поскольку оно подготовило почву для военно-политического объединения арабов (наличие постоянной столицы и ряда атрибутов деспотической монархии).

В середине VI в. К. потеряли контроль над Недждом, но в Ямаме и Бахрейне удерживались до начала VII в. Приняв ислам и подчинившись Мухаммаду, К. восстали против Абу Бакра ас-Сиддика , но участвовали в ряде ключевых событий ранней истории Халифата (восстания против Усмана ибн Аффана, позднее — против Хаджжаджа ибн Юсуфа под началом Ибн аль-Ашаса). При Омейядах они примыкали к объединению кальбитов , но их значение упало после эпохи Абд аль-Малика , хотя часть их, переселившаяся в мусульманскую Испанию, дала несколько династий княжествам аль-Андалуса XI—XII вв. (в Сарагосе и др.).

Лит.: Пигулевская Н. В. Киндиты и лахмиды в V в. и начале VI в. // Палестинский сборник. 1962. IX/LXXII. С. 80—104; Olinder G. The Kings of Kinda of the Family of Akil al-Murar. Lund, 1927; Pirenne J. L’inscription Ry 535 et la chronologie sud-arabe // Le Muséon. 1956. LXIX; Shahid I. Al al-Gaun of the Family of Akil al-Murar // Le monde oriental. 1931. XXV. P. 208—229; Shahid I. Byzantium and Kinda // Byzantinische Zeitschrift. 1960. III. P. 57—73.