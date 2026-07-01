КИН ДОНАЛЬД ЛОУРЕНС
Кин (англ. Keene), Дональд Лоуренс (род. 18.06.1922, Нью-Йорк) — американский японовед, переводчик, эссеист.
Из семьи бизнесмена. В Колумбийском университете получил степени бакалавра (1942), магистра (1947) и доктора философии (1949). В 1942—1945 служил в ВМФ США. Профессор Гарвардского и Колумбийского (1955—2011) университетов. В 2011 переехал в Японию и принял японское подданство. Основные труды посвящены истории японской литературы, традиционному театру (Но, Бунраку), культурным связям Японии и Европы. Автор биографии императора Мэйдзи. Составитель антологий японской литературы, выдающийся популяризатор японской культуры. Перевел на английский язык пьесы «японского Шекспира» Тикамацу Мондзаэмон, ряд произведений дневникового жанра. Многие работы К. переведены на японский язык.
Соч.: Японцы открывают Европу. 1720—1830. М., 1972; Японская литература XVII—XIX столетий. М., 1978; Странники в веках. М., 1996; Japanese Literature: an Introduction for Western Readers. New York, 1955; Living Japan. New York, 1959; Landscapes and Portraits: Appreciations of Japanese Сulture. Tokyo, 1978; Modern Japanese Novels and the West. New York, 1989; Modern Japanese Diaries: The Japanese at Home and Abroad As Revealed Through Their Diaries. New York, 1995; A History of Japanese Literature. Vol. 1—4. New York, 1999; Emperor of Japan: Meiji and His World, 1852—1912. New York, 2002; Chronicles of My Life: An American in the Heart of Japan. New York, 2008; The Winter Sun Shines In: A Life of Masaoka Shiki. New York, 2013.