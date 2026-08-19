КИМБАНГУ СИМОН

Кимбангу (фр. Kimbangu), Симон (12.09.1887, Нкамба, Бельгийское Конго — 12.10.1951, Элизабетвиль, совр. Лубумбаши, Демократическая Республика Конго) — религиозный проповедник, основатель «Церкви Иисуса Христа на земле и его посланника Симона Кимбангу».

Родился в провинции Нижнее Конго в семье крестьянина баконго. Учился в школе при миссии баптистов. Крещен в 1915, преподавал катехизис. В 1918 К. начали посещать видения, в которых Бог призывал его стать целителем и проповедником слова Христова. В 1921 стал читать проповеди и «исцелять» больных (обладал даром гипнотизера), объявил себя «пророком Бога». Учил, что Христос был черным, проповедовал богоизбранность африканцев, предрекал наступление для них царства свободы и правды, которое придет с воскрешением предков. Призывал бороться с колдовством, воздерживаться от алкоголя, табака, эротических танцев. Хотя К. не призывал к насилию и неповиновению властям, кимбангисты отказывались платить налоги, работать на белых. Колониальная администрация объявила К. «бунтовщиком», а бельгийское духовенство — «еретиком». Был арестован, бежал, в сентябре 1921 добровольно сдался властям. По обвинению в подстрекательстве к мятежу был приговорен к 120 ударам плетью и смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением (реабилитирован 12 сентября 1991). Последователи К. выдвинули лозунг «Конго — конголезцам!», организовывали забастовки и восстания, призывали убивать европейцев. К. скончался в тюрьме, перед смертью приняв католичество. После ареста Кимбангу его церковью управляла жена, передав в 1959 духовное лидерство его младшему сыну Ж. Дьянгьенде. В 1959 бельгийские власти признали кимбангистскую церковь, в 1969 она стала членом Всемирного совета Церквей. В 1977 появился первый публичный документ церкви «Теология кимбангизма». 12 сентября 1991 власти Заира (совр. ДРК) реабилитировали К. и посмертно наградили его высшей наградой страны – орденом Леопарда.

Лит.: Столяров К. В. Симон Кимбангу // История Африки в биографиях / Под общ. ред. А. Давидсона. М., 2012; Шаревская Б. И. Старые и новые религии Тропической и Южной Африки. М., 1964.