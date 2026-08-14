КИМБАНГИЗМ

КИМБАНГИЗМ - религиозно-политическое антиколониальное движение в Африке; афрохристианский синкретический культ (другое название - Цер­ковь Хри­ста на Зем­ле).

Кимбангизм возник в 1921 году в результате деятельности баптистского проповедника С. Кимбангу. Получил распространение в Бельгийском Конго и на соседних территориях. В кимбангизме сочеталась вера в богоизбранность африканцев и в явление «чёрного Мессии» (как Мес­сия по­чи­тал­ся Ким­бан­гу) с протестом против власти белых, отказом от уплаты налогов и податей.

После ареста Кимбангу осенью 1921 года идеи кимбангизма получили развитие в религиозно-политических движениях, возглавлявшихся Андре Мацуа (1930-1940-е годы), Симоном Мпади (так называемая миссия чёрных; 1930-е годы) и др.

Кимбангисты принимали активное участие в национально-освободительной борьбе африканцев в годы 2-й ми­ро­вой вой­ны . Кимбангистская церковь получила легальный статус в 1959 году. Ныне число последователей кимбангизма около 6 миллионов человек (преимущественно в Демократической Республике Конго).

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