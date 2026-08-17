КИМ ИР СЕН

КИМ ИР СЕН - государственный и политический деятель КНДР, трижды Герой КНДР.

Из се­мьи сель­ско­го учи­те­ля. В 1926 году вме­сте с ро­ди­те­ля­ми эмиг­ри­ро­вал в Мань­чжу­рию . Ак­тив­но уча­ст­во­вал в ра­бо­те под­поль­ной ком­му­ни­стической мо­ло­дёж­ной организации, за что в 1929-1930 годах был аре­сто­ван. В 1931 году всту­пил в Ком­му­ни­стическую пар­тию Ки­тая. В 1931-1942 годах принимал участие в боях с японскими войсками в Маньчжурии и на севере Кореи.

В 1942-1945 годах годах командир 1-го стрелкового батальона 88-й отдельной стрелковой бригады, сформированной в Хабаровском крае из корейцев и китайцев. Вернулся в Корею в сентябре 1945 года. В феврале 1946 года председатель Временного народного комитета Северной Кореи. В феврале 1947 года - сентябре 1948 года председатель Народного комитета Северной Кореи.

С сентября 1948 года (после образования КНДР) по декабрь 1972 года председатель Кабинета министров КНДР, в декабре 1972 года, в связи с принятием в КНДР новой конституции, избран президентом КНДР. С 1949 года председатель ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

В 1955 году сформулировал идеи чучхе, ставшие в 1970-х годах государственной идеологией КНДР. С октября 1966 года генеральный секретарь ЦК ТПК. В 1953 году присвоено звание маршала КНДР, в 1992 году - генералиссимуса. Для продолжения своего политического курса выдвинул в качестве преемника старшего сына Ким Чен Ира.

Награждён орденом Красного Знамени (1945 год) и орденами Ленина (1972, 1987 годы). Согласно поправкам к Конституции, в 1998 году объявлен «вечным президентом» КНДР. Саркофаг с телом Ким Ир Сена установлен в его бывшей резиденции в Пхеньяне.

Сочинения:

Полн. собр. соч. Пхень­ян, 1980–2006 (на кор. яз.);

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1987.

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