КИМ ЧОН ХО

Ким Чон Хо (псевд. Косанчжа) (1804, провинция Хванхэдо — 1866) — корейский ученый направления сирхак, географ, издатель.

Родился в провинции Хванхэ. Известен составлением карт Чосона, имеющих большое значение для хозяйства страны и ее обороны. Не получив поддержки от правителей, К. Ч. Х. 27 лет путешествовал пешком по стране и один выполнил гигантскую работу по картографическому описанию всей Кореи. В 1834 издал труд «Чхонгудо» («Карта страны зеленых холмов»). Это собрание считается самой большой старинной картой Кореи и включает два книжных тома, каждый из которых состоит из сотен листов с разноцветными изображениями. В 1861 завершил работу над «Тэдон ёчжидо» («Большой картой Кореи»), выполненной на 22 листах общей площадью в 33 кв. м (6,7×3,3 м) и изданной ксилографической печатью. Для того времени это была самая точная и подробная карта Кореи. В ней для обозначения расстояний К. Ч. Х. ввел особый знак, равный 10 ли (ок. 5 км). К. Ч. Х. также издал «Тэдон чжичжи» («Географическое описание Кореи») в 15 книгах. В 1866 К. Ч. X. был казнен по ложному обвинению в разглашении государственной тайны.

Лит.: Хан Ёнъу. История Кореи. Новый взгляд / Пер. с кор. под ред. М.Н. Пака. М., 2010.