КИЛИКИЯ (др.-греч. Κιλικία)

Прибрежная область на юго-востоке Малой Азии.

Киликия располагается к югу от Каппадокии и Ликаонии, на западе она отделяется от Памфилии горой Тавр, на востоке от Сирии Аманскими воротами. Область делится на две части: низменную (Равнинная Киликия), к востоку до р. Лам, и гористую (Суровую Киликию). Название «Киликия» принесли с собой греческие переселенцы, о которых Гомер говорил, что они живут в северной Троаде (Hom. Il. VI,397). Их предводителем был предсказатель Мопс, чье имя сохранилось в названиях Мопсуестии и Мопсукрены; ассирийцами киликийцы назывались хилакку, египтянами – келекеш. В VIII в. киликийцы подвластны ассирийцам, после некоторое управлялись царями, сначала независимыми, затем подчиненным персами, в период эллинизма была предметом спора Птолемеев и Селевкидов , хотя часть Суровой Киликии остается независимой.

В 102 г. до н.э. Киликия завоевана Римом, в 84 г. до н.э. при Тигране II Великом вошла в состав Великой Армении. Завоевателями контролировалась лишь равнинная часть области, Горная Киликия, по сути, сохраняла реальную независимость. Киликийцы часто занимались разбойными нападениями и пиратством, ставя под удар морскую торговлю в прилегающих районах Средиземноморья; они, вместе с каппадокийцами и критянами входили в число самых опасных «разбойничьих» народов. В 67 г. до н.э. основные очаги пиратства были ликвидированы Помпеем, и в 63 г. Равнинная Киликия становится римской провинцией; в 51 г. до н.э. в качестве проконсула ей управляет Цицерон .

Во время Римской империи территория Киликии несколько раз перераспределялась между разными провинциями. В III в. она приобретает стратегическую важность, став логистическим центром и зимними квартирами римской армии, размещенной на восточной границе.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев