КИЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1113 ГОДА
КИЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1113 ГОДА - массовое выступление населения Киева.
Началось после смерти 16.04.1113 года киевского князя Святополка Изяславича. 17 апреля киевляне собрались на «совет» (вероятно, вечевое собрание) и обратились с приглашением занять киевский стол к переяславскому князю Владимиру Всеволодовичу Мономаху. Инициатором его приглашения стала знать, хотя в собрании были представлены более широкие круги населения Киева.
В историографии существует мнение, что в Киевском восстании и в «совете» участвовали одни и те же люди (в летописи как те, так и другие называются киянами). Однако, по-видимому, Киевское восстание являлось выступлением низов киевского общества, недовольных политикой Святополка Изяславича, участвовавшего в спекуляциях солью, от которых страдало, прежде всего, рядовое население. Об этом свидетельствуют действия восставших: были разграблены дворы тысяцкого Путяты и сотских, возможно ведавших организацией закупов (людей, оказывавшихся в зависимом положении от частных лиц за долги), а также дворы евреев, одним из главных занятий которых было ростовщичество. Вполне возможно, что именно закупы, стремившиеся освободиться от зависимости, стали главной движущей силой восстания.
Согласно летописи, Владимир Мономах сначала отказался занять киевский стол. Существует несколько объяснений этого отказа: он не имел прав на киевский стол в соответствии с так называемым лествичным правом наследования; Киев не был его «отчиной», и таким образом он не хотел нарушать условия Любечского съезда 1097 года; Мономах не желал получать киевский стол из рук горожан; выжидал, пока утихнет Киевское восстание, и др. Некоторые историки вообще ставят под сомнение реальность его колебаний. После второго обращения киевлян, угрожавших расправой с вдовой умершего Святополка Изяславича и боярами, а также разорением монастырей, Владимир Мономах согласился войти в город, что и произошло 20.04.1113 года.
Новый князь сумел восстановить порядок в Киеве. По-видимому, вскоре после вокняжения Владимира Мономаха по его инициативе был принят т. н. Устав Владимира Мономаха, представляющий собой особый раздел Пространной редакции Русской правды. В нём регламентировались порядок выплаты долга и положение закупов; в частности, запрещалось обращать их в холопы.
Сведения о Киевском восстании содержатся в «Повести временных лет» (в её т. н. 3-й редакции в составе Ипатьевской летописи), «Сказаниях о чудесах Святых Романа и Давида» (в названии приведены христианские имена князей Бориса и Глеба), а также в Киево-Печерском патерике.