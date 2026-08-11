КИЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1113 ГОДА

КИЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1113 ГОДА - мас­со­вое вы­сту­п­ле­ние на­се­ле­ния Кие­ва.

Началось после смерти 16.04.1113 года киевского князя Святополка Изяславича. 17 апреля киевляне собрались на «совет» (вероятно, вечевое собрание) и обратились с приглашением занять киевский стол к переяславскому князю Владимиру Всеволодовичу Мономаху. Инициатором его приглашения стала знать, хотя в собрании были представлены более широкие круги населения Киева.

В ис­то­рио­гра­фии существует мнение, что в Киевском восстании и в «совете» участвовали одни и те же люди (в летописи как те, так и другие называются киянами). Однако, по-видимому, Киевское восстание являлось выступлением низов киевского общества, недовольных политикой Святополка Изяславича, участвовавшего в спекуляциях солью, от которых страдало, прежде всего, рядовое население. Об этом свидетельствуют действия восставших: были разграблены дворы тысяцкого Путяты и сотских, возможно ведавших организацией за­ку­пов (людей, оказывавшихся в зависимом положении от частных лиц за долги), а также дворы евреев, одним из главных занятий которых было ростовщичество. Вполне возможно, что именно закупы, стремившиеся освободиться от зависимости, стали главной движущей силой восстания.

Согласно летописи, Владимир Мономах сначала отказался занять киевский стол. Существует несколько объяснений этого отказа: он не имел прав на киевский стол в соответствии с так называемым лествичным правом наследования; Киев не был его «отчиной», и таким образом он не хотел нарушать условия Лю­беч­ско­го съез­да 1097 года; Мономах не желал получать киевский стол из рук горожан; выжидал, пока утихнет Киевское восстание, и др. Некоторые историки вообще ставят под сомнение реальность его колебаний. После второго обращения киевлян, угрожавших расправой с вдовой умершего Святополка Изяславича и боярами, а также разорением монастырей, Владимир Мономах согласился войти в город, что и произошло 20.04.1113 года.

Но­вый князь су­мел вос­ста­но­вить по­ря­док в Кие­ве. По-ви­ди­мо­му, вско­ре по­сле во­кня­же­ния Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха по его ини­циа­ти­ве был при­нят т. н. Ус­тав Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха , пред­став­ляю­щий со­бой осо­бый раз­дел Про­стран­ной ре­дак­ции Рус­ской прав­ды. В нём рег­ла­мен­ти­ро­ва­лись по­ря­док вы­пла­ты дол­га и по­ло­же­ние за­ку­пов; в ча­ст­но­сти, за­пре­ща­лось об­ра­щать их в хо­ло­пы.

Све­де­ния о Киевском восстании со­дер­жат­ся в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» (в её т. н. 3-й ре­дак­ции в со­ста­ве Ипать­ев­ской ле­то­пи­си), «Ска­за­ни­ях о чу­де­сах Свя­тых Ро­ма­на и Да­ви­да» (в на­зва­нии при­ве­де­ны хри­сти­ан­ские име­на кня­зей Бо­ри­са и Гле­ба), а так­же в Кие­во-Пе­чер­ском па­те­ри­ке.

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