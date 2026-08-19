КИЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1068 ГОДА
КИЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1068 ГОДА - массовое выступление населения Киева.
Началось после поражения русских войска под командованием киевского князя Изяслава Ярославича, черниговского князя Святослава Ярославича и переяславского князя Всеволода Ярославича в сражении с половцами на реке Альта.
После сражения Святослав Ярославич уехал в Чернигов, а Изяслав и Всеволод отправились в Киев. Киевляне собрали вече на рыночной площади на Подоле и потребовали от Изяслава Ярославича выдать им оружие и коней для продолжения борьбы с половцами, опустошавшими территорию Древнерусского государства..
Отказ князя стал поводом к Киевскому восстанию. Прямо с веча толпа киевлян в поисках воеводы Коснячка (очевидно, для расправы с ним) двинулась на Старокиевскую гору (политический центр Киева) и, не найдя его, остановилась у двора некоего Брячислава (некоторые исследователи полагают, что это был двор бывшего полоцкого князя Брячислава Изяславича). Там толпа разделилась на две части: одна отправилась на княжеский двор, вторая двинулась к тюрьме («погребу»), чтобы освободить заточённую там «дружину» (очевидно, каких-то киевлян, посаженных туда Изяславом Ярославичем).
В это время на княжеском дворе Изяслав Ярославич совещался со своей дружиной, которая советовала ему убить находившегося в заключении полоцкого князя Всеслава Брячиславича, опасаясь его освобождения. Киевский князь отказался пойти на убийство и бежал из Киева в Польшу (его жена Гертруда была дочерью польского короля Мешко II). Его брат Всеволод Ярославич также покинул Киев и уехал в Переяславль. Восставшие разграбили княжеский двор и освободили из заключения Всеслава Брячиславича, которого 15.9.1068 провозгласили киевским князем на княжеском дворе.
В 1069 году, при возвращении на киевский стол Изяслава Ярославича, вошедший в Киев во главе передового отряда его сын Мстислав Изяславич учинил жестокую бессудную расправу над участниками восстания: 70 человек были казнены, другие подверглись суровым наказаниям (в частности, ослеплению). Вероятно, именно в это время произошёл пожар на киевском Подоле. 02.05.1069 года Изяслав Ярославич вновь вокняжился в Киеве и вскоре перенёс торг с Подола на Старокиевскую гору (видимо, для уничтожения неподконтрольной князю вечевой площади) и изгнал из Полоцка Всеслава Брячиславича (вместо которого посадил на княжение своего сына Мстислава Изяславича).
Сведения о Киевском восстании содержатся в начальном летописании, отразившемся в Новгородской 1-й летописи младшего извода, «Повести временных лет», а также Новгородской 1-й летописи старшего извода, «Слове о полку Игореве» и хронике Галла Анонима.