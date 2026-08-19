КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Т. Г. Шевченко - один из крупнейших вузов Украины.

Ос­но­ван в 1834 году ука­зом императора Ни­ко­лая I как Императорский университет Святого Владимира, в котором имелся один факультет - философский (2 отделения: историко-филологическое и физико-математическое; с 1863 года факультеты). В 1834 году при университете создан Педагогический институт (претерпел ряд реорганизаций; в 1936-1991 годах носил имя М. Горького, с 1991 года имени М. П. Драгоманова; с 1997 года Национальный педагогический университет).

В 1835 году открыт юридический факультет. В 1841 году по инициативе Н. И. Пи­ро­го­ва создан медицинский факультет (ныне Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца). До 1917 года в составе университета функционировали 4 факультета. Здесь преподавали и вели научную деятельность историки и филологи М. А. Максимович (первый ректор), Н. И. Кос­то­ма­ров , В. С. Иконников, В. Б. Антонович, М. В. Довнар-Запольский, Н. П. Дашкевич, М. П. Алексеев, литературовед В. Н. Перетц, юрист А. Ф. Кистяковский, математик Д. А. Граве, физик М. П. Авенариус, химик С. Н. Реформатский, зоологи К. Ф. Кесслер, А. О. Ковалевский, цитолог и эмбриолог растений С. Г. Навашин, врачи Н. В. Склифософский, В. П. Образцов. При университете создано 10 научных обществ, в том числе Историческое общество Нестора-летописца. В 1861-1917 годах издавались «Университетские известия».

До 1917 года университет окончили около 20 тысяч человек. Среди выпускников учёные и деятели культуры - Е. В. Тарле, П. П. Блонский, О. Ю. Шмидт, Н. Н. Бенардос, А. А. Богомолец, Н. Н. Боголюбов, Д. К. Заболотный, Н. Д. Стражеско, М. П. Драгоманов, Н. В. Лысенко, М. А. Булгаков, К. Г. Паустовский, М. Ф. Рыльский, Я. Ивашкевич. Киевский национальный университет был одним из центров демократического движения на Украине. Студенты и профессора университета принимали участие в деятельности Кирилло-Мефодиевского (1845-1847 годы) и Харьковско-Киевского (1856-1860 годы) тайных обществ, ставивших как политические, так и просветительные задачи.

В 1918 году университет был закрыт. В 1919 году создан Институт комиссаров вузов, получивший в том же году название «Киевский университет»; в 1920 году университет был расформирован, и на его базе создан Высший институт народного образования имени М. П. Драгоманова и ряд других вузов. В 1933 году Киевский университет восстановлен (в его составе 7 факультетов). В 1939 году присвоено имя Т. Г. Шевченко. С 1994 года национальный автономный вуз. В XX веке с университетом связана деятельность видных учёных: А. Е. Крымского, Л. А. Булаховского, А. И. Белецкого, А. В. Палладина, А. И. Лейпунского, Н. М. Крылова, М. А. Лаврентьева, В. М. Глушкова, И. И. Шмальгаузена и др.

В составе университета (2008 год): 14 факультетов (биологический, географический, геологический, экономический, исторический, кибернетики, механико-математический, подготовительный, радиофизический, социологии и психологии, физический, философский, химический, юридический), 5 учебных институтов (журналистики, международных отношений, филологии, воинский, последипломного образования), Центр украиноведения, НИИ физиологии, а также Ботанический сад, Зоологический музей (1848 год), Научная библиотека имени М. Максимовича (свыше 3,5 миллионов единиц хранения), Астрономическая обсерватория (1845 год), Каневский государственный заповедник (1923 год). Издаёт «Вестник Киевского университета» (с 1958 года), научную и учебную литературу. Обучаются свыше 30 тысяч студентов.

Иллюстрация:

Ки­ев­ский на­цио­наль­ный уни­вер­си­тет име­ни Т. Г. Шев­чен­ко. Глав­ное зда­ние. Фото П. С. Павлинова. Архив БРЭ.

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