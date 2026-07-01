КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ПАТЕРИК
КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ПАТЕРИК - памятник древне-русской книжности, сборник сказаний об истории создания Киево-Печерского монастыря и о его монахах.
Основу Киево-Печерского патерика, формирование которого относится к 1 -й трети XIII века, составили послание владимиро-суздальского епископа Симона киево-печерскому монаху Поликарпу, с приложенными к нему Словом Симона о строительстве Печерской Успенской церкви и 9 сказаниями об 11 насельниках Печерской обители, а также послание Поликарпа печерскому игумену Акиндину, к которому были присоединены 11 рассказов о 13 монахах-печерянах.
Не позднее начала XIV века к этим текстам было присоединено летописное повествование из «Повести временных лет» (запись под 1074 годом) о первых черноризцах печерских. Этот цикл составил так называемую Основную редакцию Киево-Печерского патерика, в исконном виде до нас не дошедшую. В 1406 году или несколько ранее по поручению епископа Тверского Арсения была составлена новая редакция памятника, получившая в науке название Арсениевской. Из текста посланий Симона и Поликарпа были исключены некоторые фрагменты, имевшие частный характер; подвергся сокращениям, изъятиям и перестановкам ряд сказаний о печерских монахах: в частности, были устранены некоторые повествования, показывающие слабость монахов перед искушением славой и неспособность изгнать беса.
На первый план в Арсениевской редакции выдвигалось деятельное начало, влияние монахов на жизнь в миру. Одновременно текст в этой редакции был расширен благодаря включению Жития Феодосия Печерского - одного из основателей монастыря (составлено монахом Нестором, по-видимому, незадолго до 1088 года) и похвального слова преподобному Феодосию.
В 1460 и 1462 годах в Киево-Печерском монастыре книжником Кассианом были созданы две новые редакции Киево-Печерского патерика, получившие в науке названия 1-я и 2-я Кассиановские (вопрос о степени участия Кассиана в составлении 1-й редакции остаётся спорным). Текст был дополнен записями, заимствованными из летописи; в тексте 2-й редакции прослеживается тенденция расположения произведений в соответствии с хронологией описываемых событий. 1-я и 2-я Кассиановские редакции пользовались особенным вниманием читателей и получили широкое распространение в списках.
В XVII веке появились новые рукописные (редакция печерского архимандрита Иосифа Тризны, 1647-1656 годы) и первые печатные редакции Киево-Печерского патерика (1635, 1661 годы; с несущественными изменениями текст 1661 года был напечатан в 1678 и 1702 годах). Киево-Печерский патерик послужил образцом для создания более поздних русских патериков - Волоколамского и Соловецкого.
Киево-Печерский патерик - ценный источник сведений об образе жизни и нравах древнерусского монастыря во 2-й половине XI - 1-й половине XII века, содержащий также информацию о событиях светской истории. Киево-Печерский патерик, несмотря на определённую зависимость в отдельных сюжетных мотивах от переводных патериков (Синайского, Египетского, Скитского), отличается от них тем, что в нём прославляются монахи не одной земли и местности, а одного монастыря, находящегося под особым покровительством Бога и Богоматери; акцентируются социальное служение монастыря, его нравственное воздействие на мирян, непростые отношения обители и княжеской власти.
Большинство сказаний Киево-Печерского патерика по форме напоминают краткие жития. Для Киево-Печерского патерика характерны особого рода остросюжетность, сочетание символичности с предметной детализацией; изображаются соблазны, подстерегающие монахов, бесовские искушения, утаённая святость (сверхсмиренно утаиваемые святыми свидетельства их благодатной избранности). Памятник неоднократно привлекал внимание русских писателей (А. С. Пушкина, Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого).
Издания:
Патерик Киево-Печерского монастыря / Под ред. Д. И. Абрамовича. СПб., 1911
Памятники литературы Древней Руси: XII век. М., 1980
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 4: XII век
Древнерусские патерики: Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик / Изд. подгот. Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников. М., 1999.