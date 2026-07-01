КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ПАТЕРИК

КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ПАТЕРИК - памятник древне-русской книжности, сборник сказаний об истории создания Киево-Печерского монастыря и о его монахах.

Основу Киево-Печерского патерика, формирование которого относится к 1 -й трети XIII века, составили послание владимиро-суздальского епископа Симона киево-печерскому монаху Поликарпу, с приложенными к нему Словом Симона о строительстве Печерской Успенской церкви и 9 сказаниями об 11 насельниках Печерской обители, а также послание Поликарпа печерскому игумену Акиндину, к которому были присоединены 11 рассказов о 13 монахах-печерянах.

Не позднее начала XIV века к этим текстам было присоединено летописное повествование из «По­вес­ти вре­мен­ных лет » (запись под 1074 годом) о первых черноризцах печерских. Этот цикл составил так называемую Основную редакцию Киево-Печерского патерика, в исконном виде до нас не дошедшую. В 1406 году или несколько ранее по поручению епископа Тверского Арсения была составлена новая редакция памятника, получившая в науке название Арсениевской. Из текста посланий Симона и Поликарпа были исключены некоторые фрагменты, имевшие частный характер; подвергся сокращениям, изъятиям и перестановкам ряд сказаний о печерских монахах: в частности, были устранены некоторые повествования, показывающие слабость монахов перед искушением славой и неспособность изгнать беса.

На первый план в Арсениевской редакции выдвигалось деятельное начало, влияние монахов на жизнь в миру. Одновременно текст в этой редакции был расширен благодаря включению Жития Феодосия Печерского - одного из основателей монастыря (составлено монахом Не­сто­ром , по-ви­ди­мо­му, не­за­дол­го до 1088 года) и по­хваль­но­го сло­ва пре­по­доб­но­му Фео­до­сию.

В 1460 и 1462 годах в Киево-Печерском монастыре книжником Кассианом были созданы две новые редакции Киево-Печерского патерика, получившие в науке названия 1-я и 2-я Кассиановские (вопрос о степени участия Кассиана в составлении 1-й редакции остаётся спорным). Текст был дополнен записями, заимствованными из летописи; в тексте 2-й редакции прослеживается тенденция расположения произведений в соответствии с хронологией описываемых событий. 1-я и 2-я Кассиановские редакции пользовались особенным вниманием читателей и получили широкое распространение в списках.

В XVII веке появились новые рукописные (редакция печерского архимандрита Иосифа Тризны, 1647-1656 годы) и первые печатные редакции Киево-Печерского патерика (1635, 1661 годы; с несущественными изменениями текст 1661 года был напечатан в 1678 и 1702 годах). Киево-Печерский патерик послужил образцом для создания более поздних русских патериков - Волоколамского и Соловецкого.

Киево-Печерский патерик - ценный источник сведений об образе жизни и нравах древнерусского монастыря во 2-й половине XI - 1-й половине XII века, содержащий также информацию о событиях светской истории. Киево-Печерский патерик, несмотря на определённую зависимость в отдельных сюжетных мотивах от переводных па­те­ри­ков (Синайского, Египетского, Скитского), отличается от них тем, что в нём прославляются монахи не одной земли и местности, а одного монастыря, находящегося под особым покровительством Бога и Богоматери; акцентируются социальное служение монастыря, его нравственное воздействие на мирян, непростые отношения обители и княжеской власти.

Большинство сказаний Киево-Печерского патерика по форме напоминают краткие жития. Для Киево-Печерского патерика характерны особого рода остросюжетность, сочетание символичности с предметной детализацией; изображаются соблазны, подстерегающие монахов, бесовские искушения, утаённая святость (сверхсмиренно утаиваемые святыми свидетельства их благодатной избранности). Памятник неоднократно привлекал внимание русских писателей ( А. С. Пуш­ки­на , Н. С. Лес­ко­ва, Л. Н. Тол­сто­го ).

Издания:

Па­те­рик Кие­во-Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря / Под ред. Д. И. Аб­ра­мо­ви­ча. СПб., 1911

Па­мят­ни­ки ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си: XII век. М., 1980

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 1997. Т. 4: XII век

Древ­не­рус­ские па­те­ри­ки: Кие­во-Пе­чер­ский па­те­рик. Во­ло­ко­лам­ский па­те­рик / Изд. под­гот. Л. А. Оль­шев­ская, С. Н. Трав­ни­ков. М., 1999.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)